DHA YURT BÜLTENİ 9

İYİ Parti\'li Nuhoğlu\'ndan ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, yerel seçimlerde ittifak yapılabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, \"O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti tarafından başlatılan \'İyilik Kervanı Yollarda\' projesi kapsamında Bartın\'a geldi. Bartın İl Başkanlığı tarafından bir kafede düzenlenen basın toplantısında konuşan Nuhoğlu, 24 Haziran seçimlerinde beklemedikleri sonucu aldıklarını belirterek, \"Beklediğimiz sonuç değildi; ama buna rağmen kabul etmek gerekir ki İYİ Parti kurulduktan 6,5 ay sonra seçim kararı alındı ve seçimlere gidildi. Alınan sonuç Türk siyasetinde ciddi bir kapıyı araladı.\" diye konuştu

Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için düzenleme gerektiğini belirten Nuhoğlu, \"AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde ittifak yapılabileceği konuşulurken, diğer siyasi partiler de böyle karar aldılar. Zaten şu andaki mevcut ittifak yasası milletvekilliği seçimleri ile ilgilidir. Mahalli seçimlerde ittifak yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, böyle bir düzenleme yapıp da ittifakla mahalli seçimlere girerlerse o zaman yaptıkları düzenlemeye bakmak gerekir. O düzenlemenin şartları uygun düşerse o zaman düşünülür ve konuşulur. Bugün için böyle bir şey yoktur\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuhoğlu, daha sonra Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık\'ı makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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Nuhoğlu\'nun açıklamaları

HABER-KAMERA: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Erciş’te 4\'üncü Edebiyat Şöleni ve kitap günleri etkinliği başladı

Van\'ın Erciş ilçesinde yayın hayatını sürdüren Hayal Bilgisi Dergisi tarafından düzenlenen 4\'üncü Erciş Edebiyat Şöleni ve Erciş Kitap Günleri etkinliği, törenle başladı. İlçedeki Tenzile İlk ve Ortaokulu\'nun spor salonunda 30 Eylül tarihine kadar sürecek etkinliğe, ülke genelinden 20 yayınevi ve 32 yazar, eserleriyle katıldı. Açılışa, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, kurum amirleri, öğretmen, yazar ve vatandaşlar katıldı. Ercişli Emrah, Hayat Bilgisi ve Ercişli Emrah şiir ve onur ödüllerinin dağıtılacağı etkinliğin açılışında konuşan Hayal Bilgisi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak, geçen yıl 12 bin kişiyi ağırladıkları Erciş Kitap Günleri\'nde, bu yıl şehir merkezindeki yeni etkinlik alanında 50 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Ktiap Günleri etkinliğine katılanlar

-Açılış

-Ktiap günleri etkinliğini gezen Kaymakam ve diğer davetliler

-Genel ve detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

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Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

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Emniyet Müdürü Yıldız, lösemili çocukları ziyaret etti



Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Büro Amirliği ortaklığında hazırlanan \'Tut Elimden\' projesi kapsamında lösemi hastası çocukları ziyaret ederek, moral verdi.

Lösemi hastalığı ile savaşan çocukların sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunmak ve ailelerinin morallerini arttırmak amacıyla \'Tut Elimden\' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Emniyet Müdürü Selami Yıldız, özel bir hastanede tedavileri süren, okula gidemeyen lösemi hastası çocukları ziyaret etti. Lösemili çocukların yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Yıldız, oyuncak ve şapka hediye etti. Toplumla iç içe farklı projeleri olduğunu anlatan Yıldız, \"Polisin suç ve suçla mücadelesinden farklı olarak vatandaşlarımızın her daim yanlarındayız. Polisin halkla ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Doktorların Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı karşılaması

- Müdür Yıldız\'ın lösemili çocukları ziyaret etmesi

- Hediyeler vermesi ve konuşması

- Müdür Yıldız\'ın doktor ile konuşması

- Müdür Yıldız\'ın gidişi

SÜRE:03\'24\" BOYUT:376 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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Kazada kızı ölen anne, sürücünün tutuklanmasını istedi

Antalya\'da geçen yıl otomobiliyle çarptığı Gamze Yılbaş\'ın (19) ölümüne neden olan İlayda K.\'nin tutuksuz yargılandığı davanının görülmesine devam edildi. Duruşmada, ölen kızın annesi Döndü Bora, sürücünün tutuklanmasını istedi. Hakim bu talebi kabul etmedi.

Sağlık kolejini bitirip özel bir hastanede staja başlayan hemşire adayı arkadaşlar İlayda K., Yaren Su Ş. (18) ve Gamze Yılbaş, 19 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde kent merkezinde buluştu. İlayda K.\'nin kullandığı otomobile binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı. İlayda K.\'ın direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından araç, önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, otomobil taklalar atarak yola savruldu. Kazada otomobilin arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlayda K. ve Yaren Su Ş. kazayı hafif yaralı atlattı. İlayda K. hakkında \'taksirle ölüme neden olma\' iddiasıyla dava açıldı.

Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan İlayda K., ölen Gamze Yılbaş\'ın annesi Döndü Bora ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kazayı anlatan İlayda K., 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir aracın arkasından korna çalmasından dolayı direksiyonu sağa doğru kırıp öndeki aracı geçtiğini belirterek, \"Aracı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum\" dedi. Hakimin hız yapıp yapmadığını sorması üzerine İlayda K., “Hayır hızlı değildim. Hızım 60\'tı\" karşılığını verdi.

Duruşmada şikayetçi avukatı Bilge Kağan Konyalıgil, sanığın kullandığı aracın görüntüsünün yer aldığı bir halk otobüsünün güvenlik kamerası kayıtlarını izletti. Daha sonra söz verilen sanık, aracı süratli kullanmadığını belirterek, \"Arkadan gelen korna sesinden dolayı şerit değiştirmek zorunda kaldım ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettim\" dedi.

Sanığın avukatı da Gamze Yılbaş\'ın emniyet kemerini takmadığı için kazada hayatını kaybettiğini savundu. Yılbaş\'ın annesi Döndü Bora, sanığı daha önce hızlı araç kullanmaması konusunda uyardığını ileri sürdü. Şikayetçi tarafın avukatı ise kamu vicdanı açısından sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

Hakim, 5 Ekim\'de olay yerinde keşif yapılması ve sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (3 Şubat 2018)

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- Ölen kızın odasında kişisel eşyalarından görüntüler

- Anne Döndü Bora röp

- Dede Cemal Bora röp

- Baba İsmet Yılbaş ile İzmir\'den cep telefonu ile görüntülü röp

- Kedinin kapı önündeki beklemesi

- Kedinin kapıyı koklaması

- Kedinin kapıyı tırmalaması

- Kedinin içeride ölen kızın kıyafetlerini koklaması

- Annenin ağlayarak kızının diplomasını ve kendisine kızının hediye ettiklerini anlatması ve mezuniyet albümünü göstermesi

- Yanına gelen kediyi annenin kucaklaması

1.01 GB - 9.19\'

///// Arşiv 19 temmuz 2017

-Polisin inceleme yapması

-Takla atan araçtan görüntü

-Demir çit ve tabeladan görüntü

-Yolda bulunan genç kızın cesedinden görüntü

-Opak fotoğraf

-Detaylar

\"193 MB- 1 DK 43 SN\"

////Arşiv 03 Ağustos 2017

- Takla atan aracın görüntü

- Kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)



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Ege kıyılarına Cuma günü Medicane Kasırgası geliyor

Dünyadaki iklim değişiklikleri, küresel ısınma yeni tehditleri de beraberinde getiriyor. İklim değişikliği nedeniyle İtalya\'nın güneyinde oluşmaya başlaması beklenen \'Medicane\' kasırgası, tahminlere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde, İzmir\'i de etkileyecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, rüzgar hızı saatte 180 kilometre olarak öngörülen kasırganın, gücünü Yunanistan kıyılarında yitirdikten sonra Türkiye\'ye gelebileceğini ve o zaman da saatte 75-80 kilometre hızla Ege kıyılarını etkileyeceği tahmin ettiklerini aktardı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, tahminlere göre İtalya\'nın güneyinde denizde oluşmaya başlaması beklenen \'Medicane\' kasırgasının, Türkiye\'de de özellikle Antalya ve İzmir gibi kentleri etkilemesini beklediklerini açıkladı. Kasırgaların gücünü arttıran en önemli enerji kaynağının, deniz yüzeyi sıcaklığı olduğunu söyleyen Murat Gündüz, \"Türkiye batı sahilini etkilemesini beklediğimiz fırtına, henüz oluşmadı. Kasırga cuma (yarın) sabah erken saatlerde oluşmaya başlayacak. Bugünkü model tahminlerinde rüzgar hızı saatte 180 kilometre olarak öngörmekte\" dedi. Kasırganın ilk olarak Güney Yunanistan\'a ineceği, etkisini kuvvetli rüzgar ve yağmur olarak burada hissettireceğini öngördüklerini belirten Gündüz, bu tür kasırgaların nadir görüldüğünü ve bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Güncel modellerle kendilerinin de kasırgayı takip ettiğini aktaran Gündüz, \"Şuanda kasırganın Türkiye kıyılarını vuracağı görülüyor. Fakat henüz tam bir bilgi yok. Fırtına zamanı yaklaştıkça, daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacak. Kasırga henüz oluşmadı\" diye konuştu.

\'KARAYA UĞRARSA ZARARI AZ OLUR\'

Kasırganın oluşması halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde İzmir\'i etkisi altına alacağını dile getiren Murat Gündüz, \"Bu tarihlerde Türkiye\'ye gelmesini bekliyoruz. Ancak hemen korkuya, endişeye gerek yok. Yolu üzerinde herhangi bir karaya rastlarsa etkisini yitirecek. Yolu üzerinde Güney Yunanistan var, Girit var. Eğer kasırga bu iki yere uğrarsa bize daha az zararı olur\" diye konuştu. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bugün yaptığımız tahminlere göre, İzmir\'in güneyinde ve Antalya\'ya kadar olan bir alanı etkileyecek gibi görünüyor. Fırtınanın nereye kadar ineceğini tam olarak yaklaştığında bileceğiz. Bu güçlü fırtınalar, Akdeniz\'de çok nadir görülen olaylardır. Bu kadar güçlü fırtınalar, geçmiş yüzyıllarda 10 ya da 20 kez görüldü. Bu nedenle önemli. Kontrol edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Akdeniz\'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde kasırga tahminlerini takip eden resmi bir kurum yok henüz. İleride iklim değişikliğinden dolayı kasırgalar daha çok, sık ve güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kasırga tahmin merkezlerine ihtiyaç var.\"

\'HAZIRLIKLI OLUN\'

Kasırganın İzmir\'e gelip gelmeyeceği henüz net olmasa da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, önlem alınmasında fayda olduğunu belirtti. Fırtınanın ilk olarak kıyıları etkileyeceğini dile getiren Gündüz, \"Güçlü rüzgarlar, elektrik şebekelerini, haberleşme hatlarını etkileyebilir. Daha sonraki etkisi ise su taşkınları dediğimiz, su seviyelerinin yükselmesi olabilir. Önlem almakta yarar var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz\'ün açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Umut KARAKOYUNLU- Tekin GÜRBULAK, İZMİR (DHA)

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