DHA YURT BÜLTENİ 9

ÇAVUŞOĞLU YUNAN MEVKİDAŞINA \'BARINMA İMKANI TANINAN DARBECİLERİ\' HATIRLATTI

Solo Türk alçaktan uçtu, iki bakandan esprili açıklama geldi

YUNANİSTAN\'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias\'ın katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan\'ın darbecilere barınma imkanı tanımasına gönderme yaparak, Türkiye\'de olsa böyle bir duruma izin verilmeyeceğini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ise, darbe girişimine karşı Türkiye\'nin yanında yer aldıklarını, kararları hukukun verdiğini söyledi. İki bakanın konuşması sırasında 9 Eylül\'deki İzmir\'in kurtuluş günü törenlerinde gösteri sunacak olan Solo Türk uçağının prova yapması, bu konuda esprili açıklamalara neden oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan\'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışında bir araya geldi. Konsolosluk binasının açılış kurdelesini kesen iki bakan, daha sonra bina içerisinde açıklamalarda bulundu. İlk olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias konuştu. Kocias, iki ülke arasında mevcut olan bazı sorunlara rağmen birlikte işbirliği, birlikte çalışabilme olanaklarını bulabildiklerini, esasında bu binanın yeniden yapılanması ve restorasyonunun iki ülke arasında yeniden yapılanmanın başlangıcı olarak görülebileceğini söyledi. Dış temsilciliklerin tadilatına önem verdiklerini, Ankara\'daki Büyükelçilik binasında da tadilat gerçekleştireceklerini anlatan Kocias, \"Sayın Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye\'nin AB yöneliminde de birlikte çalışıyoruz. Bu iki ülkede de iki büyük lider işbaşında. Ki bu liderler uluslararası hukuka bağlı olarak, iki ülke arasında mevcut olan sorunları çözebilme kabiliyetine sahipler. Bu iki lider istikrar için birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Yunanistan uzun yıllardan sonra ekonomik krizden çıkıyor. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye\'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye, Avrupa\'da önemli bir güç. Yunanistan da medeniyetin, Avrupa mirasının beşiği. Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor\" dedi.

\"BİZ DARBECİLERE ÜLKEMİZDE İZİN VEDRMEZDİK\"

Yunanistan Dışişleri bakanından sonra Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. \"Dostum Niko\'yu ülkemizde ve güzel şehrimiz İzmir\'imizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum\" diyerek sözlerine başlayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Türkiye ve Yunanistan coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülkedir. Bizler esasen iki büyük medeniyeti temsil ediyoruz. Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve zenginliklerini birlikte taşıyoruz. Niko\'nun her zaman söylediği gibi Allah bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Gelirken bilgilere baktım. Dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Niko\'nun da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın aralık ayında Yunanistan\'ı ziyaret etmesinin ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu da söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bu ziyaret 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret, karşılıklı. Yunanistan ile ilişkilerimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi seviyesine çıkarttık. Son toplantı burada İzmir\'de gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantıyı da inşallah Atatürk\'ün doğum yeri olan Selanik\'te gerçekleştireceğiz. İki şehir arasında İzmir ile Selanik arasında kardeş şehir ilişkisi var. Biz bağlarımızı somut projelerle de güçlendirmek istiyoruz. O nedenle İzmir ile Selanik arasındaki feribot seferlerinin başlamasında gecikme olmuş. Bunun bir an önce başlaması gerekiyor. Bu konuda birlikte çalışalım. Aynı şekilde İstanbul\'da ile Selanik arasında tren yolu projemiz var, bunu da hayata geçireceğiz. Kendi aramızda bazı konularda görüş ayrılığımız sır değil ama Yunanistan özellikle Türkiye\'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine her zaman çifte standarttan uzak durarak, hatta çifte standardı eleştirerek destek vermiştir\" diye konuştu.

DARBECİLERLE İLGİLİ GÖNDERME

Darbecilerin Yunanistan\'daki yargılanmalarına da üstü kapalı değinen Mevlüt Çavuşoğlu, \"Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877 yılından bu yana İzmir\'de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir, bizim misafirimizdir. İki ülkenin de kültüründe misafirin önemli bir yeri vardır. Dostum Niko, burada İzmir\'de ve ülkemizde sadece Yunanistan\'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan\'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan\'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz\" dedi.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANINDAN YANIT GELDİ

Tekrar söz olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise \"Türkiye\'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. İnanıyorum ki buna bizim ikili ilişkilerimiz de dayanmakta. Dostluğumuz aynı şekilde, Avrupa\'daki ortak yönelimimiz de. Her zaman belirtmiş olduğum bir husus var, o da AB\'ye üye bir Türkiye her zaman Yunanistan\'ın menfaatine olacaktır. Türkiye\'nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa sürede Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır. Türkiye tabii ki AB ile mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesini hak eden bir ülke. İmzalanan bütün anlaşmaların hayata geçirilmesi son derece önemli\" dedi.

SOLO TÜRK PROVA YAPTI DARBE ERSPİRİSİ GELDİ

Bakanların bu açıklamaları sırasında 9 Eylül\'deki İzmir\'in kurtuluş günü törenlerinde gösteri sunacak olan Solo Türk uçağı prova yapmaya başladı. Alçaktan uçması ise yoğun ses çıkmasına neden oldu. Bu sırada bazı mimikler yapıp gülen Yunan Bakan Kocias, \"Galiba bu anlaşmalardan memnun olmayanlar biraz gürültü çıkarıyor\" dedi. Çavuşoğlu ise bu sırada İngilizce olarak \"Bizi hedef almıyorlar endişelenmeyin\" dedi.

KORDON\'DA BİRLİKTE DOLAŞTILAR

İki bakan açıklamadan sonra Birinci Kordon\'da birlikte yürüdü. Restoranlarda bulunan müşterilerle yakından ilgilendi, ayak üstü sohbet etti, çocukları sevdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İki bakanın kurdele kesilmesinden görüntü.

- İki bakanın açıklamalarından görüntü.

Haber Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)



======================================

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Hatay\'ın Yayladağı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı.

Hatay\'a gönderilen tank ve zırhlı askeri araçlar, merkez Antakya ilçesinden geçirilerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Askeri araçların geçişi

SÜRE:01\'35\" BOYUT: 176 mb

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

=============

İDLİB\'İ VURAN UÇAKLARIN SESİ, HATAY\'IN SINIR KÖYLERİNDE DUYULDU

Emek ÇAKILI- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA) - SURİYE\'nin İdlib kentinde belirlenen hedefleri vuran Rus savaş uçaklarının sesi, Hatay\'ın Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine bağlı köylerden de duyuldu.

Yüksekte olan sınır köylerinden ise atılan bombaların çıkardığı toz bulutları görüldü. Suriye\'deki yerel kaynaklar, hava saldırısında yaşamını yitirenler ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

==============

TOKYO BÜYÜKELÇİSİ MERCAN\'IN ACI GÜNÜ (2)

CENAZEYE YILDIRIM VE GÜL DE KATILDI

Türkiye\'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan\'ın vefat eden babası, TCDD Eskişehir Hastanesi\'nin eski Başhekimi Dr. Nafiz Mercan (87) için Eskişehir\'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

AK Parti\'den 22\'nci ve 23\'üncü dönem Eskişehir milletvekili olan Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan\'ın babası Dr. Nafiz Mercan için bugün öğlen Eskişehir\'in Vişnelik Mahallesi\'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Büyükelçi Murat Mercan\'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, eski bakan Taner Yıldız, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, Selim Yağcı, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mercan ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Nafiz Mercan\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Uşak Karahallı ilçesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tören canlı yayın olarak verilmişti.

Kamera ile çekilen görüntülerde de;

-Abdullah Gül\'ün Murat Mercan\'a başsağlı dilemesi,

-Binali Yıldırım\'ın Murat Mercan\'a başsağlığı dilemesi,

-Cenaze namazından,

-Tabutun taşınması,

-Gül ile Yıldırım\'ın tokalaşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA



============



KAYIP EVRİM\'DEN 57 GÜNDÜR HABER YOK

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış\'ı (3,5) arama çalışmaları devam ediyor. 57 gündür yapılan aramalarda hala Evrim\'e ait bir ize rastlanmadı. Turhal\'da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış\'ın peşinden gitti. Evrim\'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek\'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim\'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim\'i bulamadı.

57 GÜNDÜR HABER YOK

Evrim\'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. 57 gündür bölgede Evrim\'i arama çalışmaları devam ediyor. Komandalar ve jandarma timleri, Yenisu köyü çevresinde bulunan belirli noktalarda aramalar gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından yapılan aramada ise Evrime ait bir ize rastlanmadı.

ANNE-BABA TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü, çelişkili ifadeler veren Evrim\'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, tutuklanarak, Zile Cezaevi\'ne konuldu. Burhan Atış\'ın, kayıp kızı için \"Traktörden düşüp, öldü; gömdüm\" dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış\'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim\'in izine rastlanmadı.

Evrim\'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Kayıp Evrim\'in fotoğrafı

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)-

(255 MB HD Görüntü)

======================================

ADANA BAROSU, ADLİYE ÇEVRESİNDEKİ KEDİLERİN ZEHİRLENMESİYLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

ADANA Barosu Başkanı Veli Küçük, adliye çalışanları tarafından adliye çevresinde beslenen 1 anne ve 5 yavru kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek, faillerin bulunup cezalandırılması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kedilerin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yapan Baro Başkanı Veli Küçük, adliye arkasında vatandaşların, avukatların ve adliye çalışanlarının beslediği sahipsiz bir anne kedinin Kurban Bayramı öncesinde, 5 yavrunun ise birkaç gün önce zehirlenerek öldürüldüğünü kaydetti. Faillerin bulunarak cezalandırılması için baroya bağlı Hayvan Hakları Komisyonu’yla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Küçük, “Şu an taslağı hazırlanarak TBMM’ye sunulan hayvan hakları yasa tasarısının derhal meclisin gündemine gelip hayvanlara karşı bu tür şiddetin vahşetin cezasının belirlenmesini istiyoruz. Hele hele sahipsiz hayvan adı altında düzenlemelerle çok basit para cezalarıyla bu olayların geçiştirilmesinin önüne geçilmesi ve daha ciddi caydırıcı hapis cezalarıyla bu tür olayların, vahşetlerin önüne geçilmesi noktasında Adana barosu olarak hassasiyetimizi ortaya koyuyoruzö dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusunda, zehirleme olayını daha önce kedilerden rahatsız olduğunu belirten esnaflardan kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilmiş olabileceğine vurgu yapıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Baro Başkanı Veli Küçük ve hayvan komisyonu üyelerinin görüntüsü

- Kediyi besleyen kadından detay

- Baro Başkanı Veli Küçük\'ün konuşması

- Suç duyurusunun imzalanması

- Adliye girişinden genel görüntü

- Kedilerin görüntüsü

SÜRE: 03\'33\" BOYUT: 393 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

============

TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

KOCAELİ\'de meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı. Kaza görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün internet sitesinde \"Kurallara uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi\" notu ile paylaşıldı.

Görüntülere yansıyan ilk kaza 4 Şubat tarihinde İzmit Bekirdere Viyadüğü altında meydana geldi. Dik yokuştan inerken kontrolden çıktığı görülen traktör, karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpışırken, traktördeki iki kişinin düşerek yaralandığı görüldü. Derince ilçesinde aşırı hızlı olduğu için kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yeşillik alana düştü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi\'nde 23 Şubat tarihinde kaydedilen bir diğer görüntüde ise kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil, yeşil ışıkta geçen otomobile çarptı. Kaza sonrasında savrulan otomobil yolun karşı şeridinde ışıkta bekleyen başka bir araca çartı. Kazada yaralanan kimse olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Başiskele Fakülte Caddesi üzerinde 8 Mayıs tarihinde kaydedilen görüntüde ise kırmızı ışıkta geçen servis otobüsü, kendisine yeşil ışık yandığı için yola çıkan lüks otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı. D-100 Karayolu Kartepe geçişinde 9 Mart tarihinde kaydedilen başka bir kaza görüntüde ise, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir kamyonun aniden şerit değiştirerek sol şeride geçmesi üzerine arkadaki otomobil kontrolden çıkarak yan yoldan D-100 Karayolu\'na bağlanan beton tankerine arkadan çarptı. Arkadaki otomobilin kendisine çarptığını fark etmeyen beton tankeri sürücüsü durmayarak arkasındaki otomobil ile birlikte yola devam etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Darıca Ethem Bey Caddesi üzerinde kaydedilen kaza görüntüsünde ise aşırı hızlı olduğu görülen bir otomobil, önce önünde seyir halinde olan otomobile, ardından karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçlar hasar gördü. Körfez Ağadere Caddesi ile Mustafa Sokak kesişiminde 26 Nisan tarihinde kaydedilen başka bir kaza görüntüsünde ise Ağadere Caddesi\'nden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobile, Mustafa Sokak üzerinden hızla gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- MOBESE görüntüleri

(Haber: Dinçer AKBİR-İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

======================================

TOKAT\'TA 1 SAATTE 5 BİN TL TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Bir saatlik uygulamada 30 araç sürücüsüne toplam 5 bin TL ceza kesildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekipleri, kent merkezinin çeşitli noktalarında, emniyet kemeri uygulaması yaptı. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt\'ta katılarak, emniyet kemeri takmayan sürücülere uyarılarda bulundu. Ayrıca emniyet kemeri uygulaması kentte bulunan mobeseden takip edilerek, kemer takmadığı tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor. Uygulamada bir saatte 200 araç kontrol edilerek, emniyet kemeri takamadığı tespit edilen 30 araç sürücüsüne toplam 5 bin TL para cezası uyguladı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Uygulamadan görüntüler

-Sürücülere emniyet kemeri uyarısı

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)-

(384 MB HD Görüntü)

======================================

KAR MASKELİ SALDIRGANIN TÜFEKLE ÖLDÜRDÜĞÜ ÇİFTİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

KONYA\'da, dün akşam eve giren kar maskeli saldırganın pompalı tüfekle öldürdüğü Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin cenazeleri, toprağa verildi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın, tüfeğin tutukluk yapması üzerine çiftin kızı Büşra\'yı (20) dipçikle başına vurarak yaraladığı, tüfeği yeniden doldurmaya çalıştığı sırada da genç kızın pencereden kaçtığı öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi\'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Başına kar maskesi geçiren kişi, iddiaya göre, Metin Büyükşen\'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen\'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen\'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra\'yı yaralayıp, kaçtı. Başına sldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA GENÇ KIZ KAÇMIŞ

Ayakta tedavi edildikten sonra jandarma tarafından ifadesine başvurulan, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Büşra Büyükşen\'in \"Anne- babamla evde otururken elinde tüfek olan ve ellerinde eldiven, yüzü maskeli biri geldi. Hiçbir şey söylemeden babama ateş etti. Tüfeği bana doğrultunca tutukluk yaptı. Bunun üzerine tüfeğin dipçiğiyle kafama vurdu. Ben de hemen çatı katına kaçıp, oradaki pencereden atladım. Yolda yan komşumuzu gördüm, durumu anlattım. Arabasına binip, jandarma karakoluna gittik. Hiç kimseyle bir husumetimiz yoktu\" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri, Konya Numune Hastanesi\'nde yapılan otopsilerinin ardından İsmil Mahallesi\'ne getirildi. 1 kızı ile 2 oğlunun bulunduğu belirtilen Büyükşen çifti için Merkez Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

-Olayın yaşandığı evden görüntüler

-Jandarmanın çalışması

-Öldürülen çiftin cenaze namazı

-Ölen Metin Büyükşen\'in vesikalığı

-Detaylar

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

===========================================

AGRO SİVAS 2018 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI AÇILDI

Hüsnü Ümit AVCI/İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi\'nin 99\'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında 5\'incisi düzenlenen \'AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı\' ile İlçeler Sergisi\'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kongre Merkezi ve Fuar Alanı\'nda bu yıl 5\'incisi düzenlenen ve 4 gün sürecek olan AGRO Sivas 2018 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve İlçeler Sergisi\'nin açılışı gerçekleştirildi. Tarımın her sektöründen katılımın sağlandığı fuarın açılışına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk, Semiha Ekinci, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış öncesi konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, tarım sektörünün hem Türkiye hem de Sivas için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye\'de tarım sektöründe yaklaşık 5,5 milyon kişinin istihdam edildiğini belirten Yılmaz \"Ülkemizde yaklaşık 5,5 milyon insanımıza istihdam sağlayan tarım ülkemizin gıda güvenliği ve halkımızın sağlıklı beslenmesi açısından önemlidir. Nasıl ülkenin sınırlarının güvenliği önemliyse gıda güvenliği ondan çok daha önemlidir. Karnını doyuramadığınız askerin sınırda nöbet tutabilmesi mümkün olmaz. 2002\'de 36 milyar olan tarımsal gelir, 2017 yılında 188 milyara yükseldi. Üretmeden bunu yapabilir misin. 80 milyon nüfusumuzu besliyoruz. Yetmez; yurt dışından 5 milyon Suriyeli, Afgan, Irak\'tan gelenler var besliyoruz. 40 milyon turist geliyor besliyoruz. Birde geçen yıl 17 milyar dolarlık ihracat yapıyorsun. Üretmeden ihracat yapabilmek mümkün mü. 2002\'de 4 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Şimdi 17 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Tarımsal milli gelirimiz 36 milyar dolarken şimdi 188 milyar liraya çıkmış.\" ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül ise organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür ederek \"4 Eylül\'ün bir ruhu var. Birlik beraberlik içerisinde tekrar o ruhu yaşamak. Birliğimizi muhafaza etmek, kardeşliğimizi muhafaza etmek, bunu her sene yapmaya çalışıyoruz. Tarım anlamında burada yapıyoruz. Kitap, kültür anlamında şehir merkezinde yapıyoruz. Yine akşam 18.00\'de devlet büyüklerimizin katılımıyla Kongre Müzemizin yanında yapıyoruz. En sonunda Sivas\'ın özgü değerleri olan aşıklarımız Sivas\'a özgü konser vermiş oluyorlar.\" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici ise bugünün sadece Sivas için değil, Türkiye, Türk ve İslam coğrafyası için de tarihi günlerden birisi olduğunu söyledi. Fuarın hayırlı olmasını dileyen Destici, ülkede son dönemlerde tarım ve hayvancılığa yapılan desteklemelerden bahsetti. Sivas\'ın tarım ve hayvancılık bakımından tarım arazilerinin büyüklüğü ve işlenebilirliği bakımından Türkiye\'nin dördüncü büyük şehri olduğunu dile getiren Destici, \"Biz bunu daha verimli hale nasıl getirebiliriz. Ürettiğimiz ürünü nasıl değerli hale getirebiliriz. Bunun sanayisini nasıl kurabiliriz. Bunun endüstrisini nasıl kurabiliriz. Hep birlikte bunun uğraşını vermemiz gerektiğini düşünüyorum.\" dedi. Çiftçiye mazotun daha ucuz verilmesi gerektiğinin altını çizen Destici \"Bizim suratli bir şekilde bu alanlarda yerli üretimi desteklememiz ve yerli gübre üretimini artırmamız gerekiyor. Burada da dışa bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Yani bu hem fiyat açısından hem de Türkiye\'deki tarımın kimyasallardan arınmış bir şekilde yapılması açısından çok önemli olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yine hayvancılık açısından, hem küçükbaş, hem büyükbaş bu anlamda yapılabilecek, atılması gereken adımlar var. Verilmesi gereken teşvikler, desteklemeler var. Dolayısıyla da bunları Sivas\'a daha fazla nasıl getirebiliriz, göçü de önleme anlamında insanları doğduğu yerde nasıl doyururuz bunun uğraşını hep birlikte vermemiz gerekir diye düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, AGRO Sivas 5\'inci Tarım Fuarı ve İlçeler Sergisi\'nin açılışını yaptı ve ardından stantları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fuardan görüntüler

-İsmet Yılmaz konuşması

-Vali Davut Gül konuşması

-Mustafa Destici\'nin konuşması

-Açılışın yapılması

-Stantların gezilmesi

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(560 MB HD Görüntü)

======================================

Gence çarptı, elektrik direğini devirdi: 2 ölü

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, hafif ticari araç durakta otobüs bekleyen bir gence ardından da yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Direk ile araç arasında sıkışan genç ve beton direğin aracın üzerine devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza öğle saatlerinde, İzmit Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi\'nde meydana geldi. Hızla ilerleyen 41 RH 707 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta otobüs bekleyen gence çarptı. Araç önündeki genç ile birlikte yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Beton elektrik direği çarpmanın şiddeti ile hafif ticari aracın üzerine devrildi. Genç beton elektrik direği ile araç arasında, üzerine elektrik direği devrilen araçta ise sürücü sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri sürücü ve gencin öldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri sürücü ile gencin cesetlerini çıkarmak için çalışma başlattı. Ölen iki kişinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Üzerine direk devrilen araçtan görüntüler

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT



======================================

Yangında evi ve park halindeki aracı yandı

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde Mustafa Gökpınar\'ın oturduğu 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, park halindeki hafif ticari aracına da sıçradı. Yangında ev ve araç kullanılmaz hale geldi.

Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi\'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökpınar, sabah evden ayrıldı. Gökpınar\'ın evinden saat 10.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı 3 itfaiye aracının yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözü yangına müdahale etti. Tüm evi saran yangın, Mustafa Gökpınar\'ın binanın yanındaki brandayla çevrili kapalı garajda park halinde bulunan hafif ticari aracına da sıçradı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında daire ve hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Olayı haber alıp gelen Mustafa Gökpınar, fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gökpınar, Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alıp, mahalle sakinlerine \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- İtfaiye araçlarının gelişi

- İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

- Yangın söndürme çalışmaları

- Yanan araçtan görüntü

- Kaymakam Nurullah Kaya’nın gelişi

- Kaya’nın mahalleliye ‘geçmiş olsun’ demesi

- Kaya’nın olay yerinden bilgi alması

- Genel ve detay görüntüler

174 MB /// 02.51

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

======================================

DOĞUM İÇİN YATIRILDIĞI HASTANEDE BEBEĞİN ÖLÜMÜNE SUÇ DUYURUSU (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zonguldak\'ta doğum için hastaneye yatan annenin bebeğinin ölümüyle ilgili Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma ve inceleme başlattığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Annenin hastaneye yatış evresinden olayın son anına kadar kurumumuzca geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Olay savcılığa intikal etmiş, adli bir vaka olarak açılan soruşturma da devam etmektedir\" denildi.

======================================

HAMAMDA DİNLENİRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) YOZGAT’ta, arkadaşlarıyla hamama giden Zabit İçöz (38), dinlendiği sırada hayatını kaybetti.

Yozgat kent merkezinde bugün sabah saatlerinde hamama giden Zabit İçöz, birlikte olduğu arkadaşlarıyla eğlenip banyo yaptıktan sonra dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra, arkadaşları, uyuduğu zannettikleri İçöz’ü uyandırmaya çalıştı. Arkadaşlarının çabasına rağmen İçöz, uyanmayınca, durum 112 sağlık ekibine ve polise bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Zabit İçöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Zabit İçöz’ün cenazesi Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamam dışından ve ambulanstan görüntü

-Cenaze aracından tabutun taşınması

-Cenazenin götürülmesi

===========

MERSİN\'DE AİLESİNİ KATLEDİP İNTİHAR EDEN ŞİZOFRENİ HASTASI İLAÇLARINI ALMIYORMUŞ

MERSİN\'de eşi Zehra (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya\'yı (5) öldürüp, intihar ettiği öne sürülen şizofreni hastası Mehmet Kaya\'nın (42) düzenli olarak kullanması gereken ilaçlarını almadığı belirtildi. Ailenin 13 yıllık komşuları Asiye Fırat, \"Onları bu duruma yokluk ve parasızlık getirdi\" dedi.

Olay, dün sabaha karşı merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Mehmet Kaya, sıcak nedeniyle evin damına serdikleri yataklarda uyuyan ailesinden önce oğlu Onurcan\'ı, ardından da silah sesine uyanan eşi Zehra ile Rabia ve Esmanur\'u başlarından tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet Kaya, daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Öğle saatlerinde komşuları, evin damında cesetleri görüp, ihbarda bulununca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ailenin cesetleri, otopsi için Mersin Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Olayın yaşandığı evin kapısı ise polis tarafından mühürlendi.

İLAÇLARINI ALMADIĞI İDDİASI

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, işsiz olan Mehmet Kaya\'nın en son 4 Mayıs 2018\'de hastaneye giderek daha önce aldığı Şizofreni hastalığı raporunu uzattığını belirledi. 30 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olan raporun uzman hekimler tarafından verildiği ve Mehmet Kaya\'nın düzenli olarak alması gereken ilaçları kullandığı iddia edildi.

KENDİ HALLERİNDE BİR AİLEYDİ

Kaya ailesinin 13 yıllık komşuları Asiye Fırat, onları bu duruma yoksulluğun getirdiği söyledi. Bugüne kadar Kaya çiftinin tartıştıklarını dahi duymadığını belirten Fırat, \"Aile arasında bir sorun yoktu, adamın psikolojik sorunları vardı ama dışarı belli etmiyordu. Onları bu duruma yokluk ve parasızlık getirdi. Hiçbir işi yoktu, ne bulurlarsa onu yiyorlardı. Benim en yakın komşumdu, bunca zamandır hiçbir kavgalarını ve tartışmalarını duymadım. Kendi hallerinde bir aileydi. Çocuklarını dövmezdi, onlara güzel yaklaşırdı. Sadece biraz psikolojik sorunları vardı. Biz de olay karşısında şaşkınız\" diye konuştu.

Otopsileri devam eden Kaya ailesinin 5 üyesinin cenazelerinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

//// YENİ GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

===============