DHA YURT: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKONOMİK SAVAŞI DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE VERECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Baybur’ta Cuma namazında dövizdeki hareketlilik ile ilgili konuştu, “İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt\'tan başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin ilk \"Cumhurbaşkanı\" olan Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine başladığı Bayburt’ta Ulu Camii’ndeki Cuma namazında konuştu. Camii içinde konuşan Erdoğan, dövizdeki hareketlilik ile ilgili, “Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice Cuma’lara nice sağlık, sıhhat, afiyet birlik ve beraberlik içerisinde bizleri kavuştursun. Bütün oynanan oyunları zaten biliyorsunuz ve görüyorsunuz. 24 Haziran’da hamd olsun Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Şimdiden Kurban bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Görüntü Dökümü

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Camiiden görüntüler

Erdoğan camiiye girişi ve çıkışı

Hoporlar ve çevreden görüntüler

Boyut: 267 mb

(Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-TRABZON/DHA

