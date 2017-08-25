T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT; HATAY' DA İNSAN KAÇAKÇILARI JANDARMAYLA ÇATIŞTI; 1 ÖLÜ, 5 YARALI(EK)

VALİLİK AÇIKLAMASI HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde jandarma ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı göçmen kaçakçılara ait bir minibüsten 1'i ölü, 5'i de yaralı 32 Suriyeli çıktı

25 Ağustos 2017 14:26

VALİLİK AÇIKLAMASI

HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde jandarma ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı göçmen kaçakçılara ait bir minibüsten 1\'i ölü, 5\'i de yaralı 32 Suriyeli çıktı. Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Çeteneli Mahallesi\'nde 2 araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarının alınmasının ardandan, bölgeye jandarma ekiplerinin sevk edildiği, kaçak göçmenlerin bulunduğu araçların şoförlerinin \'Dur\' ihtarında bulunan ekiplerin üzerine sürerek kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine güvenlik birimlerinin söz konusu araçları takibe aldığı bildirilen açıklamada, \"Takip esnasında kaçan araçlara durmaları yönünde birçok kez dur ihtarı yapılmış, ikazlara uyulmayınca havaya uyarı atışı yapılmıştır. Kovalamaca sonunda Çetenli Mahallesi civarında terk edilmiş olarak bulunan 31 NEC ... plakalı beyaz renkli minibüs içinde yapılan incelemede; 5\'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış 31 kaçak göçmen ile hayatını kaybeden A.A.H. isimli Suriye uyruklu bir kişinin olduğu tespit edilmiştir. Yaralı şahıslar, Altınözü Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Minibüs sürücüsü ilimiz nüfusuna kayıtlı Ş.T. isimli şüpheli kaçmaya çalışırken yakalanmış olup, olayda kullanılan diğer araç ve sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürdürülmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü
-------------------------
- Göçmenlerin olduğu minibüsten detay
- Olay yeri şeridi detay
- Yol kenarında ağlayan bir göçmen
- Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapması

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ

Haber-Kamera Ramazan ÇELİKHATAY,(DHA)


===========================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİK AÇIKLAMASI HATAY AltınözüSuriyeliHatay ValiliğiMahallesiBununKovalamacaNECSuriyeYaralıAltınözü Devlet HastanesiMinibüsGörüntü Dökümü GöçmenlerinOlayYolCumhuriyet SavcısınınDÜN GEÇİLDİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24