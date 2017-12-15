DHA YURT: Diyarbakır'daki tacizcinin yakalanması için özel ekip kuruldu (EK)

ÖZEL EKİP, TACİZCİYİ ARIYOR

Suriye uyruklu E.X.\'e, iki çocuğunun yanında, arkasından yaklaşarak taciz edildiği olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nün özel ekibi, tacizciyi her yerde arıyor. Polis olayın yaşandığı sokaktan başlayarak, vatandaşlarla tek tek görüş alıyor ve tacizcinin görüntülerini izleterek tespit çalışması yürütüyor. Kentin bir çok noktasında aranan şüphelinin eşkalini belirleyen polis, güvenlik kameraları ve mobeselerden şüphelinin tam eşkalini belirledi. Bölgede özel ekibin çalışması devam ediyor.

VATANDAŞ POLİSE YARDIMCI OLMAYA HAZIR

Çevre esnafı da yaşanan taciz olayına sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, tacizcinin biran önce bulunması için polis ekiplerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Bazı kadınlar, yakalanması halinde tacizciyi döveceklerini belirterek, polise bu konuda yardımcı olacaklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Tacizin yaşandığı olay yeri

-Özel ekip, tacizciye ait görüntüyü vatandaşlara göstermesi

-Polis zırhlı araçlarının devriye gezmesi

-Vatandaşların konuşması

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

