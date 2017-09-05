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DHA YURT  Kapı açıldı, Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde yakınları ile geçirmek için Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan giden Suriyelilerin dönüşleri başladı

05 Eylül 2017 17:46

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde yakınları ile geçirmek için Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan giden Suriyelilerin dönüşleri başladı.
Bayramlaşmak için 21 Ağustos\'ta başlayan ve 30  Ağustos günü sona eren çıkışların ardından 5 gün kapalı kalan Cilvegözü Gümrük Kapısı bugün yeniden tüm giriş ve çıkışlara açıldı. Bayram tatilini tamamlayanlardan gelmek isteyenlerin Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndaki  pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerinde yapılan giriş işlemlerinin ardından servis araçları ile çıkışa kadar geldi. Kurban Bayramı nedeniyle 33 bin kişi çıkış yapmıştı.
TIR ÇIKIŞLARI DA BAŞLADI
Bu arada   çeşitli ürünler taşıyan TIR\'ların da çıkışlarına başlandı. TIR\'lar Cilvegözü\'nden sonra Suriye Sınır Kapısı Bab-Al Hava arasında bulunan ara bölgede yüklerini indirdikten sonra tekrar Türkiye\'ye dönüş yapmaya başladı.

Görüntü Dökümü:
Cilvegözü Gümrük Kapısı
Gelen Suriyeliler
Eşyalarını indirirlerken
Servis otobüsü ile gelenler
Otobüsten inenler
Tatilden dönen Suriyeli konuşması
Araçlara binenler
Suriyeliler Türkiye\'ye gelirken
Otobüsle gelenler
TIR çıkışları

HABER KAMERA: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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