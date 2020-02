DHA YURT BÜLTENİ -9

SİİRT\'TE TERÖRİSTLERE AİT SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Siirt\'in Eruh İlçesinde teröristlerin kullandığı 5 barınak ve sığınak imha edildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK\'lı teröristlerin kullandığı 5 barınak ve sığınak bulunarak imha edildi. Sığınaklarda birçok malzemede ele geçirildi.

Yalova\'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ EROL: CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremle ilgili açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, \"Saat 09:34\'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimiz genelinde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlgili birimler olayı takip etmektedirler\" ifadelerini kullandı.

AGALDAY: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, Yalova\'daki 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, \"Endişe edilecek bir durum yok. Bu bölgedeki depremleri yakından takip ediyoruz. Çınarcık\'ta meydana gelebilecek depremin işaretlerini 10 gün önceden almıştık. Bazı değerlendirmeler yaptık. Marmara\'da ve Bursa\'da depremler olmaya devam edecek. Marmara Denizi üzerinde 7 büyüklüğünde beklenen bir deprem var. Aynı şekilde 1855 depreminin tekrarı Bursa merkezli olarak bekleniyor. Bu sebeple vatandaşların güvenli yapılarda oturmalarını tavsiye ediyoruz\" dedi.

ENGİN ER: BÖLGEDEN GEÇEN FAYLAR AKTİF

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er de bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu belirterek, \"Bölgenin genelinde depremsellik anlamında yüzde bin üzerinde bir artış var. Bu küçük sarsıntılar, olası büyük bir depremin uyarıcısı olabilir. Çınarcık\'ta meydana gelen deprem, İstanbul ve Bursa faylarının arasındaki bir hat. Bölgenin tamamında bir hareket var. Bu bölgenin Marmara Denizi\'nin ve Bursa üzerinden geçen fayların aktif olduğu görünüyor\" ifadelerini kullandı.

PR. DR. TÜYSÜZ: BİR FAYIN KIRILDIĞI YERDE BİR DAHA YENİ BİR DEPREM OLMAZ

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, ise \"17 Ağustos 1999\'da Kuzey Anadolu fayı üzerinde büyük bir deprem oluştu. Bu depremin sorumlusu olan fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma konusu. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarla bu fayın Yalova açıklarına kadar uzandığı, burada kırılmasının sonlandığı ortaya kondu. Bu ne demek; bir fayın kırıldığı yerde bir daha yeni bir deprem olmaz. O kırıldıktan sonra uçlarında deprem olma olasılığı artar\" dedi.

\'BİR STRES BİRİKİMİ, GERİLME ARTIŞI VAR\'

Prof. Dr. Tüysüz, \"17 Ağustos depremi sonrası Yalova açıklarına kadar kırılan Kuzey Anadolu fayının batısında özelikle Yalova\'dan İmralı Adası\'na kadar uzanan alanda bir stres birikimi, gerilme artışı var 17 Ağustos\'tan kaynaklanan. Bunu nereden biliyoruz; buradaki çok sayıda küçük deprem takip edildiği zaman bugün deprem olan alanda bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Bu yoğunlaşma bir stres birikiminin olduğunu gösteriyor. Burada 4.0 büyüklüğünde, 4.5 büyüklüğünde, 5.0 büyüklüğünde depremler olağandır. Bunlar zaman içerisinde olabilir. Bunun arkasında birtakım artışlar gelecektir. Burada çok sayıda küçük faylar var, bunların kırıldığını görüyoruz\" diye konuştu.

\'BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKALI DEĞİL\'

Depremin Marmara\'da beklenen depremle alakalı olmadığını belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, \"Bu deprem, Marmara\'da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir. 30 Kasım\'daki 4.2 depreminden sonra onu izleyen artçı depremler oldu, giderek küçüldüler. Bu da aynı sistem içerisinde meydana gelen bir depremdir. Öncekinin artçısı veya öncüsü olarak sayılamayacak kadar birbirine yakın değerler. Ama bu bölgede stresin olduğunu, burada birtakım küçük fayların da mevcut olduğunu zaten biliyoruz çalışmalarla. Buradaki kırılmamış fay boyuna baktığımız zaman 4.0\'ün üzerinde bir depremin olması gibi bir beklentimiz yok\" açıklamasında bulundu.

BURSA VE YALOVA\'DAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: İsmail ÖZTÜRK- Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

MARDİN\'DE TRAFİK MİLLİ DRONE İLE DENETLENDİ

Mardin’de trafik artık milli drone ile denetleniyor. Denetimlerde 32 okul servisine 11 bin 679 lira para cezası uygulandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ihlallerini önlemek amacıyla drone ile denetim başlattı. Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli \'Serçe drone\' ile yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen, kural ihlali yapan sürücüler havadan tek tek tespit edilerek uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi. Termal görüntü alma özelliğinin yanısıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlayan Serçe ile kontrollerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler belirlendi ve uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, son zamanlarda yapılan yoğun trafik denetimleriyle sürücülerin trafik kurallarına uymalarında gösterdikleri kararlılık neticesinde, trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alındığını söyledi. Onar, drone ile yapılan denetimlerde çok sayıda araca ceza kesildiğini ifade ederek, \"Kent genelinde toplam 42 personel ve 21 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen \'okul önü trafik denetleme uygulaması\'nda 499 araç sürücüsü ve 499 okul servis aracı kontrol edilerek toplam 32 adet servis aracına 11 bin 679 lira para cezası uygulandı\" dedi.

SAMSUN\'DA BOĞAZI KESİK, BİR BACAĞI ALINMIŞ TOSUN ÖLÜSÜ BULUNDU

Samsun\'da yol kenarında boğazı kesik halde, bir bacağı alınmış tosun ölüsü bulundu.

Olay, Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, boğazı kesik halde, bir bacağı alınmış tosun ölüsü fark etti. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. İddiaya göre hayvan hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin polis kontrol noktsında yakalanma korkusu üzerine hayvanın boğazını keserek bir bacağını aldıkları sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞIN KAMERA TALEBİ

Daha önce hayvanları çalınan ve bu konuda şikayetçi olan mahalle sakini İlhan Aycebin, \"Mahallemize gelen yolların hiçbirinde güvenlik kamerası yok. 6 ay önce kaybolan Ayşe Şen isimli ninemiz de hala bulunamadı. Daha kaybolan insan bulunamazken bu hayvana ne olduğunu da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bazı vatandaşlar telef olan hayvanları yol kenarlarına bırakarak aklınca köpeklere iyilik yapıyor. Ama bu hayvanı iyi niyetli biri değil de bir hırsız farketseydi, şu an kasapta satışa hazır olacaktı. Bu gibi konularda duyarlı olmamız gerekiyor\" dedi.

JANDARMADAN SAHTE ALKOL OPERASYONU

Antalya\'da, jandarma ekiplerince yapılan baskında 447 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, \'Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması\' kapsamında il genelinde 347 personelin katılımıyla 360 adreste arama yaptı. Operasyon kapsamında ekipler, Alanya\'nın İncekum Mahallesi\'nde A.B.\'ye ait bir evde sahte içki imal edildiği istihbaratını aldı. Savcılık izniyle adrese baskın düzenleyen ekipler, evin, imalathaneye çevrildiğini tespit etti. Baskında 447 litre sahte alkol ele geçirilirken, alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

EMEKLİ ÖĞRETMENİN KATİL ZANLISI SEVGİLİLERE GÖZALTI

ANTALYA\'da, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen Faik Akyol\'un (61), katil zanlısı olarak sosyal medyadan tanıştığı komşusu Derya S.(37) ve erkek arkadaşı Ü.Ü. gözaltına alındı.

Geçtiğimiz 10 Ocak günü, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi\'nin 5\'inci katında oturan emekli öğretmen Faik Akyol\'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Akyol\'u balkonda kanlar içerisinde buldu. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Akyol\'un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, öldürüldüğünü tespit etti. Polisin yaptığı incelemede, salonda yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Faik Akyol\'un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı burada yaşamını yitirdiği belirlendi. Faik Akyol\'un eşi Fatma Akyol\'un, torunlarına bakmak için İzmir\'deki kızının yanına gittiği bu nedenle de emekli öğretmenin evde yalnız olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ PARMAK İZİ BULDU

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akyol\'un katil ya da katillerini bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinde de parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede, Akyol\'un kadın komşusu Derya S.\'nin parmak izi tespit edildi. Faik Akyol ve Derya S.\'nin sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları belirlendi. Yaklaşık 11 ay süren inceleme sonunda yeterince delile ulaşan ekipler, geçtiğimiz salı günü Derya S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü\'yü gözaltına aldı. Derya S. ifadesinde, sosyal medyadan tanıştığı Faik Akyol\'un daire aradığını, kendisine yardım ettiğini ve oturduğu sitede ev bulduğunu anlattı. Akyol\'un taşındıktan sonra kendisine yakınlık duyduğunu ancak kendisinin bundan rahatsız olduğunu ileri süren Derya S., cinayeti bu nedenle işlediğini iddia etti. Derya S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİLİK AİLENİN KÖPRÜ ÇİLESİ (YENİDEN)

OĞLUNU HER GÜN 4 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIYOR

Erzurum\'un Köprüköy ilçesine bağlı Güzelhisar köyünde evleri heyelanda hasar görünce, köyün 2 kilometre dışına ev yaptıran 7 kişilik Hanoğlu ailesi, köprü sorunuyla karşı karşıya kaldı. Köy ile evi arasından geçen Uludere\'nin üzerine kendi imkanlarıyla köprü yapan Hüseyin Hanoğlu, derme çatma köprüden düşer korkusuyla her gün 7 yaşındaki oğlunu sırtına alıp okula götürüp, getiriyor. Evine ambulans bile gelemediğini belirten Hanoğlu, iki hafta önce doğum yapan eşini, sancıları başlayınca köprüye kadar traktörle taşıdığını söyledi.

Köprüköy ilçesine bağlı Güzelhisar köyünde Hanoğlu ailesinin evi, geçen meydana gelen heyelan nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Hüseyin Hanoğlu, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden evinin bulunduğu bölgenin heyelan bölgesi olduğu için oturulamaz raporu aldı. Hanoğlu, köyden yaklaşık 2 kilometre mesafede kendine ait araziye ev yaptı. Evin inşası sırasında bölgeye kısa sürede elektrik hizmeti de sağlandı. Hüseyin Hanoğlu, eşi, biri otistik 4 çocuğu ve yüzde 90 engelli 75 yaşındaki babasıyla yeni evlerine taşındı. Hanoğlu ailesi yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bu kez köprü çilesiyle karşı karşıya kaldı. Hanoğlu, eviyle köyü arasından geçen Uludere\'nin üzerine kendi imkanlarıyla tahta bir köprü kurdu.

OĞLUNU HER GÜN 4 KİLOMETRE SIRTINDA TAŞIYOR

İlkokul 1\'inci sınıfa giden oğlu Muhammet Ali (7) ile ortaokul öğrencisi Erhan\'ı (13) okula götürüp getiren Hüseyin Hanoğlu, otistik olan İlkan\'ın (14) özel eğitim almasına ise imkan bulamadı. Hüseyin Hanoğlu, köprü tehlike oluşturduğu için hafta içi her gün yağmur çamur, kar kış demeden oğlu Muhammet\'i sırtına alıp okula götürüyor. Köprü ve yol problemi nedeniyle geçen hafta doğum yapan eşini köprünün yanına kadar traktörle taşıyan Hanoğlu, yüzde 90 engelli olan babası Feyzullah\'ı da tedavi için götürüp getirmekte büyük sıkıntı yaşadığını anlattı.

DOĞUM SANCILARI TUTAN EŞİMİ TRAKTÖRLE TAŞIDIK

Her gün sabah erken saatlerde sırtına aldığı küçük oğlu Muhammet Ali\'yi okula götürdüğünü anlatan Hüseyin Hanoğlu, \"Ben evimi buraya inşa ederken yetkililerle görüştüm. Köprüköy Belediye Başkanı Osman Benli, köprü ve yolun yapılacağını söyledi. Evime kadar elektrik gelmesine rağmen hala yol ve köprü inşa edilmedi. Kendi imkanlarımızla köprü yaptık, ama bu da derme çatma bir şey oldu. Oğlum küçük, buradan geçemez diye her gün 2 kilometre yol yürüyerek okula götürüyorum. Otistik çocuğum eğitimden mahrum kaldı. Köprü olmadığı için evimize ambulans bile gelemiyor. Bir hafta önce doğum yapan eşimi sancıları tutunca traktörle ana yola kadar taşıdık. Bizim isteğimiz yolumuz ve köprünün yapılması\" diye konuştu.

