DHA YURT BÜLTENİ 9

BOŞANDIĞI ALMAN EŞİNİN OĞLUNU KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde oturan Selami Kuşdemir, Alman uyruklu eski eşinin 12 yaşındaki oğluyla kayıplara karıştığını öne sürerek, \"Oğlum 10 aydır okuluna gitmiyor. Eski eşimin oğlumu insan kaçakçılarının yardımıyla Yunan adalarına götürmeye çalıştığını düşünüyorum\" dedi.

Manavgat\'ta bir otelde çalışan Selami Kuşdemir, 1999 yılında tatile gelen Alman B.A.B. ile tanıştı. 2000 yılında birlikte yaşamaya başlayan çiftin Eylül 2006\'da çocukları Y.B. Kuşdemir doğdu. Çift, Mart 2007\'de resmi olarak evlendi. Bu dönemde Selami Kuşdemir, 2 ayrı otelde SPA işletirken, B.A.B. Kuşdemir de önce rehber, ardından bazı otellerde halka ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptı.

2011 YILINDA BOŞANDILAR

Almanya\'da yaşayan anne ve babasının rahatsız olduğunu söyleyen B.A.B. Kuşdemir, 2010 yılında ülkesine gitti. Eşini telefonla arayan B.A.B. Kuşdemir, \"Annem ve babam çok yaşlı, burada oturalım, sana da oturum izni alırız\" dedi.

Bunun üzerine turizm sezonu sonunda Selami Kuşdemir de Almanya\'ya giderek oturum izni aldı. Turizm sezonu açıldığında Manavgat\'a gelen Selami Kuşdemir, 2011 yılında haber vermeden yanına gittiği eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrendi. Almanya\'da 2011 yılında açılan davada, çiftin boşanmasına karar verildi, Y.B. Kuşdemir\'in velayeti ise annede kaldı.

Alman mahkemesi, Gençlik Dairesi görevlileri nezaretinde çocuğa dokunmadan, sarılmadan ve sadece Almanca konuşulması şartıyla Selami Kuşdemir\'in 2 haftada bir 2 saatliğine oğlunu görmesine izin verdi. Birkaç görüşmenin ardından eski eşi, \'Çocuk istemiyor\' diyerek Selami Kuşdemir\'e oğlunu göstermemeye başladı.

200 CUMHURİYET ALTINI KARŞILIĞI ANLAŞTILAR

Selami Kuşdemir de 2011 yılında Almanya Darmstad Eyalet Savcılığı\'na eşi hakkında \'Uluslararası çocuk kaçırma\' başvurusunda bulundu. Ancak 2018 yılı haziran ayında incelemeye alınan başvuruya ilişkin görevsizlik ve yetkisizlik kararı verildi. Alman kadın, 2015 yılında eski eşi Selami Kuşdemir\'e 100 bin euro ve Türkiye\'de bir daire karşılığında oğlunun velayetini verebileceğini söyledi. Selami Kuşdemir ise o kadar parası olmadığını belirterek, 200 Cumhuriyet altını karşılığında anlaşma teklif etti. Eski eşi, altınlar karşılığında yalnızca oğlunu Türkiye\'ye götürebileceğine yönelik Selami Kuşdemir\'e vekaletname verdi. Selami Kuşdemir de Y.B. Kuşdemir\'i Almanya\'dan Manavgat\'a getirdi ve bir ilkokula kaydettirdi.

TÜRKİYE\'YE GELİP DAVA AÇTI

Y.B., babasıyla birlikte Manavgat\'ta yaşamını sürdürürken, 2016 yılında ilçeye gelen eski eşi, Selami Kuşdemir hakkında Manavgat Aile Mahkemesi\'nde \'Uluslararası çocuk kaçırma\' davası açtı. Bu yıl ocak ayında karara bağlanan davada, çocuğun anneyle birlikte yaşamasına izin verilirken, velayeti ise geçici olarak anne ve babaya ortak şekilde verildi. Mahkeme temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararda çocuğun yurt dışına çıkarılmasına da yasak koydu. Selami Kuşdemir kararı temyize taşırken, Y.B. Kuşdemir ise annesi B.A.B. ile birlikte yaşamaya başladı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Selami Kuşdemir, davanın ardından eski eşinin oğluyla birlikte kayıplara karıştığını belirtti. Oğlunun okula da gitmediğini anlatan Selami Kuşdemir, \"Çocuğum okula gidecek yaşta. Ama annesi okula gitmesini engelliyor. Nerede olduklarını bilmiyorum. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Geçen hafta sonu gece yarısı beni Adrasan Jandarma Karakolu\'ndan aradılar, \'Oğlun bulundu\' diye. Avukatımla birlikte Adrasan\'a gittik. Ama annesi ifade verdikten sonra oğlumu almış gitmiş. Oradaki jandarma görevlisi bize, \'Bunlar ellerinde valizle geziyor. O otel senin bu otel benim kalıyorlar. Nerede olduklarını bulmak oldukça zor\' dedi. Ben annesinin çocuğumu insan kaçakçıları aracılığıyla Yunan adalarına götürmeye çalıştığını düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Selami Kuşdemir\'in evine gelişi

- Bilgisayardan oğluyla olan fotoğraflarına bakması

- Oğlunun odası

- RÖP. Selami Kuşdemir

- Oğlunun odasında bulunan fotoğrafları

- Y.B.\'nin annesi, teyzesi ve anneannesi tarafından zorla otomobile bindirilmek istenmesi (Güvenlik kamerası)

- Oğlunun eşyaları

- Eski eşinin eşyaları

692 MB /// 06.06\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

BAKAN DÖNMEZ: İKİNCİ SONDAJ GEMİMİZİ ALMAK ÜZEREYİZ (2) - YENİDEN

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya\'da, sondaj gemisi \'Fatih\'in Akdeniz\'deki ilk derin deniz sondaj işlemine katıldı. Bakan Dönmez, \"İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay da Mersin\'de bir sığ denizde sondaj çalışması başlatacağız\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Antalya\'da, Akdeniz\'deki ilk derin deniz sondaj işlemi öncesi Türkiye\'nin ilk sondaj gemisi \'Fatih\'te incelemelerde bulundu. Gazetecilerde açıklama yapan Bakan Dönmez, Türkiye\'de enerji tarihinde ilke tanıklık edildiğini belirterek, \"50 yıllık deniz sondajcılığımızda uzun süreden beri emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak ilk defa kendi gemimizle derin sondaj çalışmasını başlatıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz ile bu bölgede devam eden sismik araştırmalarımız vardı. Bu çalışmalar değerlendirildi ve Antalya açıklarında 100 kilometre uzaklıkta lokasyonu tespit ettiler. Adını Alanya 1 kuyusu olarak belirledik. Yarın operasyon başlamış olacak\" diye konuştu.

\'İLK 5 ARASINA GİRDİ\'

Enerji arz güvenliğinde oyunu değiştirecek hamle yaptıklarını dile getiren Dönmez, geminin heybetli yapıya sahip olduğunu söyledi. \'Fatih\' isimli gemiyle 12 bin metre derinlikte dahi deniz sondajı yapılabileceğini belirten Dönmez, \"Çift kuleli tasarımı ile hem asıl hem de yardımcı işleri aynı anda yapabiliyor. Gemi üzerinde aktif konumlandırma sayesinde 6 metrelik dalgada bile operasyonlar güvenle yapılabilmektedir. Bu üst düzey teknoloji ile kendini ispatlamış bir gemidir. Kendi sınıfında dünyada 16 gemi arasında yer alırken, yaptığımız teknik çalışmalar ile ilk 5 gemi arasına girdi\" dedi.

MERSİN\'DE SONDAJ ÇALIŞMASI

Sondaj sırasında, çevreye ve canlılara zarar vermeyen teknoloji kullanacaklarını kaydeden Bakan Dönmez, tüm operasyonları uzun vadeli ve verimli hale getirdiklerini söyledi. Dönmez, \"Enerjide tam bağımsız hale gelmeyi temel hedef koyduk. Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile sondaj çalışmalarımızda dışa bağımlılığa büyük ölçüde son verdik. Varsa bulacağız. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz\'de değil, Karadeniz\'de de çalışıyor. İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay Mersin\'de bir sığ denizde sondaj çalışmasını başlatacağız. Orada hazırlıklar yapıldı\" diye konuştu.

İLK KUYUDA ÇALIŞMA 150 GÜN

Doğu Akdeniz\'de petrol ya da doğal gaz keşfedildiğinde gemide çalışan mühendislerin Türkiye\'nin kaderini değiştireceğini vurgulayan Dönmez, ülke olarak hiçbir zaman tek taraflı, çevreyi yok sayan ve kendi çıkarlarına açgözlülükle ulaşmaya çalışan anlayışta olmadıklarını söyledi. Dönmez, \"Kimsenin kaynağında gözümüz yok. Tek derdimiz kendi hakimiyet alanımızdaki zenginliğimizi milletimizin hizmetine sokmaktır. En yakın zamanda güzel haber vermeyi ümit ediyoruz. Alanya 1 kuyusunda 150 gün çalışmayı planladık. Hedefimiz yılda 2 sondaj kuyusu açmak. Umarım ilk aramamızda petrole ulaşırız. Umudumuz yüksek; ancak yüzde 100 garanti, diye bir şey söz konusu değil\" dedi.

\'TACİZ OLURSA MÜDAHALE EDİLECEK\'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı savaş gemisinin \'Fatih\'i koruyacağını da dile getiren Bakan Dönmez, \"Güvenlik riski söz konusu değil; ama taciz olması durumunda deniz kuvvetlerimiz müdahale edecektir\" diye konuştu.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) -



==================================================

GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ AÇILDI

KİLİS\'in Musabeyli ilçesinde Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği törenle açıldı.

Musabeyli ilçesinde yeni kurulan Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği\'nin açılışına Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fevzi Öztürk, yaptığı konuşmada, asker, polisten Türkiye\'nin üçüncü büyük silahlı gücünün güvenlik koruyucuları olduğunu ifade ederek, \"Güvenlik koruyucularının gücü önemlidir. Daha önce koruyucularımızın bir çok eksik özlük hakları bulunmaktaydı. Bir nebzede olsa yapılan iyileştirmeler, camiamızı sevindirmiştir. Ancak, kalıcı çözümler getirilmesi halinde biz koruyucuların moral motivasyon sağlar. İnanıyorum ki devlet büyüklerimizin bundan sonrada yanımızda olacaklarından şüphemiz yokturö dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise Koruyuculuğun sadece bir meslek olmadığını ifade ederek, \"Koruyuculuk haksızlığın karşısında dik durma sanatıdır. Koruyuculuğu sadece bir meslek olarak görenler, zaman içerisinde yanılmışlardır. Koruyuculuk sadece bir meslek olmuş olsaydı, aldığımız ücretler ve yaptığımız görevlerin birbirleriyle uyuşmadığını göreceklerdir. 1980\'li yılların başlarında PKK terör örgütü, dağ, taş, mezra demeden, bir çok sivil vatandaşlarımızı katletmiş, hala o katlıyamların izlerini gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Böyle bir ortamda biz güvenlik koruyucuları, ya devletimizin yanında yer alacak, yada 3-5 çapulcuya, teslim olacaktık. İşte bizler o günlerde safımızı net bir şekilde devletimizden yana, ay yıldızı bayrağımızın dalgalanması, ezanın susmaması, namus ve şerefimizin çiğnenmemesi için tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bin 800 şehit, 3 binin üzerinde gazi verme pahasına 3-5 çapulcuya asla boğun eğmedik. Son nefesimize kadar bu hain ve alçaklarla mücadele etmeye devam edeceğizö dedi.

Sözen, son zamanlarda Türkiye\'de bir takım çevreler koruyucular üzerinden siyaset yaptığını ifade ederek, \"İçimize sızmış, 635 hain kişinin üzerinden 55 binlik camiayı aileleri ile birlikte 1.7 milyon camiayı kirletmeye çalışıp, koruculuğun kaldırılmasını isteyenler var. Buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha soruyorum. 15 Temmuz hain alçak darbe girişiminde hiçbir koruyucumuz hain FETÖ terör örgütü yanında yer almamıştır. Bu ülkede ismine general denilen Türk Silahlı Kuvvetleri gibi pırı pırıl üniforma içerisine sızmış, yüzlerce, binlerce hain çıktığı zaman bizler çıkıp bütün Türk Silahlı Kuvvetleri kaldırılsın, lav edilsin deme hakkına sahip olmadığımız gibi bugünde koruculuk camiası içerisinde sızmış bir hainden dolayı bütün bu camiayı karalamaktır\" diye konuştu.

Daha sonra halk oyunları gösterisinden sonra Kilis Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneği\'nin açılışı dualar ile yapıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Güvenlik Korucusu Şehit Aileleri Derneğinin tebalası

- Törenden görüntüler

- Fevzi Öztürk\'ün konuşması

- Ziya Sözen\'in konuşması

- Halk oyunları gösterisi

- Dernek açılışından görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 408 MB

================================================

VALİ\'NİN ADRENALİN DOLU DAKİKALARI

ERZİNCAN Valisi Ali Arslantaş, hafta sonunda ilk kez yaptığı yamaç paraşütü uçuşu ile adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Yaklaşık bin metre yükseklikten tandem uçuş gerçekleştiren Vali Arslantaş, pilotun bir anda dönerek irtifa düşürmeye başlamasıyla heyecanlı anlar yaşadı. Valisi Ali Arslantaş, hafta sonunda Erzincan\'a yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta olan, Küçük Çakırman Köyündeki yaklaşık 900 metre yükseklikten, Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu pilotluğunda tandem uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünün ve uçmanın keyfini çıkaran Vali Ali Arslantaş, zaman zaman havada pilotluk yaparak paraşütü uçurdu. Havada yaklaşık 10 dakika boyunca uçuş yapan Arslantaş, usta pilottan da gökyüzünde amaç paraşütü ile ilgili bilgi aldı.

BİR ANDA DÖNMEYE BAŞLAYINCA VALİ HEYECANLANDI

Uçuş sırasında havada uzun bir süre uçmanın tadını çıkaran Ali Arslantaş, heyecan verici bu deneyimin hatıralarını saklamak için fotoğraf makinesini ve kamerasını yanına almayı ihmal etmeyerek, o anları saniye saniye görüntülediği sırada Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu, heyecanı daha da artırmak için bir anda dönerek irtifa düşürmeye başladı. İlk kez yamaç paraşütü ile tanışan Vali Arslantaş adrenalin dolu anları gülerek, \"Çok keyifliymişö diyerek geçiştirdi. Usta pilotun bu dönüşlerin daha serti ve adrenalin isteyenler için hızlısı olduğunu söylemesi üzerine Vali Arslantaş; \"Artık birkaç sefer sonraö diyerek yanıtladı. Kısa süren uçuşun ardından Vali Arslantaş, sorunsuz bir şekilde yere indi. Uçmanın her zaman insan doğasına zıtmış gibi göründüğü için insanların hava sporlarından biraz uzak kaldığını belirten Arslantaş, her spor gibi, yamaç paraşütünün de kurallarına uygun yapıldığında tehlikeli olmayacağına dikkat çekerek, uçuş eğitimini tamamlayıp pilotun uyarılarına kulak verilmesi dâhilinde keyifli ve güvenli bir uçuş gerçekleştireceklerinden emin olunmasını istedi. Yamaç paraşütü sporunun adrenalin ve eğlenceyi bir arada sunması nedeniyle de her yaş grubundan kitleye hitap ettiğini kaydeden Arslantaş, Türkiye\'de yamaç paraşütünü Türk Hava Kurumu\'na bağlı eğitmenlerden öğrenmenin mümkün olduğunun da altını çizdi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Paraşütün hazırlanması

-Valinin hazırlanması

-Vali ve pilotun bindiği paraşütün havalanması

-Paraşütün uçuşundan görüntü

-Paraşütteki kameradan uçuş anları

-Pilotun paraşüt ile dönmeye başlaması

-Vali ile pilot arasındaki diyalog

Paraşütün iniş anı

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

=================================================