DHA YURT BÜLTENİ 9

Uçak kazasında ölen Merve\'nin babası: Ben sizi düğününe çağıracaktım, böyle mi gelecektiniz?

AYDIN Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı Karacasu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan, tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot adayı Merve Altun\'un (28) cenazesi Afyonkarahisar\'ın Sultandağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Sefer Altun, sürekli \'Aşkım\' diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, \"Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?\" diye seslenip, gözyaşı döktü.

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan eğitim uçuşu için pazartesi sabahı kalkan, TC-JZC tescilli, tek motorlu, Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun\'un olduğu belirlendi. Uçaktan en son, saat 10.26\'da Denizli\'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında \'acil durum\' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Alana kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çalışmalarına önceki gün sabah günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda, uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın\'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler, ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği pilot adayı Merve Altun\'un da cansız bedenlerini buldu.

BABA EVİNE GETİRİLDİ

Merve Altun\'un dün Konya\'nın Akşehir ilçesi Devlet Hastanesi morguna konulan cenazesi bugün saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar\'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek köyünde oturan babasının evine getirildi. Cenaze aracının görünmesinin ardından baba Sefer Altun ile Türk Hava Yolları\'nda pilot olarak görev yapan ağabeyi Bülent Altun ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Babayı cenazeye katılan arkadaşları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba ve aile yakınları bir yandan da taziyeleri kabul etti. Cenazeye Merve Altun\'un pilot adayı arkadaşlarıyla eğitmenleri de katıldı. Merve Altun\'un annesinin küçük yaşta yaşamını yitirdiği belirtildi.

\'BEN SİZİ DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAKTIM\'

Baba evinin önünde helallik alınmasının ardından Merve Altun\'un Türk bayrağına sarılı ve üzerinde \"Şehit pilot Merve Altun\" yazan tabutu köy meydanına getirildi. Cenaze aracı hareket ettiği sırada yakınları fenalık geçirirken, baba Sefer Altun, sürekli \'Aşkım\' diye sayıkladığı kızı için arkadaşlarına, \"Ben sizi düğününe çağıracaktım kızımın, böyle mi gelecektiniz?\" diye seslenip, gözyaşı döktü. Merve Altun\'un arkadaşları da babaya sarılıp ağladı. Sefer Altun, tabutun başında, \"Üç gündür sensiz olmuyor. Nereye bırakıp gittin beni\" diye gözyaşı döktü. Bülent Altun ise kardeşinin kullandığı pilot şapkası, rütbeleri, yaka rozetiyle bir kırmızı baş örtüsünü tabutun üzerine bıraktı. Diğer bütün yakınları da Merve Altun\'un tabutunu ve önüne konulan fotoğrafını öptü.

KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Aydın Uçuş Okulu yöneticileri ve diğer uçuş okulları da çelenk gönderdi. Köy meydanında yapılan cenaze törenine Sultandağı Kaymakamı Önder Koç, Afyonkarahisar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Şemsettin Kol ve diğer protokol üyeleriyle Merve Altun\'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merve Altun\'un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Cenaze aracının baba evine getirilmesi

- Baba Sefer Altun\'un ağlaması

- Babaya taziyede bulunanlar

- Yakınlarının ağlaması

- Baba Sefer Altun\'un kızının fotoğrafına bakıp ağlaması

- Evin önünde helallik alınması ve dua edilmesi

- Baba Sefer Altun\'un kızının fotoğrafını öpmesi

- Sefer Altun\'un kızının arkadaşlarına sarılıp ağlaması

- Yakınlarının ağlaması

- Teyzesi Fadime Ergün\'ün ağlaması

- Vatandaşların köy meydanına yürümesi

- Türk bayrağına sarılı tabutun köy meydanına indirilmesi

- Pilot ağabeyi Bülent Altun\'un tabuta şapka, rütbe, yaka rozeti ve başörtü bırakması

- Yakınlarının tabutun başında ağlayıp, fotoğrafı öpmesi

- Baba Sefer Altun\'un tabut başında ağlaması

- Tabutun başından detay

- Cenaze töreninden görüntüler

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

===========================

Uçak kazasında ölen pilot, Kayseri\'de son yolculuğa uğurlandı



AYDIN Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı Karacasu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan, tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hamdi Yılmaz (50), memleketi Kayseri\'de gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan eğitim uçuşu için pazartesi sabahı kalkan, TC-JZC tescilli, tek motorlu, Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun\'un olduğu belirlendi. Uçaktan en son, saat 10.26\'da Denizli\'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında \'acil durum\' bilgisi alındı. Bölgede karadan ve havadan yapılan aramalardan ilk gün sonuç alınamadı. Alana kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler, çalışmalarına dün sabah günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda, uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın\'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada ilk olarak tekerlek aksamına ardından uçağın enkazına ulaştı. Ekipler, ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun\'un da cansız bedenlerini buldu. Olay yerindeki ilk incelemeden sonra cenazeler, Karacasu Devlet Hastanesi\'ne, buradan da İzmir\'deki Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Pilot ve öğrencisine, burada DNA testi yapıldı.

EŞİ CENAZEDE FENALAŞTI

Pilot Hamdi Yılmaz\'ın cenazesi, dün gece, özel uçakla İzmir\'den Kayseri\'ye getirildi. Cenaze, pilotun oğlu Uğur Yılmaz ve yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Hamdi Yılmaz için bugün öğle vakti Melikgazi ilçesindeki Hunat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Hamdi Yılmaz\'ın eşi Necla Yılmaz, oğlu Uğur Yılmaz, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda pilot katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kayseri Garnizon Komutanlığı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Hava İş Sendikası ile sivil havacılık şirketleri tarafından cenazeye çelenk gönderildi. Necla Yılmaz ve oğlu Uğur Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Uzun süre gözyaşı dökerek, fenalaşan Necla Yılmaz, sedyeye alındı ve taziyeleri burada kabul etti. Hamdi Yılmaz\'ın cenazesi, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Günve\'nin kıldırdığı namazın ardından Argıncık Mahalle Mezarlığı\'na götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hamdi Yılmaz\'ın, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı\'nda uzun süre hava uçak bakım teknisyeni olarak görev yaptığı ve Türk Hava Kuvvetleri\'nden 1986 yılında emekli olduğu öğrenildi.

CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=======================================

TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır (EK)

\"EGE İÇİN HAYALLERİMİZ FARKLI\"

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ortaklığı ile düzenlenen \'Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon\' temalı Ege Ekonomik Forumu 2018\'de Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci bir konuşma yaptı. \'Değişen küresel ekonomik sistemde nasıl doğru konumlanabiliriz\' konulu oturumda söz alan Zeybekci, Ege’nin ekonomik anlamda yeniden canlanması, güçlü ve zayıf alanlarının yeniden farkına varılabilmesi için destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Ege için hayalleri olduğunu belirten Zeybekci, \"Bizim evimiz burası. Denizli belediye başkanlığımdan beri bölgenin gelişmesi için gayret gösterdik. Ege için hayallerimiz farklı. Ege Denizi\'nin batısını, karşı kıyıyı kapsayacak şekilde toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, 2-3 yıl içinde bugünün doğruları artık yarının yanlışları haline geliyor. Ezberlediğiniz ticaretle ilgili bütün doğrular 3 sene içinde farklı bir noktaya geliyor\" dedi.

Dünyanın ekonomi noktalarının yeniden şekillendiğini dile getiren Zeybekci, yeraltı ve yer üstü zenginliklerinin hepsinin olduğu bu coğrafyada bütün sancıların hissedilmesinin son derece normal olduğunu dile getirdi. 2008’de başlayan global krizden sonra 2012 itibariyle faizlerin yeniden arttırılalarak, parasal daralma döneminin başladığını ifade eden Nihat Zeybekci, \"Geçen hafta ABD Merkez Bankası\'nın faiz indirmesine yönelik söylemleri başladı. Dolara olan talebin artması, doların değer kazanması sürdürebilir olmayacaktır. Çünkü Amerika\'da büyümenin düşmesi ile birlikte Trump’ın bu faiz indirme söyleminin haklı olduğunu görüyoruz. Korumacılıktan da kısa ve orta vadede vazgeçilecek. Çünkü serbest ticaret dünyanın her yerinde geçerli. Rekabetçi teknolojilerle ürün üretmek, güncel hale getirmek günümüz dünyasında geçerli. Serbest ticareti kapatırsanız başkaları da size kapatır. Kendi ülkenizde ürettiğiniz ürünler güncel olmaktan, çağı yakalatmaktan uzaklaşmaya başlar\" diye konuştu.

İhracatın yüzde 50’sinin yapıldığı Avrupa\'nın büyümesinin pozitif bir değer olduğuna dikkat çeken Nihat Zeybekci, \"Dünyada 2015-2016\'daki ticaret artış hızı, büyüme değerinin altındaydı. Ticaretteki bu değer büyümeyi aşağı çekti. Dünyadaki ticaretin artışı dünyadaki büyümenin üstünde olmalı ki, ivmeyi yukarı çekmeli. 2017 ve 2018’de bunu gördük ve yukarı çıkmaya devam edecek. Türk ekonomisi için bunları önemli görüyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE DÜNYANIN EN BÜYÜK E-TİCARET MERKEZİ KURULACAK\'

Dünyada bir tsunami dalgası gibi değişim yaşandığını anlatan Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

\"E-ticaret, 4.0 neydi derken, dünyada bazı şirketlerin robotlarla sözleşme imzaladığını görüyoruz. Nesneler birbirini programlar hale gelecek. Dünyanın her yeri artık üretebilme kabiliyetine sahip. Dünyanın tüketim alışkanlıkları değişiyor. Dünyada 3 önemli faktör var. İlki, böyle bir kabiliyetimiz var mı, ikincisi dağıtım ve tüketim kanallarını kontrol etme kabiliyetimiz var mı ve son olarak teknoloji ve finansta kendi özkaynaklarınızı yaratabilme kabiliyetiniz var mı? Biz tüketim alışkanlıklarını belirmede en avantajlı ülkelerden biriyiz. Dağıtım ve tüketim kanallarını kontrol edebiliyor muyuz? Hayır. Edebilir miyiz? Evet. Türkiye\'de havalimanın yanında dünyanın en büyük e-ticaret merkezi kurulacak. İzmir nerede yer alabilir, Ege nerede yer alabilir? Bu coğrafyanın kaderi de İzmir’in merkezliğidir. O kadar büyük avantajları var ki Ege’nin ve İzmir’in. Türkiye\'nin bu yolculuğunda en önemli aktörlerden biri İzmir olacaktır.\"

Görüntü Dökümü

-------------------

-Nihat Zeybekci\'nin konuşmasından görüntü

-Toplantıdan genel ve detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

=====================================================

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. İşleyen, 4 yaşından itibaren Kur\'an hizmeti veriliyor

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin\'e gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, \"12 yaşını bitirmeyen çocukların camide Kur\'an eğitimi alması yasakken, şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna Kur\'an hizmeti veriliyor\" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Kongre ve Sergi Sarayı\'nda \'Peygamberimiz ve Gençlik\' konulu konferans verdi. Diyanetin hizmetleri ve amaçlarından söz eden İşleyen, \"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmet imkânlarımız o kadar açıldı ki önümüz, bundan sonra iş bize, size düşüyor. 12 yaşını bitirmeyen çocukların camide Kur\'an eğitimi alması yasakken, şimdi 4 yaşından ölünceye kadar her yaş grubuna Kur\'an hizmeti veriliyor. İmkânlarımızı seferber edin 4-6 yaş grubuna gelsin çocuklar. \'Bir çocuğun eğitime en müsait olduğu, yani zihninin en çok öğrendiği yaş 3 ila 6 yaş arasıdır\' diyorlar. Okul öncesi eğitime onun için devlet çeşitli zorunluluk getiriyor. Çocuklarınızı o yaş grubunda Kur\'an kursu şeklinde düzenlenen kreşlerden istifade ettirebilirsiniz. Her caminin yanında mutlaka böyle bir merkez olmalı. 70 yaşında, 80 yaşında ablalarımızın, teyzelerimizin bile geldiği Kur\'an kurslarımız var. Sayıları artmalı. Çünkü orada sadece Kur\'an-ı Kerim değil, adab-ı muaşeret, iyilik, güzellik, ahlak, edep, doğruluk, adalet ve benzeri güzel şeyler de konuşuluyor. Bunlara ihtiyacımız var\" diye konuştu.

İl Müftüsü Şaban Kondi ise \"Kur\'an kurslarımızda, camilerimizde, okullarımızda, gençlik merkezlerimizde her yerde o kutlu nebinin daha iyi anlaşılması ve tanınması için programlar tertip ediyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Dr. Burhan İşleyen\'e çiçek takdim edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Burhan İşleyen\'in salona girişi

- Protokolden genel ve detay görüntü

- Kur\'an-ı Kerim tilaveti

- Bir kızın şiir okuması

- Burhan İşleyen\'in konuşması

- İl Müftüsü Şaban Kondi\'nin konuşması

(BOYUT: 258 MB) (SÜRE: 02.21 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)



===============================

Yangın tatbikatı gerçek sanıldı

İZMİR\'de Konak Belediyesi\'nin Basmane Meydanı\'ndaki ek hizmet binasında yangın tatbikatı yapıldı. Meydandan yürüyerek geçen vatandaşlar gerçek olduğunu düşündükleri tatbikatı, yürekleri ağzında izledi.

Kentin en işlek yerlerinden Basmane Meydanı\'nda bulunan Konak Belediyesi\'nin ek hizmet binasında yangın tatbikatı gerçek sanıldı. Senaryo gereği yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak belediye çalışanları ve vatandaşlara gerekli müdahaleyi başarıyla gerçekleştirdi. Büyük bir heyecan içinde ve gerçeğe yakın yürütülen tatbikat, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı. Tüm personel ve ziyaretçilerin panik olmadan, toplanma alanına yönlenmeleri sağlandı. Çalışan personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşalttı. Yangın alarmıyla birlikte, arama kurtarma ve tahliye ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yoğun duman altında kalan, yaralanan ve merdivenlerde senaryo gereği baygınlık geçiren 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AKS ekiplerince tedavi altına alındı. Meydanda yürüyen vatandaşlar, yaralıların taşınmasını ve sedyeye yatırılmasını yürekleri ağzında izledi. Tatbikat olduğunu sorarak öğrenen vatandaşlar, gülümseyerek olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yangın alarmıyla birlikte, arama kurtarma ve tahliye ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi.

- Yoğun duman altında kalan, yaralanan ve merdivenlerde senaryo gereği baygınlık geçiren 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AKS ekiplerince tedavi altına alındı.

- Binadan genel ve detay görüntü

İZMİR, (DHA)



==============================

Polis tarafından, çocuğa \'cinsel istismarda\' bulunurken yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi

AKSARAY\'da devriye görevi yapan polis tarafından, kamyonette S.İ.(15) adlı erkek çocuğuna \'cinsel istismarda\' bulunurken yakalanan C.S. (45) adliyeye sevk edildi. S.İ.\'nin yapılan sağlık kontrolünde de cinsel istismara uğradığı saptandı.

Kireçli mevkiinde dün devriye görevi yapan polis, boş arazideki kamyonetten şüphelendi. Kontrol için kamyonete yaklaşan polis, iddiaya göre, C.S.\'nin İ.S. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Bunun üzerine C.S., polis tarafından gözaltına alındı. S.İ.\'nin yapılan sağlık kontrolünde de cinsel istismara uğradığı saptandı. 10 yıl önce eşinden boşanan hurdacılık yapan C.S. de alınan ifadesinin ardından, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Şüphelinin güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

=======================================

Ayağı kırılan avcıya köpeğinin sevgi ve sadakati

TUNCELİ\'nin Nazimiye ilçesi Aşağı Doluca köyünde ava giden Vedat Çakmak, köpeği \'Gölge\' ile oynarken düşerek ayağını kırdı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince, sedyeye alınarak hastaneye götürülmek istenen Vedat Çakmak ile köpeği arasında duydusal anlar yaşandı. \'Gölge\', sedye üzerindeki sahibinin üzerine uzanarak kendisiyle birlikte gitmek istedi.

Elazığ\'dan gelerek Tunceli\'nin Nazimiye ilçesine bağlı aşağı Doluca köyünde ava giden Vedat Çakmak, yemek molası esnasında kendisiyle oynamaya çalışan köpeği \'Gölge’den oynamakaçarken düşüp ayağını kırdı. Çakmak\'ın taşlar arasına sıkışan bacağına ilk müdahaleyi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan Çakmak\'ın hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada köpeği \'Gölge\' de sedye üzerine çıkarak sahibini yalnız bırakmadı. Ekiplerin güçlükle köpeği sedyeden indirmesi sonucu Vedat Çakmak, Karakoçan Devlet Hastanesi\'ne kaldırarak tedavi altına alınırken, köpeğin sahibine olan sevgi ve sadakati, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan bu anlar ise ayağı kırılan Vedat Çakmak ile birlikte ava giden arkadaşları tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Yaralı vatandaşın sedyeye alınması

-Yaralının sedyeye yerleştirilmesi

-Köpeği gölgenin sedyede sahibinin başını koklayıp yalaması

-Afat ekiplerinin çalışması

-Köpeğin sahibinin eşyalarını koklaması

-Yaralananın sedye ile taşınması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)

20 MB

==========================

Bakan Yardımcısı Erdil: Siyasal şiddet ve terörü önlemek için çalışmalar sürecek

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, terörle mücadele alanında çalışmaların sürdüğünü belirterek, \"Seçimlerin daha huzurla ve halkın iradesini etkin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak istikametinde ve seçimin güvenliğini sağlamak, siyasal şiddetle, siyasal terörü de takip ederek önlemek devletin görevidir. Bu istikamette de birtakım düzenlemeler ve çalışmalar sürdürülecek\" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmet kalitesi ve memnuniyetin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru olarak merkeze iletilmesi, valiliklerdeki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamındaki toplantı, Bingöl Valiliği\'nin toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve kurum amirleri katıldı. Bakan Yardımcısı Erdil, toplantıda yaptığı konuşmada, İZDES projesini anlatarak, şunları söyledi:

\"İçişleri Bakanlığımızın bir süredir geliştirdiği ve sürdürdüğü İZDES diye tanımladığımız izleme değerlendirme projesi kapsamında buradayız. Bu değerlendirmeyi bugün Bingöl\'de yapacağız. Bu proje kapsamında aslında biz, ilk etapta 81 ili değerlendirdik. 81 ildeki İçişleri Bakamlığımızın hizmet kapasitesini, etkinliğini, verimliliğini ve envanterini çıkardık. Sonra da ikinci fazda 20 ilde direkt vatandaşa temas ederek, vatandaş odaklı, vatandaşla da ilgili illerdeki sivil toplum kuruluşlarımız ve direkt vatandaşlarımızla iletişime geçerek onların değerlendirmesini almaya çalışıyoruz. Bugün bu kapsamda, burada, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite ile ve diğer sokaktaki vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla da ziyaretlerde bulunup değerlendirmelerini alacağız.\"

Proje kapsamında ayrıca terörle mücadelenin etkinliği ve sürdürülebilirliği için çalışmaların yapıldığını kaydeden Erdil, şöyle konuştu:

\"Güvenlik yönetiminde daha çok, özellikle bölgede yaşanan terör ile ilgili mücadelemiz, güvenlik güçlerimizin mücadelesinin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu mücadelenin etkinliği ve sürdürülebilir olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Türkiye önemli bir mesafe almıştır. Seçimlerin daha huzurla ve halkın iradesini etkin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamak istikametinde ve seçimin güvenliğini sağlamak, siyasal şiddetle, siyasal terörü de takip ederek önlemek devletin görevidir. Bu istikamette de birtakım düzenlemeler ve çalışmalar sürdürülecek. Asayiş hizmetlerimiz, uyuşturucu ile mücadelede, özellikle terörü finanse eden boyutu var, trafik ile ilgili mücadelemizi, trafik kazalarıyla ilgili mücadelemizi birlikte değerlendiriyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bingöl Valiliğinden detaylar

-Bakan Yardımcısı Erdil’in Açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: AZİZ ÖNAL-MESUT BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

546 MB



=============================

\'Maceracı\' programının sunucusuna FETÖ gözaltısı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kapatılan Samanyolu televizyonunda \'Maceracı\' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, Erzincan\'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY\'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda \'Maceracı\' isimli gezi programını sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı sonrası Murat Yeni, dün İstanbul\'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına aldı. Dün gece Erzincan\'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Murat Yeni, ifadesi için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Murat Yeni\'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erzincan adliyesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

====================

Akü hırsızı sevgililer

ANTALYA\'da park halindeki araçlardan akü ve teyp çalan M.C. ve sevgilisi S.G. ile arkadaşları İ.H.E., yakalandı. Şüphelilerin 12 hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olayları çeşitli tarihlerde Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde meydana geldi. Park halindeki araçlardan akü ve teyp çalınmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Onlarca kamera görüntüsü üzerinde saatlerce inceleme yapan polis, hırsızlıkları, M.C. ve sevgilisi S.G\'nin gerçekleştirdiğini, İ.H.E\'nin de onlara yardım ettiğini belirledi. Dün gece operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

12 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Güvenlik kamerası

- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

- Detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)