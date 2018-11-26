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DHA YURT - Giresun'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polislere çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ikazına uymayan bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı

26 Kasım 2018 05:13

GİRESUN\'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ikazına uymayan bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda, polis memuru İmdat Berçin şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı.

Olay, 00.30 sıralarında Bulancak ilçesi Liman Mevkiinde meydana geldi. Polis kontrol noktasında \'dur\' ihtarına uymayan sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun\'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber: Nedim KOVAN / BULANCAK(Giresun),(DHA)

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