ADANA\'da alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdiği öne sürülen Hasan U. (45), evini ateşe verip kendisini odaya kilitledi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiği evde yangını söndürürken, boğazına kırık cam parçası dayayarak intihar edeceğini söyleyen Hasan U. ise polisin iknasıyla evden çıkartıldı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi 45145 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla yaşayan Hasan U., gece alkol aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Oturdukları binanın ikinci katını ateşe veren Hasan U., daha sonra da kendisini bir odaya kilitledi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği evin kapısının kilitli olması ve Hasan U.\'nun da çağrılara cevap vermemesi üzerine, itfaiye erleri kapıyı kırarak içeri girdi. Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, Hasan U.\'nun kendisini odaya kilitlediği fark edince, yardım etmek için odanın kapısını da kırdı. İtfaiye ve polis ekiplerini karşısında gören Hasan U., yerden aldığı kırık cam parçasını boğazına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin uzun uğraşlar sonunda ikna ettiği Hasan U., elindeki cam parçasını atarak teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan U., Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin önündeki itfaiye aracından görüntü

- İtfaiye erlerinin evden çıkışı

- Polislerin evden çıkması ve girmesi

- İtfaiye araçlarının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)