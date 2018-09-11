DHA YURT BÜLTENİ 9

Saldırganı yaralayan polis, seken kurşunla vuruldu

ÇORUM\'da intihara kalkışan oğlu Can Ahmet D.\'yi (18) kurtaran babası Yaşar D., (47), olay yerine geç geldiği iddiasıyla tartıştığı sağlık ekiplerine bıçakla saldırdı. Polis, vurarak yaraladığı saldırganı etkisiz hale getirdi. Seken kurşunların isabet ettiği polis memuru B.H.\'de ayağından yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde İskilip ilçesi Sakarya Mahallesi\'ndeki Çamlıca Sokak\'ta meydana geldi. Can Ahmet D., odasında kendisini iple asarak, intihara kalkıştı. Odaya giren Yaşar D. (47), oğlunu kurtardı, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, gence müdahale etmek istedi. Bu sırada Yaşar D., geç geldiğini belirttiği sağlık ekipleri ile tartıştı. Ekiplere bıçakla saldıran Yaşar D., polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Seken kurşunların isabet ettiği polis memuru B.H.\'de ayağından yaralandı. Olayın ardından eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralı polis memuru ile Yaşar D.\'yi ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralı polis, İntihar eden genç ve babasının hastaneye getirilmeleri

Polis ve güvenlikçilerden görüntü

Acil önünde koşuşturmalar

Detaylar

(SÜRE: 3. 30 SN ) ) (BOYUT: 355 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Rus turistin kopan burnu için kulağından doku alındı

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, bindiği bisiklette dengesini kaybedip kayalık zemine düşmesi sonucu burnunun sağ tarafı kopan Rus Konstantin Nosov\'un (27) kulağından alınan kıkırdak dokudan burun yapıldı.

İlçeye tatil için gelen Konstantin Nosov, 7 Eylül\'de Mahmutlar Mahallesi\'nde sokakta bisikletle ilerlerken dengesini kaybederek kayalık zemine düştü. Sert zemine kafasını çarpması sonucu burnunun büyük bir bölümü kopan Nosov, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (ALKÜ) götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Rus turist daha sonra Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Seçkin Aydın Savaş tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta Nosov\'un sağ kulağından alınan kıkırdak doku burnunun kopan kısmına nakledildi.

\'ESKİ GÖRÜNTÜSÜNE YAKIN\'

Dr. Seçkin Aydın Savaş, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Doktor Savaş, \"Hasta bisikletten düşme sonucunda kayaya çarparak burnunun sağ tarafındaki kıkırdak ve cilt dokusunu kaybetmişti. Hastayı acil operasyona aldık. Kulağından aldığımız cilt ve dokuyu burnuna naklettik. 2 saat süren bir operasyonumuz oldu. Dokunun durumu şu an gayet iyi ve halen takiplerimiz devam ediyor. Hastamızı eski görüntüsüne yakın bir görüntüye ulaştırdık. Burun deliklerinden birisi tamamen yok olmuştu. Aynı zamanda burun kanadı değimiz bölge yoktu. Hem burun kanadını oluşturduk hem de eksik olan kıkırdak bölgeyi onardık. Böylelikle burnun çökmesini engellemiş olduk. Hastamız mutlu iyi bir operasyon geçirdik. Takiplerimizde de bir sıkıntımız yok çok şükür\" dedi.

\'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM\'

Başından geçen kazayı anlatan Konstantin Nosov da sağlığına kavuştuğu için hastaneye ve personellere teşekkür etti. Nosov, \"Alanya\'ya tatil için geldim, bisikletimle gezmeye çıktım. Geçirdiğim trafik kazasıyla beni buraya getirdiler. Burnumu kayalıklara çarparak burnumda büyük hasar oluşmuştu. İnternetten hastaneyi buldum. Doktor beni gördü. Doktor, \'Operasyona ihtiyacın var. Ameliyat olmalısın\' dedi. Müdahaleler çok iyi. İyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Başarılı bir ameliyatla sağlığıma kavuştum. Doktoruma ve hastaneye teşekkür ederim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastadan detay görüntüler

- Doktorun konuşması

- Hastanın konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Meyve ağaçları yangında zarar gördü

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçları zarar gördü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi\'ndeki hasadı yapılmış tarlada çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına çevrede bahçeleri bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri geldi. Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla çevredeki seralara ulaşmadan 1 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı. Yangında 9 avokado, 3 zeytin, 2 portakal ve mandalina ağacı zarar görürken, dallardaki meyveler de telef oldu. Yangında 5 dekar anızlık, 1 dekar da meyve ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın yeri

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

- Yanan meyve bahçesinden

- Meyve ağaçlarından genel ve detay görüntüler

94.6 MB /// 01.33\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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Tokat\'ta kaportacıların dolu mesaisi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve beraberindeki dolu nedeniyle hasar gören otomobiller kaportacılarda yoğunluk oluşturdu.

İlçe merkezinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü etkili olan sağanak yağış ve beraberindeki dolu sebebiyle birçok evi su basarken otomobillerde ise dolu hasarı meydana geldi. Otomobil sahipleri camları kırılan ve kaportalarında göçük meydana gelen araçlarını tamir ettirmek için Küçük Sanayi Sitesine akın etti. Talebe yetişemeyen kaporta ustaları ise Erzurum, İstanbul, Samsun dahil bir çok ilden dolu hasarı konusunda tecrübeli ustaları çağırıp vatandaşların araçlarını tamir etmeye başladı.

Dolu sebebiyle zarar gören araçların onarımı için İstanbul\'dan Erbaa\'ya geldiklerini söyleyen kaporta ustası Rafet Ören \"Dolu hasarlı araçların boyasız şekilde, orijinal bir şekilde onarımını gerçekleştiriyoruz. Araçların değer kaybını engellemeye çalışıyoruz. Vatandaşların bir nebze mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Çok sayıda araçta ciddi bir şekilde hasar var. Neredeyse Erbaa\'daki araçların tamamında bu şekilde ciddi dolu hasarı mevcut. Biz de bir nebze onarmaya çalışıyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kabortacılardan görüntüler

-Zarar gören araçlardan görüntüler

-Rafet Ören röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-

(244 MB HD Görüntü)

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Sel sularına kapılan ineği kurtardılar

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde sel sularına kapılan inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Samankaya köyünde bugün etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu. Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat\'a ait ineği yaklaşık 20 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören köylüler hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlardan biri dereye beline bağladığı iple girerek ipi çamura saplanan ineğe bağladı. Daha sonra traktöre bağlanan iple hayvan dereden çıkarıldı. İnek, sahibi Halil Kıyvat\'a teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-İneği kurtarma çalışması cep telefonu kamerası

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)-

Kamera: SİVAS-DHA

(42 MB)

