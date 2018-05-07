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DHA YURT -İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

07 Mayıs 2018 00:54

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-İvriz yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Hakan Karcı yönetimindeki 42 YD 875 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abidder Üresin\'in kullandığı 42 EKA 29 plakalı otomobille çarpıştı. Karcı yönetimindeki otomobil, savrulup şarampole yuvarlandı.  Kazada, Üresin\'in kullandığı araçta bulunan Mustafa Selim Arı (15) yaşamını yitirdi. Sürücü, Abidder Üresin, Gülperi Üresin ve Çiğdem Üresin ile diğer aracın sürücüsü Mehmet Hakan Karcı ve yanında bulunan Tolgahan Sakarya, Sezer Akgedik ve Hikmet Selin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü 
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- Kaza yerinden detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ (Konya) (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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