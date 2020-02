DHA YURT BÜLTENİ-9

1)İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY: TEK BİR EVLADIMIZIN BURNU KANAMADAN TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli Munzur Vadisi\'nde bir mağara içerisinde sıkıştırılan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili konuştu. Teröristlerin kaçma ya da bir yere sızma ihtimali olmadığı için ihtiyatlı davrandıklarını belirten Ersoy, \"Acele etmeden, tek bir evladımızın burnu kanamadan bu işi tamamlamak istiyoruz\" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'le birlikte bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Erzurum\'a geldi. Vali Okay Memiş\'i makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli\'de Munzur Vadisinde bir mağara içerisinde sıkıştırılan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili soruları cevaplandırdı. İçişleri Bakanı Sülayman Soylu\'nun açıkladığı şekilde ablukanın devam ettiğini belirten Ersoy, \"Mağara içindeler. Çok geniş ve büyük bir mağara. Evlatlarımıza bir zarar gelmemesi için çok ihtiyatlı ve dikkatli gidiyoruz. Kaçma ihtimalleri ya da başka bir tarafa sızma ihtimalleri söz konusu olmadığı için acele etmeden, tek bir evladımızın burnu kanamadan bu işi tamamlamak istiyoruz\" diye konuştu.

Son yıllarda terörle mücadelede tarihin en etkin ve başarılı sürecinin yaşandığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:

\"Ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak, bölücü terör örgütünün hem halkımız üzerindeki hem şehirler üzerindeki her türlü olumsuz etkisini ortadan kaldırmak, onlara zulmetmesini önlemek, çoluk çocuk demeden dağa kaçırdığı insanlarımıza her türlü kötü muamele istismarından kurtarmak için güvenlik güçlerimiz çok kararlı etkin bir mücadele yürütüyor. Hava şartlarına,mevsim koşullarına,hiçbir olumsuz duruma aldırmadan mücadelemizi devam ettiriyoruz. Jandarmadan polisimize, Mehmetçikten koruculara kadar bu işle ilgili sorumlu olan birimlerimiz ortak bir anlayış ve uyum içinde görevlerini sürdürüyor. Allahın izni ile çalışmalarımızı bu şekilde durmaksızın devam ettirerek Türkiye\'nin bu alandaki başarısını tarihe geçirmek istiyoruz.\"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'le birlikte, başta vali olmak üzere ilgililer ve sahada görev yapan kahramanlara teşekküre geldiklerini belirten Ersoy, \"Hem teşekkür etmek hem onları dinlemek sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın takdirlerini, teşekkürlerini sunmak, talimatlarını bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlarını iletmek üzere Erzurum\'dayız\" dedi.

Bakan Ersoy ve Orgeneral Çetin, daha sonra Vali Okay Memiş\'ten bilgi aldı. Ersoy ve Çetin, gün boyu Erzurum\'da gezi ve incelemelerde bulunacak.

2)HASANKEYF\'TEKİ SON ESER TAŞINMAYA BAŞLADI

BATMAN\'da Ilısu Baraj Gölü tehdidindeki tarihi Hasankeyf ilçesinde taşınması kararlaştırılan 7 eserin sonuncusu olan 610 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi\'nin son bölümü de özel platform aracıyla 5 kilometre uzaklıktaki Arkeopark\'a taşınmaya başladı. İlçe sakinleri, tarihi eserin geçişini hüzünle izledi.

Ilısu Baraj Gölü altında kalmaktan kurtarılan, Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki 610 yıllık Eyyubi Camisi\'nin son bölümü olan 2 bin 500 ton ağırlığındaki oda, sabah saatlerinde 400 tekerlekli özel platformdan oluşan araca yüklendi. Baraj Gölü altında kalacak alandan 5 kilometre uzaklıktaki Arkeopark\'a götürülecek caminin son bölümü için Batman-Hasankeyf karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Hollandalı firma yetkililerinin de bulunduğu taşıma işlemleri sırasında Dicle Nehri üzerinde yeni yapılan köprü kullanıldı. Hasankeyf\'te oturan bazı ilçe sakinleri, caminin son bölümünün taşıma işlemlerini görmek için evlerinin damları ile geçiş güzergahında bekledi. Yıllarca camiye komşu olan bazı Hasankeyfliler ise duygulu anlar yaşadı.

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, taşınma kapsamındaki 7 eserin, Arkeopark\'ta bir araya geleceğini söyledi. Zeynel Bey türbesi, İmam Abdullah zaviyesi, Artuklu hamamı, Orta kapı ve Süleyman Koç minaresinden sonra taşınan eser ise 610 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camisi oldu. Caminin son bölümünün de taşınmasıyla Hasankeyf\'teki tüm eserler, Arkeopark\'ta birleşmiş olacak.

3)VAN\'DA KAR YAĞIŞI DURDU, YOL AÇMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

VAN\'da kar yağışının durmasıyla kapalı 66 yerleşim biriminin yolu açılmaya başlandı.

Van\'da Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiperi, 2 gün önce başlayan kar yağışının durmasının ardından ulaşıma kapalı 66 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalara başladı. 18 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu Başkale ilçesinde ekipler, yoğun bir şekilde çalışarak yolları açmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, cadde, okul ve hastane önlerindeki kar kütlelerini belirli noktalarda toplayıp, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

4)ESNAF, KEDİSİNİ BAŞI YAKILMIŞ BULDU

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde esnaf, 2 yıldır besledikleri kediyi başı yakılmış buldu. Kedinin tedavi için götürüldüğü veteriner Gökhan Önder Keser, \"Sol kulakta doku kaybı var. Yaraları iyileşiyor. İnsan elinden yapıldığını, pürmüz gibi yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi\'ndeki esnaf, yaklaşık 2 yıldır besleyip, \'Yaman\' adını verdikleri kediyi 5 gün önce başı yakılmış buldu. Esnafın tedavisi yapılmak üzere kediyi götürdüğü veteriner Gökhan Önder Keser, hayvanın bakımını ve masrafını üstlendi. Kedinin kendisine getirildiğinde telef olmak üzere olduğunu anlatan Keser, tedavide 5\'inci günde olduklarını ve hayvanın iyileşmeye başladığını söyledi. Kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını tahmin ettiklerini belirten Keser, \"Yüzünde yanık izleriyle bize geldi. Bugün tedavimizin 5\'inci günü. Yüz bölgesinde, burun mukozasında yanıklar var. Sol kulakta doku kaybı var. Korkumuz, gözlerinde bir engel olmasıydı; ama şanslıymış ki gözlerinde bir problem gözükmüyor. Ancak yüz bölgesindeki yanık izleri, oldukça şiddetli. Dokular iyileşmeye ve kanlaşmaya başladı. Yaraları iyileşiyor; ancak kısa bir süreç olmayacak. Biz ve hayvanseverler mücadelemize devam edeceğiz. Kedi istemsizce bir ateşe girse sadece kafasında değil; özellikle patileri ve tüm vücudunda yanıklar oluşurdu. Bu da insan elinden yapıldığına dair bir kanıt haline geliyor. Pürmüz gibi bir yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz. Bu tür kişi ve kişilere yaptırımlar ciddi bir şekilde olmalıdır. Hayvanlara bakılmama kısmını geçtik, artık şiddeti dövme ve öldürme haberlerini almaya başladık. Ciddi seri katillerin, çocuk yaşta hayvanlara şiddete eğilimi olduğunu biliyoruz\" diye konuştu.



