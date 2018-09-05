DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN DÖNMEZ: HEDEFİMİZ İTHAL KÖMÜRÜ ASGARİYE İNDİRMEK

ENERJi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli enerji ve maden politikalarının en önemli ayaklarından birisinin yerlileşme olduğunu belirterek, \"Türkiye\'deki taşkömürü ihtiyacının 1 milyon ton civarını yerli kaynaklardan üretiyoruz. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar\'ı makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, Vali Ahmet Çınar\'dan kent ile ilgili bilgiler aldı. Bakan Dönmez daha sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Zonguldak\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda maden ocaklarına 1500 maden işçisi alınacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, \"Zonguldak yaklaşık 2 asır madencilik sektörünün gözbebeğiydi. Sadece madencilik alanında değil, bizim diğer alanımız olan enerji alanında da yatırımlar var. Termik santral projemiz var. Böyle baktığınızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nın hemen hemen tüm branşları Zonguldak\'ta gösterilmektedir.Türkiye Taşkömürü Kurumumuza da bugün yapılan faaliyetlere ilişkin plan ve hedeflere ilişkin bilgi alacağız. Milli enerji ve maden politikalarımızın en önemli ayaklarından birisi yerlileştirmektir. Ekonomiye kazandırmak için yeni modeller yeni projeler hayata geçirdik. Önemli ayaklardan birisi de taşkömürü hususudur. Türkiye\'deki taşkömürü ihtiyacının 1 milyon ton civarını yerli kaynaklardan üretiyoruz. Hedefimiz ithal kömürü asgariye indirmek. Onun için bu bölgede işçimiz, mühendisimiz hep birlikte üretimin ve istihdamın artması için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce TTK\'ya 1500 işçi alımıyla ilgili söz vermişti. O söz bizim için talimat halindeydi. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra süratle işçi alımını da gerçekleştirmiş olacağız.\" dedi.

Gazetecilerin özel sektörde ve termik santrallerde yerli kömür kullanımına yönelik sorusunu Bakan Dönmez, şöyle yanıtladı:

\"İki özel sektör arasında bir anlaşmaydı. Biz bir yerde arabuluculuk yapmış olduk. Bir özel sektöre ait santralimiz yaklaşık yılda 7 milyon ton taşkömürü kullanıyor. Bir başka özel sektöre ait redevansla verilmiş sahamızda da yine yaklaşık 5 milyon tona çıkabilecek bir üretim planı vardı. Biz üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdik. Aralarında bir anlaşma sağlandı. Şimdi süratle o anlaşmanın sahanın işletmeye geçmesini bekliyoruz. Bir takım hukuki prosedürler vardı. Onlar da tamamlanır tamamlanmaz tedarik zinciri sağlanmış olacak. Bu ilk ama son değil. Aslında biz bütün ithal yakıtlı santrallere aynı teklifi götürdük. Gelin burada kendi kömürünüzü çıkartın, çıkartamıyorsanız çıkartan firmalardan tedarik anlaşması yapın şeklinde teşvik ettik. Bu arada üç sahamızın ruhsat devir ihalesini de gerçekleştirmiş olduk. Yine bu sahalarda da tedarik anlaşmaları yapılacak. Taşkömürümüz zaten TTK\'nın belli bir üretimi var. Sevindirici olan taraf bu ihalelerden birisi de Ereğli Demir\'in sahip olduğu OYAK firması da aldı. Aslında kendi koklaşabilir kömürünü burada kendi ham madde tedarikini güvence altına almış oldu. Tedarik zincirini sağlıklı oturttuğumuz müddetçe burada iş ve istihdam garantisini de temin etmiş olacağız. Bu hedeflerde bir değişikliğimiz yok. Şu anda üreticiler ve işletme sahipleriyle görüşmek lazım. Arkadaşların bize verdiği bilgi bir yıl içerisinde bu üretime geçeceğiz demişlerdi. Biz de takip ediyoruz\"

TTK\'NIN PLANLARI MASAYA YATIRILACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü\'nü ziyaret eden Bakan Dönmez, \"Bakanlığımız iki yıldır performansa dayalı üretim modeline geçti. Bu kapsamda da her kurumumuzun yıllık kurumsal hedefleri var. Bunları da biz yıllık bazda izliyoruz. 6 ayda bir de dinliyoruz. Bize bağlı kurumlarımızın hepsini bitirdik. En son Türkiye Taşkömürleri Kurumu kalmıştı. Bu gün de burada TTK Genel Müdüründen ve yönetici arkadaşlardan bu yıl ki planlarındaki gerçekleşmeleri dinlemiş, izlemiş olacağız.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bakan Fatih Dönmez\'in gelişi

Valilik ziyaretinden detaylar

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinden detaylar

TTK Genel Müdürlüğü\'nden detaylar

Bakanın basın açıklaması

Süre: 9.37/Boyut: 1.05 GB

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/Kamera: Aytaç ÖZTÜRK-ZONGULDAK (DHA)

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2)TARİHİ ŞEYTAN KÖPRÜSÜ\'NE ASFALT DÖKTÜLER

VAN\'ın Muradiye ilçesindeki 19\'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine asfalt döküldü. ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, \"Orijinalde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu yanlış uygulamanın ilgili kurum tarafından sökülerek orijinal hale dönüştürülmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim\" dedi.

Muradiye İlçesi\'nde 19. yüzyılda Mahi Çayı\'nın üzerine yapılan Bend-i Şeytan Köprüsü, bazı köylerle ulaşımı sağlıyor. Yerden 17-18 metre yüksekliğindeki 15,5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü, sahip olduğu doğal güzelliği ile Van\'ın önemli bir tarihi mirasları arasında yer alıyor. Tarihi köprü üzerine kısa süre önce asfalt döküldü. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, tarihi yapıların önemine değinerek, bu tür yapılara zarar verilmemesi için giriş ve çıkışlara yüksek tonajlı araçların geçişini önlemek için tabela konulması gerektiğini söyledi. Bu tür yapıların kültür varlığı niteliğinde olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu:

Bunu kim yaparsa yapsın bu yasal anlamda suçtur. Tarihi yapıların mimari dokusuna uygun ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu\'nun yapısına uygun uygulama yapılması gerekir. Asfalttan görsel olarak kaçınmak gerekir. Oirjinalde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu tarihi yapılar, önemli yapılardır. Kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Gelecek kuşaklara bırakılması çok önemlidir.\"

ACİLEN DÜZELTİLMESİ GEREKİR

Bu tür yapılarda ve çevresinde herhangi bir onarım yapıldığında ilgili kurumlardan yasal izin alınması gerektiğini belirten Öztürk, \"Yapılan uygulama, ben iyi niyetli bir çalışma olduğu kanaatinde olmakla birlikte bilgi eksikliğinden yapılan bir hata, bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Bunun acilen düzeltilmesi gerekir. Biz bunun onarımın gerçekleştirirken de ilgili kurumlara gerekli bilgilerde bulunduk. Bu yanlış uygulamanın ilgili kurum tarafından sökülerek orijinal hale dönüştürülmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim. Yoksa tarihi yapımızın özellikle döşemesindeki mimari yapısına aykırı bir çalışmadır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Asfalt dökülen köprüden detaylar

- Genel detaylar

- Köprüden detaylar

- ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk\'ün açıklaması

- Detaylar

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3)RİZE\'DE FUHUŞ OPERASYONU: 76 GÖZALTI

RİZE\'de düzenlenen operasyonda; fuhşa teşvik, yer temini, aracılık ve zorlama iddiasıyla 33\'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Kadınların 18\'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık yapıldığı ihbarı üzerine Pazar ilçesinde 9 iş yeri, 1 otel ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, 33\'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlardan 18\'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. T.B. adlı kadında ise \'Hepatit C\' virüsü tespit edildi. Gözaltına alınan E.P., O.D., N.B., M.K.Y., H.A., Z.A., N.T. ve G.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Rize Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Toplum sağlığı ve ahlaki değerlerimize aykırı olarak yürütülen kanunsuz her türlü faaliyete yönelik mücadelemiz etkin kararlılıkla sürdürülecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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4)EVLİ KADINI DAĞA GÖTÜRÜP, ZORLA İLİŞKİYE GİREN ŞÜPHELİ BERBERDE YAKALANDI



KONYA\'da evli ve 1 çocuk annesi H.K.\'yi (22) dağlık alana götürüp, zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra darbettiği ileri sürülen R.S.Ç. (25), berberde tıraş olurken yakalandı.

Olay, 1 Ağustos tarihinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 yıldır evli olan H.K., eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıktan sonra ailesinin yanında oturmaya başladı. Olay günü 5 yıldır tanıdığı evli ve 1 çocuk babası R.S.Ç., oturduğu binanın önüne gelerek H.K.\'yi çağırdı. H.K., R.S.Ç.\'nin gezme teklifini kabul ederek motosiklete bindi. R.S.Ç., genç kadını yakınlardaki dağlık araziye götürüp motosikletten indirdi. Genç kadına saldırıp üzerindeki kıyafetleri çıkaran R.S.Ç., daha sonra zorla cinsel ilişkiye girdi. H.K.\'yi darbettikten sonra genç kadını dağda bırakan R.S.Ç., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

H.K. ise kendi imkanlarıyla evine döndü.

3 GÜN KİMSEYE SÖYLEYEMEMİŞ

3 gün boyunca olayı kimseye anlatamayan H.K., durumu dün ailesine anlattı. Aile üyelerinin de kendisine destek vermesi üzerine H.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.K. polise verdiği ifadesinde, \"R.S.Ç. olay günü oturduğum yere gelerek aşağıya inmemi istedi. Bana motosikletle biraz gezeceğimizi söyledi. Ben de ona inanıp motosiklete bindim. Daha sonra dağlık bir yere gittik. Motordan indikten sonra bana saldırdı. Üzerimden itmeye çalıştım ancak gücüm yetmedi. Sonra yere yatırıp üzerimdeki kıyafetleri çıkardı ve benimle zorla cinsel ilişkiyi girdi. Yumruklarıyla beni darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı\" dedi.

BERBERDE YAKALANDI

H.K.\'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri şüphelinin gidebileceği adreslerde çalışma başlattı. Ekipler kısa süre sonra şüphelinin berberde traş olduğunu tespit etti. R.S.Ç., tıraş olduğu sırada gözaltına alındı. İlk ifadesinde H.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden R.S.Ç., isteği üzerine cinsel ilişkiye girdiğini, darbetmediğini söylediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu süren R.S.Ç., \'cinsel saldırı ve kasten yaralama\' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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5)4 YAŞINDAKİ TURAN ENGİN\'İN ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU

SİVAS\'ta trafik kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Turan Engin Çetin\'in (4) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

Kaza, 28 Ağustos tarihinde Şeyhşamil Mahallesi Kazım Kara Bekir Caddesi\'nde meydana geldi. Yozgat\'tan Kurban Bayramı tatili için dedesinin yanına gelen Turan Engin\'e otomobil çarptı. Yaralanan küçük çocuk, çağırılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Turan Engin\'in, dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Gülseren Apak\'ın görüştüğü Muzaffer-Nazmiye Çetin çifti, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yaklaşık 3 saatlik operasyonla küçük Turan\'ın 2 böbreği ile karaciğeri alınarak Ankara\'ya götürüldü.

Sivas Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Gülseren Apak, \"28 Ağustos tarihinde araç dışı bir trafik kazasında 4 yaşında Turan Engin Çetin isimli hastamız hastanemiz acil servisine getirilmişti. Genel durumu kötüydü. O gün anestezi yoğun bakım servisine yatışı yapıldı ve bir haftadır hastanemizde tahkik ve tedavileri devam etmekteydi. 4 Eylül tarihinde öğlen saatlerinde hastamızda beyin ölümü gerçekleşti. Aile çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Özellikle anneye, babaya ve diğer yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Aile bu konunun örnek olması için basınla paylaşmamızı da istedi. Çocuğumuzu biz kaybettik, ama birileri hayata dönsün, amaçları buydu. İnşallah çocuğun sayesinde diğerleri yaşamlarını sağlıklı geçirirler\" dedi.

Ankara\'dan organları almaya gelen ekibin sorumlusu Dr. Aydıncan Akdur ise, \"Aile için zor bir karardı, ama onların sayesinde başka çocuklar hayata kavuşacak. O yüzden de aileye çok teşekkür ediyoruz. Karaciğer ve böbreğin biri Ankara\'da, diğer böbrek için henüz diğer doku gruplarını bekliyoruz. Nereye gideceği belli değil\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Turan Engin Çetin\'in fotoğrafı

-Organların ameliyathaneden çıkarılması

-Gülseren Apak açıklama

-Aydıncan Akdur açıklama

-Organların araca bindirilmesi

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)-

(463 MB HD Görüntü)

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