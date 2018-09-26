DHA YURT BÜLTENİ 9

1)FETHİYE\'DE SAFARİ CİPİ OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI: 7\'Sİ YABANCI UYRUKLU 10 YARALI

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, safari turu yapan bir cipin kontrolden çıkıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı, 7\'si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı. Fethiye\'nin Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki bir tur şirketinin düzenlediği safaru turuna katılan 2\'si Makedonya, 5\'i Filistin, 1\'si de Türk toplam 9 turist, Salih Kıran\'ın kullandığı 48 FK 747 plakalı cip ile bugün saat 08.15 sıralarında safari turuna çıktı. Ovacık Mevkisi\'ndeki Atatürk Caddesi\'ne geldiklerinde, cip şoförü Kıran, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, savrularak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. O anda durakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kazada, cip şoförü Salih Kıran ile Filistinli turistler Hamza Dadaş, Salih Dadaş, Hilmi Dabasu, Ala Dabasu, Mohammad Saleh Dabasu, Wael Babasu, Makedon turistler Gordava Sadıkoviç, Ergın Sadıkoviç ile Türk vatandaşı olan Fikret Sidekli, Elif Sidekli yaraladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 Acil servis ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi ile içedeki 2 özel hastaneye kaldırılan yaralalılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (EK)

2)\'FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM\'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin annesi ve dayısının içinde bulundukları otomobil, dün (salı) Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir traktör ile çarpışmış, kaza sonrası Bakan Pakdemirli’nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin hastaneye kaldırılmış, tedavinin ardından taburcu edilmişti, Bakan Pakdemirli, o kazaya ilişkin, “Fotoğrafları görünce çok korktum ama sağlık durumları iyi\" diye konuştu. Annesi Nuran Pakdemirli\'de yumuşak doku zedelenmesinin olduğunu söyleyen Pakdemirli, \"Annemin kolu askıda. Ama 3-5 gün içerisinde askından çıkacak. Dayımın kaburgalarında da ufak bir çatlak var. Kısa zaman içerisinde kendini toplayacak. Araba pert olmuş\" diye konuştu.

YANAN ORMANLIK ALANLARI HAVADAN İNCELEDİ

Pakdemirli, İzmir’den Bergama’ya, helikopterle geldiği sırada, havadan yanan ormanlık alanları da inceledi. Pakdemirli, Bayburt Gruba ait 576 dekar kapalı alan sera, 100 dekar cam sera, 476 dekar plastik sera ürününün bulunduğu ve bakanlıkça 22 dal fide hibe edilen serayı dolaştı. İlk ürünlerin hasat zamanında, işletmede incelemelerde bulunan Pakdemirli, \"Tarım ürünlerinin, özellikle ihracatı konusunda, böyle profesyonel tesislere ihtiyacımız var. Bunların devamını getirmemiz gerekiyor. Burası jeotermal ile ısınan bir yer. Son derece faydalı, cirosu, ürün kalitesi ile, sürekli müşterisi ile herkese tavsiye etmemiz gereken bir yer\" dedi.

Adnan Menderes Havalimanı’ndan helikopterle Bergama’ya gelirken, havadan yanan ormanlık alanları inceleyen Pakdemirli, \"Çandarlı’da yerleşim yerine yakın bir bozuk makilik alan var. Burada, bir yangın devam ediyor. Şuanda kontrol altında\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Bekir Pakdemirli sera alanında inceleme yaparken

-Pakdemirli’nin açıklaması

-Pakdemirli, ürünler ile ilgilenirken

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/Kamera: Tekin GÜRBULAK- Cevdet ŞEN/ İZMİR, (DHA)

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3)FATSA\'DA YAVRU KÖPEK KAYNAR SU İLE YAKILDI İDDİASI

ORDU\'nun Fatsa ilçesinde iddiaya göre üzerine kaynar su dökülerek ağır yaralanan melez cinsi 3 aylık yavru köpek, hayvanseverler tarafından götürüldüğü veteriner kliğininde tedavi altına alındı. Yavru köpeğin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine kaynar su döküldüğü üzerinde duruluyor. Veteriner Hekim Mustafa Kanat, \"Yanığa kaynar su ya da kimyasal neden olmuş olabilir. Birisi tarafından uzaklaştırmak için üstüne kaynar su atılmış olabilir\" dedi.

Fatsa ilçesinde yol kenarında sırtından yaralı halde bulunan melez cinsi 3 aylık yavru köpek, hayvanseverler tarafından Samsun\'daki özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Sırtında yanık oluştuğu belirlenen yavru köpek, tedavi altına alındı. \'Diablo\' adı verilen köpeğin sırtında oluşan yanıkların kaynar su dökülmesi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. Yavru köpeğin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine kaynar su döküldüğü üzerinde duruluyor. Küçük köpeğe yapılanlar sosyal medya da büyük tepki çekti. Hayvanseverler yavru köpeğin fotoğrafı ile tepkilerini paylaştı.

\'KAYNAR SU DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR\'

Tedaviyi yapan Veteriner Hekim Mustafa Kanat, köpeğin sırtındaki yaraların kaynar su ya da kimyasal madde ile oluştuğunu tahmin ettiklerini belirtti. Tedavinin sürdüğünü, köpeğin durumunun ise iyi olduğunu aktaran Kanat, \"Yanık sırt kısımda kaynar su ya da kimyasal madde olabilir. Birisi tarafından uzaklaştırmak için üstüne kaynar su atılmış olabilir. Ya da yattığı yerde bir kimyevi madde varsa üzerine bulaşmış olabilir. Kasten yapılma ihtimali var. Tedavi devam ediyor. Enerjisi iyi ve sağlığı da iyiye gidiyor. Ameliyatlık bir durumunun olup olmadığı 1 hafta içerisinde belli olacak. Ameliyata gerek kalacağını düşünmüyorum\" dedi.

\'ONLAR BİZİM YAKIN DOSTUMUZ\'

Hayvanlara yapılan şiddet ve kötü muamelenin son bulması çağrısında bulunan ve onlara yaşamda yer açılması gerektiğine işaret eden Kanat, \"İnsanlar hayvanları artık bizim gibi canlı olarak görmeli. Bunlarında başına bir şey geldiğinde canlarının yanabildiğini bilmek gerekiyor. İnsanlardan rica ediyorum bir veteriner hekim olarak, onlarında can taşıdığını ve önümüzde ki soğuk aylarda kapılarına su ve mama koysunlar. Onlar bizim yakın dostumuz. Onlara yer açmalıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yavru köpekten detaylar

-Röportaj

-Sırtındaki yanıkla ilgili fotoğraflar

(SÜRE:3.35 Dk) (BOYUT:403.79 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/FATSA,(Ordu), (DHA)

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4)VAN GÖLÜ\'NDE TEMSİLİ MANGAL YAKIP, SEMAVER ÇAYI İÇTİLER

VAN\'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlik kapsamında doğaseverler, tekne ve araçlarla adanın karşısındaki Çarpanak Yarımadası\'na gitti. Tanıtım etkinliğine katılan Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği dalgıç ekibinin, Van Gölü altında mangal yakar gibi yapıp, semaver çayı içme görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri ve Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Van Gölü\'ndeki 4 büyük adadan biri olan Çarpanak Adası\'nın tanıtımı için etkinlik düzenlendi. Tekneyle Çarpanak Yarım Adası\'na gelen dalgıç ve aktivistler, antik yolda yürüdü, sular altında kalan bölümde de yüzerek Çarpanak Adası\'na geçti. Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği üyeleri, temsili olarak su altında mangal yakıp semaver çayı içti. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kişi tarafından beğenildi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının Türkiye\'nin en büyük gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü\'ne dikkat çekmek olduğunu söyledi. Özel şöyle konuştu:

\"Çarpanak Adası\'nın turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık. Etkinliğimizde Van Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği dalgıçları ile aktivistlerimiz adayla karayı birbirine bağlayan antik yoldan yürüyerek ve yüzerek yaklaşık 1 kilometrelik yolu geçtik. Daha sonra etkinliğimizin sonunda AKEM ekibi su altında mangalda Van balığı ile Van\'ın meşhur semaver çayı ile yorgunluklarını attılar. Tabii ki tek amacımız Van Gölü\'ne dikkat çekmek. Bu göl sadece Van için değil dünyada büyük öneme sahip. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. Denizden yüksekliği yaklaşık 1700 metredir. Bu gölün gelecek nesillere kalması herkesin gündeminde olmalı.\"

Görüntü Dökümü

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-Çarpanak Adasındaki etkinlik genel

-Van Gölü altında görüntüler

-Dalgıç ekiplerinin mangal yakıp semaver çayı içmesi

-Genel ve detaylar

VAN/DHA

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5)SİİRT\'TE TERÖR OPERASYONU: MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

SİİRT\'in Kurtalan ve Pervari ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonlarında, 2 şüpheli gözaltına alınırken, Herekol Dağı bölgesinde ise yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yürütülen faaliyetler kapsamında, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yürüttüğü değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, Çakırsöğüt 3’ncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca dün Pervari İlçesinde bulunan Herekol Dağı bölgesinde başlatılan ve devam eden operasyonlar çerçevesinde bölgede arama faaliyeti icra edildiği belirtilerek, \"Bölgede yapılan aramalar sonucu, 1 mağara ve 6 ayrı noktada, 6 adet büyük tüp, 500 kilogram gübre, 3 metre kablo, 125 metre jiletli tel, 13 adet Bixsi Makinalı tüfek mühimmatı, not defterleri, terörist kıyafetleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir\" denildi.

SİİRT, (DHA)-

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6)NEŞET ERTAŞ, UŞAK\'TA TÜRKÜLERİYLE ANILDI

TÜRK Halk Müziği Ozanı, \'Bozkırın Tezenesi\' olarak anılan Neşet Ertaş, ölümünün 6\'ncı yıl dönümünde, Uşak\'ta tarihi bedesten çarşısında söylenen türküleriyle anıldı.

Ünlü ozan Neşet Ertaş, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi korosu tarafından, İtalyan bir mimar tarafından 1901\'de yaptırılan tarihi bedesten çarşısında anıldı. Programa vatandaşların yanı sıra Belediye Başkanı Ak Partili Nurullah Cahan da katıldı. Onlarca kişi, Ertaş\'ın hafızalara kazınan ölümsüz türkülerini birlikte söyledi. Uşak Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Mutlu Keklik, tarihi bedesten çarşısında, akustik ortamda mikrofon kullanmadan ezgiler söylediklerini ifade etti. Uşak\'ın \'aşıklar ve efeler diyarı\' olduğunu söyleyen Başkan Cahan, \"Bizimle aynı kültüre sahip olan, bozkırın tezenesi olarak ifade edilen Neşet Ertaş\'ı 6\'ncı ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Uşaklı hemşerilerimiz olarak büyük ustanın bizim gönlümüzde yeri ayrıdır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bedestenden görüntü

- Müzisyenlerden görüntü

- Solistlerden görüntü

- Genel Sanat Yönetmeni Mutlu Keklik konuşması

- Vatandaşlardan görüntü

- Belediye Başkanı Nurullah Cahan konuşması

(Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)



