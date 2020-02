DHA YURT BÜLTENİ 9

11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Tuna: Terör örgütlerinin içine korku girdi

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs patlamasının planlayıcısı Yusuf Nazik’in MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinin ardından, yine MİT’in başarılı operasyonu ile Zeytin Dalı Harekâtı’nda iki askeri şehit eden 9 teröristin yakalanmasının sevindirici gelişme olduğunu söyledi.

Ahmet Tuna, 11 Mayıs Şehitler Derneği binasında düzenlediği basın toplantısında, Reyhanlı patlamasının planlayıcısı Yusuf Nazik’in mahkemesini takip edeceklerini kaydetti. 2 askeri şehit eden 9 teröristin de takipcisi olacaklarını anlatan Tuna, bütün şehit aileleri olarak olayları gündeme taşıyacaklarını belirterek, \"Eğer taşımazsak bu terör örgütleri türemeye devam edecek. Biz onların karşısında dimdik ayakta duracağız. Bunu başarı ile sağlayacağız. Bütün şehit aileleri olarak\"dedi.

Sosyal medyada gündem olan lokantanın sahibi konuştu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da çorba fiyatıyla sosyal medyada ülke gündemine oturan lokantanın sahibi Sami Özkurt, \"Fiyatlar yazıldığı gibidir. 3 yıldır çorba fiyatımız 1.50 liradır. Yatırım yapacak olanlar gelsin bilgi verelim, Türkiye\'de kaliteli ürünlerle nasıl ucuza sunum yapılıyor herkes görsün, gıda ucuzlasın\" dedi.

Adapazarı ilçesinde bulunan bir lokantaya ait yemek fiyatlarının yer aldığı fotoğraf karesi \'çorba 1.50 lira, insan evladı\' notuyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede hızla yayılmaya başladı. Bir anda gündem olan fotoğraf karesinde özellikle çorba fiyatı ile ilgili bir çok yorum yapılırken, bazıları ise fotoğrafın montajlanmış olduğunu öne sürdü.

Sakarya\'da 8 şube ile hizmet veren işletmenin sahibi Sami Özkurt, fiyat listesinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun bir şekilde olumlu tepkiler aldığını söyledi.

ÇORBA ÇEŞİTLERİ 3 YILDIR 1,50 TL

Lokantada fiyatların paylaşılan fotoğraf karesindeki gibi olduğunu ifade eden Özkurt, 7 yıl içerisinde yemeklerde üç defa zam geçişi yaptıklarını belirterek, \"Fakat çorba 1,5 liradır ve fiyatlar yazıldığı gibi doğrudur. Çorba porsiyonları standart çorba tabakları gibidir. Çorbalarımız dolu ve kalitelidir. Her gün dükkanlarımızda dört çeşit çorba çıkar. Sadece işkembe çorbamız 3 TL\'dir onun haricindeki çorbalarımızın hepsi 3 yıldan bu yana 1,50 liradır. Hiçbir zaman müşteriyi tutturalım sonra fiyatları arttıralım mantığında değiliz. 7 yıl önce 35 metrekare ile başlamış oldukları lokantacılık sektörünü Sakaryalıların da kendilerini sahiplenmesiyle kısa sürede büyüttüklerini anlatan Özkurt, \"Lokantacılık hayatımızda Sakarya halkının da bize sahip çıkmasıyla beraber şuanda 8 şube ile hizmet vermekteyiz. Her gün dükkanlarımızın toplamında 10 bin Sakaryalıya hizmet veriyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'DE GIDA UCUZLASIN\'

Yatırım yapmayı düşünenleri Sakarya\'ya beklediklerini ifade eden Özkurt, \"Bu tarz yatırım yapmak isteyen arkadaşlar olursa ve bilgilerimizden istifade etmek istiyorlarsa ücretsiz olarak 7 senelik bilgi ve tecrübemizi onlara aktarırız. Amaç Türkiye\'de gıda ucuzlasın, vatandaşımız kaliteli ürünlerle ucuza nasıl sunum yapılıyor olduğunu görsün. Türkiye\'nin her yerinden güzel tepkiler geldii. Sakarya halkı bizi zaten tanıyor, kendimize güveniyoruz. Bizim kullanmış olduğumuz ürünleri Türkiye\'de çoğu restoran ve lokanta kullanmıyordur\" ifadelerini kullandı.

Seyir halindeki TIR, alev alıp yandı

AYDIN\'ın Söke ilçesindeki bir maden ocağından aldığı yükü taşıyan TIR, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Şoförün durdurduğu araçtan dışarı çıkarak yara almadan kurtulduğu olayda alevler içinde yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Beşparmak Dağı\'ndaki bir maden ocağından yüklediği malzemeyi Güllük Limanı\'na götürmek üzere yola çıkan Cengiz Yataz yönetimindeki 09 JU 457 plakalı TIR\'ın motor kısmından, bugün saat 11.30 sıralarında Sarıkemer Mahallesi yakınlarında alevler yükseldi. TIR\'ı durdurarak hemen aşağıya inen Yataz, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Araç şoförü Yataz, itfaiye gelinceye kadar, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Bir süre sonra itfaiye de olay yerine ulaştı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. TIR\'ın ön kısmı, tamamen yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Amasra Kalesi\'nin altındaki kayalıkta çökme

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın),(DHA)-BARTIN’ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi\'nde bulunan Amasra Kalesi\'nin altında bulunan kayaların bir bölümünde yağmur yağışı sonrasında çökme meydana geldi.

Amasra ilçesine 24 saatte metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağmurun sonrasında kale duvarlarının altında bulunan kayalarda kısmi çökmeler yaşandı. Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi\'nin Boztepe Mahallesi\'ndeki kale duvarlarının alt tarafında bulunan kayalık bölüm sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Vatandaşların büyük korku yaşadığı çökme sırasında sarsıntı olduğu bildirildi.

Amasra’da yaşayan Nazmi Boncukçu, dün geceden bu yana ilçeye aşırı yağmur düştüğünü söyleyerek, “Sabah saatlerinde Boztepe Mahallesi\'nde büyük bir gürültü duyduk. Biz deprem sandık ama sonra baktık ki kale duvarlarının altında bulunan kayalar çökmüş. Amasra Kalesi’nde zaman zaman çökmeler ve çatlaklar oluştu. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Yoksa Amasra kalemizin altında oluşacak oynamalar daha büyük hasarlara yol açabilirö dedi.

2013 yılının Temmuz ayında, \'Ceneviz Ticaret Yolu\'nda Akdeniz\'den Karadeniz\'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri\' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi\'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı.

Adana\'da uyuşturucu hesaplaşması: 2 ölü, 2 yaralı

ADANA\'da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenlerin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesindeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Savar ve akrabası İrfan Savar, geçmişte uyuşturucu satışı yüzünden aralarında husumet bulunan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir\'e kahvehanede otururken tabancayla ateş açtı. Akraba olan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir\'in de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Büyük panik yaşanan kahvehane yaşan çatışmada Sedat Aydemir, Firari Aydemir ile İrfan Savar ve Ramazan Savar ağır yaralandı.

Polis, olayın daha fazla büyümemesi için bölgeye zırhlı araçlarla birlikte özel hareket polisi sevk etti.

Adana\'daki farklı hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan Firari Aydemir ile İrfan Savar yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise tedaiye alındı. Aydemir\'in hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi.

