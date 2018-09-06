DHA YURT; İSKENDERUN'DA ASKERİ HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye sınırına asker sevkiyatları devam ederken, Hatay\'ın İskenderun ilçesinde de askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Kent merkezindeki 39\'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na peş peşe 2 askeri helikopter iniş yaptı. Helikopterler, bir süre sonra tekrar havalandı. Bu arada İskenderun Garı\'na vagonlara yüklü 7 tank getirildi. Tankların farklı kentlerden tamir için İskenderun\'a getirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Havadaki iki askeri helikopterin 39\'ncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na inmesi

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Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)

