DHA YURT BÜLTENİ 9

Balıkesir\'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, kiracı ile ev sahibi iki kardeşin bıçaklı kavgasında kiracı Arif Kafa (25) ile ev sahiplerinden Murat Üvni (39) yaşamını yitirdi, Ramazan Üvni (41) ağır yaralandı.

Olay, Savaştepe ilçesi İstiklal Mahallesi Şengül Sokak\'ta dün akşam meydana geldi. Ev sahibi kardeşler Murat Üvni ve Ramazan Üvni ile kiracıları Arif Kafa arasında evin boşaltılması konusunda tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, ev sahibi kardeşler ile kiracıları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Murat Üvni ve Arif Kafa hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ramazan Üvni ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yaralı Üvni\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası suç aleti bıçaklar bulunamazken, polis, kavgaya karıştığı tespit edilen Sercan Kafa, Serdar Kafa ve Cennet Kafa\'yı gözaltına aldı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Savaştepe Devlet Hastanesi önündeki kalabalıktan görüntü.

Olayın meydana geldiği yerden gündüz görüntüsü.

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)

======================================

Balkonda elektrik akımına kapılan anne taburcu edildi, kızının tedavisi sürüyor

Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)-AYDIN\'ın Çine ilçesinde evinin balkonunda oynarken elindeki paspasın metal sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılan küçük kız ile onu kurtarmak isteyen annesi Kocaeli\'deki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. Anne Hatice Y. tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilirken kızı Yasemin Y. elektrik akımına bağlı yanıklar olduğu için tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Aydın\'nın Çine ilçesinde meydana gelen olayda ikinci katta bulunan evinin balkonunda oynarken elindeki paspasın metal sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu 11 yaşındaki Yasemin Y. elektrik akımına kapıldı. Kızının elektrik akımına kapıldığını gören anne Hatice Y. kızını kurtarmak isterken elinden ve kolundan yaralandı. Yaralı anne ve kız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çine Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından anne ve kız, önce Marmaris Devlet Hastanesi\'ne ardından Kocaeli\'deki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi\'ne sevk edildi. Anne Hatice Y. yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken kızı Yasemin Y. tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kızın saçlarının tamamen yandığı öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde de elektrik akımına bağlı yanıklar olduğu, bu sebeple tedavisinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

======================================

Denizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

ÇANAKKALE Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında, deniz üzerinde meydana gelebilecek uçak kazalarının etkilerini asgariye indirmek ve Kurum/Kuruluşlar operasyonel faaliyetlerini test etmek için \'Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı\' gerçekleştirildi. Uçak kazası tatbikatı, senaryosuyla gerçeğini aratmadı.

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan SHT-ADP Talimatı ile hazırlanan \'Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı\' kapsamında, havalimanına sefer düzenleyen bir uçağın iniş-kalkış hattında bulunan deniz üzerine düşmesi ile ilgili olarak, \'Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı\' gerçekleştirildi.

Kepez Limanı yakınlarındaki tatbikatta, senaryo gereği saat 09.30\'da Burhan Usta Havayolları\'na ait 15479 sefer sayılı, TC-KZL tescilli özel yolcu jeti, 5 yolcu 3 mürettebatıyla, bilinmeyen bir nedenle Kepez Limanı yakınlarında denize düştü. Uçaktaki 8 kişinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Liman Başkanlığı, Çanakkale Kıyı Emniyeti Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, İl Sağlık Müdürlüğü Deniz Birimlerince arama ve kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Helikopter ile havadan da destek verilen arama kurtarma faaliyetlerinin havadan yürütülmesi ve koordinasyonu ise Helipet Çanakkale Grup Komutanlığı tarafından sağlandı.

Senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları sırasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri de ölü ve yaralıların yakınları olarak deniz kıyısında bekledi. Düşen uçaktaki 5 yolcu ve 3 mürettebat ekipler tarafından botlara alınarak, sahile getirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kıyıda hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alındı.

Yaklaşık 1 saat süren Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı\'nda, kara ve denizde toplam 250 personel, 15 deniz aracı ile 40 kara aracı ve 1 helikopter görev aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uçak tatbikatının yapılacağı bölgeden görüntü.

-Tatbikata katılan helikopterden görüntü.

-Tatbikata katılan ekiplerden görüntü.

-Tatbikattan görüntü.

-Denizden alınan yaralıların kıyıya getirilmesinden görüntü.

-Kıyıda yaralılara müdahale görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

4 dakika 34 saniye. 506 MB.



======================================

Yakınlarına mesaj atıp babasının mezarının yanında intihar etti

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, maddi ve ailevi sorunları yüzünden bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Dursun Yapraklı(40), babasının mezarının yanında başına tüfekle ateş ederek yaşamına son verdi.

Bolu\'da serbest meslekle uğraşan 4 çocuk babası Dursun Yapraklı, bir süredir yaşadığı maddi ve ailevi sorunları nedeniyle bunalıma girdi. Yapraklı, bazı yakınlarına iddiaya göre cep telefonundan \'Ben babamın yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin.\" diye mesaj attı. Mesajı gören kuzeni, Dursun Yapraklı\'ya ulaşamayınca şüphelenerek mezarlığa gitti. Yapraklı\'yı babası Mustafa Yapraklı\'nın mezarının başında kanlar içinde gören kuzeni durumu 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Dursun Yapraklı\'nın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mezarlıktan görüntüler

-Ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Süre: 00.42-Boyut: 79 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

======================================

Dedesinin balık avlarken kullandığı sütleğen bitkisiyle ödül kazandı

TEKİRDAĞ\'da özel lisenin ikinci sınıf öğrencisi Ayşenaz Uzun (16), dedesinin balık avlanmada kullandığı oksijen akışını engelleyen sütleğen bitkisinden yola çıkarak hazırladığı \'yanmaz ve kırışmaz kumaş\' ile Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı Mühendislik kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Sütleğen bitkisini enjekte ettiği, yanmayan, buruşmayan, boyasını akıtmayan kumaş yapmayı başaran Uzun, \"İdealimde bilim insanı olmak var\" dedi.

Lise öğrencileri arasında her yıl uluslararası düzeyde yapılan Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları (INSPO), geçen hafta İstanbul\'da gerçekleştirildi. Sağlık, çevre, enerji ve mühendislik kategorilerindeki yarışmaya 358 proje başvururken, 10 farklı ülkeden 55 proje finalist olarak yarıştı. Tekirdağ\'da özel bir lisenin ikinci sınıf öğrencisi Ayşenur Uzun ise yarışmaya dedesinin balık avlanmada kullandığı, oksijen akışını engelleyen sütleğen bitkisiyle ürettiği \'yanmayan, buruşmayan boyasını akıtmayan kumaş\' ile katıldı. Uzun\'un hazırladığı \'kumaşların bazı mekanik özelliklerinin doğal maddeler kullanılarak geliştirilmesi\' projesi önce finalistler arasında yer aldı, daha sonra ise \'mühendislik\' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Ailesi çiftçi olan lise öğrencisi Ayşenaz Uzun, sütleğen bitkisinin eline tesadüfen çarptığını ve elinde kızarıklıklar oluştuğunu, ondan sonra projeye başlamaya karar verdiğini söyledi. Oksijen akışını engelleyen sütleğen bitkisini dedesinin balık avlanmada kullandığını anlatan Uzun, \"Biz çiftçilikle uğraşan bir aileyiz. Tarlada dolaşırken elime sütleğen bitkisi değince elimde kızarıklıklara neden oldu. Buda benim dikkatimi çekti. Ondan sonra bitkiyi araştırmaya başladım. Bitkinin en çok balık avlanmada kullanıldığı dikkatimi çekti. Dedem de bu yöntemle balık avlardı. Balık avlamada sütleğenin sütünü çıkartıp sopa yardımıyla denize atıyorlar ve oksijeni azaltma özelliğinden yola çıkarak balık su yüzeyine çıkıyor\" dedi.

\'İTFAİYECİLER İÇİN TASARLANABİLİR\'

Uzun, sütleğenin oksijeni azalttığını öğrenince bundan yanmaz bir kumaş elde edebileceğini düşündüğünü belirterek, \"Yanmazlık testi yaptım ve ilk olarak kumaşın ilk 14 saniyede alev aldığını gördüm. Normal bir kumaş 10 saniyede alev alıyor. Bunun günlük hayatımıza faydası itfaiyecilerin giydiği kıyafetlerin içinden \'imbentin\' denilen kimyasal madde var bu madde de cilt üzerinde kanser yapabilecek bir etkiye sahip ve kızarıklıklara yol acıyor. Benim üzerinde çalıştığı sütleğen bitkisi özünü uygulayarak geliştirdiğim kumaş ise doğada maliyeti az olan ve kanser riski olmayan bir kumaş geliştirdik. Dolayısı ile itfaiyeciler için kıyafet tasarlanabilir\" şeklinde konuştu.

Projenin ikinci aşamasında ise kumaşa kırışmazlık testi uyguladığını anlatan Ayşenaz Uzun, \"Kumaşa kırışmazlık testi uyguladık. Normal kumaş ve numune kumaş üzerinde deneme yapıldı ve iki kumaşa da ayrı işlem uygulandı. Sütleğenli kumaşın basınca daha dayanıklı olduğu belirlendi. Kırışmama testi sonrası bunu genel olarak yaygınlaşmasıyla ütü kullanımının azalarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sütleğenli kumaş daha az kırışıyor. Son olarak tuşa yani yumuşaklık testi yaptık. Sütleğeni sürdüğümüz kumaşlar daha yumuşak hale geldiğini gördük\" ifadelerini kullandı.

\'ÖĞRENCİMİ KUTLUYORUM\'

Ödül alan projeye danışmanlık yapan öğretmen Gülsemin Savaş Tuna, yarışmadan önemli bir ödül aldıklarını ifade ederek, \"Bu yarışmaya 10\'dan fazla ülke katıldı. Yarışma dört farklı aşamada gerçekleştirildi. Mühendislik, sağlık, çevre ve enerji alanlarında yapıldı. Biz ülkemizi mühendislik alanında temsil ettik. Ülkemizden yedi proje vardı. Genel anlamda 358 proje başvuruda bulundu. 55 proje finale kaldı, bizde bu yarışmada ikincilik aldık. Öğrencimi kutluyorum\" dedi.

INSPO 2018 yarışmasının mühendislik kategorisinde \'içecek getiren robot\' projesiyle Ahmet Akif Kaya ve \'yapısal renk eldesinde silika taneciklerinin kullanımı\' projesiyle Arda Çağan Karagöz birinci oldu. İkincilik elde eden Ayşenur Uzun 2019 yılı Mart ayında Meksika\'da yapılacak olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sütleğen bitkisiyle çalışma

-Elde edilen kimyasal ürünler

-Yanmayan buruşmayan kumaşlar

-Öğrenci Ayşenur Uzun röp.

-Öğretmeni röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)