DHA YURT BÜLTENİ -9

Engelli Hatice, apartman sakinlerinin karşı çıkması nedeniyle asansörüne kavuşamıyor

Bolu\'da, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çekmesi sonucu ablası Kadriye Kaya\'nın(48) 4\'üncü kattan merdivenden sırtında inip çıkardığı Hatice Özdemir(42) için yardımla yapılan asansör, apartman sakinlerinden bazılarının karşı çıkması nedeniyle binaya takılamıyor.

1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir\'in 15 yıldır yanında yaşadığı ablasının oturduğu apartmanda, asansör bulunmuyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hatice Özdemir\'i ablası Kadriye Kaya, 5 katlı binanın 4\'üncü katından sırtında taşıyarak dışarı çıkarıyor. Hastane ve bazı günlük ihtiyaçları için dışarı çıkması gereken kardeşini sırtında merdivenlerden indiren Kadriye Kaya, dönüşte de yine sırtında taşıyarak 4\'üncü kattaki evine götürüyor.

Hatice Özdemir’in yaşadığı zorluklar geçen Aralık ayında DHA tarafından haberleştirilmişti. Haberin duyulmasının ardından Hatice Özdemir\'e yardım eli ünlü Astrolog ve Yazar Nuray Sayarı\'dan uzandı. Apartmanın dışına engelli asansörü yapılması için bir firmayla anlaşıldı. Asansör yapıldı. Ancak apartmana montajı yapılacağı sırada daha önceden imza vermeyi kabul eden 10 daireli apartman sakinlerinden 4\'ü imza vermekten vazgeçti. Apartman sakinleri, imza vermemeye gerekçe olarak da apartmana hırsız girebileceği ve binanın hasar görebileceğini gösterdi. Tüm apartman sakinlerinin imza vermemesi nedeniyle Hatice Özdemir’in, tekerlekli sandalye ile evine giriş çıkışını sağlayabileceği asansörün montajı yapılamıyor.

İlk etapta yardım konusunda isminin duyurulmamasını isteyen Astorolog ve Yazar Nuray Sayarı asansörün yapılamamasının haber verilmesi üzerine İstanbul\'dan Bolu\'ya gelerek Hatice Özdemir ve ablası Kadriye Kaya\'yı ziyaret etti. Engelli Hatice Özdemir, kendisine asansörün yapılması için destek veren Nuray Sayarı\'ya sarılıp ağladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında konuşan abla Kadriye Kaya, \"Komşularım hırsız gireceğinden, bir nevi problemler olacağından razı gelmiyorlar. Bizim de bu durumumuzu görüyorlar. İlgileri ve duyarlılıklarından hiç memnun kalmadım. Çok üzgünüm. Allah onların da başlarına verebilir. Ama bizi görmezden gelmelerine çok üzgünüz ve çok kırgınız.\" dedi.

Gözyaşları içinde konuşan Hatice Özdemir ise, \"Evde kalıyorum. Asansörümü istiyorum. Bu duruma gerçekten üzülüyorum. Bana acı çektiriyorlar. Sokağa çıkamıyorum. Hastaneye gidemiyorum. Bana yazık değil mi?\" diye konuştu.

Yardımının yerine getirilememesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Nuray Sayarı, \"Asansörü yaptırdık. Ama şu an taktırmıyorlar. Devlet büyüklerime sesleniyorum. \'Belediye Başkanımız sağolsun apartman sakinleri izin versin gerekeni yaparız\' dedi. Ben apartman yöneticisini aradım. O günden sonra da telefonlarıma çıkmıyor. Ben çok üzülüyorum. Haticem sokağa çıkmak istiyor. Doktora gitmesi gerekiyor. O artık benim manevi kızım. Ben onunla bundan sonra hayat boyu ilgileneceğim. Duyulsun istemedim. Şimdi haykırıyorum, Allah rızası için, bu bina sakinlerinin gönlüne merhamet diyorum. Asansörümüz bitti. Halbuki siz aranızda para toplayıp, onu düşünüp yaptırabilirdiniz. Hadi bunu yapmadınız. Evinize hırsız girecek diye, depremden zarar görecek diye. O zaman oturmayın burada. Yönetici bana diyor ki, \'taşınsınlar buradan.\' Bu insanların imkanları mı var taşınsınlar. Ben yaptırdım asansörü. İzin verin lütfen takılsın. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Efendim Allah rızası için yardım edin. Bu komşular hiç huzur vermiyorlar Hatice\'me. Asansörümüz takılacak ve kızımız tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkabilecek. Rahat rahat doktora gidebilecek. Elinizi vicdanınıza koyun, bitmiş asansörü getirelim takalım. Gizli kalacak işi açıklamak zorunda kaldığım için utanıyorum.\"

Asansörün yapılmasına karşı çıkan apartman sakinleri ise konuyla ilgili gazetecilere konuşmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Hatice Özdemir\'in ağlaması

-Röportajlar

-Kadiye Kaya\'nın kardeşini sırtında taşıması

-Detaylar

Süre: 05.38-Boyut: 632 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

==============



AK Parti adayı Zeybekci ile tüp bekleyen Safiye teyzenin sohbeti



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile kaldırımda oturarak satın alacağı tüpün gelmesini bekleyen Safiye Teyze arasındaki sohbetin videosu, sosyal medyada ilgi çekti.

Yerel seçim çalışmalarına ilçe gezileri ile devam eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci\'nin, Tire ilçesinde yolda yürürken kaldırımda oturan yaşlı bir teyze dikkatini çekti. Teyzenin yanına giden Zeybekci kaldırımda yanına oturdu. Teyzenin adını öğrenen Zeybekci, kaldırımda niye oturduğunu sordu. Safiye Teyze de bir saattir tüp beklediğini söyleyince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Duruma hemen el atan ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeybekci, Denizli şivesi ile konuşarak \"Tüpçüüüü, Safiye Abla\'nın tüpü gelmedi mi la\" dedi. Safiye Teyze\'nin elinden tutup kaldırımdan kaldıran Zeybekci, ardından tüpçü dükkanına gitti. Safiye Teyze\'nin kaldırımda betonda oturduğunu belirten Zeybekci, hemen bir sandalye istedi ve yaşlı kadının o sandalyeye oturmasını sağladı. Tüpçüye de tüpün bir an önce gelmesi için ricada bulunan Zeybekci, Safiye Teyze\'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını ileterek ayrıldı. Safiye Teyze de Zeybekci\'nin bu tavrı karşısında, \"Allah razı olsun\" diyerek, teşekkür etti. Bir vatandaşın çekip paylaştığı video, sosyal medyada hızla yayıldı, ünlü fenomenler tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci\'nin görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

İZMİR, (DHA)

=================

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde tali yoldan çıkan aracın çarptığı otomobilin takla atıp yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa Sanayi Kavşağı D400 karayolunda meydana geldi. Alanya\'dan Anamur yönüne giden Edip Deniz\'in kullandığı 01 DTF 73 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden kavşağa giren sürücüsünün henüz belirlenemediği 07 UD 002 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil yol ortasında yan durdu. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Edip Deniz\'in yara almadan atlattığı kazada araçta yolcu olarak bulunan 1\'i kadın 2 kişi hafif yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

- Kaza yerinden görüntü

- Takla atan araçtan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Kaza yerinden kaçan aracın tamponu

- Genel ve detay görüntüler

77 MB /// 01.16ö

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

===================

Adıyaman\'da motosikletliler Doğu Türkistan için bir araya geldi

Adıyaman\'da, kendilerine Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu adı veren 40 motosikletli Doğu Türkistan için bir araya geldi.

Öğlen saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi\'nde toplanan grup Atatürk Bulvarı\'nda Türk Bayrakları ile tur attılar. Buradan Demokrasi Parkı\'na geçen motosiklet sürücüleri adına konuşan Fatih Mehmet Sultan Motosiklet Grubu Başkanı Murat Çetin, \"Doğu Türkistan\'da, Çin zulmüne uğrayan kardeşlerimiz için toplandık. Sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Onlardan anladığımız para pul istemiyoruz. Bizde sesimizi duyurup yardımcı olamıyorsanız hiç olmazsa bir ses bizde onlara bir nebze destek vermek için toplandık. Bizde arkadaşlarla birlikte böyle bir kortej oluşturduk\" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından İstiklal Marşı söyleyen grup olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Atatürk Bulvarı

- Motosikletler

- Konvoy oluşturulması

- Demokrasi Parkı

- Açıklama yapılması

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

===============

Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü\'nde öğrenim gören Suriyeli 990 öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnelerini aldı.

Reyhanlı\'da 100 dönüm arazi üzerine kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrenim gören savaş mağduru 990 Suriyeli öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karne heyecanı yaşadı.

İlk dönemin başarıyla sona erdiğini söyleyen Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, \"Suriye’nin geleceğini inşa edecek bireyleri yetiştirmek için kurduğumuz tesisimizde bulunan öğrencilerimiz karnelerini aldı. Hem öğrencilerimiz hem de bizler için çok mutlu bir gündeyiz. Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde bulunan 3 okulumuzda toplam 990 öğrencimiz öğrenim görüyor. Öğrencilerimizin tatil sürecini en verimli şekilde geçirerek ikinci dönemi de başarıyla tamamlamalarını ümit ediyoruz\" dedi.

Tesis bünyesinde bulunan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Engin Erbatan ise öğrenciler kadar kendilerinin de heyecanlı olduklarını söyleyerek, yoğun gayret ve emekle geçen 4 ayın sonucunu olumlu bir şekilde almanın mutluluğunu yaşadıklarını belitti. Erbatan, \"İçerisinde bulunduğumuz tesiste toplam 3 okul var. Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 395 öğrencimiz karnelerini aldı. Bunun yanı sıra tesis içerisindeki tüm okullarda öğrenim gören 990 öğrenci ilk dönemi başarıyla tamamlamış oldu\" diye konuştu.

2015 yılının Ramazan ayında Katar Yardım kuruluşu RAF ve İHH tarafından temeli atılan Reyhanlı Eğitim Köyü, 18 Mayıs 2017 tarihinde büyük bir törenle hizmete açıldı. Tesis içerisinde eğitim ve idari çalışmalar halen Yetim Vakfı tarafından yürütülüyor.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)-

=================

Van\'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

VAN\'ın Erciş ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyon düzenledi. 11 ayrı adrese, eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında 10 cep telefonu, 8 sim kartı ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

VAN, (DHA)-