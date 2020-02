DHA YURT BÜLTENİ-9

1)RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ\'NÜ ŞEHİT EDEN POLİS: NEDEN YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM

RİZE\'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal\'ı yaralayan, \'kasten adam öldürmek\' ve \'birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs\' suçlarından tutuklanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun (38) savcılık ve mahkeme ifadeleri ortaya çıktı. Sarıcaoğlu\'nun, \"Müdürümün bana bir hakareti, kötü sözü olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını ve neden yaptığımı hatırlamıyorum\" dediği öğrenildi. Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında, Eminettin Mahallesi\'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü\'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi\'ni kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi\'nin makam odasına girdi.

GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI

Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı\'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile bu sırada makam odasında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans da Emniyet Müdürlüğü\'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da ameliyat edildi. Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Ercan Polat\'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, Yiğit Can Köksal\'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SALDIRGAN POLİS, SEDYEDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi\'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için dün Rize Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi. Hastanede bazı kişiler de yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'na sözlü olarak tepki gösterdi. Rize Adliyesi\'ne sevk edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, \'kasten adam öldürmek\' ve \'birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs\' suçlarından çıkarıldığı Rize Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

\'DIŞARI ÇIKTIKTAN SONRASINI HATIRLAMIYORUM\'

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği\'nde 6 saat süreyle ifade veren İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, meslektaşlarına ilk verdiği ifadeleri tekrarladı. Sarıcaoğlu\'nun \"Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?\" dediği öğrenildi. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin il merkezine tayin isteğine olumsuz yanıt verdiğini kaydeden Sarıcaoğlu, \"Silahımı ve cep telefonumu özel kaleme bırakarak, makama alındım. Görüşmede müdürümüz ve personel şube müdürümüz vardı. Ben il merkezine gelmek istediğimi belirttim. Müdürümüz şu an bunun mümkün olamayacağını anlattı. Görüşmemiz kısa sürdü. Müdürümün bana bir hakareti veya kötü sözü olmadı. Herhangi bir küfür ya da aşağılayıcı tavrı da olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamıyorum. Neden yaptığımı da hatırlamıyorum. Her şey bir hayal gibi\" dedi.

\'PİŞMAN OLSAM NE DEĞİŞECEK?\'

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun, pişman olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya ise \"Pişman olsam ne değişecek? Bu yaşananları nasıl değiştireceğim ki? Ben olaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum\" diye yanıt verdiği öğrenildi.

\'FETÖ İLE İLGİM YOK\'

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun FETÖ/PDY ile bağlantısı olabileceği şüphesi üzerine savcılık bu yönde de sorgulama yaptı. Örgütle ilgisinin bulunmadığını savunan Sarıcaoğlu\'nun, soruları \"İlgim yok\" diyerek yanıtladığı belirtildi. Saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu\'nun, ifadelerinde, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin olayda haksız tahrik sayılabilecek beyanı ile hakaretinin olmadığına sık sık vurgu yaptığı öğrenildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNDEN İNCELEME

Öte yandan İçişleri Bakanlığı\'nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce olayla ilgili müfettiş görevlendirmesi yapıldı. Müfettişlerin olayla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırıyı çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da

inceleniyor.

2)ESKİ VALİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU, CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDU



FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne\'de teslim olarak F Tipi Cezaevi\'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. FETÖ/PDY\'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3\'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, \'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim\'de onadı. Geçen 7 Kasım günü avukatlarıyla Edirne\'ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.

AMELİYATTA OKSİJEN YERİNE AZOT VERİLDİĞİ BELİRTİLEN EGE\'NİN YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR

3)ANNE VE BABASI UMUTLA EGE\'DEN İYİ HABER BEKLİYOR

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi\'nde, ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildiği belirtilen, bu yüzden kalbi duran, beyninde ödem oluşan, sonrasında hayata döndürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı\'nın, yaşam savaşı devam ediyor. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı, hastanedeki ameliyathanede ilk kendi çocuklarının operasyona alındığını, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Torbalı\'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandığı eşi Ünal Avcı, geçen 10 Aralık\'ta, gözlerinde şaşılık bulunan tek çocukları Ege Avcı\'yı ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. İddiaya göre, anestezi sırasında oksijen yerine azot verilen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk İzmir\'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege, beynindeki zararın büyümemesi için uyutuldu. Ege\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ege\'nin hastanedeki ameliyathanede o gün operasyona alınan ilk çocuk olduğunu ifade eden baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı\'na, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Torbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise hatanın bir süre önce tamire giden cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık her iki suç duyurusu ile ilgili de soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SAĞLIK DURUMUNU ANNESİ ANLATTI

Hastane önünde oğlundan gelecek iyi haberleri umutla bekleyen anne İpek Yeşilçam, oğlunu son gördüğünde durumunda bir düzelme olmadığını söyleyip \"Ancak doktorlar, şimdi oğlumu uyutuyorlar. Bu arada uyumasını sağlayan ilaçları yarı yarıya azaltmaya başladılar. Bir süre sonra oğlumun sağlık durumuna bakacaklar. Beyninde ödem var. Kalbi çalıştırıldı ama son durumu nedir, onu bekliyoruz\" dedi.

Baba Ünal Avcı da, başka çocukların ve hastaların aynı durumla karşılaşmaması için sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

4)TOMRUKLAR YOLA DÜŞTÜ

ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde tepede kesimi yapılan tomruklar yola düştü. Yaklaşık yarım saat ulaşımın aksadığı yol tomrukların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Antalya- Konya karayolunun 15\'inci kilometresindeki Akseki\'ye bağlı Kumluboğaz mevkisindeki tepede yapılan ağaç kesme çalışmaları sırasında, kesilen tomruklardan bazıları yola düştü. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen bir iş makinesiyle tomruklar kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Tomrukların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

