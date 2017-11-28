DHA YURT: LİSELİ, ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ARKADAŞINI ŞAKALAŞIRKEN BIÇAKLADI

GAZİANTEP’te, lise öğrencisi Selçuk S. (15), şakalaştığı sırada arkadaşı ortaokul öğrencisi Yunus Emre S.’yi (14) bıçakla yaraladı. Olay, öğle saatlerinde 25 Aralık Ortaokulu\'nda meydana geldi. Lise 1\'inci sınıf öğrencisi Selçuk S., ortaokul 8\'inci sınıf öğrencisi arkadaşı Yunus Emre S.’yi okulda ziyarete geldi. İddiaya göre; Selçuk S. yanında getirdiği bıçağı çıkarıp şaka yapmak isterken Yunus Emre S.’yi sol bacağından yaraladı. Öğretmenlerin haber vermesi ile okula gelen sağlık görevlileri, Yunus Emre S.’yi ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından bacağına dikiş atılan Yunus Emre S. taburcu edilirken, Selçuk S. ise gözaltına alınarak ifadesini alınmak üzere Çocuk Polisi’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis

- Acil servis önündeki ambulans

- Hastane önündeki polis araçları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

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