DHA YURT BÜLTENİ -9

Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent\'le birlikte fidan dikti (2)

PAKDEMİRLİ: BU İŞTE KÜSLÜK OLMAZ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yanan ormanlık alanı ağaçlandırma çalışmasının ardından Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretlerin ardından Ak Parti Bursa İl Başkanlığında teşkilat mensupları ile bir araya gelen Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında teşkilat içi rekabetin hassasiyetine dikkat çekti. Pakdemirli, \"Bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimde teşkilatlarımızın değeri ve önemi çok çok büyük. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor ama tabi ki kadrolar sınırlı. Bu sınırlı kadrolarda da zaman zaman teşkilat içi çekişmeler olabiliyor. Ben de teşkilatlardan gelmiş bir arkadaşınızım. 2011 seçimlerinde İzmir\'den milletvekili adayıydım. Az bir farkla kaybettik. Sonra il başkanlığında başkan yardımcılığı görevini yaptım. 2018 seçimlerinde de aday adayıydım listelerde yer almadım ama tüm bunlara rağmen çalıştım. Bu işte küslük olmaz. Bu eğer bir davaysa, bana göre Menderes ile başlayan Özal ile devam eden Recep Tayyip Erdoğan ile zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Bu devam etmesi anlamında da bizim daimi kalıcı görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir\" dedi.

\"Rekabet güzel bir şeydir\" diyen Pakdemirli, \"Tatlı rekabeti kabul ederim ama tatlı rekabetin önüne asla geçmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin. Ben olmadım diye bu işi bırakmayın. Birlikte kim seçiliyorsa seçilsin o arkadaşların yanında yer alın\" dedi.

Yerel seçimlerin kritik önem arz ettiğine de değinen Pakdemirli, \"Bana göre önümüzdeki seçim son 15 yıldaki seçimlerin en önemlisi çünkü yerel seçimlerle ilgili yerel seçimlerde AK Partinin oylarında bir azalma olursa muhalefet hemen yeni bir tartışma açmaya çalışacak. Diyecek ki parlamenter sisteme geri dönelim bu sistem olmadı. O yüzden bu seçim çok önemli\" şeklinde konuştu.

Konuşmasında kayağa ve Uludağ\'a özel ilgi duyduğunu söyleyen Pakdemirli, \"Şehrimizin tabii bir Uludağ\'ı var, benim kayak merakım da var. Hemen bakan olur olmaz dedim ki bu Uludağ\'daki özellikle bizim bakanlığımızla ilgili olan bütün konuları hemen halledin diye arkadaşlara talimat verdim\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonundan detaylar

-Bakan Pakdemirli konuşması

Süre:2.59 Boyut: 334MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİNİN PARÇALARI SERGİYE HAZIR

Gaziantep\'ten 1960\'lı yıllarda yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD\'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen ve uzun uğraşlar sonrasında kaçırıldığı evine geri getirilen \'Çingene Kız\' mozaiğinin parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy\'un katılacağı törenle tanıtılarak ziyarete açılacak.

Fırat Nehri kıyısında 1960\'lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti\'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan ve yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi\'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Çingene Kız Mozaiği\'nin parçası olan 12 eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nin girişimleriyle yaklaşık 6 ay önce imzalanan protokolün ardından 28 Kasım\'da Gaziantep\'e getirildi. Mozaikler, 30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi\'ndeki yerini almak için hazırlandı. Konusunda uzman sanat tarihçileri ve arkeologlar tarafından sergilenmeye hazır hale getirilen 12 parça mozaik, Çingene Kız mozaiği yanına ayrılmış özel alana yerleştirildi.

Mozaikler, yarın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından yapılacak tanıtımın ardından yerli ve yabancı sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçağın piste gelmesi

- Mozaik parçalarını bulunduğu sandıklar

- Sandıkların uçaktan indirilmesi

- Çingene Kız mozaği

- Mozaik Müzesinin havadan çekilen görüntüleri

- Mozik müzesindeki eserler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 458 MB

:Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)

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AK PARTİ’NİN ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÜLER, COŞKUYLA KARŞILANDI

AK Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Hilmi Güler, memleketi Ordu’da coşkulu kalabalık tarafından davul-zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Dr. Hilmi Güler, \"Ordumuz zaten son derece itibarlı bir şehir. Bu itibarı ve güzelliği büyütmeye geldik. Bu bir sevda hareketi seferdir, Allah bizi mahçup etmesinö dedi.

Ak Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr.Hilmi Güler için Ordu-Giresun Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Karşılamaya, Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Ak Parti Ordu il Başkanı Halit Tomakin, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilçe belediye başkanları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Boynuna mor beyaz Yeni Orduspor atkısı takılan ve çiçekle karşılanan Güler, vatandaşlarla tokalaştı.

\'BU SEVGİYE LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Kendisini karşılamaya gelen herkese teşekkür eden Dr. Hilmi Güler, “Bu büyük coşkuya teşekkür ediyorum. Bu sevgiye, coşkuya layık olmaya çalışacağız. Bir sefer başlatıyoruz, sevgi hareketi. Sevgiyi büyütmeye geldim. İnşallah sevgiyi merkeze alarak, kardeşlik türküleri söyleyerek kalkınma hareketi başlatacağız. Bunun temelinde sevgi ve inanç var. Bu çalışmayı birlikteyapacağız. Proje zaten bizim meselemiz. Birikimimizle halledeceğiz. Temel mesele sevgi ve gönül hareketi. Gönül köprüsü kurmaya geldik. Ordumuz zaten son derece itibarlı bir şehir. Bu itibarı ve güzelliği büyütmeye geldik. Bu bir sevda hareketi, seferdir, Allah bizi mahçup etmesin. Bu Ordu hareketi, aynı zamanda şunu ifade etmek istiyorum; ben yok, biz yok siz var. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Buradaki temel çalışmaların aslında olan geçmişteki bütün çalışmalara teşekkür ediyoruzö dedi.

\'ORDU\'YU YILDIZ BİR ŞEHİR YAPACAĞIZ\'

Havalimanı çıkışında parti otobüsü üzerine çıkarak kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Hilmi Güler, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bir sevda hareketini, bir sevgi hareketini başlatıyoruz. Sevgiyi büyütmeye geldik ve bu güzel cuma gününde, bu güzel hareketi başlatıyoruz. Sizlerle beraber bu seferi başlatıyoruz. Zaten projeler bizim işimiz, projeleri zaten yapacağız. Ordu’yu bir yıldız şehir yapacağız. Ben yok, biz yok, sizler varsınız. Dolayısıyla buradaki bütün hareket size dönük olacak. Gençlere, hanımlara, dar gelirlilere ve hepinize birden. Dediğim gibi hiçbir ayrılık yok, biz sevgimizi büyütmeye geldik, sevdamızı büyütmeye geldik ve hayallerimizi gerçekleştirmeye geldik. Dolayısıyla bu güzel hareketi başlatmaya vesile olan cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum, hepinize selamları var. Hepimiz teker teker bu güzel davanın birer erleri olarak bu sevgiyi büyütmeye geldik ve bu amaçla beni size gönderdi, sevgisiyle gönderdi, sevdasıyla gönderdiö diye konuştu.

Davul zurna eşliğinde coşkulu kalabalığın \'Ordu seninle gurur duyuyor\' sloganları eşliğinde havalimanından ayrılan Hilmi Güler, uzun araç kuyruğu eşliğinde karayoluyla ile kent merkezine hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Hilmi Güler havalimanından karşılama görüntüsü

-Hilmi Güler\'in açıklaması

-Hilmi Güler\'in otobüs üzerinde konuşmasından görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Karşılamadan detay görüntü

Süre: 4.16 dk. Boyut: 635 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK - ORDU/DHA

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İRAN VE IRAKLILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ İÇİN HAKKARİ\'YE GELİYOR

Hakkari\'de, 7 milyon liraya malolan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Merkezin Başhekimi Dt. Harun Aşan, günde ortalama 500 hastanın diş tedavisi gördüğünü İran ve Irak\'tan da hastaların geldiğini söyledi.

Hakkari\'de yıllardır kiralık binalarda hizmet veren, Ağız Diş Sağlığı Merkezi yeni binasına kavuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında yapımına başlanan ve bu yıl hizmete sokulan Ağız Diş Sağlığı Merkezi 7 milyon TL\'ye mal oldu. Vatandaşlar, Pehlivan Mahallesi\'ndeki yeni binasında hizmet vermeye başlayan merkezden memnun olduklarını belirtiren, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Harun Aşan, günde ortalama 500 hastaya diş tedavisi hizmeti verdiklerini, İran ve Irak\'tan tedavi için gelenlerin olduğunu dikkat çekti.

KOMŞU ÜLKELERDEN DE TEDAVİ İÇİN GELİYORLAR

Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde 20 diş hekiminin görev yaptığını belirten Dt. Aşan, \"Merkezimiz, kiralanan 4 katlı bir binada hizmet veriyordu. Hastanemiz ilk açıldığında yaklaşık 3 hekim görev yapıyordu. Diş sağlığı tedavisi için daha önce hastalar çevre illere gidiyordu. Ağız ve Diş sağlığı hizmetleri konusunda eksikliklerimiz vardı. Hekim yetersizliği ve alt yapı yetersizliğinden dolayı Van\'a gidiyorlardı. Zamanla modern diş hekimliğinin ihtiyaçlarının, artan nüfusun diş hekimlerinin yetersiz kalmasıyla, bakanlığımız nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının yapılması yatırım programına alındı. 2015 Eylül ayında başlatılan inşaat çalışmaları 2017 kasım ayında geçici kabulü yapıldı. Hizmet binamız 5 katlı ve 3 bin 500 metre kare kapalı alana sahip. 21 ünite aynı anda hizmet verecek şekilde tasarlandı. Modern bütün ihtiyaçların karşılanabilecek şekilde tasarlandı. Haftanın 7 günü hizmet verme kapasitesine sahibiz. Artık Van’dan Hakkari’ye gelen hastalarımız var. Aynı zamanda İran ve Irak’tan da tedavi görmek için hastanemize başvurular yapılıyor\"dedi.

Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 4 yıldır görev yapan Dt. Meltem Yakut ise diş hekimliğinin tüm alanlarında ve koruyucu sağlık hizmetleri verdiklerini, bu tedaviler içerisinde diş taşı temizliği, diş çekimi, dolgu tedavileri, kanal tedavisi, sabit ve hareketli protezler, çocuk hastalara fissür ve flor tedavileri verdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Doktorların hasta muanesi

- Dr. Kenan Gezer konuşması

-Dr. Meltem Yakut konuşması

- Hastaların bekle salonunda beklemesi

- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Harun Aşan, konuşması

Genel ve dataylar

SÜRE:5 DK 47 SN - BOYUT:647 MB

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

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TEKİRDAĞ POLİSİNİN YENİ ARAÇLARI İÇİN KURBAN KESİLDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü için alınan 11 yeni araç, kurban kesilerek dualar eşliğinde teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne tahsis edilen 11 yeni araç, ihtiyaca göre merkezde ve ilçelerde güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere taksim edilecek. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü il binası önünde teslim alınan 11 araç için kurban kesilerek tören düzenlendi.

Teslim törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, müdür yardımcılar, şube müdürleri ve polisler katıldı. Törende, yeni alınan araçla için kurban kesilmesinin ardından dualar edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet binası önünde toplanan personel

-Vali Yıldırım ve Emniyet Müdürü\'nün dua etmesi

-Kurban kesilmesi

-Türk bayrakları olan araçlar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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DUMLU ŞEHİTLİĞİ GÖZYAŞLARI İLE AÇILDI

Erzurum\'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu beldesinde 247\'nci Piyade Alayı Koğuşunda 7 Aralık 1966 yılında çıkan yangında şehit olan 65 asker, 52\'nci yılında yeni yaptırılan şehitlikte dualarla ve gözyaşları ile anıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan \'Dumlu Şehitlik Anıtı\'nın açılışı ve 52\'nci yıl dönümüne Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, daire müdürleri, STK temsilcileri ve Türkiye\'nin dört bir tarafında yaşayan şehit yakınları ile yangından kurtulanlar katıldı. Gözyaşların sel olduğu şehitlik açılışı ve anma töreni öncesi konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, faciaya, erlerin yattığı koğuştaki benzin bidonunun neden olduğunu söyledi.

AZİZ HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ

Vatani görevini yapan 65 Mehmetçiği rahmetle andıklarını belirten Sekmen şunları söyledi:

\"Kutsal bildiğimiz değerleri korumak için savaşırken şehit olmak bir Müslüman için en büyük mertebedir. Bugün sahip olduğumuz ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşadığımız bu yurt, üzerinde özgürce gezindiğimiz bu topraklar, yüz binlerce şehidin kanlarıyla vatanlaştırılmıştır. İşte bu şiarla hareket eden bizler şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, milli ve manevi değerlerimizi yarınlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bugün burada 1966 yılındaki elim bir kaza sonucu Hakk\'a yürüyen Dumlu şehitlerimizi şahadetlerinin 52\'inci sene-i devriyesinde anmak için sizlerle birlikteyiz. Bilindiği gibi 7 Aralık 1966 yılının Çarşamba gecesinde, saat 23.35\'te Erzurum\'un Dumlu Mahallesindeki 51\'nci Tümen\'in 247\'inci Piyade Alayı\'nda 65 Mehmetçiğimiz, yanarak şehit olmuş, 27 askerimiz de yaralanmıştı. Hafızalarımızda acısı halen daha dinmeyen bu facia karargâh bölüğü koğuşunda yaşandı. Aşırı soğuklardan korunmak amacıyla barakadaki soba benzinle tutuşturulmak istenmiş ve bu sırada benzin bidonu infilak etmişti. Bu elim kaza sonucu vatani görevlerini Erzurum\'da yapan 65 Mehmetçiğimiz yanarak şehit oldu. Bizler de şehitlerimizin, kahramanlarımızın, Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına 65 yiğidimizin isimlerini şahadetlerinin sene-i devriyesinde ölümsüzleştirmek adına Dumlu Şehitlik Anıtı\'nı inşa ettik.\"

ALEVLER İNSAN KOVALIYORDU

Yangın faciasından sağ olarak kurtulan ve şu anda Ankara\'da taksicilik yapan evli 2 çocuk babası Şafak Uluyılmaz (72) o gece alevlerin insan kovaladığını gördüğünü söyledi. Gece yarısı olmasına rağmen alevlerin ortalığı gündüze çevirdiğini belirten Uluyılmaz şöyle konuştu:

\"Yaklaşık 1 metre kar vardı ve hava soğuktu. Koğuşta iki tane sobamız vardı. 18 nöbetçi hariç, 144 yat mevcudumuz vardı. Onbaşı 23-01 nöbetçilerini dağıtıyor ve \'sobayı yakın\' diye uyarıyordu. Koğuş nöbetçisi yakacak bir şey bulamıyor. Onbaşı da benzin yakmasını istiyor. O da şoförlüğünü yaptığım ambulanstan benzin alıp getiriyor. O sırada gözüne bir şey battığı için benzin bidonunun sobanın yanına bırakıp gidiyor ve birkaç dakika sonra patlama oluyor. Sekiz aylık askerdim. Uyandığımda koğuşun içi gündüz gibiydi. Herkes gibi bende pencereden atladım. Korkunç bir geceydi. Alevlerin insan kovaladığını orada gördüm.\"

Görüntü Dökümü

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-Drone ile çekilen görüntüler

-Tören alanından detay

-Kuranı Kerim okunması

-Mehmet Sekmenin konuşması

-Plaket verilmesi

-Kurdela kesimi

-Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılması

-Şehit mezarlarından detay

-Şehit mezarlarında ağlayan ailelerden detay

-Şehit yakını ile röp

-Şafak Uluyılmaz ile röp

-Şehit mezarında Kuran-ı Kerim okuyan aileler

-Şehitlik anıtından detay

SÜRE: 04.54 BOYUT: 543 MB

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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ADAY GÖSTERİLMEYEN BAŞKAN GÜLBAY\'DAN TERS OKLU PAYLAŞIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından dün (perşembe) yapılan açıklama ile Denizli\'nin Buldan ilçesinden yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa sinyali verdi.

CHP Parti Meclisinin dün yaptığı toplantı sonrası bazı il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları açıklandı. Yapılan açıklamada Buldan Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Mustafa Gülbay yerine, Buldan Belediye Meclisi üyesi Hikmet Şenözen aday gösterildi. Şenözen\'in aday gösterilmesinin ardından CHP Buldan İlçe Yönetimi, CHP Buldan İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatoş Özen ve CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haldun Kabacan ile birlikte istifa etti. İstifalara gerekçe olarak yaşanılan süreçte ilçe örgütünün fikri alınmadan böyle bir karar verilmesi gösterildi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay da bugün Facebook hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Gülbay\'ın parti amblemindeki okların ters durduğu bir görselle, \"Cumhuriyet Halk Partisi Buldan İlçe Yönetimi\'nin yok sayıldığı yerde ben de yokum!\" paylaşımında bulundu. Gülbay\'ın bu paylaşımı istifa sinyali olarak değerlendirildi.

Görüntü Dökümü

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Paylaşımın fotoğrafları

BULDAN (Denizli), (DHA)

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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ, 10 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Diyarbakır\'da Mahsun Yetiş (23), boşanma aşamasında olduğu eşi Rojin Yetiş\'i (19), 10 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, dün gece merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 15\'inci Sokak\'ta meydana geldi. İşsiz olan Mahsun Yetiş ile boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Rojin Yetiş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahsun Yetiş, bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahsun Yetiş kaçarken, komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rojin Yetiş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Rojin Yetiş\'in vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mahsun Yetiş\'i kısa süreli çalışmayla suç aleti silahla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Yetiş\'in emniyetteki sorgusu sürerken, çiftin 15 gün önce de kavga edince karakolluk oldukları ortaya çıktı.

Haber: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-