DHA YURT BÜLTENİ 9

Yakılarak, arabadan atılmıştı... Hayatını kaybeden O kadın son yolculuğuna uğurlandı...

Osman ŞİŞKO-Mehmet İNAN, BURSA (DHA) - Bursa\'da, Ümit V. tarafından arabada ateşe verilen, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şengül Vatansever\'in cenazesi, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Kavaklı Camisi\'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Vatansever\'in babası, eski eşi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

\'BENZİN ÜZERİNE SIÇRAMIŞ, ONDAN YANMIŞ\'

Kızının olay sonrası yaralı haldeyken, \"Babama haber vermeyin\" dediğini söyleyen Şengül Vatansever\'in babası Aydın Vatansever, \"Olayı polisten öğrendim. Hastaneye gittiğimde durumu ağırdı. Kızımızı aldık, İstanbul’a götürdük. Sonra da cenazemizi alarak eve geldik. Giderken de umudumuz pek yoktu. Bu kadar yaşar diye beklemiyordum, ama yine de yaşadı. Demek ki hayata tutunmak için dirençliymiş. Katil zanlısının yakalandığını biliyorum. O da hastanede komadaymış. Kendini yaktığı söyleniyor, ama burası saptırılıyor, o kendini yakmadı. Kızımın üzerine benzin dökerken kendi üzerine de sıçramış, ondan dolayı yanmış. Kendi üzerine de benzin döküp yakmadı. Bize söylenen bu\" dedi.

\'KIZIMI YAKANA DARAĞACI ŞART\'

Ümit V. ile kızının ilişkisini bilmediğini söyleyen Vatansever, \"Ben kızımın böyle bir ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Böyle bir şeyi duysam zaten kızımı yalnız bırakmazdım. Bu şahıs ile buluşacağını da bilmiyordum. Kızımı rahatsız ediyormuş. Benim bu konuda bir bilgim yok. Ailecek bizim bu olaydan haberimiz yok. Olaydan sonra kızımı alarak İstanbul’daki yanık ünitesine götürdüm. 3 hastane gezdiğimiz doğru değil. Kızımın ilk evliliğinden biri 12, diğeri 8 yaşında, 2 tane torunumuz var. Torunlarımı bana bırakırsalar, onlara ömrümün sonuna kadar bakarım, onlar bana emanet. Darağacı gelmesi lazım. Bunun başka çaresi yok, bu cinayetler böyle bitmeyecek. Yarın çıkacak hastaneden, 3-5 sene yatacak, sonra yine buna benzer bir şey yapacak; onun için darağacı şart.\"

ESKİ EŞİ: ÇOCUKLARIMIN YANINDA OLACAĞIM

Şengül Vatansever\'in boşandığı Nuri Öztürk ise, bu olayın Özgecan olayından sonra ikinci bir vahşet olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin artık bu olayları görmemesi gerekiyor. Çocuklarımın psikolojisini düzeltmek için ne yapacağımı bilmiyorum, psikolojik bir destek gerekiyor. Çocuklarımın eski eşimin ailesinde mi, yoksa bende mi kalacağı konusunda da bir fikir sahibi değilim. Doktorlardan destek alarak onların psikolojik durumunu düzeltmek için her şeyi yapacağım. Anneleri öldü, ama babaları her zaman yanlarında olacak\" diye konuştu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Bu arada n Şengül Vatansever\'in sosyal medya hesabından 2 Eylül\'de yaptığı son paylaşım, yürek burktu. Vatansever\'in son paylaşımında, \"Mesele sevmek değil azizim, kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan\" ifadelerini içeren bir görsele yer verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze töreninden görüntüler

-Baba ile röp

-Eski eş ile röp.

-Detaylar

///////////ARŞİV

-Kadının arabadan atılması

-Kadının fotoğrafları

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu Turgutlu\'da (2)

HUYSUZLAŞAN AT BAKAN KASAPOĞLU VE BERABERİNDEKİLERİ DURDURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Manisa\'da Turgutlu ilçesinin ardından ikinci durağı Salihli oldu. Salihli\'de akrabalarını ziyaret eden Kasapoğlu, daha sonra beraberindeki Ak Parti Manisa milletvekilleri ile Kula ilçesine geçti. Kula\'da ilçe protokolü tarafından karşılanan Kasapoğlu, Kula Şehitliği\'ni ziyaret etti. Şehitler için dua edildikten sonra Kula Kaymakamlığı\'na giden Kasapoğlu, Kula Yaren Ekibi\'nin yöresel halk oyunları gösterisini izledi. Daha sonra ise Yabaayak Atlı Birliği öncülüğünde oluşturulan kortej eşliğinde Kaymakamlık\'tan Kula Belediyesi\'ne geçti. Belediye binasına yaklaşıldığında, atlardan birinin ürkerek huysuzlanması üzerine Kasapoğlu ve kortejdekiler, kısa bir süre beklemek zorunda kaldı. Atın, binicisi tarafından sakinleştirilmesinin ardından halkı selamlayarak kortej yürüyüşüne devam etti. Kula Belediyesi\'nde anı defterini imzalayıp, bir süre Kula Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Tosun ile görüşen Kasapoğlu, kendisine takdim edilen hediyeleri kabul ettikten sonra Ak Parti Kula İlçe Başkanlığı\'nı da ziyaret etti. Partililerle bir süre sohbet eden Kasapoğlu, Cuma Namazı\'nı kılmak için buradan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atlarından birinin ürküp, huysuzlaşması üzerine bir süre beklemesinden görüntü

-Bakan Kasapoğlu\'nun ziyaretlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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Anamur Belediyesi\'nden aşure ikramı

MERSİN\'in Anamur ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muşurup Sanat Sokağı\'ndaki etkinlikte Kur\'an-ı Kerim okuduktan sonra bir konuşma yapan Din Görevlisi Yalçın Şahin, Muharem ayının Kur\'an\'da kıymet verilen 4 aydan birisi olduğunu ve bu aylarda Hazreti Hüseyin\'in şehit edilmesi başta olmak üzere birçok önemli olayın yaşandığını söyledi. Öte yandan bağlama eşliğinde söylenen türkü ve ağıtlar vatandaşların beğenisini topladı.

Görüntü Dökümü

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- Aşure ikramından genel ve detay görüntüler

- Röportajlar

- Yalçın Şahin\'in konuşması

- Sokaktan genel görüntüler

SÜRE: 04\'40\" BOYUT: 205 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Yedek lastikten 15 kilo 700 gram eroin çıktı

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği \'Sezar\' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine konulan 15 kilo 700 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği \'Sezar\' ile arama yapıldı. Yedek lastiğin içine konulan 15 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.P. ile birlikte araçta bulunan B.P. ve S.P. isimli kadınlar gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aramadan görüntüler

-Köpeğin uyuşturucuyu bulması

-Fotoğraflar

Süre: 01.38-Boyut: 184.7 MB

Haber - Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)