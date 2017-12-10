DHA YURT- Erdoğan: Trump'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"Bu milletin geçmişinde ey İsrail, asla holokost, soykırım yoktur. Etnik temizlik, katliam, işkence, sömürgecilik, işgal ve talan yoktur. Birilerinin tehditlerinden yılacak, şantajlarına boyun eğecek bir millet değiliz olamayız. ABD\'nin bu adımının tamamıyla evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok açık ortaya koymak durumundayım. Trump\'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir. Kudüs\'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiç bir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi\'nde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin Erdoğan, \"Bu milletin geçmişinde ey İsrail, asla holokost, soykırım yoktur. Etnik temizlik, katliam, işkence, sömürgecilik, işgal ve talan yoktur. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Alnımız ak başımız dik yürüdük, yürüyoruz. Birilerinin tehditlerinden yılacak, şantajlarına boyun eğecek bir millet değiliz olamayız. Şimdiye kadar Papa dahil bir çok devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirdim. ABD\'nin bu adımının tamamıyla evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok açık ortaya koymak durumundayım. Çarşamba günü yapacağımız toplantıda bu kararın hayata geçirilmesinin hiç de öyle kolay olmayacağını göstereceğiz. Trump\'ın açıklaması bizim için yok hükmündedir. Yarın akşam ülkemizi ziyaret edecek olan Rusya Devlet Başkanı Putin ile de hem bu meseleyi hem de Suriye meselesini etraflıca değerlendireceğiz. Bu İsrail terör devletidir terör. Kudüs\'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. İşgal ve yağmadan başka hiç bir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz\" diye konuştu.

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-Erdoğan\'ın konuşması

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DHA YURT- (SİVAS)