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DHA YURT - BURDUR'DA EMEKLİ ASTSUBAY EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI (1)

BURDUR’da emekli astsubay tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı

17 Aralık 2018 01:27

BURDUR’da emekli astsubay tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda kendisi de ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi’ndeki Özlem Evler Apartmanı’nda meydana geldi. Emekli astsubay M.D. iddiaya göre evde eşi Nilüfer D. ve kızı Gizem D. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına tabancayla ateş açan M.D. aynı silahla intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayın ardından ağır yaralanan M.D. hastanede tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri: binanından ve önündeki kalabalıktan görüntü
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mesut MADAN /BURDUR,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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