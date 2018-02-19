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DHA YURT; KARŞILIKSIZ AŞK DEHŞETİ; ÖĞRENCİ SERVİSİNE ATEŞ EDİP İNTİHAR ETTİ

ADANA'da içinde aşık olduğu lise öğrencisinin de olduğu servise pompalı tüfekle 5 el ateş eden 25 yaşındaki Aykut Arık, polise de ateş açtı

19 Şubat 2018 14:03

ADANA\'da içinde aşık olduğu lise öğrencisinin de olduğu servise pompalı tüfekle 5 el ateş eden 25 yaşındaki Aykut Arık, polise de ateş açtı. Girdiği fırında direnen Arık, tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaralı halde servis minibüsünü bölgeden uzaklaştırıp öğrencileri kurtaran şoför de tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde merkezi Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği liseli öğrencinin içinde bulunduğu öğrenci servisini bekleyeme başladı. İçinde 10 lise öğrenci olan özel bir okula ait servis aracı, ara sokağa girdiği sırada pusu kuran Arık pompalı tüfekle peş peşe 5 el ateş açtı.  Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel ise aracı durdurmayarak yoluna devam etti.  Yaralı şoför, yaklaşık 1 kilometre uzaklaşarak öğrencileri yara almadan kurtardı. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken öğrenciler de büyük panik yaşadı.
İNTİHAR ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli Aykut Arık\'ın peşine düştü. Kaçan Arık ise, sokak arasında kıstırıldı. Teslim ol çağrısı yapan polise ateş açan saldırgan ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direnen zanlı, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.  İsmi açıklanmayan liseli kıza karşı saplantılı karşılıksız aşk beslediği ileri sürülen ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiği belirtilen Arık\'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Ambulansın görüntüsü
- Olay yerinden görüntüler
- Güvenlik şeridi
- Servisteki kırık camlardan görüntüler

SÜRE:55\"    BOYUT:56

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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