DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ANNELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN 3 KARDEŞ YAN YANA GÖMÜLDÜ

ADANA’da anneleri Selma Cice tarafından boğazları kesilerek öldürülen Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut (4) kardeşler yan yana toprağa verildi.

Yüreğir ilçesindeki Geçitli Mahallesi’nde yaşayan ve çok fazla harcama yaptığı için eşi Cabbar’la sürekli tartıştığı iddia edilen Selma Cice, çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut’un (4) boğazını bıçakla kestikten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Gürültü sesleri üzerine olay yerine gelen komşuları, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti. Komşuların durumu haber vermesiyle bir düğüne katılmak için Gaziantep\'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp evine geldi. Cice, evine girdiğinde çocuklarının olay yerinde hayatını kaybettiğini gördü. Ağır yaralı Selma Cice ise ambulansla götürüldüğü Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut’un cenazeleri dün akşam yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi’ndeki aile mezarlığına yan yana gömüldü.

DÜĞÜNDEN TAZİYE EVİNE GİTTİLER

Cabbar Cice’nin yakınları ve akrabaları taziye evine akın edip dualar okudu. Olay günü Gaziantep’te yapılan düğünün sahipleri ve düğüne katılanlar da taziye evine gelip baba Cabbar Cice’yi teselli etti. Acılı baba Cabbar Cice, olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapmak istemediğini söyledi.

AĞIR YARALI ANNENİN BİLİNCİ AÇILDI

Öte yandan, hastanede yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice’nin bilincinin açıldığı, yakında jandarma tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

2)KADIN HENTBOL TAKIMINI TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 15 YARALI



RİZE\'nin İyidere ilçesinde, Muğla\'daki maçtan dönen Pazarspor Kadın Hentbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile 14 hentbolcu yaralandı. Bazı sporcuların bacakları ile vücutlarında kırıklar olduğu belirtildi. Kaza, saat 03.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu İyidere Tüneli çıkışında meydana geldi. Pazarspor Kadın Hentbol Takımı, THF Kadınlar Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında, Yalıkavak Hentbol Takımı ile dün Muğla\'nın Bodrum ilçesinde yapılan maç sonrası akşam saatlerinde dönüş yoluna geçti. Uçakla Trabzon Havalimanı\'na gelen kafile, buradan Rize\'nin Pazar ilçesine gitmek üzere minibüse bindi. Pazarspor Kadın Hentbol Takımı\'nı taşıyan Berkant B. (21) yönetimindeki 53 HL 144 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Berkant B. ile 14 hentbolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan bazı sporcuların bacakları ile vücutlarında kırıklar oluştuğu belirtildi.

DEPLASMANDAN GALİBİYETLE DÖNÜYORLARDI

THF Kadınlar Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında; Pazarspor Kadın Hentbol Takımı, dün saat 14.00\'te, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Kadın Hentbol Takımı ile karşılaştı. Pazarspor, maçın son saniyesinde atılan golle Yalıkavak\'ı 26-27 yenmişti.

YARALI HENTBOLCULAR,1-2 AY SAHALARA UZAK KALACAK\'

Pazarspor Kadın Hentbol Takımı Başkan vekili Erdal Yaşar Hoşver, Rize\'nin İyidere ilçesinde, Muğla\'daki maçtan dönen Pazarspor Kadın Hentbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen ve sürücü ile 14 hentbolcunun yaralandığı kazayla ilgili konuştu. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydeden Hoşver, takımlarının 1-2 ay sahalara çıkma şansı olmadığını duyurdu.

\'SEVİNÇLİ DÖNÜYORLARDI\'

Kazanın yağış nedeniyle su birikintisi oluşan yolda aracın kontrolden çıkması sonucu meydana geldiğini anlatan Hoşver, kazada ölüm yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu söyledi. Hoşver, \"Yalıkavak ile maçımız vardı güzel bir sonuç aldık 27-26 yendik. Sevinçli dönüyorlardı. Sporcularımızı havaalanından araç aldı. İyidere çıkışında aşırı yağmurdan dolayı su birikintisinden araç kayarak kontrolden çıkmış. 12 sporcu 2 tane teknik kadro ile beraber sporcularımızın hepsinde ufak tefek hasarlar oldu ama 3-4 tanesinde de kırık, çatlak, ezilme var. Cam kırıklarının isabet etmesiyle yaralananlar var. Oldukça hasar aldık. Allah\'a şükür ölüm yok. Aracın hali çok kötü oradan sporcularımızın sağ çıkması bizim için en büyük şans. Allah\'a şükrediyoruz, Allah kızlarımızı ve hocamızı bize bağışladı\" dedi.

Kazada sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu da aktaran Hoşer, \"Şu an durumu en kritik olan şoförümüz, ağır yaralı. Ona da Allah şifa versin. Dikkat etmek gerekiyor. 10 dakika geç gidin ama sağ salim gidin. Geceden beri çocukların yanlarındayız. Hepsinin morali bozuk. Hastaneye geldiklerinde hepsi sırılsıklamdılar. Elimizden geldiğince kıyafet tedarik ettik. Şu andan itibaren her şey daha kontrol altında. Pazarspor\'un 1-2 ay sahalara çıkma şansı yok\" diye konuştu.

3)FETÖ\'NÜN SÖZDE BATI KARADENİZ BÖLGE SORUMLUSU ADLİYEDE

ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde \'Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu\' Hüseyin C. ve İbrahim Y., adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin sözde \'Batı Karadeniz büyük bölge sorumlusu\' olduğu iddia edilen Hüseyin C. ile kamu çalışanı İbrahim Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı yapılan operasyonda Hüseyin C. ve İbrahim Y.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

4)PTT\'DEN, \'TROYA YILI\'NA ÖZEL \'TROYA MÜZESİ\' TEMALI PUL

ÇANAKKALE\'de, \'2018 Troya Yılı\' tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde, \'Troya Müzesi\' temalı pullar basıldı.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne girişinin 20\'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde, Troya Yılı ve Troya Müzesi\'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, \'Troya Müzesi\' temalı pulların basımı gerçekleştirildi. 1 lira, 2 lira, 4 lira ve 6.5 liralık olmak üzere 4 farklı değerde ilk etap da 10 bin adet \'Troya Müzesi\' temalı pullar basıldı. Basılan bu pulların, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından postaya verilecek gönderilerin yanı sıra tanıtım amacıyla da kullanılacağı belirtildi.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TROYA YILINA DESTEK VERİYOR

\'Troya Müzesi\' temalı pulların basımının tanıtımı için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenlendi. Pulların tanıtımı İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Çanakkale PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk tarafından yapıldı.

PTT Genel Müdürlüğü\'nün 2018 Troya Yılı\'na verdiği desteği anlatan Çanakkale PTT Başmüdürü Yaşar Öztürk, \"2018 Troya Yılı kapsamında yeni bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda da Çanakkale\'ye özel, özgün Troya Müzesini pul haline getirdik. Bugün bu pulları Sayın Müdürümüz Kemal Dokuz\'a takdim ediyoruz. Troya Müzesi temalı pulların Çanakkale ve Troya Yılı\'na katkı sağlayacağını ve çok beğenileceğine inanıyorum\" dedi.

MÜZENİN TANITIMINA KATKIDA BULANACAK

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ise \"Çanakkale PTT Baş Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz arasında 2018 Troya Yılı kapsamında gerçekleştirilen işbirliği neticesinde, 2018 Troya Yılı\'nın ve yapımı tamamlanan Troya Müzemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Troya Müzesi temalı pulun basımı gerçekleştirildi. 4 farklı değerde 1 lira, 2 lira, 4 lira ve 6.5 liralık olmak üzere pullar bastırıldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz tarafından postaya verilecek gönderilerde ve tanıtım amacıyla bu pullarımız kullanılacak. İlk etapta 4 farklı değerde 10 bin tane pul bastırdık. Devamı da gelecek. 2018 Troya Yılı\'nın ilimize ve ülke turizmine büyük katma değer sağlaması ümidiyle hem pullarımızın, hem Troya Yılı\'mızın hayırlı olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.

5)YAŞLI KADINI TELEFONDA BASKI YAPIP, DEFALARCA DOLANDIRMIŞLAR

ANTALYA\'da, kendilerini polis olarak tanıtarak, telefonda baskı altına aldıkları A.H. (77) adlı kadının, farklı zamanlarda, toplam 92 bin lirası ile yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan 3\'ü Suriyeli 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İhbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinden kişi veya kişilerin telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Antalya Konyaaltı\'da oturan emekli kadının parasını baskı yapıp, korku oluşturarak, çeşitli bahanelerle aldığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, kent merkezine gelmesi beklenen kişilerin, Manavgat\'tan döndüğünü tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nden yardım isteyen görevliler, Suriye uyruklu T.A., R.E.D. ve İ.R.\'nin Silifke ilçesinde yakalanmasını sağladı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada; 35 bin lira ele geçirilirken, paranın Konyaaltı\'da oturan emekli A.H.\'ye ait olduğu saptandı.

BİRÇOK KEZ DOLANDIRMIŞLAR

Eve gelen gerçek polislere inanmayan A.H.\'nin, şüphelilerin baskılarından çok korktuğu ve kendilerine vermek üzere bankadan 35 bin TL kredi çektiği öğrenildi. Oğlu bankanın bölge müdürü, kızı da profesör olan A.H., polise verdiği ifadesinde aynı kişilerin, farklı zamanlarda 92 bin lira nakit parasını, yaklaşık 10 bin TL değerindeki 22 ayar altın bilezik, altın zincir, kolye ve çeyrek altınını aldığını söyledi.

Antalya\'ya getirilen şüphelilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Akçakale\'den tekrar kadından para istenmesi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. A.H., şüphelilerin istediği parayı Liman Mahallesi 40. Sokak üzerindeki çöp konteynerinin altına bıraktı. Takipte olan polis, parayı alması için yönlendirilen M.G.\'yi kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakaladı. Yapılan sorgulamada M.G.\'nin, Suriye uyruklu T.A., R.E.D. ve İ.R. ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

\'OĞLUNUN HABERİ OLMASIN\' DEMİŞLER

Dolandırıcıların, kadını bankada müdür olan oğlunun durumdan haberdar olmaması için uyardığı, A.H.\'nin de sık sık kredi çekmesinin nedenini soran bankacılara \"Oğluma doğum günü hediyesi alacağım, haberi olmasın\" dediği öğrenildi. A.H.\'nin ayrıca evini de satmak için piyasa araştırması yaptığı ortaya çıkarıldı.

