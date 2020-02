DHA YURT BÜLTENİ-9

1)4 GÜNDÜR KAYIPTI, AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

GAZİANTEP’te, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Yunus Büyükoğlangil (28), Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde elektrik akımına kapılması sonucu götürüldüğü hastanede öldü. Dün akşam saatlerinde Pazarcık\'ta Yunus Büyükoğlangil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kapağını açtığı elektrik trafosunda akıma kapıldı. Bunun üzerine beraberindeki arkadaşları tarafından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne getirilen Büyükoğlangil, bu sabah yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cesedi otopsi için morga kaldırılan Yunus Büyükoğlangil’in 30 Eylül\'de eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılarak her yerde arandığı öğrenildi. 2 çocuk babası Yunus Büyükoğlangil’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Büyükoğlangil’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

2)500 BİN TL ELE GEÇİREN YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak, 500 bin TL ele geçiren çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği\'nin 6 aydır yürüttüğü çalışmalar sonucu Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis sitelerine para aktarıldığı belirlendi. Yasa dışı bahis oynatarak, 500 bin TL ele geçiren N.K., F.Y., E.Y.T., M.Y., Y.I. ve A.B. Gölcük\'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişinin hesaplarındaki 500 bin TL\'ye el koyuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, Gölcük Adliyesi\'ne sevk edildi.

Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

3)SAHİBİNİN KURTARMAK İÇİN CANINI RİSKE ATTIĞI KEDİ İTFAİYE ERİNİN KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

ÇORUM’da çıkan yangında kedisinin evde olduğunu hatırlayan 4 çocuk babası Mustafa Çetin Duran\'a (85) tekrar yanan daireye girdi. Ancak dışarı çıkamayarak kapı önünde kedisi ile birlikte bayıldı. İtfaiye tarafından Duran ve kedisi kurtarıldı. Duran, hastaneye götürülerken nefes almayan kedisi ise bir itfaiye eri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Olay bu sabah Çorum kent merkezi Ulukavak Mahallesi Atalay 1’inci Cadde\'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Çetin Duran’ın yaşadığı 3\'üncü kattaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören Duran, daireden dışarı çıktı ancak daha sonra kedisinin içerde olduğunu hatırlayınca tekrara içeri girdi. Kedisini bulunduğu yerden aldı bu sırada dumandan etkilenip daire kapısı önünde bayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran\'ı ve baygın halde duran kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi vücudunda yanıklar da bulunan Duran\'a hemen ilk müdahaleyi yaptı. Bir itfaiye eri ise kedinin de nefes almadığını fark etti. Bunun üzerine kalp masajı yapılan kedi hayata döndürüldü. Duran ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekibi tarafından yapılan çalışma ile yangın söndürüldü. Kedi ise apartmanda yaşayanlara teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Hastane acil

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

4)TUNCELİ\'NİN TEK MEZBAHANESİ KAPATILDI

TUNCELİ\'de kasaplık yapan Ali Çiçek\'in, 2 yıl önce 4 milyon lira harcayarak yaptırdığı mezbahane, gerekli destekler sağlanmadığı için bugünden itibaren kapatıldı. Tunceli il merkezinde bulunan tek hayvan kesim ve et paketleme tesi, yetkililerden gerekli desteği almadığı gerekçesiyle, bugünden itibaren kapatıldı. Mezbahanenin sahibi Ali Çiçek, 2 yıl önce kredi çekerek bu kesimhaneyi faaliyete geçirdiklerini ve devlet yetkililerinden yardım sözü aldıklarını belirterek, \"Ancak hiçbir destek görmediğimiz için tesisi kapatmak zorunda kaldık. Kesimaneyi en modern teknoloji ile kurduk ve faaliyete geçirdik. 4 milyon liradan fazla bir paraya mal oldu. Tesis aynı zamanda Tunceli\'nin tek mezbahanesi durumundaydı. Bizim en büyük sorunumuz su sorunuydu. Tunceli\'nin bütün yetkilileri, her defasında yardım sözü verdiler, ama bütün girişimlerimize rağmen yardım yapılmadı. Tunceli\'deki kasap ve marketler artık bizde hayvan kesimi yapamayacak ve il dışında kesim yaparak. Her gün 5-10 kilometreden, tankerle su getirip, işletmeyi çalıştırıyorduk. Ancak maliyetler attı. Kesim için getirilen hayvan sayısı zaten az ve çalışan işçinin maaşını ödemeyemez duruma geldik. Bu nedenle kesimhaneyi kapatmak zorunda kaldık\"dedi.

Destek verilmesi halinde kesimhaneyi yeniden faaliyete geçireceklerini söyleyen Çiçek, \"Tunceli esnafı dışarıya bağımlı kalacak, köylü hayvanını satamayacak ve çalışan 10 kişi işsiz kalacak. Bu duruma çok üzülüyoruz, ama maliyetlerin geldiği durum ortada. Su sorunumuz istenirse anında çözüme kavuşur. Tesisin su sorunu çözülür ve kredimizi ödeyecek duruma gelirsek, tesisi tekrar faaliyete geçiririz\"dedi.

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-

5)DİDİM\'DE 1.5 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

AYDIN\'ın Didim ilçesinde, yurt dışından Türkiye\'ye tekneyle uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 1.5 ton skunk ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, yurt dışından Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucunun sürat teknesiyle Didim açıklarından karaya indirileceği tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah bölgede önlem alındı. Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ\'un koordine ettiği operasyona, şüphelilerin sürat teknesiyle sahile yaklaşmasıyla başlandı. Bir anda polisleri karşılarında gören şüpheliler, sığ bölgede sürat teknesini terkedip, karaya çıkarak, kaçtı. Sürat teknesinde, polisin yatığı aramada 1.5 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için ise bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)