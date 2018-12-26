KİLİS’ten Suriye\'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.

Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis\'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

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