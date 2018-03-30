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DHA YURT - Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı : 5 şehit, 7 yaralı 

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi

30 Mart 2018 12:03

SİİRT\'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi\'ne PKK\'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. 
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında görevlilerden bilgi aldı. Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden şehit ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Siirt Devlet Hastanesi 
-Acil servisten görüntü
-detaylar 

Haber: Turan KOYUNCU / SİİRT (DHA) 

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