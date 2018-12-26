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DHA YURT - KİLİS'TEN MÜNBİÇ BÖLGESİNE TANK SEVKİYATI

KİLİS’ten Suriye'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı

26 Aralık 2018 01:03

KİLİS’ten Suriye\'nin Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi.  Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis\'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Askeri konvoyun geçişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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