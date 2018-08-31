DHA YURT BÜLTENİ 9

1)ŞEHİT ASKERLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Kozluk ilçesi kırsalında bugün sabah saatlerinde çıkan çatışmada, şehit olan Uzman Onbaşı Recep Turan ve Uzman Onbaşı Adem Güven\'in cenazeleri otopsi yapıldığı Bölge Devlet Hastanesi Morgundan ambulanslarla alındı. Şehit 2 askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere hava limanına götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı Recep Turan\'ın cenazesi memleketi Zonguldak\'a, Uzman Onbaşı Adem Güven\'in cenazesi de Samsun\'a uğurlanacak.

Görüntü Dökümü

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Cesetlerin konulduğu ambulansların hastaneden çıkışı

Siren çalan ambulanslar

Ambulansların hava limanına doğru hareket etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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2)İKİ BACAĞINI KAYBEDEN DANSÇI LİSA\'YA 1 MİLYON 356 BİN TAZMİNAT KARARI



DİYARBAKIR\'da, HDP tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde İstasyon Meydanı\'nda düzenlenen seçim mitinginde, DEAŞ terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden dansçı Lisa Çalan davasında, İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı\'nın 1 milyon 356 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi. HDP\'nin, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için 5 Haziran\'da Diyarbakır İstasyon Meydanı\'nda düzenlediği mitingde, DEAŞ terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 400 kişi yaralandı. Patlamada 2 bacağını kaybeden Lisa Çalan, avukatı aracılığı ile önce, saldırıda idarenin kusuru bulunduğu gerekçesiyle Şubat 2016\'da maddi ve manevi tazminat talebiyle İçişleri Bakanlığı\'na dilekçe ile başvurdu. Herhangi bir yanıt alamayan Lisa Çalan bunun üzerine, Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İçişleri Bakanlığı hakkında tazminat davası açtı.

Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde açılan dava için savunma gönderen İçişleri Bakanlığı, polisin mitingde yeterli önlem aldığını belirterek, davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve reddedilmesini talep etti. Bakanlık, patlamada bacaklarını kaybeden Lisa Çalan\'ın uğradığı manevi zararda idarenin \'kusuru\' olmadığını, istenen tazminat talebinin ise \'sebepsiz zenginleşmeye\' neden olacağını belirterek, davanın reddini istedi. Miting alanının güveliğinden sorumlu polisler hakkında açılan soruşturma raporlarında, güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirten mahkeme ise Bomba İmha ve İnceleme Müdürlüğü personeline miting alanı ve çevresinin bomba konusunda eğitimli köpeklerle aranması görevinin verildiğini, ancak alanda yapılan aramanın çevrede yapılmadığını belirtti.

Diyarbakır 2\'nci İdare Mahkemesi, geçen Temmuz ayında verdiği kararda, patlamanın önüne geçilebileceğini vurgulayarak, birçok yönüyle ihmaller zincirine dikkat çekti. Miting alanında görevlilerin önleyici tedbir aramalarını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı gerçekleştirdiğini, güvenlik tedbirlerini tam olarak yerine getirmediğini belirten mahkeme, hizmet kusuru bulunduğu kanaatine vardı. Mahkeme, Lisa Çalan\'ın uğramış olduğu maddi ve manevi zarar nedeniyle, idarenin kusuru esasına göre, İçişleri Bakanlığı\'nın 100 bini manevi, toplam 1 milyon 356 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Lisa Çalan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, yerel mahkemenin davayı sonuçlandırdığını ve bu kararın söz konusu patlamada yaralanan diğer kişiler için emsal olabileceğini söyledi. Avukat Kılınç, mitingde patlayan bomba ile ilgili soruşturma dosyası incelendiğinde idarenin kusurunun net olarak görüldüğünü de ifade ederek, kendilerinin de davayı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Avukat Ferhat Kılınç, karar ile devletin ihmalkarlığının da tespit edildiğini söyledi.

BOMBACI GÖNDER\'İN YARGILANMASI SÜRÜYOR

Diyarbakır\'da, HDP mitinginde patlayan 2 bomba ile ilgili DEAŞ terör örgütü üyesi Orhan Gönder ve 4 kişinin yargılanması Ankara\'da sürüyor. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile ilgili Orhan Gönder\'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, \'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, nitelikli öldürme, nitelikli öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\' suçlarından açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır\'dan Ankara\'ya taşınmıştı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)İZNİK\'TE GÖL ÜZERİ TARİHİ İNCELEME

BURSA Büyükeşhir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik ilçesine gidip göl içersinde bulunan tarihi yapıda incelemelerde bulundu. Aktaş ve beraberindeki heyet d6aha sonra göl içersindeki tarihi yapında bulunan bazilikalardan çıkartılan tarihi eserleri korunduğu depoda inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapan ve Hıristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1\'inci Konsil ve 7\'nci Konsil\'in gerçekleştirildiği İznik\'e giderek incelemelerde bulundu. Alinur Aktaş\'ın İznik Belediye Bakanı Osman Sargın ile gerçekleştirdiği bu incelemesine, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taş, kazı başkanı Prof.Dr.Mustafa Şahin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık eşlik etti. Restorasyonu devam eden Roma Tiyatrosu ve İstanbul Kapı\'yı gezen Alinur Aktaş daha sonra İznik Gölü\'nde bir süre önce havadan yapılan çekimlerde fark edilip gün yüzüne çıkartılan ve Senato Sarayı olduğu sanılan tarihi eseri sal üzerinde inceledi.

Aktaş, tarihi yapıdaki bazilikalardan çıkartılan aralarında insan iskeleti örtü ve tuğlaların bulunduğu tarihi eserlerin saklandığı özel bölümü gezdi.

Aktaş\'ın, yaptığı bu incelemelerde tarihi eserlerin çok daha iyi değerlendirilmesi için nelerin yapılacağı konusunda bilgi alıp görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi

Görüntü dökümü

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Bazilikadan çıkanların incelenmesi

Belediye Başkanı Sal ile göl üzerinde inceleme yaparken

Detaylar

Mehmet BULDU(Bursa))/(DHA)

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4)TRABZON\'DAKİ SOKAK RÖPORTAJI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

TRABZON\'da yerel bir internet haber sitesine sokak röportajı veren kişi, Karadeniz Sahil Yolu öncesi yaşanan ulaşım zorluklarını yöre şivesiyle yaptığı konuşma ile anlattığı görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte, yerel bir internet haber sitesi tarafından yapılan sokak röportajı sırasında Karadeniz Sahil Yolu öncesi yaşanan ulaşım zorluklarını yöre şivesi ile hatırlatan kişi, \"Buradan Samsun\'a giderken dere kıyılarından geçerdik. Şimdi bir uyana yol, bir bu yana yol. Nerden gideceğini şaşırıyorsun. Allah\'ım Recep Tayyip Erdoğan\'ı başımızdan ayırmasın\" ifadelerini kullandı. Görüntülerin remixli montajlanıp yayınlandığı sosyal medyada beğeni topladı, binlerce kez izlendi.

Görüntü Dökümü

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-Sokak röportajı görüntüsü

-Röportajın remixli görüntüsü

Haber: Fatih TURAN Kamera: TRABZON,(DHA) -

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5)LÜKS ARAÇLARA UYUŞTURUCU TİCARETİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda kokain, skunk ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden M.N.P.\'nin, uyuşturucu madde satarken dikkat çekmemek için, lüks araç kullandığı belirtildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, M.N.P. adlı şüphelinin, dünyaca ünlü Gümbet Barlar Sokağı ve Yalıkavak Mahallesi\'ndeki eğlence mekanlarında kokain ve skunk adlı uyuşturucu maddeyi sattığını tespit etti. Şüpheli bu sabah, ilçe merkezinde lüks bir araçta yakalanarak gözaltına alındı. M.N.P\'nin aracında ve evinde yapılan aramada, 20.5 gram kokain, 20 gram skunk, 1 hassas terazi, 1 öğütücü, hesap alışverişlerinin olduğu not kağıdı, 60 euro, 21 mermi ele geçirildi. M.N.P.\'nin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretinde lüks araç kullandığı belirlendi.

Kentteki ikinci bir operasyonda, H.C.Z. adlı şüphelinin İzmir\'den Bodrum\'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Bodrum Otobüs Terminali\'nde otobüsten inen H.C.Z., polis ekiplerince yakalandı. H.C.Z.\'nin sırt çantasında yapılan aramada 64 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 10 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Araçta yapılan aramadan görüntü

- Uyuşturucunun bulunmasından görüntü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)