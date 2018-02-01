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DHA YURT: ÇANAKKALE BOĞAZI SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

01 Şubat 2018 11:47

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı\'nda, gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin azalması deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş\'nin, Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazından genel ve detay görüntü.
-Feribotlardan ve gemilerde görüntü.
-Boğazdaki sisten görüntü.
 Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
1 dakika 50 saniye. 205 MB.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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