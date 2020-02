DHA YURT BÜLTENİ 9

KAYIP JAPON GAZETECİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN KİŞİNİN KİMLİK TESPİTİ İÇİN HEYET GELDİ

HATAY\'a dün getirilen ve Suriye\'de 2015 yılında kaçırılan Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişinin kimlik tespiti için Japon Büyükelçiliği\'nden bir heyet, Hatay İl Göç İdaresi\'ne geldi.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde dün Hatay\'a getirilen ve kayıp gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato olduğu iddia edilen kişi, büyük gizlilik içinde Hatay Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan Japon uyruklu kişi, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Bu kişinin, 2015\'te Suriye\'ye yasa dışı yollarla girdikten sonra kaçırılan Yasuda Jumpei Yamamato olabileceğinin değerlendirmesi üzerine temas kurulan Japonya Büyükelçiliği\'nden 3 kişilik heyet Hatay\'a geldi. Heyet, Türk yetkililerle birlikte Yamamato olduğu değerlendirilen kişiyle İl Göç İdaresi\'nde görüşme yaptı. Kimlik tespitinin ardından Hatay Valisi Erdal Ata\'nın da konuyla ilgili bir açıklama yapmasının beklendiği belirtildi.

Öfkeli ev sahibi baltayla camları kırdı, kiracı da elinde baltayla karşılık verdi

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda ev sahibi Kadriye U. kiracısı 3 yıldır evden çıkmayıp kira ücreti de vermediği için elinde baltayla camı-pencereyi kırdı. Kiracı da elinde baltayla karşılık verince ortalık karıştı. Kiracının elinde balta alınırken, yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Adapazarı Şeker Mahallesi\'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce bir ev satın alan Kadriye U. burada yaşayan kiracıdan kira parası alamadı. Satıştan sonra kira ücretini vermediği gibi, evden çıkmayı da kabul etmeyen Sefer D. ve ev sahibi arasında tartışma yaşandı. Eve, yanında oğullarıyla birlikte eline balta alıp giden Kadriye U. bütün cam ve pencereleri balta ile vurarak kırdı. Bu anlarda kendisini evden dışarıya atan kiracı da eline balta aldı. Ev sahibi ve kiracı, baltalarla sağa sola vurarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Kadriye U.\'nun oğulları, Sefer D.\'nin elinden baltayı alarak uyarılarda bulundu. İki taraf arasında arbede yaşanırken, kavgaya ses üzerine dışarıya çıkan komşular da karıştı. Kargaşa, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kiracı kadının camları kırması ve iki grup arasındaki arbede cep telefonu ile görüntülendi. Olay sonrası polise giden kiracı ve ev sahibi, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Türk kahvesi içen Bulgar Başbakan Borisov\'a baklava jesti

EDİRNE Valiliği ile Bulgaristan\'ın Filibe Valiliği arasında eğitim takas programları, kültür kurumları arasında işbirliği ile turizm ve ekonomik faaliyetlerin gelişimini kapsayan protokol imzalandı. Filibe kentindeki görüşmelerin ardından Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'un Türk kahvesi ikramıyla başlayan dostluklarına ballı baklava jestiyle karşılık verirken, Filibe Valisi Zdravko Dimitrov, Borisov\'un sadece Türk kahvesi içtiğini söyledi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, beraberindeki heyetle birlikte ekonomik ve sosyal işbirliğini kapsayan protokol imza töreni için Bulgaristan\'ın Filibe kentine gitti. Filibe Valiliği önünde Vali Zdravko Dimitrov\'un karşılığı heyet, işbirliği yapılacak konularda görüşmelerde bulundu. Ardından iki ülke arasında eğitim takas programları, kültür kurumları arasında işbirliği ile turizm ve ekonomik faaliyetlerin gelişimini kapsayan protokol imzalandı. Filibe Valisi Zdravko Dimitrov, protokolün eğitim, tarım gibi herkesi ilgilendiren ve çok önemli konuları içeriğini ifade ederek, ilişkilerin bundan sonrada üst seviyede devam edeceğini söyledi.

Edirne Valisi Günay Özdemir de Filibe\'yi kendi evleri gibi gördüklerini belirterek, \"Hem karşılamadan hem de ilgiden biz bunu görüyoruz. Özellikle 1.5 yıl önce tanıştığımızda çok sıcak ilgi gördüm. O gün dostluğumuzun başlangıcıydı. bu ilişkilerimizin çok rahat bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Filibe\'nin 2019 yılı kültür başkenti olması Edirne içinde önemli. Gelecekte kültürel, turizm, ticari ve ekonomi anlamında çok iyi işbirliği yapacak iki şehiriz. Özellikle valimizin Edirne\'deki bir okulla kardeş okul olması yönünde özel bir talebi oldu. Biz eğitim alanındaki ilişkiler anlamında çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. Birbirimizden eğitim anlamında öğreneceğimiz neler varsa bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunu bir okulla değil, eğitim camiasının tamamıyla iletişime geçmek istiyoruz. Zaten ticaret ve tarımsal anlamında bölge ile iyi bir ilişkimiz var. bugünkü karşılıklı anlaşmalarla daha işlevsel hale getireceğiz. Bu anlamda Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'a da teşekkür ederim. Zaten onunla da Sofya\'daki birebir görüşmemizde bir Türk kahvesi içerek samimi bir dostluğumuz oluştu. Bizde şöyle bir söz vardır, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Onun için Borisov ile de dostlumuz devam edecek\" şeklinde konuştu.

EKONOMİK YATIRIMLARA \'ORDU GÜVENCESİ\'

Filibe Vali Zdravko Dimitrov, ekonomik yatırımların kendi güvenceleri altında olduğunu kaydederken, Bulgaristan 68\'nci Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavor Mateev de güçlü bir ordunun olduğu yerde güçlü ekonomi olduğunu ifade ederek Vali Dimitrov\'a şu sözlerle destek verdi:

\"Bizim Türk arkadaşlarımızın bilmesi gereken bir husus, Filibe ülkenin askeri merkezidir. Bölge dahilindeki bölüklerle birlikte Bulgaristan ordusunun yüzde 50\'i burada kuruludur. Böylece sayın valinin yetki sınırları içerisinde geri kalan 27 valinin toplam ordusundan daha fazla orduya sahiptir. Bu bağlamda valimizin sözlerini teyit ediyorum, sizin her Euro, lira ve levanız burada güvenli yerdedir\"

İBADETE AÇILAN DEMİR KİLİSE TABLOSU HEDİYE ETTİ

Protokol imza töreninin ardından Edirne Valisi Günay Özdemir, mevkidaşı Filibe Valisi Zdravko Dimitrov\'e İstanbul\'da restore edilerek ibadete açılan Demir Kilise\'nin tablosunu hediye ederek, \"Demir kilise artık Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim kültürel varlığımız. Biz bu kültürel değerlerimizi bütün insanlığın değerleri olarak görüp gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli hedefimiz. Ve aslına uygun olarak yaparak Türk vatandaşları olarak inançlarını yaşamak isteyenler için açtığımız ve kendilerine tahsis ettiğimiz bir kilise. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'un yaptığı işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

BULGAR BAŞKANA BALLI BAKLAVA JESTİ

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'a iletilmek üzere biri ballı, diğeri şerbetli Türk baklavası ikram etti. Vali Özdemir, Borisov ile bir Türk kahvesi içerek dostluklarının başladığını anlatarak, \"Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir Türk kahvesi içerek dostluğumuz başladı. Ben kendisine iki çeşit baklava yaptırdım. Biri ballı, diğer şerbetli. Borisov\'u Edirne\'ye baklava yemeğe davet ediyorum\" dedi.

Filibe Valisi Zdravko Dimitrov da Bakanlar Kurulu toplantısında kendisine vereceğini ifade ederek Başbakan Borisov\'un sadece Türk kahvesi içtiğini ve gelenlere de Türk kahvesi ikram ettiğini söyleyerek teşekkür etti.

Bulgaristan\'a giden Türk heyet içerisinde Edirne Valisi Günay Özdemir\'in yanı sıra Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Tarım ve Ormancılık Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Edirne Valiliği Basın Müdürü Ender Aydın, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz yer aldı.

Ezine\'de \'EDS\'nin kaldırılması- yer değişimi\' için imza kampanyası

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesine giriş noktalarındaki Elektronik Denetleme Sistemi\'nin (EDS) yerinin yanlış olduğunu savunan ilçe halkı, bu durumun yaya güvenliğini sağlamadığı gibi sürücüleri yüksek miktarda cezayla karşı karşıya bıraktığını belirtti. EDS\'nin kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi için başlatılan kampanyada 3 günde bin 500 imza toplandı.

Yaklaşık 15 bin nüfusu bulunan Ezine ilçesinin Çanakkale ve Ayvacık tarafından girişlerine geçtiğimiz 28 Şubat tarihinde, karayolları can ve mal güvenliğini temin ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla konulan EDS\'ler, ilçede yaşayan halkın tepkisine yol açtı. Ezine ilçesinde yaşayan esnaf Yıldırım Kurt (46), Haziran ayında kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle EDS tarafından kesilen cezanın haksız olduğu iddiasıyla yaptığı itirazın kabul edildiğini söyledi. Kurt, EDS\'nin yerinin yanlış olduğunu ve hatalı ceza kestiğini iddia ederek, kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. EDS nedeniyle 20 bin TL\'yi bulan miktarda ceza yiyenlerin de bulunduğu ilçe halkı kampanyaya destek verdi. Kısa sürede bin 500 imza toplandı.

\'KALDIRILSIN YA DA YERİ DEĞİŞTİRİLSİN\'

İlçe esnafından Yıldırım Kurt, Ezine halkının yüzde 80\'inin yedikleri bu cezalardan muzdarip olduğunu belirtti. \"İnsanların bütçelerini rahatsız edecek cezalar geliyor. EDS nedeniyle 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL civarında ceza yiyenler var. Bunun başlıca sebebi kameraların yerinin yanlış olması\" diyen Kurt, şöyle devam etti:

\"İnsan varlığının hiç olmadığı bir yere kamera sistemini kurmuşlar. Şehir merkeziyle alakası olmayan bir yerde. Ezine halkı bu konuda muzdarip. Biz yetkililerden EDS kameralarının kaldırılmasını, kaldırılmazsa bile yerlerinin değiştirilmesini talep ediyoruz. Şu ana kadar bin 500 imzayı bulduk, kampanyamız devam ediyor. Ezine Belediye Başkanı AK Partili Haluk Babaoğlu\'yla da bir görüşmek yaptık. Kendisi, \'Kaldırılmasından yana değilim ama yerleri değişebilir\' dedi. İlçe merkezi dışındaki EDS\'ye kadar 40 kilometre hızla seyreden sürücüler, kamerayı geçtikten sonra ilçe merkezinde çok süratli seyrediyor. İlçe merkezinden geçen D550 karayolunun yakınında kısa süre sonra eğitim vermeye başlayacak yeni bir okulumuz bulunuyor. Öğrenciler karşıdan karşıya geçmek için bu yolu kullanacaklar. EDS ilçe merkezinde olmadığı için öğrenciler de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Kameraların ne vatana, ne millete faydası var. Para tuzağından başka bir şey değil\" dedi.

\'CAN GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN BİR FAYDASI YOK\'

Ezine ilçesindeki peynir üreticisi Anıl Kahraman (38), sürekli ceza ödemekten dolayı mağdur olduklarını, EDS\'nin yerinin değişmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. EDS\'nin bulunduğu yerin can güvenliği açısından hiçbir faydası olmadığını ileri süren Kahraman, \"Sürücü EDS\'nin bulunduğu noktada hızını kesiyor. İlçe merkezinde süratle devam ediyor. Bizim yol üzerinde dükkanlarımız var. Her gün biz bununla içiçeyiz. Bu EDS\'nin yerinin yanlış olmasından dolayı rahatsızız. Eğer can güvenliğimiz içinse biz de EDS\'nin yanındayız. EDS\'nin bulunduğu alana yakın bir bölgede yeni okul yapıldı. Çocuklarımız için de faydalı değil. EDS\'lerin bulunduğu alan Ezine\'nin dışında, yaya geçişiyle alakası olmayan bir yer. Olması gereken yerde değiller. İmza kampanyası başlatıldı. Biz bu kampanyaya destek veriyoruz\" diye konuştu.

Kampanya sonunda Ezine Belediye Başkanlığı\'na verilecek olan dilekçede, D550 karayolu üzerinde hız ihlallerini tespit eden kameraların arzu edilen amacı karşılayamadığına dikkat çekildi. Söz konusu kameraların, Ezine belediye sınırlarını belirleyen tabelaların dışındaki bölgelerde olduğunu belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

\"Otomobiller için 110 kilometre, diğer vasıtalar için 85 kilometre hız sınırının olduğu bölgede bu sınırların çok altında olan limitler dahilinde denetim yapılmaktadır. Çok yüksek hızdan aniden denetim yapılan sınırlara düşmek araçlar için can ve mal güvenliği bakımından mümkün olmadığından tehlike arz etmektedir. Ayrıca, kameraların konumu şehrin çok dışında olmasından dolayı şehir içi trafikte seyreden araçların hızlarını azaltmakta hiçbir fayda sağlamamaktadır. Buna göre, EDS kameralarının tamamen kaldırılması ya da şehir içinde özellikle yaya geçitlerinin yakınlarında konumlandırılarak, hem şehir içinde yayaların güvenliğinin sağlanması hem de seyir halinde olan araçların hızlarını kontrollü bir biçimde azaltarak, kendileri ve şehir içindeki trafiğin düzenli akışının sağlanması bakımından faydalı olacaktır.\"

Apartmanın çatısına baz istasyonu kurulmasına site sakinleri izin vermedi

GAZİANTEP\'te, bir sitedeki apartmanın çatısına baz istasyonu kurmak isteyen GSM şirketi çalışanları, site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Çalışmalara izin vermeyen site sakinleri, baz istasyonunun kurulması halinde sağlıklarının olumsuz etkileneceğini söyledi.

?Akkent Mahallesi\'nde bir sitedeki 3 apartmandan birinin yöneticisi, binanın çatısına baz istasyonu kurulmasını isteyerek GSM şirketi ile anlaştı. Ancak sitedeki diğer iki apartmanda oturan vatandaşlar, bu karara karşı çıktı. Vatandaşlar, baz istasyonunun kendilerini olumsuz etkileyeceğini düşünerek yapım çalışmalarını durdurma kararı aldı. Bunu üzerine istasyonun kurulmasını isteyen aparman yöneticisi ve GSM şirketi yetkilileri, kaymakamlığa başvurarak istasyonun polis nezaretinde kurulmasını istedi.

Bugün devasa boyutlarda vinç ve polislerle site önüne gelen GSM şirketi çalışanları, site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Vincin çalışmasını engelleyen site sakinleri, kararın yasal olmadığını site yönetiminin imzası olmadan sadece bir bloğun izniyle baz istasyonu kurulamayacağını öne sürdü.

Site sakinlerinden Mürsel Albayram, istasyonu kurdurmak isteyen blok yöneticisinin GSM şirketinden para aldığını iddia ederek, \"Bizim iznimiz yok, site izin vermiyor. Sadece bir bina istedi diye buraya baz istasyonu kuramazlar. Benim hasta çocuğum var, binalarda kanser hastaları var. Bu bloğun yöneticisi para aldığı için sitenin sağlığıyla oynuyor. Biz bunun yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Site yönetimimiz şimdi valilikte. Olumlu sonuçla döneceklerini umuyoruz\" dedi.

Meryem Yılmaz ise kendisinin ve çocuklarının hastalıkları nedeniyle kanser olma riskinin yüksek olduğunu ifade etti. En üst katta yaşadıkları için istasyonun yayacağı radyasyona maruz kalacaklarını dile getiren Yılmaz, \"Evimize kanser yapan bir cihaz koyuyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Sadece benim evim için değil, tüm mahalle için konuşuyorum. Benim çoluğum çocuğum her gün kanser ile yatıp kanser ile kalkacak. Ben buradaki evi havası güzel diye, çocuklarımın sağlığını düşünerek aldım. Ama insanlar ceplerine para atmak için sağlığımızla oynuyor. Devlet büyüklerimiz yetkililerimiz buna müsaade etmesin\" diye konuştu.

GSM şirketi çalışanları vatandaşların tepkisi nedeniyle bugün yapacakları çalışmayı iptal etti.

