DHA YURT BÜTENİ-9

1)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU; \"TERÖR BELASINDAN BU ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, \"Kurşunlara karşı, bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Bursa\'daki bir dizi ziyaret programı kapsamında inegöl ilçesinde Kanaat Önderleri, Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısı\'na katıldı. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Kemal Kılıçdarğlu, \"İnegöl\'de olmaktan son derece mutluyum. İnegöl\'ün muhtarlarıyla, kanaat önderleriyle, sivil toplum yöneticileriyle birlikte olduk. Onlar sordular, ben cevap verdim. Bize yönelik önerleri ve eleştirileri aldık. Bir şekilde değerlendirdim, son derece güzel bir verimli toplantı yaptık\" dedi.

\'TERÖR İNSANLIK SUÇUDUR\'

Sabah Ankara\'dan gelirken acı haberi aldıklarını belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"8 şehidimiz var, 1 şehidimiz Bursalı. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Her zaman, her herde söyledim. Terör, insanlık suçudur. Hep birlikte teröre karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Askere sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur. Terörün temel amacı, bu ülkede kaos yaratmaktır. Kardeşi kardeşe düşman etmektedir. Bütün vatandaşlarımdan istihrarım bu tuzağa kimse düşmedi, bundan sonra da düşmesin\" ifadelerini kullandı.

\'HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik eleştirilerde de bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: \"Sayın Erdoğan, dönüşte uçakta kendi belediye başkanları ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonu diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar diye bir düşünceyi ifade etmiş. Bu şu anlama da geliyor, aynı zamanda Erdoğan şunu da söylüyor; diğer partiler de gereğini yapsın, yapmazlarsa İç İşleri Bakanlığı devreye girecek. Bu şu anlama geliyor, \'bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım, diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar.\' Belediye başkanlarımız suçlu değil. Asla kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediye başkanını, bir başka otorite, ailesini tehdit ederek istifa sürecine sokarsa, o ülkede demokrasi bitmiş demektir. Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz, hiçbir şey yok. Kendilerinin hesabını veremeyeceği çok şey var. Bizim, millete hesabını veremeyeceğimiz birşey yok. Ne yapıyorsak millet için yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızdır. Her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Herşey hükümetin bilgisi ve denetimindedir. Gizlenecek saklanacak birşeyimiz yok. Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan değil, milletten alıyorlar. Siyaset anlayışımız da budur.\" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından otelden ayrılırken esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Kılıçdaroğlu, programına devam etmek üzere Bursa\'nın Orhaneli ilçesine geçti.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

Görüntü Süresi: 3 dakika 54 saniye

Görüntü Boyutu: 124 MB

=======================================================

2)BARO BAŞKANI ELİNİ SIKMAYAN AVUKATA KÜRSÜDE KONUŞMA İZNİ VERMEDİ

ESKİŞEHİR Baro Başkanı Rıza Öztekin, stajyerliğini tamamlayan Yaprak Çakmak\'ın ruhsat töreninde elini sıkmayan avukat Pınar Çelik Arpacı\'ya kürsüde konuşma izni vermedi. Başkan Öztekin ile Arpacı\'nın tartışma anları kamera görüntülerine yansıdı.Olay dün Eskişehir Barosu Ek Hizmet Binası\'nda meydana geldi. Avukat Pınar Çelik Arpacı\'nın yanında stajını tamamlayan Yaprak Çakmak için ruhsat ve cübbe giyme töreni düzenlendi. Törende sahneye ilk olarak stajını tamamlayan Yaprak Çakmak çağırıldı. Ardından da avukat Pınar Çelik Arpacı sahneye davet edildi. Avukat Pınar Çelik Arpacı, Yaprak Çakmak\'a cübbesini giydirdi. Bu sırada sahnede kurulu olan masada oturmakta olan Baro Başkanı Rıza Öztekin de yerinden kalkarak elinde ruhsatla Pınar Çelik Arpacı ve stajyerliğini tamamlayan avukatın yanına geldi. Öztekin, Çakmak\'ın elini sıktıktan sonra yanında duran Avukat Pınar Arpacı ya da elini uzattı. Ancak Arpacı, Baro Başkanı Öztekin\'in elini sıkmadı. Eli havada kalan Öztekin, Yaprak Çakmak\'a avukatlık ruhsatını verdi. Üçlü birlikte fotoğraf çektirdikten sonra Pınar Çelik Arpacı konuşma yapmak için kürsüye yöneldi. Öztekin, Arpacı\'ya \'Söz vermiyorum. Baro başkanının elini sıkmayan avukata söz yok. Bu kadar meslektaşımızın önünde yaptığın hareketten dolayı seni kınıyorum, ayıp. Bir baro başkanın elini sıkmıyorsunuz,. Çünkü sıkacak şeyiniz yok. Ben burada baroyu temsil ediyorum sen kimsin?\" dedi.

Baro Başkanı Öztekin, masadaki yerine oturacağı sırada Arpacı da kürsüye yöneldi. Bu kez Öztekin yerinden kalkıp Arpacı\'nın önünü yeniden kesti. Öztekin eliyle Arpacı\'yı kürsüden uzaklaştırırken \'Hayır hayır kürsü yok. Kesinlikle izin vermiyorum\' dedi. Görevlilere dönen Öztekin \'Müdahale edin\' talimatını verdi ve Arpacı için \'Buraya rezalet çıkarmaya geldiğiniz belli zaten. Sana bu kürsüde izin vermem \' dedi. Törene izleyen avukatlardan bazıları baro başkanına tepki gösterdi ve sahneden inen Pınar Çelik Arpacı\'yı alkışladı.

AVUKAT ARPACI\'NIN AÇIKLAMASI

Yaşadığı olay nedeniyle hukuki yollara başvuracağını söyleyen avukat Pınar Çelik Arpacı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:\"Kadına yönelik şiddet son bulsun diye mücadele veren bir kadın, bir avukat olarak Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığımı tüm hukuk camiasıyla paylaşmak istiyorum. Olay şöyle yaşandı: Eskişehir Barosu Ek Hizmet Binasında yanımda avukatlık stajını tamamlayan meslektaşımın ruhsat töreni vardı. Tören esnasında Baro Başkanının elini sıkmak istemedim. Yanımda stajını tamamlayan meslektaşıma bundan sonraki meslek hayatında başarılar dilemek için konuşma yapmak istedim. Ancak Baro Başkanı Rıza Öztekin tarafından \'baro başkanının elini sıkmayan konuşma yapamaz\' denilerek engellendim ve kürsüden uzaklaştırılmaya çalışıldım. Bir ruhsat töreninde meslektaşına cübbe giydiren avukatın başarılar dilemek için konuşma yapması meslek mensupları içinde bilinen bir teamüldür. Buna rağmen konuşma yapma hakkımı hatırlattığımda iteklenmek ve çekiştirilmek suretiyle Rıza Öztekin tarafından fiziksel şiddete maruz kaldım. Hatta Baro Başkanı orada bulunan baro personeline isimleri ile hitap edip talimat vererek \'gereğini yapın\' dedi. Birçok konuğun ve meslektaşın önünde tarafıma türlü sözlerle psikolojik şiddet uygulandı. Bir baro başkanının; bir meslektaşına, bir kadına bu şekilde fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması hiç bir şart ve koşulda kabul edilemez. Son dönemde Eskişehir Barosu\'nda yaşananlar nedeniyle baro başkanının elini sıkmamam kişisel tercihimdir. Bilindiği gibi Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Komisyonu\'ndaki görevime bir daha aynı komisyonda görev almamak üzere son verilmişti. Bu olaya dair Eskişehir Barosuna karşı açmış olduğum davada vekilliğimi yürüten meslektaşıma baro tarafından disiplin soruşturması açılmıştır. Yaşanan ve baro gelenekleriyle uyuşmayan bu haksızlıklar karşısında Baro Başkanı Rıza Öztekin\'in elini sıkmak istememem, hukuksuz uygulamaları temsil eden bir kimseye en hafifinden böylesi bir tepki göstermem anlaşılacaktır. Yaşanan bu olay sonrasında her türlü hukuki yola başvuracağımı hukuk camiasının bilgisine sunarım.\"

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Baro Başkanı Öztekin ile avukat Pınar Çelik Arpacı arasında törende yaşanan tartışmanın görüntüleri.

-Avukat Pınar Çelik Arpacı\'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

===================================================

3)RODA LİMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜZEL: BİZİM GEMİNİN BATMASI İLE HİÇ BİR İLGİMİZ YOK

RODA Liman Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel, Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde bulunan şirketlerine ait Rodapart Limanı\'ndan aldığı yük ile ayrılan Bilal Bal isimli geminin batma olayı ile hiç bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Geminin yüklenmesinin kaptanın, limandan ayrılmasının ise liman başkanlığının sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Tüzel, \"buna rağmen basında şirketimizin ve limanımızın isminin geçmesi bizleri mağdur etti\" dedi.Roda Liman Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel, DHA Muhabirine, limanlarından aldığı yük ile ayrıldıktan sonra Şile açıklarında batan Bilal Bal isimli gemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geminin batması ile hiç bir ilgilerinin olmamasına rağmen basında yer almalarının kendilerini üzdüğünü belirten Neşe Tüzel, şunları söyledi:

\"Kazaya mağruz kalan gemi 26 Ekim perşembe akşamı saat 21.15\'de limana yanaştı. Bir gün sonra, yani 27 Ekim cuma akşamı \'tufal\' denen demir tozu yüklendikten sonra limanı terk ediyor. Geminin yüklenmesi, ulusal ve uluslararası kurallar gereği kaptanın sorumluluğunda gerçekleşmiştir. Kalkış izni ise yine aynı şekilde, kamu otoritesinin yani Liman Başkanlığının \'oluru\' ile gerçekleşmiştir. Kaptanın istemediği yükleme gemiye yapılamaz. Liman Başkanı ise izin vermezse gemi hareket edemez. Geminin, sorunsuz bir şekilde iskeleden ayrıldığını arkadaşlarımdan öğrendim. Daha sonra ise geminin, 1 Kasım tarihinde Şile açıklarında battığını bizde basından öğrendik. Bu gemide otomotik tanımlama sistemleri bulunuyor. Limandan ayrıldıktan sonra battığı tarihe kadar geçen süre içersinde ne yaptığı rahatlıkla ortaya çıkabilir. Bu olayın ardından, limanımız ve şirketimizin ismi ve markası ile görsellerinin basında yer alması bizleri üzdü ve mağdur etti\"

BURSA (DHA)-

===========================================================

4)BİRİ BOMBACI, 5\'İ SURİYELİ 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA\'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5\'i Suriye uyruklu, 19 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler arasında Merkez Sabancı Cami\'de, cuma namazında sırasında, \' Üzerimde bomba var\' diyen 36 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan\'da bulunduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim\'de DEAŞ\'a yönelik operasyon yaptı. TEM ekipleri ve Özel Harekat Polisleri şafakla birlikte 20 adrese eş zamanlı girdi. Kritik noktalardaki evlerin kapısı \'koç başı\' ile kırılırken, şüpheliler uzun namlulu silahlarla etkisiz hale getirdi. Operasyonda 5\'i Suriye uyruklu 19 kişiyi gözaltına alındı.

CAMİ BOMBACISI TEKRAR GÖZALTINA

1 Temmuz 2016\'da, cuma hutbesi okuyan imamın elindeki mikrofonu alarak beline korseyle sardığı düzeneği gösterip, \'Üzerimde bomba var\' diyen ve camidekiler tarafından öldüresiye dövülen Mahmut Kılıçarslan\'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların polis otosundan indirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Camii bombacısı zanlının (yeşil tişörtlü) \'Ben müslümanım, Elhamdülillah. Terörist değilim\' demesi

- Zanlılardan birinin gazetecilere tepki göstermesi

SÜRE:01\'06\" BOYUT:68 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=========================================================

5)KAPIKULE\'DE, \'PLAKA OKUMA\' SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı\'nın ı sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırladığı \'taşıt plaka okuma\' sistem\' bugün Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda hizmete girdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, Kapıkule Sınır Kapısı\'nda \'taşıt plaka okuma\' sistemini hizmete açtı. Vali Özdemir, sistem ile Türkiye\'ye giriş çıkış yapan araçların otomatik şekilde takibini sağlayıp uzun TIR kuyruklarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirterek, \"Bu projeyle bütün araçların takip sitemi yapılacak ve araçlar gümrük alanına girerken kayıtları alınacak. Ve otomatik olaraktan tekrar araçların plaka plaka kayıtları ve diğer kayıtları almadan, sistemi daha hızlı yapmaya çalışacağız. Bu sayede, Türkiye\'ye giren ve çıkan araçların takip edilmesini sağlayacak, hem de işlemlerin hızlanmasını sağlayacak. Aklınıza şu soru gelebilir, bu olduğu zaman tüm problemler çözülecek mi diye. Bu sistem sayesinde problemlerin bir bölümünü çözeceğiz\" dedi.

\"TIR KUYRUĞU İLE İLGİLİ ÇOK MESAFE KAT ETTİK\"

Vali Özdemir ,Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci ile Bulgaristan\'ı ziyaretleri sırasında yetkililerle Kapıkule Sınır Kapısı\'nda uzun TIR kuyruklarının oluşmaması için ciddi görüşmeler yapıldığını söyledi. Özdemir, \"Bakanımız 1 ay önce Kapıkule bölgemize gelmesinden sonra kendisine burada gümrük alanını gezdirdik. Kendisine gümrük ile ilgili sıkıntıları anlattık. Komşularımız ile ilgili problemlerimizi anlattık. Bunun sonucunda gümrük bakanımız ekibiyle beraber 1 hafta, 10 gün önce Bulgaristan\'a Sofya\'ya gitti. Maliye Bakanı ile oradaki ilgili bakanıyla, başbakanıyla konuyu görüştüler ve bunun sonucunda da şu anda TIR kuyruğu ile ilgili şu anda çok mesafe kat edildi. Hem Bulgar tarafı, hem de Türk tarafı hassasiyetle bu konuyu takip ediyor. Günlük olarak ne kadar hızlı bir işlem yapabilirsek her iki tarafta bundan hem ekonomik olarak hem de kendi insanlarına kendi bölgelerine ciddi bir destek sağlamış oluyor\" dedi.

Vali Özdemir, gazetecilerin sorusu üzerine plaka tanıma sisteminin sadece terör eylemlerini önlemek değil, kaçakçılığı da önleyip yazın gurbetçilerin Kapıkule ve diğer sınır kapılarının giriş-çıkışlarda oluşturduğu uzun araç kuyruklarının da önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Özdemir, \"Taşıt Plaka Okuma Sistemi, bir çok projeyi destekleyecek çalışma. Bu otomatik plaka tanıma sayesinde hangi aracın nereden girip nereden çıktığını, nasıl girdiğini ve hangi aparatlarla girdiğini, dorselerin değişip değişmediğini ve buna benzer bir çok şeyi takip edebilecek, bir çok olayın da engellenmesine katkı sağlayacaktır. Bu sistem gurbetçilerin oluşturduğu uzun araç kuyruklarında faydalı olup, hızlı geçiş yapmalarını sağlayacağını düşünüyorum\" dedi.

17 KAPIMIZ DA PLAKA TANIMA SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Hasan Oktay Duygun, Kapıkule Sınır Kapısı ile Türkiye genelinde bulunan 20 gümrük kapısından 17\'sinde sistemin devreye girdiğini söyledi. Duygun. \"Plaka tanıma sistemi faal olan 20 gümrük kapımız için uygulandı ama 3 gümrük kapımızda ki yeniden düzenleme çalışmalar devam ettiği için,17 sınır kapımız da hale hazır durumu tamamlandı. Sarp, Kapıköy ve Türkgözü çalışmalar tamamlanınca faaliyete geçecek\" dedi. .

Görüntü Dökümü:

----------------------

Toplantı salonundan genel

Günay Özdemir açıklaması

Hasan Oktay Duygun konuşması

Sistem hakıında teknik bilgi verilmesi

Peronlardan genel detay

Araç geçişlerinden genel detay

Türkiye tabelası

Kapıkule Gümrük Kapısı tabelası

TIR kuyruğu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

====================================================

6)ERZURUM\'DA DANA ETİNDE DÜŞÜŞ YOK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın et fiyatlarında düşüş olacağı açıklamasının ardından Erzurum\'da dana etinde henüz düşüş yaşanmadı. Koyun etinde 5-6 liralık düşüş yaşanırken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, dana etinde ilerleyen günlerde 3 liralık bir düşüş olacağını bildirdi. Kasaplarda dana kıyma 38, dana kuşbaşı 40 liradan satılırken, Et ve Süt Kurumu\'nda dana kıyma 28.75 liradan satılılıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder İLE RÖP.

-Et fiyatları

-Vatandaşlarla röp.

-Et ve Süt Kurumu\'ndan et alanlar

-Muhabir Hümeyra Pardeli\'nin anonsları

(Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

(294 mb-6.20 dk)

======================================================

7)VATANDAŞLAR ET FİYAT FİYATLARININ DÜŞECEĞİNE İNANMIYOR

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın et fiyatlarının yakın zamanda yüzde 40 oranında düşeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Gaziantepli vatandaşlar indirim yapılacağına inanmadıklarını söylediler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, \"Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek\" dedi. Böylece, kıyma 29 liradan, kuşbaşı da 31 liradan satılacakö dedi. Et fiyatlarını kasapların arttırdığını söyleyen Gaziantepli vatandaşların büyük çoğunluğu ise, fiyatlarda düşüş olacağına yönelik açıklamalara inanmadıklarını söylediler. Et fiyatlarının düşeceğine yönelik daha önce de açıklamalar yapıldığını ve hiç birinin gerçekleşmediğini dile getiren vatandaşlar, et fiyatlarının düşmesi için hayvancılığın desteklenmesi ve öncelikli olarak yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini ifade ettiler.

Bazı vatandaşlar ise, et fiyatlarının ithal hayvanlarla düşürülmesi durumunda yurda kalitesiz et getirilme ihtimalinin olduğunu ve Türk halkının damak tadının ithal ete alışık olmadığı için satılacak etlerin yenilemeyeceğine inandıklarını dile getirdi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

GAZİANTEP, (DHA)-

=======================================================

8)ŞANLIURFA\'NIN MOZAİKLERİ DÜNYAYA TANITILACAK

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Balıklıgöl Demostrasyonu çalışmasıyla başladı. Çatıştayda Şanlıurfa\'nın mozaikleri dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Şanlıurfa\'nın değerlerinin dünyaya tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Demostrasyonu (Canlı Performans) çalışmasıyla başladı. Balıklıgöl platosunda yer alan Rızvaniye Külliyesindeki canlı performans çalışmasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Turizm işletmecileri ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa\'nın değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla \"Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' düzenlediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Sanat sınır tanımıyor. Sanat bulunmuş olduğu coğrafyadaki imkan ve olanakları kullanmak suretiyle aslında günümüzün alışkanlıklarını ve ruh halini geleceğe taşımak çalışmasıdır. Fırat, Şanlıurfa\'ya suyu ile hayat veriyor ve kurak olan topraklarımızı verimli hale getiriyor. 1700 yıl önce de Fırat kenarındaki suyun getirmiş olduğu taşları Şanlıurfa\'daki Halepli bahçede o dönemde Amazon Kraliçelerinin savaş ve yaşam tarzını yansıtan bir sanat olarak icra edilmiştir. Mozaikler Şanlıurfa\'mıza bir kıymet bir değer olarak kendini gösteriyor. Bakanlık bu eserleri korumak adına çok geniş kapsamlı mükemmel bir mozaik müzesini kazandırdı. Bu eserleri korumak ve geleceğe taşımak, Şanlıurfa\'da kimlik oluşturmak bizim boynumuzun borcudur. Bizler tarihin bizlere miras olarak bırakmış olduğu bu eserleri hem bu gün itibariyle şehrimizin tanıtımına çok önemli bir faktör olarak görmemiz, hem de şehrimizin geleceğe taşınması anlamında çok önemli ögeler olarak ortaya çıkmıştır. Çalıştay ve yarışmaya Uluslararası düzeyde katılım sağlanacak ve 80 proje bu çalışmaya katıldı. Konunun uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede 47 eser kabul görmüştür\" dedi.

Dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Kale Eteği, Halepli Bahçe ve Kızıl Koyun kazı alanlarında 133 kaya mezarı ile M.S. 1. yüz yıl dönemlerinde yapıldığı tahmin edilen bir çok mozaiğin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği \'Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' ile bu değerlerini dünya kamuoyuna sunacakları bildirildi.



Görüntü Dökümü:

----------------------

- Balıklıgöl\'de düzenlenen mozaik çalıştayı ve yarışmasına katılanlar

- Mozaik tablosunu yapmaya çalışanlar

- Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 396MB



===================================================

9)ŞEHİTLERİN ADLARI SINIFLARA VERİLDİ



AYDIN\'ın Efeler İlçesi Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu düzenlediği \'Şehidime Vefa\' adlı programda şehitlerin ismi sınıflara verildi.

Efeler İlçesi\'ndeki Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu\'nda düzenlenen \'Şehidime Vefa\' adlı programda duygusal anlar yaşandı. 15 Temmuz\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı korumaya çalışırken şehit düşen polis memuru Nedim Cengiz\'in anne ve babası, 1987 yılında Şırnak\'ta görev yaparken şehit olan Şenol Akar\'ın anne ve babası, 2016 yılında Diyarbakır Sur\'da bir okul operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Tolga Sağlam\'ın eşi, 2016 yılında Mardin\'de şehit olan Jandarma er Orkun Alp Arslan\'ın ailesi ile Ocak 2017\'de İzmir\'de şehit olan polis memuru Feti Sekin\'in ablası da programa katıldı. Sınıfları adları verilen şehitlerden Denizli\'de Mayıs 2017\'de suikast girişimi sonrasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in yakını ise etkinliğe katılmadı

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Tülin Kaya ve arkadaşları, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tişört giydi. Tülin Kaya, şehitlerin isimleri okunurken, gözyaşlarına hakim olamadı ve törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Okul Müdürü Apdullah Özcan Kardeş, bayrak uğruna canını veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, \"Kınalı Hasan\'ların, Şerife bacıların, Ömer Halis Demir\'lerin ve dahası olan binlerce şehidimizin sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretleriyle bizlere bıraktığı bu vatana sahip çıkarak onları okul olarak yapacağımız her etkinlikte anacağız\" dedi.

\"ACILARIN SONA ERECEĞİNE İNANIYORUM\"

Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam\'ın eşi Cansu Sağlam ise şehit aileleri adına yaptığı duygulu konuşmasında, \"Ben bir özel eğitim öğretmeniyim. Şu an benim için çok zor. Eşimi ben Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde bir okul operasyonundayken kaybettim. O yüzden eşimin isminin bir okulda yaşatılması çok değerlidir. Onun ismini duymak ve onun ismini görmek benim için büyük bir onurdur. Bütün şehit aileleri adına bu konuşmayı yapıyorum. Ülkemizin daha mutlu ve huzurlu günleri göreceğine inanıyorum. Bu acıların sona ereceğine inanıyorum. Bizim acılarımız bitmeyecek ama, gelecek nesillerin daha güzel bir yerde yaşayacağını umut ediyorum\" diye konuştu.

SINIFLARA İSİMLERİNİ ELLERİYLE ASTILAR

Program sonrasında şehit yakınları İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile birlikte sınıflara şehitlerin isimlerini astı. Bu sırada da yine şehit yakınları şehitlerin isimlerini taşıyan öğrencilere sarılarak ağladı. Programda okul girişinde şehitler anısına yapılan ve isimleri ile fotoğrafları bulundurulan bir panonun açılışı yapıldı.



Görüntü Dökümü:

----------------------

-Okuldan genel ve detay görüntüler,

-Öğrencilerin ve şehit yakınlarının ağlamasından görüntü,

-Okul müdürü Abdullah Özcan Kardeş\'in konuşmasından görüntü,

-Cansu Sağlam\'ın konuşmasından görüntü,

-Ssınıflara şehit isimlerinin verilişi ve şehitler anısına panonun açılışından görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

===================================================

10)ŞANLIURFA\'DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA JANDARMA MORALİ



ŞANLIURFA Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören 28 lösemi hastası çocuklar için jandarma moral etkinliği düzenledi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan rütbeli personel ve askerler, 2-8 Kasım tarihinde kutlanan \'Lösemili Çocuklar Haftası\' etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret edip moral etkinliği düzenledi. Hastaneye gelen İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, beraberinde rütbeli komutanlarla birlikte, lösemili çocuklarla sohbet ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan jandarma, lösemili çocuklarla birlikte yaş pasta kesildi, müzik eşliğinde palyaço gösterisi yapıldı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı hastanede biran olsun hastalıklarını unutarak eğlenen çocukların sevinçlerine ortak olan aileleri doktorlara ve jandarma görevlilerine teşekkür etti. Jandarmanın bu tür etkinliklere çocuklara moral vermek için böyle bir organizasyonu tertip ettiklerini ifade eden Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, ailelere seslenerek her zaman yanlarında olduklarını acil durumlarda kan ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi. Jandarmanın lösemili çocuklar yararına düzenlediği moral etkinliğine teşekkür eden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Abit Demir, \"Bizim 28 lösemili takipli hasta çocuğumuz var. Çok sık tedavi ve takip süreci olduğu için çocuklar yıpranıyor. Onların moral bozukluğunu düzeltmek için böyle bir etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı\'na teşekkür ederiz. Onlar bu etkinliğe imza attılar biz de ev sahibi oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Hastanede lösemili çocuklar yararına yapılan müzik gösterisi

- Çocuklarla yakından ilgilenen jandarma komutanları

- Çocuklarla birlikte pasta kesen jandarma

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB