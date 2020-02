DHA YURT BÜLTENİ-9

SİİRT\'TE YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 YARALI

Siirt\'te, yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Pervari ilçesinden, Siirt kent merkezine giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 VE 045 plakalı yolcu minibüsü, Şirvan yolu eski odun deposu yakınlarında, yoldan çıkarak devrildikten sonra yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine giden UMKE ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. 112 acil servis ekiplerince devrilen araçta yaralanan 11 kişi, Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet DURUK/SİİRT,(DHA)

OTOMOBİLİNE KEDİ GİRİNCE ARACINI TAMİRCİYE GÖTÜRDÜ

Karabük’te, Recep Yıldız çocuğunu bıraktığı okulun önündeki otomobilinden gelen kedi sesi üzerine aracı tamirciye gitti. Yarım saat süren çalışmayla yavru kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki evinden çıkıp çocuğunu okula bırakan Recep Yıldız, otomobilinden kedi sesi geldiğini fark etti. Recep Yıldız, aracını çalıştırmayarak kediyi bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Recep Yıldız, daha sonra kedinin bulunup kurtarılması için otomobilini lastikçiye götürdü. Yakıt deposu ile kaporta arasına sıkıştığı görülen yavru kedi bulunduğu yerden çıkartılamayınca, Kemaloyman Sanayi Sitesi’ndeki oto tamircisi ustaları Samet Özay ve Oktay Akyüz aracın altına girerek çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yavru kedi araçtan çıkarıldı. Esnaflar daha sonra kediyi beslediler.

KAYMAKAM SARILI: FETÖ BAŞTA OLMAK ÜZERE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİM

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesi kaymakamlığına atanan Cafer Sarılı,\"Ülkemize, devletimize ve asil milletimize ihanet eden başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere birliğimize ve dirliğimize kasteden tüm terör örgütlerine karşı asla müsamaha göstermeden mücadele edeceğimin bilinmesini isterim\" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Afyonkarahisar vali yardımcılığı görevinden Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesi kaymakamlığına atanan Cafer Sarılı görevine başladı. Kaymakam Sarılı\'yı Hükümet Konağı önünde İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Dehri ve daire amirleri karşıladı. Karşılamanın ardından kaymakamlık makamında basın mensuplarına açıklama yapan Sarılı, Çorlu ve ülke için var gücünle çalışacağını söyledi. Bugünden itibaren görevine başladığını belirten Sarılı, şahsına gösterilen bu teveccüh nedeniyle Çorlu ve ülkez için var gücümle çalışacağını söyledi. Sarılı, şöyle dedi:

\"Ülkemize, devletimize ve asil milletimize ihanet eden başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere birliğimize ve dirliğimize kasteden tüm terör örgütlerine karşı asla müsamaha göstermeden mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Çorlu ilçemize gelmeden evvel 10 ilçemizde kaymakam, 1 ilimizde de vali yardımcısı olarak görev yaptım. Bu görevler esnasında birçok tecrübe edindim, elbette tecrübenin sonu yok. Çorlu ilçemizde de yeni şeyler öğrenmek ve edindiğim tecrübeler ışığında her alanda ilçemize katkı sağlamak için çalışacağım. Benden önce Çorlu ilçemize hizmet eden, katkı sağlayan tüm kaymakam meslektaşlarımıza ve ilçemizi bir adım daha ileri götürebilmek adına bana vereceğiniz destek için sizlere şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım\" dedi.

Haber - Kamera :Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

ERZURUM\'DA 178 BİN ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

Erzurum\'da, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum\'da 178 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmenle yeni eğitim döneminin başladığını belirterek, bu yıl öğretmen açığının 1100 civarında olduğunu söyledi.

Palandöken\'deki Polisamca İlkokulu\'nda, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Azizoğlu, Erzurum\'da 178 bin öğrenci ve 10 bine yakın öğretmenle yeni eğitim döneminin başladığını belirterek, bu yıl öğretmen açığının bin 100 civarında olduğunu söyledi. Azizoğlu, \"Bazı talepler geliyor; yerlerin değiştirilmesi, daha iyi yerlere nakil talepleri alıyoruz. Geçen yıllar yaptığımız gibi bu yıl da bunu yapmayacağız. Buna ne hakkımız ne yetkimiz var. Devletimiz hangi köye, okula tayin etmişse öğretmenimiz orada çocuklarımızı yetiştirecek\" diye konuştu.

YELPAZEYLE ÖĞRENCİLERİNİ SERİNLETTİ

Törende daha sonra Polisamca İlkokulu\'nun öğrencileri, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı fotoğraflarla sahne aldı. Öğrencilerin folklor gösterisi ise büyük beğeni aldı. Konuşmalar ve gösteri sırasında protokol üyeleri, okul bahçesine kurulan çadırda oturdu. Güneş altında töreni izleyen öğrenciler ise zaman zaman yere oturarak, dinlendi. Bir süre yerde oturan öğrenciler, öğretmenleri tarafından kaldırıldı. Öğretmenlerden birinin, elindeki yelpazeyle öğrencilerini serinletmeye çalıştığı görüldü.

Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ilk ders zilini çalarak, yeni eğitim- öğretim yılını başlattı.

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

ESKİŞEHİR\'DE UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Eskişehir\'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri önceki gün, yeni eğitim- öğretim yılı öncesi uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik köpeği \'Cankız\'ın da kullanıldığı operasyonda 466,46 gram bonzai maddesi ile 22 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda, 4\'ü \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\', 6\'sı \'uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan 10 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 4 şüpheli de bugün \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

VAN\'DAKİ TÜRKİYE RAFTİNG ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

VAN\'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışları, dün yapılan final yarışmalarıyla sona erdi.Yarışmaya katılan takımlar 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekerek birinci gelmek için mücadele etti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Kato Dağı\'nın eteklerinde bulunan Çatak ilçesindeki düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışlarının üçüncü gününde 59 takımla 450 sporcu yarıştı. Sprint yarışlarında, 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 59 takım, 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan üçüncü gün yarışlarını izlemeye gelen Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur Çatak Çayı\'nda rafting yaptı.

Vali Yardımcısı Aslan, Van\'ın kötü şeyler ve terörle anılmasından ziyade böyle organizasyonlaın yapılması arzu edilen bir durum olduğunu belirterek, \"Yerli ve yabancı turistleri özellikle Nisan ve Mayıs aylarında başlayan rafting heyecanını yaşamaları için Van\'a davet ediyorum.Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın Çatak\'ta düzenlenmesine katkısı olan Vali Murat Zorluoğlu, eski Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül\'e teşekkür ederiz\" dedi.

Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise,raftingin sadece sporların değil, izlemeye gelen herkesin yaşaması gerektiğini söyleyerek,\"Çatak’ın Türkiye şampiyonasındaki ilk deneyimi oldu. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bundan sonraki yıllarda farklı organizasyonlarla Çatak kendini rafting ve doğa sporlarıyla her alanda duyurur. Türkiye\'nin şirin bir ilçesi herkesi buraya davet ediyoruz. Biz bu heyecanı yaşadık. Herkesin yaşamasını istiyoruz\" diye konuştu.

Türkiye Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünşa Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ise terörle anılan bölgenin imajını sporla değiştirmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti. Yardımcı, \"Türkiye’nin 40 vilayetinden gençlerimiz buraya gelerek Van’daki gençlerle buluşuyorlar ve kardeşlik projesine vesile oluyorlar. Şu an yaptığımız spor organizasyonu her sporcunun kendisine aldığı misyon o kadar önemlidir ki; akşam evlerine döndükleri zaman ailelerine anlatabilirler. \'Bizler, Van Çatak’taydık, dün Tunceli’deydik ondan önceki gün Hakkari’deydik. Gittik oradaki kardeşlerimize el uzattık. Terör sizin kaderiniz değildir\' dedik. Aramıza aldık ve onlarla spor yaşadık diyeceksiniz. Ben federasyon başkanı olarak diğer illere söz verdiğim gibi sizde söz veriyorum. Doğu sporcuları milli olup dünya şampiyonasına katılıp istiklal marşımızı okutarak göğsünü gere gere dönecek.\"

Yarışmada dereceye giren takımların ödülleri verilirken, yarışma sonucunda yapılan puanlamada şu takımlar dereceye girdi:

Open Mix

1-Muğla- Sarsala

2-Rize Güneysu

3-İstanbul Göztepe Spor Kulübü

Open Man

1-Muğla Dalaman Belediyesi

2-Düzce Belediyesi

3-Rize Ali Paşa Spor Kulübü

Open Women

1-Tunceli Pertek Belediyesi puan

2-Muğla Sarsala puan

3-İstanbul Küçükyalı Spor Kulübü puan



U 23M

1-Rize Çaykurspor Kurumu

2-Düzce Belediyesi

3-Van Çatak Belediyesi



U19M

1-Rize Çaykurspor puan

2-Rizespor Kulübü

3-Hakkâri Cilo A takımı

U19W

1-İstanbul Göztepe puan

2-Muğla Dalaman Belediyesi

3-Kayseri Yahyalı Belediyesi

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)-

BİLİM OKULU KAPILARINI AÇTI



Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Kampüsü, Bornova Çiçekliköy\'de düzenlenen törenle 2018- 2019 eğitim öğretim yılına başladı. Ar-Ge (Araştırma-Geliştime) üssü olan, 27 bin metrekare alan üzerine kurulu ve ileri teknolojik imkanlarla donatılmış yeni kampüs, anaokulu, ilkokul, fen ve teknoloji ile Anadolu Lisesi kapsamında eğitim verecek.



Bahçeşehir Koleji\'nin İzmir\'deki 5\'inci kampüsü olan 50. Yıl Kampüsü, 2018- 2019 eğitim öğretim yılına düzenlenen törenle başladı. 27 bin metrekarelik alan ile doğal yaşamın içinde yer alan kampüste, anaokulu, ilkokul, fen ve teknoloji ile Anadolu Lisesi kapsamında verilecek olan eğitimlere başlandı. Açılış

töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel\'in yeni eğitim-öğretim yılına yönelik mesajları iletildi. Ege Bölge Koordinatörü ve Kampüs Müdürü Zeynep Hülagü, Fen ve Teknoloji Lisesi- Anadolu Lisesi Müdürü Aylin Gil, İlkokul- Ortaokul Müdürü Mehmet Oğur törene konuşmacı olarak katıldı. Törende, çoğunluğu doçent ve doktorlardan oluşan öğretmen kadrosu tanıtıldı. Bahçeşehir Koleji\'nin ilkokul birinci sınıf ve lise sonuncu sınıf öğrencilerinin konuşmalarının ardından, ilkokul öğrenci korosu açılışa özel hazırladıkları şarkıyı seslendirdi. Tören bitiminde, Kampüs Müdürü Zeynep Hülagü\'nün ders zilini çalmasıyla eğitim- öğretim yılına resmen başlandı.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJ

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel\'in yeni eğitim öğretim yılı mesajı okundu. Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

\"Güçlü eğitimin yanı sıra güçlü ve etkin bir eğitim okullarımızın vazgeçilmez ilkesidir. Her alanda olduğu gibi mutlu bir geleceğe sahip olmak isteyen her toplumun en önemli konusu olan eğitimde küresel bir rekabet içindeyiz. Hedefimiz çağdaş uygarlığı yakalamak ve geçmek. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Biz millet olarak dünya üzerinde iz bırakmış onurlu bir geçmişin sahibiyiz. Farklı kültürleri, farklı inançları, farklı etnik kökenleri bugün olduğu gibi geçmişte de uygar bir toplum, birlik içinde bir millet olma bilincinde kaynaştırmış tarihsel bir mirasa sahibiz. \'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir\' diyen önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün izinde, özgür bağımsız ve onurlu bir millet olarak yaşayacağız ve cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağız. Biz bu gelecek için çalışıyoruz ve bu geleceğe yürekten inanıyoruz. Değerli konuklar, kurucusu olduğum kurumsal varlığın 50. yılını kutlayan bir eğitimci olarak düşünce ve inançlarımı sizlerle paylaşmaktan mutluyum. Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını, sağlık başarı ve mutluluk içinde geçmesini diler, saygılar sunarım.\"

1200 METREKARELİK BİLİM ALANI

Ar-Ge üssü olarak tasarlanan kampüste, 1200 metrekarelik bilim alanında nöroscience, genetik, drone, sürdürülebilir enerji gibi dersler işlenecek. STEM (Science-Fen, Technology- Teknoloji, Engineering - Mühendislik ve Mathematics- Matematik) adı verilen eğitim sisteminin uygulanacağı okulda 1200 metrekare bilim alanı yer alıyor. Tüm çocuklara başarılı bir yıl dilediğini belirten Ege Bölge Koordinatörü Kampüs Müdürü Zeynep Hülagü \"İçinde resim atölyeleri, genetik laboratuvarı, drone atölyesi, müzik atölyeleri, biyoloji- kimya laboratuvarları ve inovasyon merkezinin olduğu kampüs, çok başarılı bir ekiple oluşturuldu. Geleceğe, aydınlık, sorgulayan, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bahçeşehir Kolejleri\'nin Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan bu okul ormanın ve doğanın içinde. Orman ve doğa müfredatı geliştiriliyor, çocuklar birçok dersi ormanda gerçekleştirecekler. Bizim için uzun bir yazdı, çok uğraştık. Yeni ailelerle tanıştık, kocaman bir aileye sahip olduk. Heyecanlıydık, bir an önce bugünün gelmesini bekliyorduk. Nihayet o gündeyiz. Bu bir başlangıç. Sevgili meslektaşlarım, Bahçeşehir Koleji olarak 2018-19 eğitim öğretim yılında birlikte ülkemizi yarınlara taşıyacak, dünyaya değer katacak, ezber bozan nesiller yetiştireceğiz. Çocuklarımız size emanet. Büyük bir keyif, sevgi ve özveri ile onları yetiştireceğinize inanıyorum. 2018-19 Eğitim Öğretim Yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok başarılı, sevgi dolu ve keyifli bir yıl geçirelim\" dedi.

50. Yıl Kampüsü\'nün yanı sıra, Bahçeşehir Koleji Karşıyaka, Güzelbahçe, Bornova ve Torbalı kampüslerinde de törenlerle eğitime başladı.

İZMİR / YURT