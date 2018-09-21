ADANA\'da barışmak için arkadaşının evinde buluştuğu eşi Murat G.\'nin tabancayla bacaklarından yaraladığı Selvi G.\'nin bir gün önce polise giderek eşi hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

10 yıllık evli ve iki çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, iddiaya göre bir süredir sorun yaşadı. Çift dün barışmak için arkadaşlarının Huzurevleri Mahallesi\'ndeki evinde buluştu. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle Selvi ve Murat G., çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından evden çıkan Murat G., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10\'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANNESİNİN EVİNE OPERASYON

Olayın bir gün öncesinde Selvi G.\'nin Bağlar Polis Merkezi\'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.\'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin otomobilini annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78017 Sokak\'taki evinin bulunduğu apartmanın otoparkında buldu. Apartmanın 8\'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseye rastlamadı. Evde ve şüphelinin otomobilinde arama olayda kullanılan tabanca da bulunamadı. Soruşturmayı sürdüren polis, şüpheli Murat G.\'yi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis araçlarından görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Yaralı Selvi G.\'nin apartmandan çıkartılması

- Yaralanın ambulansa taşınması

- Ambulansın gidişi

- Özel harekat polislerinin gelişi

- Özel harekat polislerinin apartmana girişi

- Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Apartmanın dış görüntüsü

- Şüphelinin otomobilinden görüntü

- Polislerin şüphelinin otomobilini araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)