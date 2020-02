DHA YURT BÜLTENİ 9



AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA) - AK Parti\'nin günlerdir beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını, Ankara\'da düzenlenen AK Parti Grup Toplantısında açıkladı. Günlerdir adı Büyükşehir için konuşulan Ekonomi eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekçi, AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Erdoğan, \"İnşallah İzmir\'i Nihat Bey ile birlikte alacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekonomi eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci olduğunu açıkladı. Zeybekci, grup toplantısına eşi Ayşen Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte gitti. Erdoğan, Zeybekci\'nin adaylığını açıklamadan önce İzmir\'de Körfez\'in koktuğunu söyledi. Körfez\'in temizlenmesi isteyen Erdoğan daha sonra Zeybekci\'nin adaylığını açıkladı. Zeybekci\'nin belediye başkanlığı, milletvekiliği ve bakanlık yaptığını hatırlatan Erdoğan, \"Hem İzmir\'de iş adamlığı devam ediyor. Sürekli olarak da bölgenin iş insanı olarak çalışan bir arkadaşımız. İzmir\'i Nihat beyle birlikte alacağız\" dedi.

İZMİR\'DEN KALABALIK BİR GRUP ANKARA\'YA GİTTİ

Grup toplantısı öncesi, AK Parti İzmir İl Teşkilatı\'ndan da kalabalık bir grup Ankara\'ya gitti. İl Başkanı aydın Şengül\'ün yanı sıra il başkan yardımcıları, Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve kadın kollarından bazı isimler ile İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve bazı partililer, Başkent\'te aday açıklamasına katıldı.

NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

1 Ocak 1961\'de Denizli\'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar\'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994\'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı.

EKONOMİ BAKANLIĞI YAPTI

26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan\'ın 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükümeti\'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak, kabinede yer aldı. 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerinde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim Hükümeti\'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015’teki seçimlerde tekrar meclise girdi. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti\'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş\'a devretti. Zeybekci son olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu. İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, Ayşen Zeybekci ile evli ve 4 çocuk babası.

\'KENDİMİZİ İZMİR\'E VERECEĞİZ\'

AK Parti\'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Nihat Zeybekci, ilk mesajlarını Ankara\'dan verdi. Zeybekci, kararın kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Daha önce adaylık noktasında kendisine tebligat yapıldığını fakat bunu açıklamadığını belirten Zeybekci, \"Kendimizi İzmir\'e teslim ederek, umarım birlikte kazanacağız. Parti teşkilatımıza ve Cumhurbaşkanımıza bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın\" dedi. Aday gösterileceğini bildiğini ve son ana kadar beklediğini vurgulayan Zeybekci, \"İzmir\'de güzle bir kampanya yapacağız. Sonuçları da güzel olur inşallah. Seçim çalışmaları başladı. Bugünden itibaren İzmir\'de hazırlıklarım, çalışmalarımız olacak. İzmir ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Bu konuda Cumhurbaşkanımız da bize talimat verdi. İzmir İl Teşkilatımız ile birlikte hazırlık dönemimiz olacak. İnşallah bütün gücümüz ile İzmirli\'lerin gönüllerini fethedeceğiz. İzmir\'in geleceğini birlikte hazırlayacağız. Muhteşem İzmir\'e doğru yola çıkacağız\" diye konuştu. İzmir\'de seçimi \'alıp alamayacaklarının\' sorulması üzerine Zeybekci, \"Almak biraz göreceli olur. Almak demeyelim, biz kendimizi İzmir\'e vereceğiz\" dedi.

Uşak\'ta AK Parti\'nin adayı Mehmet Çakın oldu

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın\'ı, Uşak Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM\'deki grup toplantısında, bazı illerle birlikte partisinin Uşak Belediye Başkan adayını da açıkladı. 2014 yılından itibaren Belediye Başkanlığı görevini yürüten AK Partili Nurullah Cahan aday gösterilmedi. AK Parti\'nin Uşak Belediye Başkan adayı İl Başkanı Mehmet Çakın oldu.

Adaylığını değerlendiren Mehmet Çakın, \"Teşkilat mensuplarımızla iyi bir çalışma ortamı bulmuş ve güzel işlere imza atmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partililerimizin takdiriyle Uşak Belediye Başkan adayı olduk. Uşak\'ta 2014\'ten beri AK Parti belediyeciliği yapılıyor. Bizler, Mart 2019\'da yapılacak seçimleri de kazanarak, bayrağı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Seçim kampanyamız boyunca milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızın değerli mensuplarıyla el ele ve gönül gönüle vererek, çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Seçimlerden en iyi sonuçla çıkacağız. Ayrıca 2014\'te göreve gelerek birçok hizmete imza atan Uşak Belediye Başkanımız Nurullah Cahan\'a da teşekkürü bir borç biliyorum. Birlikteliğimizin her daim süreceğini belirtmek istiyorum\" dedi.

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

İstanbul\'da doğan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çakın, 1997 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde okudu. Mehmet Çakın, 2002\'de ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi\'nden mezun oldu. Sanayici olan Mehmet Çakın, MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Kurucu üyesi olan Mehmet Çakın, 11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı. Mehmet Çakın, 22 Ocak 2018\'den beri AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.



Başkan Zolan, adaylığını değerlendirdi

AK Parti\'den tekrar Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen mevcut başkan Osman Zolan, adaylığı ile yaptığı değerlendirmede, her kesimden olumlu yanıtlar aldığını söyledi. Başkan Zolan, Denizli\'nin turizmi anlamında dünya şehri olması için çok özel projelerinin olduğunu da kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DHA\'ya özel yaptığı açıklamada, adaylığını değerlendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne 31 Mart 2019\'da yapılacak olan yerel seçimlerde ikinci kez aday gösterilen Başkan Zolan, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın teveccühüyle milletimize gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha önce başlayan bu hizmet destanlarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz aynı hızla sürecek. Yaptığımız çok güzel işler var ama Denizlimiz için daha büyük hayallerimiz var. O hayallerimize, hedeflerimize vatandaşlarımıza el ele gönül gönüle birlikte ulaşacağız. Denizli\'nin insanların mutlu olduğu ve herkesin huzurlu bir şekilde yaşadığı her türlü imkana kavuştuğu bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Bugün Denizli dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Bu emaneti güzelliği, hizmet olarak şehrimize döndüreceğiz ve gece gündüz o güvene layık olmak için çalışacağız\" dedi.

\"DENİZLİ İÇİN BÜYÜK HAYALLERİM VAR\"

Denizli\'nin önemli sorunlarını ortadan kaldırdıklarını ifade eden Başkan Zolan, \"Denizli\'yi dünyada ve Türkiye\'de turizm kenti noktasında en iyi yere gelmesini sağlamak istiyoruz. Termal sağlıkta aranan, şifa bulunan şehir ve turizmde hak ettiği o güzellikleri karşısında alan bir şehir arzu ediyorum. Bununla ilgili turizme yönelik ve termal sağlığa yönelik yoğun çalışmalarımız olacak. Denizli turizm sektöründe de var olan potansiyelini bugün tam anlamıyla kullanamıyor o potansiyeli daha da harekete geçirmek istiyoruz. Pamukkale antik kentlemiz, termal ve şifalı sıcak sularımız yanında biz Denizli Büyükşehir olarak teleferik ve yayla turizmini öne çıkardık. Ege\'nin kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi\'ni inşa ettik. Turizmcilerle her zaman içiçeyiz. Denizli\'nin tanıtımı noktasında bu güzelliklerin görülmesi noktasında çok büyük gayretlerimiz var. Bunu daha da ileriye götürerek Denizli dendiğinde \'turizm\' akla gelmesi için çalışmalarımız olacak. Denizli, sanayi ve tekstil ürünleri üretimlerini artırıp 170\'den fazla ülkeye ihracatını yapıyor ve bunu artırmaya devam edecek. Tarım sektöründe de temaslarımız oldu ve yeni dönümde daha güçlü, artarak devam edecek. Denizli\'de yaşayan 1 milyon 20 bin vatandaşımızın her alanda her sektörde mutlu olmasını istiyoruz. Milletimize hak ettiği hizmetleri alması devam etmesi için yürüyüşümüz devam edecek. Turizmle ilgili çok özel projemiz ve gayretlerimiz olacak o gelecekteki sektörümüz Denizli Turizm ve Termal Sağlık noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz\" diye konuştu.

\"OLUMSUZ ELEŞTİRİ YADA SÖZ ULAŞMADI\"

Adaylığının açıklanmasıyla her kesimden destek gördüğünü, hiçbir olumsuz yanıt almadığını dile getiren Zolan, \"Görevim boyunca ayrım yapmadan herkesi kucakladık, herkesin gönlüne girmeye gayret ettik. Adaylık açıklaması sonrasında Denizli\'deki vatandaşlarımız yüz yüze tebriklerini iletti. Anketler ve sokağa çıktığımızda tekrar devam etmemiz noktasında dileklerini aktardı. Bu hak ve hukuku gözeterek yaptığımız hizmetlerin sonucudur. Adaylık açıklaması sonrası vatandaşlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir eleştiri yada olumsuz bir söz bana ulaşmadı. Bu da beni çok mutlu ediyor. İyi ki herkese eşit davranarak, ayrım yapmadan hizmet etmişiz. Vatandaşlarımız da bunun karşılığı bizlere destek ve gayretlerimiz daha da artması noktasında moral veriyorlar\" dedi.

\"ADAY GÖSTERİLMESEYDİM AVUKATLIĞA DEVAM EDERDİM\"

Avukatlık mesleğine başladıktan sonra 15 yıl yaptığını ardından siyasete girdiğini belirten Zolan, \"Toplam 15 yıl da belediye başkan yardımcılığı ve başkanlığı yaptım. Yani avukatlık yaptığımız kadar da belediyede milletimize hizmet ettik. Avukatlık, mesleğim ama millete hizmet etme noktasında siyaset ve belediyede buna imkan buluyorsunuz. Bir gün mutlaka bu makamlardan ayrılacağız. Hep arkadaşlarıma şunu söylüyorum, \'Geldiğiniz makam ve mevkilere kök salmayın, sonra ayrılması zor olur. Yosun gibi tutunun ayrılması kolay olsun\' diye hep sohbetlerinde telkinlerin de bunu belirtirim. Bu makamlar bir gün son bulacak ama önemli olan gönüllere girmek iz bırakmaktır. Eğer başkanlığın devamı noktasında bir karar bize tebliğ edilmemiş olsaydı, benimde kendime ait bir mesleğim var. Avukatlık işimi yapmaya başlardım. Hayat devam ediyor boş kalmak olmaz. Onu da bir 5 yıl daha erteleyeceğiz\"\" diye konuştu.

Başkan Zolan, gerek başkanlık görevini yaparken gerekse de tekrar aday gösterilmesinden sonra en büyük destekçisinin ailesi olduğunu da kaydetti.

18 yıldır beklediği böbrek Antalya\'da nakledildi

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde 18 yıldır böbrek nakli için bekleyen Zübeyde Bilen (54), Antalya\'da beyin ölümü gerçekleşen A.D.\'nin (62) bağışlanan böbreğiyle hayata tutundu. Bilen, bağış yapan aileye teşekkür ederek, \"Onlara minnettarım\" dedi.

İskenderun\'da 18 yıl önce polikistik böbrek hastası tanısı koyulan ve malulen emekli olan Zübeyde Bilen, bu sürede, haftada 3 gün diyalize girdi. Eşinin kendisine böbrek vermek istediğini; ancak doku uyumsuzluğu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Bilen, hastalığının genetik olması nedeniyle kardeşlerinden, anne ve babasından böbrek alamadığını kaydetti. Bilen, \"Kardeşlerimde bu hastalık yok; ama ileride ortaya çıkabileceği gerekçesiyle doktorlar kardeşlerimden böbrek naklinin uygun olmadığını söyledi\" diye konuştu.

UMUT PEŞİNDE ANTALYA\'YA GELDİ

Nakil umudunu 18 yıl boyunca yitirmediğini dile getiren Zübeyde Bilen, yaptığı araştırmalarda Antalya\'nın organ naklinde önde şehir olduğunu öğrendiğini, eşiyle 3 yıl önce kente geldiğini söyledi. Bilen, Antalya\'daki merkezde diyalize girdiğini ve merkezin tek odalı konuk evinde kaldığını belirtti. Bilen, 2 yıldır organ bekleme listesinde olduğunu kaydederek, yaklaşık 1 hafta önce kadavradan organ bulunduğu haberi üzerine büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Zübeyde Bilen, doktorlarına teşekkür etti. Manavgat\'ta evinde düşmesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen A.D.\'nin böbreğiyle hayata tutunan Bilen, \"Allah bağış yapan aileden razı olsun. Onlara minnettarım\" dedi.

HER BÖBREĞİ 21 SANTİMDİ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Arif Aslaner, Zübeyde Bilen\'in polikistik böbrek hastası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

\"Zübeyde hanımın her bir böbreğinde de çok sayıda kist vardı. Hastamızın her iki böbreği yaklaşık 21 santim boyutuna kadar büyümüş. Oysa ki normal bir böbreğin büyüklüğü 9- 10 santimdir. Neredeyse normal bir böbrek dokusu kalmayacak kadar büyüktü. Bu nedenle 18 yıldır diyalize giriyordu. Naklettiğimiz böbrekle artık sağlıklı şekilde hayatına devam edecek.\"

Doç. Dr. Aslaner, Zübeyde Bilen\'in ilerleyen günlerde taburcu olacağını dile getirdi.

Tarihi Filiboz Mescidi gün yüzüne çıkıyor

Bursa\'da Osmangazi Belediyesi, kentin kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup, yöneticilik yapan Bizanslı Philippos’un (Filiboz) oğlu Hayrettin’e ait mescidi gün yüzüne çıkartıyor.

Hisar Arkeopark Projesi ile Alaaddin Mahallesi içerisinde yer alan 6 bin 250 metrekarelik alanda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerini ortaya çıkaran Osmangazi Belediyesi, şimdi de aynı bölgede, 14\'üncü yüzyıldan yapılan, ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidi’ni ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Mescidin olduğu düşünülen alanda toplam 3 bin 884 metrekarelik kamulaştırma yapan belediye, yapılan kazı çalışmaları ile yapıyla ilgili çok önemli bulgulara ulaştı.

BAŞKAN DÜNDAR BİLGİ VERDİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kazı alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Osmangazi Belediyesi olarak Hisariçi’ndeki tarihi mirası ortaya çıkarmaya yönelik sürdürdükleri çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda ulaştığımız bilgiler doğrultusunda bölgedeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz. Şu anda Filiboz Mescidi’ni ortaya çıkarmak için çalışma başlattık. Filiboz Mescidi, 1862 Suphibey haritasında gözükmektedir. Ancak bu mecsid 1855 yılında Bursa’da meydana gelen büyük depremde yıkılmış ve yerine yenisi yapılmamıştır. Günümüze ulaşamamış mescidin projelerinin hazırlanması için Bursa Müze Müdürlüğü denetiminde araştırma kazısı başlattık. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun vereceği kararlar doğrultusunda da projemizi oluşturarak Osmanlının ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden ayağa kaldıracağızö dedi.

FİLİBOZ KİMDİR?

Pınarbaşı’nda bulunan mahalleye adını veren Filiboz’un Bizanslı bir yönetici olduğu söylenir. Filiboz, Osmanlı’nın Bursa kuşatması sırasında Türklere yardım etmiş ve daha sonra da Müslüman olarak Osmanlı’da yöneticilik yapmıştır. Tarihi kaynaklarda Filiboz\'un oğlu Hayrettin’in şimdiki Alaaddin Mahallesi’nde bir mescidi bulunduğunu ve bu nedenle mahalleye de bu adın verildiğini yazar. Bursa Kadı Sicilleri’nde bulunan bir Vakıf Muhasebe Defteri\'nden, Filiboz Mahallesi Mescidi’nin bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahallenin adının, Filiboz Mescidi’nden geldiği tahmin ediliyor. 1530 tarihli tahrir defterinde Filikos şeklinde yazılan mahallede 30 civarında hane bulunmaktaydı. 1924 yılında nüfusu azalması nedeniyle Babısicin, Alaaddin ve Tahtamescit Mahallesi ile birleşip tek mahalle olmuştur. Cumhuriyet döneminde, Filiz olarak adı değiştirilen mahalle, 1950\'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür.

