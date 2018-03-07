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DHA YURT: İZMİR'DE 6 KATLI OTELDEKİ YANGINDA CAN PAZARI (EK)

'KADINLARDAN BİRİNİN İKİ AYAĞI, DİĞERİNİN KABURGALARI KIRILDI' Çıkan yangında can pazarının yaşandığı Alican Otel'in sahibi Mehmet Zeki Işık, yaralıları hastanede ziyaret ettiğini belirterek, olaydan büyük üzüntü duyduğunu anlattı

07 Mart 2018 20:41

\'KADINLARDAN BİRİNİN İKİ AYAĞI, DİĞERİNİN KABURGALARI KIRILDI\'

Çıkan yangında can pazarının yaşandığı Alican Otel\'in sahibi Mehmet Zeki Işık, yaralıları hastanede ziyaret ettiğini belirterek, olaydan büyük üzüntü duyduğunu anlattı.
Pencereden atlayan sarı kıyafetli kadının Belaruslu, diğerinin Kazakistanlı olduğunu belirten Işık, Türkiye\'de turist vizesi ile kaldıklarını, bir gece kulübünde çalıştıklarını ifade etti. Işık, Belaruslu kadının iki ayağının kırıldığını, diğerinin daha hafif yaralı durumda olduğu ve kaburgalarının kırıldığını söyledi. Yangının bir müşterinin şarjdaki cep telefonunun bataryasının patlayıp perdeleri tutuşturmasıyla çıktığını vurgulayan Işık, \"Otelin önü park siding, yani plastik o nedenle alevler hızlı yayıldı. Otelde 15- 16 kişi vardı. İkisi atladı, diğer iki yaralı dumandan zehirlendi. Çok üzgünüm\" dedi.
\'UZUN SÜRELİ ŞARJ\' UYARISI
İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Ali Üstün, Basmane Semti\'ndeki Alican Otel\'de, bu sabah saatlerinde cep telefonu bataryasının patlaması ve perdeleri tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen ve 2 kişinin yüksekten düşerek yaralanmasına, 2 kişinin de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmasına neden olan yangınla ilgili olarak, telefonları uzun süre şarjda bırakmanın bu tür durumlara yol açabileceğini söyledi. CE belgesi olmayan, kalitesiz batarya ve şarj aletlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Üstün, \"Hepimizin yaptığı bir hata var, gece telefonunuzu şarja bırakıyoruz sabah kalkınca şarjdan çıkarıp günlük yaşamımıza devam ediyoruz. Normalde, telefonlarda ve şarj aletlerinde, elektrik ihtiyacı sona erdiğinde elektrik akımına itiraz eden devreler bulunur ama Çin malı ve CE belgesiz ürünlerde bunlar bulunmayabiliyor. Elektronik söz konusu olduğunda her şeyin orijinalinin kullanılması gerekir\" dedi.
İKİ KADININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İzmir\'in Basmane Semti\'ndeki otelde şarjdaki telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan iki kadının kimlikleri belli oldu. Yangında yaralanan Belaruslu İnna Vladimnova (25) ve Kazakistanlı Jurushbek Kuzu\'nun (33) tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.
Öte yandan binada yangın merdiveninin bulunduğu, ancak yangının çıkış noktasına ters kaldığı için oteldekilerin yangın merdivenini kullanamadığı ortaya çıktı.
Yapılan incelemede otelin kusurunun bulunmadığı tespit edilirken, yangında dumandan etkilenen yaralıların tedavisinin tamamlandığı ve taburcu oldukları öğrenildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-İzmir -

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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