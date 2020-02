DHA YURT BÜLTENİ 9

Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (2)

ÖRNEK ALDIĞI AĞABEYİ, CENAZESİYİ TESLİM ALDI

Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun\'un cenazeleri, otopsi ile DNA testinin yapılmasından sonra yakınlarınca teslim alındı. Eğitmen pilotun cenazesini oğlu Uğur Yılmaz teslim aldı ancak bu anlarında onu babasının meslektaşları yalnız bırakmadı. Bu arada kazada can veren Merve Altun\'un en büyük hayali pilot olan ağabeyi Bülent Altun ile uçabilmekti. Cenazeyi alanlar arasında Bülent Altun da yer aldı. Bülent Altun, cenaze aracının önüne oturup taziyeleri kabul etti. Cenazeler ilk olarak Aydın Çıldır\'daki uçuş eğitim merkezine götürüldü. Buradaki törenden sonra Hamdi Yılmaz\'ın cenazesi memleketi Kayseri\'ye, Merve Altun\'unki ise Afyon\'un Sultandağı ilçesi Yakafenik Köyü\'ne götürülecek.

23 öğrencinin taciz iddiası protesto edildi

EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Muğla Şube Başkanlığı ile Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) üyesi bir grup, Ortaca\'da 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma sonrası açığa alınan Memur-Sen Konfederasyonu\'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve felsefe öğretmeni 53 yaşındaki S.Y.\'yi düzenledikleri eylem ve basın açıklamasıyla protesto etti.

Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi\'nde felsefe öğretmeni olan, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı S.Y. hakkında, iki hafta önce öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çok sayıda veli tarafından şikayet dilekçesi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün durumu bildirmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından evli, 2 çocuk babası, 25 yıllık öğretmen S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Çeşitli tarihlerde 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.Y., hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 13 Kasım\'da açığa alındı. Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanlığı ile Veli-Der, olayın uusal ve yerel basında haber olarak yer almasının ardından Sınırsızlık Meydanı\'nda bir araya gelip, öğretmen S.Y.\'yi rotesto etti. \'Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma\' pankartının açılığı protesto gösterisinde, \'Çocuğuma, geleceğime dokunma\', \'Tecavüzü aklama, suça ortak olma\', \'Rıza yok, tecavüz var\', \'Çocuklarımızın düşleri için, çocuk katillerinin peşindeyiz\', \'Sorumlular bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyet\' dövizleri taşındı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Nurhan Aldan, şunları söyledi:

\"Birkaç gün önce, Ortaca ilçesinde felsefe öğretmeni olarak çalışan ve bir sendikada başkan yardımcısı olarak görev yapan S.Y., 23 öğrenciyi taciz ettiği iddiası ile savcılık talebi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındığını basından öğrendik. Şaşırdık mı? Elbette hayır. Çünkü toplum olarak bu tür istismar, taciz ve tecavüz vakalarının neredeyse normalleştirip sıradanlaştırıldığı bir tarihsel dönemde yaşıyor ve kabul edilemez bir insan ve çocuk hakları ihlaline planlı bir şekilde alıştırılmaya çalışıyoruz. Bizler, Türkiye toplumunun çağdaş, ilerici, aydınlık örgütleri olarak böylesine utanç verici hak ihlallerine alışmayı da alıştırılmayı da kabul etmiyoruz. Çünkü yeryüzünün her köşesinde 18 yaşın altında bulunan herkes çocuktur ve çocuğa yönelik cinsel istismar, bireysel bir sapkınlık ya da hastalık değil tıpkı kadın istismarı ve kadına yönelik şiddet gibi toplumdaki erkek egemen kavrayış ve uygulamaların sebep olduğu ve meşrulaştırdığı bir şiddet suçudur.\"

\'CİNSEL İSTİSMARIN HİÇBİR GEREKÇE İLE CEZASIZ KALMAMASI SAĞLANMALI\'

Nurdan, Türkiye toplumunun çağdaş, ilerici, aydınlık örgütleri olarak utanç verici hak ihlallerine alışmayı da alıştırılmayı da kabul etmediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Toplumun alıştırılmaya çalışıldığı kadın ve çocuk düşmanı söylemler ve kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar sona ermelidir. Her yaşta ve her alanda toplumsal cinsiyet eğitimi yaygınlaştırılmalı, eğitim müfredatında zorunlu ders olarak yer almalıdır. Yasa gereği 18 yaşın altındaki her birey çocuktur. Tüm yasalar buna göre düzenlenmelidir. Çocuklar için etkili, kolay ulaşılabilir, güvenilir ve hak temelli başvuru mekanizmaları oluşturulmalı, çocuklar güçlendirilmelidir. Çocukların örgün eğitime katılım oranları yükseltilmeli, çocukların özellikle kız çocuklarının eğitim dışında kalmasına sebep olan 4+4+4 gibi uygulamalarına son verilmelidir. Bilimsel, laik ve kamusal eğitime aykırı uygulamalar son bulmalıdır. Eğitimi cemaat ve tarikatlara devreden protokoller iptal edilmelidir. Sübyan mektepleri kapatılmalıdır. Çocukların en temel hakkı olan barınma hizmeti kamusal hale getirilmeli ve çocukların toplu yaşadığı bu kurumlar uzman kişilerce denetlenmelidir. Cemaat ve tarikat yurtları kapatılmalıdır. Özellikle sağlık çalışanları ve eğitimciler başta olmak üzere, kamuda çocuklarla çalışan tüm bireylere cinsel istismarı önleme ve tanıma sorumluluğu üzerine eğitimler gerçekleştirilmelidir. İstismarı gerekli kurumlara bildirme yükümlülüğünün tüm toplumca benimsenmesi sağlanmalıdır. Cinsel istismarın hiçbir gerekçe ile cezasız kalmaması sağlanmalı, etkili yargılama yapılmalıdır. Mevcut yasalar ve uluslararası sözleşmeler işletilmeli ve bu süreçlerin şeffaflık kazanması sağlanmalıdır. İstismar suçunda, gerekli önlemleri almayanlar, istismarı gizleyenler, istismara zemin açanlar, istismarcıyı koruyanlar, çocuğu güçsüzleştirenler de faildir. Tüm faillerle ilgili yaptırımlar gerçekleştirilmeli, adalet sağlanmalıdır. Çocuklarımızın hayatlarını çalan bu karanlığı aydınlatacağız! Çocuklarımızın yaşamları için, gelecekleri için, gülüşleri için hep birlikte ses verelim.\"

Gruptakiler, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP\'te, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir simit fırınına gizlenmiş 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polisler, araştırmasında uyuşturucu hapların kent merkezinde bir simit fırınında bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla fırına operasyon düzenleyen polis, ilk etapta yaptığı aramada uyuşturucuyu bulamadı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada ise fırının içindeki gizli bölmelere zulalanmış 320 bin adet uyuşturucu hap bulundu. 54 kilo 160 gram ağırlığındaki haplara el koyan polis, fırında bulunan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı.

Edirne\'de, Bulgaristan\'dan getirilen 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

BULGARİSTAN\'dan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan bir otomobilde 150 kilogram ağırlığında 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'da satılmak üzere, Bulgaristan\'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, sınır kapılarında önlem alarak otomobili beklemeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan M.Ö., yönetimindeki Türkiye plakalı otomobil, durdurulup aramaya alındı. Aramada,

piyasa değeri, 8 milyon olan 150 kilo ağırlığında 400 bin uyuşturucu hap ve 10 LSD olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü M.Ö., araçta bulunan F.Ö. ve olayla ilgili bağlantısı olan H.K., gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ALICISI 17 SUÇTAN ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, İstanbul\'da uyuşturucuyu alacak şahısların da kimliğini belirledi. İstanbul\'da operasyon düzenleyen Edirne polisi 17 suçtan aranması bulunan ve cezaevi firarisi K.M. ile A.V.\'yi gözaltına alarak soruşturması için Edirne\'ye getirdi. Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ayasofya Orhan Cami\'nin cam kapısındaki motifler ile yazılar söküldü

Bursa\'nın İznik ilçesindeki tarihi Ayasofya Orhan Camii\'ne restorasyon çalışmaları kapsamında, monte edilen ve tepki çeken cam kapının üzerindeki yapışkanlı yazılar ve motifler söküldü. Pencerelerdeki buzlu camların ise kısa bir süre sonra söküleceği belirtildi.

787 yılında, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7\'nci Konsül\'ün toplandığı Ayasofya Kilisesi, 1331\'de Orhan Gazi\'nin İznik\'i fethetmesiyle camiye çevrildi. Daha sonra müze olarak hizmet verilmeye başlanan Ayasofya, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kararıyla 2007 yılında restorasyon kapsamına alındı. Tarihi yapı, 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı\'nın 1\'inci günü minaresinden sabah ezanı okunup, bayram namazı kılınmasıyla tekrar cami olarak kullanılmaya başlandı. Erken Bizans Dönemi\'nde inşa edilmiş kilise yapısı olan ve bir dönem Ortodoks mensuplarının hacı olmak için geldiği; ancak cami olarak kullanılmaya başlanmasıyla bu özelliğini kaybeden Ayasofya Orhan Camii\'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları kısa bir süre önce sona ermişti.

KAPIDAKİ BUZLU MOTİFLER SÖKÜLDÜ

Yapılan restorasyonlar kapsamında Cami\'nin girişine takılan cam kapı, pencerelere buzlu cam ve yapışkanlı yazılar ile yapılan motifler ise tepkilere neden olmuştu. 20 gün önce gündeme gelen konunun ardından, Kültür Bakanlığı görevlileri, bu sabah saatlerinde Ayasofya Orhan Camii\'ne gelerek cam kapının üzerindeki yapışkanlı motifleri ve yazıları söktü. Pencerelerdeki buzlu camların ise kısa bir süre sonra söküleceği belirtildi.

\'BURAYA GEREKEN ÖNEM VERİLMELİ\'

İznik sakinlerinden Gökhan Yılmaz, Ayasofya Orhan Cami\'nin kapısındaki yapışkanlı yazıların ve motiflerinin söküldüğünü belirleterek, \"Biz buranın değerine değer katılmasını gerektiği önemin verilmesini istiyoruz. Burası ziyarete açık, biz burada turist akını bekliyoruz. \" diye konuştu.

