DHA YURT BÜLTENİ 9

1)OTOMOBİLİN PATLAYAN LASTİĞİNİ DEĞİŞİRKEN TIR\'IN ÇARPTIĞI 2 KARDEŞ, ÖLDÜ

ÇORUM’da yol kenarında otomobillerinin patlayan lastiğini değiştikleri sırada TIR’ın çarptığı Vehbi (47) ve kardeşi Bekir (44) Tekçam, yaşamını yitirdi.Kaza, Çorum-Samsun karayolunun 32’inci kilometresinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Düğünden dönen Bekir Tekçam’ın kullandığı 05 FC 043 plakalı otomobilin lastiği patladı. Yol kenarında kardeşi Bekir Tekçam ile birlikte lastiği değişmek isteyen 2 kardeşe, Erkan Bektaş (44) idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kardeş olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sırasında yol kenarında lastiğin değişmesini bekleyen kardeşlerin 5 yakını da büyük şok yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla tedbir amaçlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen 2 kardeşin cenazeleri de savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan TIR sürücüsü Erkan Bektaş polis ekiplerine teslim oldu. Sürücü Erkan Bektaş, kendisini bir aracın solladığı sırada dikiz aynasından bakarken yoldaki 2 kişiyi gördüğünü belirterek “Çarpmamak için çok uğraştım. 150 metre ileride durdum. Aracımdan inip baktığımda kaza yaptığım yer bir anda kalabalıklaşmıştı. Korkuya kapılıp bölgeden ayrıldım. Merzifon İlçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerine teslim oldum. Çok üzgünümö şeklinde ifade verdiği öğrenildi.Sürücü, Bektaş tutuklandı.

2)ÇEVRECİ MAHALLELİDEN DESTEKÇİLERİNE KAVURMA VE GÖZLEME İKRAMI

BURSA\'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterip inşaatın temelinin atılmaması için aylardır gece gündüz nöbet tutan kırsal Karaağız Mahallesi sakinleri, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'ndan inşaatın durdurulması için rapor çıkmasının ardından, kendilerine destek verenleri mahallerinde ağırladılar. Karaağızlılar konuklarına gözleme ve kavurma ikram etti. Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi’nde ocak ayında Satem Enerji San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından biyokütle enerji santrali yapılmasına karar verildi. Köylerindeki bazı arazilerin bu amaçla alındığını öğrenen mahalle sakinleri aralarında yaşlı, kadın ve çocukların bulunduğu gruplar halinde inşaatın temelinin atılmaması için eylem başlattı, gece gündüz dönüşümlü olarak nöbet tuttu. İş makinelerinin ve malzeme getiren kamyonların girmemesi için mahalle girişine traktör lastikleri ile barikat kuran Karaağızlılar, avukatları Eralp Atabek aracılığı ile projeyi yargıya taşıdılar. Açılan davalar devam ederken, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu inşaatın yapılacağı alanda tarihi eserlerin olduğunu belirterek projenin durdurulmasını istedi. Bu haber, projeye karşı çıkanları mutlu etti.

KAVURMA VE GÖZLEME İKRAM ETTİLER

Projenin yaşama geçirilmemesi için nöbet tutan Karaağızlılar, kendilerine destek veren aralarında Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Doğader Başkanı Caner Gökbayrak ve çevrecileri mahallelerinde ağırladılar. Eylemlerine devam edeceklerini söyleyen mahalle sakinleri, davetlilere kendi elleriyle yaptıkları gözleme ve kavurmadan ikram ettiler, topluca fotoğraf çektirdiler.

Burada konuşma yapan Orhaneli Belediye Bakanı İrfan Tatlıoğlu, \"Firma santral yapılmasını isterken mahalleli ise \'hayır\' diyor. Burada yaşayanlar yok sayılmalarından rahatsızlık duyuyor. 700 yıllık geçmişi olan bir köy burası. Ben kendilerini haklı buluyorum. Bunlara sorulabilir ve proje hakkında bilgi verilir, ondan sonra yapılabilirdi. Cumhurbaşkanımız bile gerekli gördüğünde halka dönüyor. Ben de köylünün yanında yer alıyorum ve onlara destek veriyorum\" dedi.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da Karaağız’ın 700 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, santralin yapılacağı yerde tarih yattığını söyledi. Altun, “Santralde katı atıkların yakılacağı söyleniyor. Oysa katı atık olarak belirlenen mısır koçanı, şeftali çekirdeği, orman artıkları yok. Bunları nereden bulup buraya getirecekler. Davaların sürecini bekliyoruz\" diye konuştu.

3)JANDARMADAN YAYLALARDAN DÖNENLERE \'YAŞAM MALZEMESİ\' UYARISI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, PKK\'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, yaylalardan dönenlere evlerinde yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarılar yapıyor. Jandarma, evlerinde yaşam malzemesi bırakanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını da ifade ediyor.Yürütülen operasyonlar ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK militanlarının kırsal bölgelerde yaşam malzemesi sıkıntısı yaşadığı istihbaratının ardından güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Gaziantep\'in İslahiye ilçesi kırsalındaki yaylalarda arazi arama tarama çalışmasını sürdüren jandarmalar bir yandan da yaz sezonunun bitmesi nedeniyle evlerine dönen vatandaşları, geride yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıyor. Güvenlik güçleri, terör örgütü üyelerinin kırsalda yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak sürdürdüğüne dikkat çekerek, vatandaşlardan hassas davranmalarını istiyor.

Terörle mücadele noktasında İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen \'Güvenlik Tedbirleri\' genelgesi ile İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Huzurlu Yaylasına ulaşımı sağlayan yolda güvenlik noktası oluşturdu. Eli tetikte bölgede önlem alan jandarma, yaylaya giden ve dönenlerin bulunduğu araçları arayıp, içinde bulunanları hem kimlik kontrolünden geçiriyor hem de yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyarıyor.

4)İZMİR\'DE İTFAİYE HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

İZMİR\'de İtfaiye Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı\'ndaki törenle başladı. Törende konuşan İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, \"Acil yardım görev ve sorumluluğunu yüksek duyarlılıkta taşıyan itfaiyeci arkadaşlarım adına itfaiye haftasının başarılı geçmesini diliyorum\" dedi.Her yıl eylül ayının son haftası olarak kabul edilen 24 - 30 Eylül tarihleri arasında yapılan İtfaiye Haftası etkinlikleri, İzmir Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle başladı. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı\'na bağlı çok sayıda itfaiye eri törene katıldı. Bu yıl 95\'incisi düzenlenen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından çelenk sunum töreni yapıldı. Törende konuşma yapan İzmir İtfaiyesi Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, itfaiye haftası boyunca şehrin farklı yerlerinde düzenlenecek etkinlikler ile itfaiye hizmetinin öneminin vurgulanarak farkındalık yaratılmaya çalışılacağını söyledi.

5 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE İNTİKAL EDİYORUZ

İtfaiyeciliğin, artık öğretmenlik ve polislik gibi bir meslek sınıfı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, \"İzmir Büyükşehir Belediyesi İftaiyesi, 12 bin kilometrekarelik alana yayılan 30 ilçe ve 4 milyon 280 bin nüfusa sahip şehrimizde toplam 50 grup tesisi, bin 285 personel ve 292 adet üstün teknik donanıma sahip araç ile yangınlara müdahale dışında, trafik kazası, deprem, su baskını, karada ve denizde can kurtarma gibi zamanı ve yeri belirsiz kaza ve doğal afetlere müdahale etmektedir. Ayrıca iş yerleri için itfaiye ruhsatı düzenleme, denetim faaliyeti yürütme, kamuya ve özel sektöre gerekli eğitimleri vermek de görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Yöneticilerimizin vermiş olduğu destek ve halkımızın bize olan inancı ile İzmir İtfaiyesi olarak daha iyi hizmet verebilmek uluslararası standartlara sahip bir kurum olabilme adına hızla yol almaktayız. Dokuz yaş ortalamasına sahip araç filomuz ve olay yerine 5 dakika içinde intikal etme süremiz bunun en somut örneğidir. Bu denli önemli görevleri içeren itfaiyeciliğin, artık öğretmenlik ve polislik gibi bir meslek sınıfı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak bu konudaki yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını diliyorum\" dedi.

KUTSAL BİR MESLEK

Gittiği görevlerde çok çarpıcı olaya tanıklık ettiğini anlatan 13 yıldır itfaiyecilik yapan Sertaç Ersun ise \"İkiçeşmelik\'de bir yangın ihbarıyla çıktık. Ev tamamen anıyordu. Arkadaşlarımızla yangına müdahale ettik, evin içine girdik. Banyoya saklanmış anne ve iki küçük bebeğini kurtardık. Daha sonra hayata tutunduklarını öğrendik. Bu benim için çok büyük bir gurur ve mutluluktu. İtfaiyeciliğe artık daha fazla önem verilmeli itfaiyecilik ve meslek tanımında yer almalıö dedi. 10 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Suat Kayışkıran da itfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu söyleyip insanlara faydalı olabilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti. Van depremi görevine katıldığı sırada yaşadıklarını anlatan Suat Kayışkıran şunları söyledi: \"Van depreminde çok üzüntülü şeyler yaşandı. Sonradan adının Serhat olduğunu öğrendiğimiz bir çocuğun sesini duyduk. Herkesi susturduk, müdürümüze bildirdik. O bölgeyi kazdık ve Serhat\'ı kurtardık. Canlı olarak çıkarıldı ama hastaneye gittiğinde vefat etti. Uzun süre bu olayın etkisinden kurtulamadıkö Panik anında sağlıklı düşünmenin çok zor olduğunu dile getiren Kayışkıran, \"Van\'dan geldiğimiz günün akşamı idari izinli sayıldık. İdari iznin verildiği gün, annemlerin alt komşusunun evinde yangın çıktı. Kendim itfaiyeci olduğum halde, evimin çatısındaki kapıyı bulup da çocuklarıma anneme ulaşamadım. En büyük üzüntüm oyduö diye konuştu.

EVE DÖNÜP DÖNEMEYECEĞİMİZ BELLİ DEĞİL

6 yıldır itfaiyecilik yaptığını dile getiren 30 yaşındaki Damla Ertuğrul da konuşmasında, \"Yangın biriminde 4 yıl çalıştıktan sonra satın alma biriminde görev yapmaya başladım. Bir kadın olarak itfaiyeci olmanın çok fazla zorluğu var ama bunu diğer itfaiyeci arkadaşlarla birlikte tolere ettik. Artık biz de bu teşkilatın bir parçasıyız, erkek personel bize alıştı biz de onlara alıştık. Erkek gücüne dayalı olduğuna inanılan bir meslek ama biz bunu anlımızın akıyla başardık. Buradayız, burada var olmaya da devam edeceğiz. Eşimizi, çocuğumuzu bırakıp 24 saat görev yapıyoruz. Bu meslek sadece kadınlar için değil erkekler için de zor. Yangına giriyoruz, ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz, eve dönüp dönemeyeceğimiz bile belli değil. Ama tüm zorluklarına rağmen çok onurlu ve gururlu bir meslekö dedi.

5)KİLİS’TE, 8 BİN ÖĞRENCİYE ÇANTA HEDİYESİ

KİLİS Belediyesi tarafından 8 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya ile birlikte kırsal mahallelerdeki öğrencilere okul çantası dağıttı. Hasan Kara, 8 bin öğrenciye Türk ve Suriyeli ayırımı yapılmadan 1 yıl yetecek şekilde kırtasiye ile çanta dağıtmaya başladıklarını ifade ederek, “Okullar bir hafta önce açıldı. Devletimiz devrim niteliğinde sayılacak bir şekilde okul açıldığı gün öğrencilerin masalarına bırakılıyor. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından bizde Kilis Belediyesi olarak, çanta ve kırtasiye malzemelerini veriyoruz. Türk ve Suriyeli ayırdımı yapmadan kırtasiye ve çanta yardımı yapıyoruz\" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, kıyafeti olmadığı için okula gelemeyen öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşıladıklarını dile getirdi.

6)EROİNLE YAKALANAN ŞÜPHELİ KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

İZMİT\'te polis kontrol noktasında durdurulan araç içerisindeki 3 kişilik ailenin tedirgin hareketlerinden ve aracın yoğun şekilde mazot kokmasından şüphelenen polisler, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın benzin deposunda gizlenmiş halde 5,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen E.E kucağında 2 yaşındaki kızı N.E ile adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit TEM yolu İstanbul yönünde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan S.E., E.E. ve yanlarındaki 2 yaşındaki kızları N.E.\'nin bulunduğu aracı kontrol etmeye başlayan polis ekipleri, ailenin tedirgin hareketlerinden ve aracın yoğun şekilde mazot kokmasından şüphelendi. Aramalara narkotik dedektör köpeği ile devam eden polisler, aracın benzin deposu içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 5,5 kilogram eroin ele geçirdi. Eroine el koyan polis ekipleri S.E. ve E.E.\'yi sorgulanmak üzere gözaltına aldı.

ADLİYEYE KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA GETİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü\'nde alınan ifadesi alınan şüpheliler Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edilldi. S.E ve eşi E.E 2 yaşındaki kızı N.E\'yi kucağında adliyeye getirildi.

7)VAN\'DA 10 KİLO EROİN VE 635 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından metruk binaya düzenlenen operasyonda, 10 kilo 268 gram eroin, yol kontrolleri sırasında yolcu otobüsünde yapılan aramada da bir yolcuya ait poşette, meyve suyu kutularına zulalanmış 635 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale\'nin Albayrak Mahallesi\'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, mahalledeki metruk bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 paket halinde 10 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE ESRAR

Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban\'da yol kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde hareketlerinden şüphelenilen bir yolcunun üst araması yapıldı. Aramada, yolcuya ait poşetin içerisinde zulalanmış meyve suyu kutularında 635 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

8)VAN\'DA 115 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN\'ın Başkale ve Erciş ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollarda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerle birlikte piyasa değeri 86 bin 500 TL olan 173 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale- Van karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan bir minibüste yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 48 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yapılan üst aramalarında ise piyasa değeri 86 bin 500 TL olan 173 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van\'ın Erciş ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kotrollerinde, ekiplerin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan minibüste, 67 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

