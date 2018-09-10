DHA YURT BÜLTENİ 9

Güvenlik müdürünü öldüren 9 şüpheli adliyede

ANTALYA\'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu\'nun (39), pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinin güvenlik müdürlüğünü yapan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, geçen cumartesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi\'nde hizmet veren bir eğlence merkezinin otoparkında, aralarında önceden husumet bulunan bir grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, yanlarında bulunan pompalı tüfekle Çopuroğlu\'na ateş etti. Başından vurulan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını kaybetti. Çopuroğlu\'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olay sırasında pompalı tüfekle ateş eden kişinin C. T., Çopuroğlu\'na sopayla vuran kişinin ise O.Ç. olduğunu da belirleyen polis, ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 5\'i Antalya kent merkezindeki adreslerinde, 4\'ü ise Belek turizm merkezinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen C.T., O.Ç, H. E., H.S., S. U., A. K., Y. T., B.,Ş ve B.Y. işlemlerinin tamamlanmasından sonra sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tartışmanın alacak para meselesi yüzünden çıktığını, Hakan Çopuroğlu\'nun kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin polisler arasından şubeden çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

ARŞİV

/// Olayın görüntüsü

94 MB -- 51 Saniye /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Belediyeden üniversitelilere para desteği

ADIYAMAN\'da belediye tarafından üniversiteyi kazanan önlisans öğrencilerine 500, lisans öğrencilerine ise 1000\'er lira eğitim desteği başvuruları başladı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, sosyal medya hesabından üniversiteyi kazanan öğrencilere maddi yardım desteğinde bulunulacağını duyurmuştu. Duyurunun ardından Belediyesi Meclisi son toplantısında üniversite sınavını kazanan önlisans öğrencilerine 500, lisans öğrencilerine ise 1000\'er lira eğitim yardımı yapma kararı aldı. Başvuruların başlamasıyla öğrenciler, belediyeye müracaat etti. Öğrenciler, Belediye Başkanı Kutlu\'ya teşekkür ederek, bu tür çalışmaların gençlere olumlu olumlu etki yapacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Belediyesi

- Öğrencilerin sırada beklemesi

- Öğrenciler ile röp.

- Görevlilerin evrakları teslim alması

- Öğrenci yakınları ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

100 MB

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Halk midibüsünü düğün aracı yaptı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, Ayşegül Kalın ile evlenen Muhammet Kalın, kullandığı yolcu midibüsünü düğün arabası yaptı.

Yolcu midibüsü şoförü Muhammet Kalın, düzenlenen düğün töreniyle nişanlısı Ayşegül Kalın ile dünyaevine girdi. Genç çiftin düğün aracı ise damadın kullandığı yolcu midibüsü oldu. Mustafa Kalın, süslediği midibüse Ayşegül Kalın\'ı bindirip, klakson çalarak, düğün evine götürdü. Kalın, yıllardır midibüsünü düğün aracı yapmanın hayalini kurduğunu ve bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ayşegül Kalın ise eşinin midibüsü düğün aracı yapma isteğine ilk başta karşı çıktığını belirterek, \"Eşimin hayaliydi, o nedenle kıramadım. Hiç pişman olmadım, çok güzel bir anı kaldı bize\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelin damadın poz vermesi

- Mustafa Kalın ile röp.

- Midibüsten detay

- Ayşegül Kalın ile röp.

- Midibüsün gidişi

- Gelin damadın midibüste oynaması

- Otobüsten detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

503 MB

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Çorlu\'da çocuğa cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde erkek çocuğu M.P.\'ye (10) cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı iddia edilen H.G.(30), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis, gözaltına aldığı şüpheliyi güçlükle mahalleden uzaklaştırdı.

Çorlu\'nun Silahtarağa Mahallesi\'nde oturan H.G., mahallede oturan M.P., isimli erkek çocuğu ile sokakta karşılaşıp evine götürdü. İddiaya göre, H.G., evine götürdüğü çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, çocuk bağırarak evden kaçtı. Çocuğun gittiği evde durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'ne götürülen M.P., ifadesinde, şüphelinin kendisine evine çağırarak cinsel istismarda bulunmak istediğini, kendisinin de bağırarak evden kaçtığını anlattı.

Olayı öğrenen mahalle sakinleri H.G.\'nin evinin önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. Evden alınan şüpheli, polis aracına bindirildiği sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Ancak kalabalık, polisin kurduğu güvenlik önlemini aşamadı. Emniyete götürülen şüpheli H.G.\'nin, ifadesinde üzerine atılan hiçbir suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşların toplanması

Polislerin gelişi

Polisin vatandaşları sakinleştirmesi

Yaşanan kargaşa

Emniyet Müdürlüğü

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Evinde yarı çıplak yakaladığı kişi ile eşini döverek yaraladı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, Soner U. (32) iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşine, işe gittiğini söyleyerek evden çıktı. Evinin yanında gizlenen Soner U., evine giren Bayram A. (31) ve eşi Şenay U.\'yu (29) döverek yaraladı.

Olay, Ereğli Kepez Mahallesi Yeşiltepe Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Şenay U.\'nun kendisini aldattığından şüphelenen Soner U. sabah işe gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. İşe gitmeyerek evinin yanında gizlenen Soner U., Bayram A.\'nın eve girdiğini gördü. Soner U. evine girerek eşi ve üzeri çıplak olan Bayram A.\'yı dövdü. Şenay U. ve Bayram A. aldıkları darbelerle yaralanırken, sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Polis, Soner U., Şenay U. ve Bayram A.\'yı hastaneye götürdü. Soner U. hastaneden çıkan eşine, \"Artık seninle işim kalmadı\" diye seslendi. Tedavileri tamamlanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bayram A. üzeri çıplak şekilde karakola getirildi.

Soner ve Şenay U. çiftinin 6 yıldır evli oldukları ve 1 çocuklarının olduğu öğrenilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekip aracının gelmesi

Bayram A.\'nın emniyete getirilmesi

Emniyetten genel görüntü

Evden görüntü

Çiftin fotoğrafları

267 MB/1 dakika 30 saniye

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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16 yaş Türkiye Tenis Şampiyonası başladı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından açılışı yapılan tenis kompleksinde 08- 15 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 25 ilden, 41\'i kız 100 sporcu katıldı.

Turnuva boyunca oynanacak 120 maçla, yoğun temponun yaşanacağı kompleksin açılışında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir olarak genç nüfusu spora yönlendirmek için alt yapıya önem verdiklerini ve spor kenti olma konusunda hedeflerinin olduğunu ifade eden Şahin, \"Bunların yanı sıra çok genç bir nüfusumuz var. Şehrin spor altyapısını güçlendirip spor kenti olmak için bir iddiamız var. Spor dallarında gençleri geleceğe hazırlamalıyız. Bunun için altyapı ve fiziki şartlar çok önemlidir. Çocuklarımızı genetik kodlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor. Büyükşehir olarak hükümetimizin ve Spor Toto teşkilatının verdiği destekle bu güzel tesisi şehrimize kazandırdık. Tesisin yapımıyla ilgili arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalıştılar. Uluslararası turnuvaya ev sahipliği edebilmemiz için asgari müşterekte buluşarak tesis sayımızı artırmamız gerekiyor. Milli tenisçileri, tenis severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" dedi.

2 bin 500 metrekare alana tenis kompleksi kurduklarını vurgulayan Başkan Şahin, komplekste; 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2’şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer aldığını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen tenisçilere başarı dileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle tenis kompleksini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tenis kompleksi

- Tenis oynayan sporcular

- Fatma Şahin ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

287 MB



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KCK Van ana davasında sanıklara ceza yağdı

VAN, (DHA) - VAN\'daki KCK ana davasında, Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, 12 sanığa ise 6\'şar yıl 3\'er ay ile 8\'er yıl 9\'ar ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Van\'da, 7 Haziran 2012 tarihinde, 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve Yargıtay 16\'ncı Ceza Dairesi\'nin \'bozma\' kararı ile yeniden görülmeye başlanan KCK ana davasında, aralarında Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya\'nın da olduğu 13 sanığa 6\'şar yıl 3\'er ay ile 8\'er yıl 9\'ar ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından dosyanın gönderildiği Van 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına sanıklar, katılmazken, sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise \'terör örgütü PKK/KCK\'ya üye olmak\' suçundan Van Büyükşehir Belediye eski Başkanı Bekir Kaya, Cüneyt Caniş, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır, Metin Adugit, Mihriban Şah, Murat Durmaz ile Veli Avcı\'yı 8\'er yıl 9\'ar ay; İhsan Güler, Abdulkerim Sayan, Mehmet Şirin Yıldız ve Derviş Polat\'ı 7\'şer yıl 6\'şar ay, Hecer Sarihan\'ı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Cezaevinde tutuklu bulunan Bekir Kaya dışındaki tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında da mahkeme heyetince yakalama kararı çıkarıldı.

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Kesilen ağacın altında kalarak ölen Zeynep, toprağa verildi

ORDU\'nun Ünye ilçesinde kesilen ağacın altında kalarak yaşamını yitiren Zeynep Gümüş (22) toprağa verildi.

Olay, Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi\'nde cumartesi günü meydana geldi. Ağabeyi Yusuf Gümüş\'ün kestiği ağacın altında kalan Zeynep Gümüş, ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gümüş, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi altına alınan Zeynep, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeynep Gümüş için Ünye ilçesi Merkez Camii’nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailesinin yanı sıra, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Gümüş’ün cenazesi Saraycık köyünde toprağa verildi. Zeynep Gümüş\'ün, Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden bu yıl mezun olduğu öğrenilirken, ifadesinin ardından serbes bırakılıan ağabeyi Yusuf Gümüş de cenazeye katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ölen kızın vesikalığı

Cenaze namazı detayları

Cenazenin taşınması

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL ORDU-DHA



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Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

AKSARAY\'da elini kıyma makinesine kaptıran Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi (23), makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle İbrahimi\'nin eli makineden çıkartıldı.

Olay, Aksaray- Adana Çevreyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre burada çalışan Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi, mutfakta çalıştığı sırada sağ el iki parmağını kıyma makinesine kaptırdı. Parmaklarını çıkaramayan İbrahimi, arkadaşlarından yardım istedi. İbrahimi, ambulansla elini kaptırdığı makineyle birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Doktorların yardım istemesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kıyma makinesini sökerek. Cevat İbrahimi\'nin elini kurtardı. Sağ el parmaklarında yaralanmalar bulunan İbrahimi\'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Cevat İbrahiminin elinin kurtarıldıktan sonra ki görüntüsü

-Kıyma makinesinin görüntüsü

Haber-Kamera:AKSARAY,(DHA)

