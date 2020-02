DHA YURT BÜLTENİ 9

RAHİP BRUNSON, 4\'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA (EK)

1)TANIKLAR DİNLENİYOR

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’un, yargılandığı dava başladı. Dava başlamadan önce ise duruşma salonunda Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Brunson, ellerini kalplerinin üzerine koyarak, uzun süre birbirlerine baktı.

Duruşmada ilk olarak ifade veren engelli paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson’un rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, \"Andrew Craig Brunson’u tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum\" dedi. Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu’dan gelen yaralı PKK’lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, \"Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum\" dedi.

Tanık Ün’den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, \"Benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK’nın savaşçılarıyla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir\" diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen ve Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS ile ifade veren L.K., (Levent Kalkan) soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını, Andrew Craig Brunson’un kilisede darbe girişiminden sonra FETÖ’cüleri sakladığı yönünde bir ifadesinin olmadığını söyledi. L.K. bu konuyla ilgili olarak, \"Benim kilise ve yakınında FETÖ’cülerin saklandığı yönünde bir ifadem olmadı. \'Tuncay\' diye bahsettiğim kişinin oraya yakın oturduğunu ve belki bir bilgisinin olabileceği düşüncesiyle ifadesine başvurulabilir dedim. Tuncay’la da yüz yüze konuşmadım\" dedi. L.K.’nin soruşturma aşamasındaki ifadesinde bahsettiği Tuncay isimli kişi olduğu anlaşılan Y.D. (Yılmaz Demircan) L.K. ile aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini belirtti. Tanık L.K.’nin bir dönem ev arkadaşı olduğu V.S. (Volkan Soyer) Andrew Craig Brunson’un rahipliğini yaptığı Dirilişi Kilisesi’nde görülen \'Agit\' kod isimli Siraç Akay hakkında ‘bombacı’ diye bahsedildiğini belirtti. Agit hakkında evde sohbet esnasında konuştuklarını söyleyen V.S., \"2011 yılında İstanbul’dan İzmir’e geldim. Çok yüklü borcum vardı. Alsancak’ta yürürken içimden geçerek kiliseye girdim. Daha sonra L.K.’nın ısrarıyla tekrar tekrar gittim. Agit denen kişiyi tanımıyorum ama evdeki sohbet esnasında L.K. kendisinden ‘bombacı, terörist, Suriye ve Güneydoğu’da PKK kamplarında bomba eğitim almış. Onunla çok konuşma bizim yapımıza uygun bir değil’ demişti. Bana bunu L.K. söylemişti\" dedi. V.S.’nın ifadesinden sonra söz alan L.K., \"Şuan çok şaşırmış durumdayım. Kendisiyle ev arkadaşıydık bir dönem. Agit’le ilgili şeyleri bana kendisi anlattı. Ev toplantısı sırasında anlattı. Ancak şuanki ifadesi beni çok şaşırttı. Agit’in bomba eğitimi almış biri olduğunu bana V.S. anlattı. Duruşmada yine tanık olarak dinlenen Manisa Hıristiyan Kilisesi rahibi S.C. (Steven Capper) gizli tanık Serhat hakkında konuştu. Gizli tanık Serhat’ın yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen ve doğru söylemediğini öne süren S.C., \"2014 yılında Manisa’da derneğimizin ofisini açtık. Bizim derneğimiz Diriliş Kilisesi’nden bağımsızdır. Serhat kod adlı kişi bize gelirdi. Bir süre sonra sorun çıkardığı için gelmesini yasakladık. En son Ocak 2017’de gelmişti. Yasaklamamıza rağmen Mayıs 2017’de tekrar geldi. Polis zoruyla kendisini dışarıya çıkarttık. O zaman bize ‘Ben kazanacağım, siz kaybedeceksiniz’ dedi. suçlamaları bu nedenledir\" dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Mehmet CANDAN – Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

2)BAKAN KURUM: İMAR BARIŞINA YAKLAŞIK 6.3 MİLYON VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"İmar barışına bugüne kadar Türkiye\'de yaklaşık 6.3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4.1 milyar lira\" dedi. Bakan Kurum ayrıca son dönemde fahiş fiyat artışı yapan kişi ve kuruluşlarla ilgili belediye başkanlarına talimat verdiklerini söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli proje gezileri ve ziyaretler için bugün sabah saatlerde havayolu ile Sivas\'a geldi. Bakan Kurum\'u Nuri Demirağ Havalimanında Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın ile kurum müdürleri karşıladı. Bakan Kurum il olarak Sivas Valiliğini ziyaret ederek burada Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Kurum burada Belediye Başkanı Sami Aydın\'dan projeler hakkında bilgi aldı.

\'İMARI BARIŞI\'NA YAKLAŞIK 6.3 MİLYON VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU\'

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum imar barışında bu zamana kadar Türkiye\'deki başvuru sayısı ve elde edilen gelir hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, \"İmar barışına bugüne kadar Türkiye\'de yaklaşık 6.3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli de 4.1 milyar lira. Sivas\'taki başvurumuz 37 bin 403 adet. 5 bin vatandaşımız da yapı kayıt belgesi almış durumda. Bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel yatırıldı\" dedi. Bir basın mensubunun 31 Ekim\'de sona erecek imar barışı başvuru sürecinin uzatılması ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kurum, \"Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim\'de tekrar değerlendireceğiz\" cevabı verdi.

\'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI GÖREVE DAVET EDİYORUM\'

Türkiye\'nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu dile getiren Bakan Kurum şöyle konuştu:

\"Dövizle ilgili, petrolle ilgili bir artış oldu. Ancak bakıyoruz ki bazı esnaf arkadaşlarımız bu artışların çok daha üzerinde artışlar sergilediler ve sahada baktıklarında marketlerde, bakkallarda, pazarlarda bu kadar artış olmaması gerekirken, çok daha fazla artışın olduğunu gözlemledik. Dün İçişleri Bakanlığımız, Valilerimize genelge gönderdi. Bir gün öncesinde de biz 81 ilde tüm belediye başkanlarımıza bir genelge gönderdik. Tüm fahiş fiyat artışlarından ötürü tüm belediye başkanlarımızı göreve davet ediyorum. Tüm esnafın bu noktada gereksiz fiyat artışı yapan kimse, stok yapan kimse tespit edilmesi görevini kendilerine verdik. Bu görevi zabıtalarımız eliyle yapacaklar. Pazarları, marketleri tüm esnafı denetleyecekler. Gerçek fiyat artışı yoksa eğer bununla ilgili her türlü cezai işlemi yapacağımızı söylemek istiyorum. Tüm belediye başkanlarımızı da sahada göreve davet ediyorum.\"

3)\'ASLI BAYKAL, BABASI İÇİN KAZDAĞLARI\'NDA TESİS BAKTI\' İDDİASI

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın kızı Aslı Baykal\'ın, Ankara\'da tedavisi süren babasının hastaneden çıktıktan sonra dinleneceği tesisi belirlemek için Kazdağları\'na gittiği öne sürüldü. Aslı Baykal ise tesisin sahibinin emekli Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel olduğunu belirterek, \"Yakup hocayı ziyaret için buradayız. Yer bakmıyoruz\" dedi.

16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürülen Deniz Baykal, yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından fizik tedavi için Almanya\'ya gitti. Geçen 20 Mart\'ta Türkiye\'ye dönen ve Ankara\'da bir hastanede tedavisine devam edilen Deniz Baykal\'ı, kızı Aslı Baykal hiç yalnız bırakmadı.

Aslı Baykal, bugün Edremit Körfezi\'nin kuzeyinde, Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan Kazdağları\'ndaki Farmidaya Biotel\'e gitti. Aslı Baykal\'ın, Ankara\'daki hastaneden çıktıktan sonra babasının dinleneceği tesisi belirlemek için Kazdağları\'na gittiği öne sürüldü. Aslı Baykal ise tesisin sahibinin Akdeniz Üniversitesi\'nden emekli olan Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel olduğunu belirterek, \"Yakup hocayı ziyaret için buradayız. Yakup hoca eski dostumuz. Yer bakmıyoruz\" dedi.

ÇEVRESİ AĞAÇLARLA KAPLI

Aslı Baykal\'ın kaldığı Farmidaya Biotel, Kazdağları\'nın en yeni tesislerinden biri olarak biliniyor. Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel, Akdeniz Üniversitesi\'nden emekli olduktan sonra turizm sektörüne adım attı ve bu tesisi inşa etti. Çanakkale Ayvacık\'ta Nusratlı Köyü Küpyanı mevkisinde yer alan tesis deniz görüyor, çevresi de Kazdağları\'na özgü ağaç ve bitkiyle kaplı.



ANTALYA, (DHA)-

4)AĞLAR BALIK YERİNE ÇÖPLE DOLUYOR

HATAY\'ın Samandağ ilçesi Çevlik bölgesinde ava çıkan balıkçılar, ağlarına balıktan çok çöpün takıldığını söyledi. Çevlik sahilinin 2 mil açığında trolleri ile ava çıkan balıkçılar, attıkları ağı toplarken çöplerin arasında balık arıyor. İrfan Işıklar balıkçı teknesi tayfaları, ağlarına plastik atıkların takıldığını balığın azaldığını söyledi. Balıkçılar, ağlarına takılan çöpleri tekrar denize atmadıklarını karaya çıkardıklarını belirtiyor. Balıkçılar, \"Denizin dibinde çöp anlamında ne ararsanız var. Bütün balıkçılar bizim gibi ağlarına takılanları çekip karaya çıkartırlarsa bir süre sonra denizimizi temizlemiş balık avlar hale gelebiliriz\" dedi.

5)GÜVERCİN KAVGASINDA ÖLEN ÇOCUĞUN CENAZESİ SURİYE’YE GÖNDERİLDİ

ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle dün çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdurrahim Mustafa\'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye’ye gönderildi. Suriyelilerin barındığı Harran konteyner kent konaklama tesislerinde dün akşam saatlerinde iddialara göre güvercin alışverişi yüzünden kavga çıkmış Suriyeli Said H. (25), bıçakla Abdurrahim Mustafa\'yı yaraladı. Kanlar içersinde kalan Suriyeli çocuk kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin zanlısı Said H., konakladığı tesiste yakalanarak gözaltına alınırken, ölen Abdurrahim Mustafa’nın cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Burada otopsisi tamamlanan Suriyeli çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Abdurrahim Mustafa cenazesi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Suriye’ye gönderilmek üzere Hatay’ın Cilvegöz Sınır Kapısı\'na gönderildi. Cinayet zanlısı Said H.\'nin ise ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

