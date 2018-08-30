DHA YURT BÜLTENİ 9

1)KOMANDOLAR ZAFER BAYRAMI’NDA ‘ZEYBEK’ GÖSTERİSİ İLE BÜYÜLEDİ

MİLLİ Mücadelenin taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 96’ncı yıldönümü Kastamonu’da da coşkuyla kutlandı. Jandarma Komando Birliği’nden bir takım askerin zeybek oyunu izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. Kastamonu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Kutlamaların sürprizi ise Kastamonu Jandarma Komando Birliği’nden er ve erbaşlardan olturulan bir takım komandonun halk oyunları gösterisi oldu. Zeybek oynayan komandolar ilgiyle izlenirken vatandaşlardan büyük alkış aldı. Hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen gösteriyi sonuna kadar izleyen vatandaşlar, komandoların tören yürüyüşü sırasında ise ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı.

Törenlere Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bayram kutlamaları

-Komandoların meydana gelişi

-Komandoların zeybek oynaması

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA) -

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2)SAMSUN\'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

SAMSUN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ilk olarak Atatürk Anıtı önünde başladı. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Anıt şeref defterini imzalayan Vali Kaymak\'ın konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi. Kutlama programı daha sonra Valilik Binası\'ndaki Yaşayan Atatürk Salonu\'nda devam etti. Vali Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri ve mülki yetkililer, tebrikleri kabul etti.

KUTLAMALARDA ROMAN HAVASI İLGİ GÖRDÜ

Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ınci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı\'nda devam etti. Tören Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin\'in askeri araç üzerinde halkı selamlamasıyla başladı. Ardından öğrencilerin şiir okumaları, askeri bando ve Canik ve İlkadım Belediye personellerinin konserleriyle devam etti. Törende Canik Belediyesi\'nin halk oyunları ekibinin roman havası kareografisi ilgi ile izlenerek protokolden alkış aldı. Tören asker, polis ve öğrencilerin geçişlerinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

-Gösterilerden detaylar

-Geçişlerden detay

(Süre: 01.10 Dk) (Boyut: 131.68 Mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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3)ADANA\'NIN İLK \'MİLLET BAHÇESİ\' EKİMDE AÇILACAK

ADANA\'nın Yüreğir ilçesindeki Seyhan Nehri kıyısında, 130 bin metrekare üzerinde yapımına devam edilen, kentin ilk \'Millet Bahçesi\', ekim ayında açılacak. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bahçede piknik ve festival alanları, yürüyüş ile bisiklet yolları ve 3 bin ağaç olacağını belirterek, \"Burası tam olarak bir yaşam alanı olacak\" dedi. Adana\'nın ilk \'Millet Bahçesi\'nin Yavuzlar Mahallesi\'nde, 130 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı sürdürülürken, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, şantiyede incelemelerde bulundu. Nehir kıyısına yapılan bahçede, ailelerin rahatça vakit geçirip, piknik yapabileceğini belirten Başkan Çelikcan, \"Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra gösterilerin yapılabileceği festival alanı da burada hizmete girecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı\'mızın da ifade ettiği gibi içinde emeklilerin verimli vakit geçirebileceği tesis ve kütüphane yapıyoruz\" diye konuştu.

Adana halkının \'Millet Bahçesi\'nde eğlenceli saatler geçirebileceklerini kaydeden Çelikcan, \"Gördüğünüz gibi Seyhan Nehri\'nin hemen kıyısındayız. Adana\'mızın sembollerinden olan Merkez Camii buranın manzarası. Yani burası tam olarak bir yaşam alanı olacak. Tesisler tamamen ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca merkezi olmasından dolayı ulaşım da çok kolay olacak. Kenar mahallelerden de zaman zaman vatandaşlarımızı buraya servisle getireceğiz\" dedi.

Projeyle Adana\'ya ilk \'Millet Bahçesi\'nin yapıldığını dile getiren Başkan Çelikcan, alanda eğlence araçları \'deniz feneri\' ile \'zipcoaster\'ın da olacağını kaydetti. Aileler dinlenirken, çocuklarının da gün boyu bahçede eğleneceğini belirten Çelikcan, \"3 bin ağacın yer alacağı bahçemiz, ekim ayında hizmete açılacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Millet bahçesinin havadan drone görüntüsü

- Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan\'ın konuşması

- Piknik alanları

- Sosyal tesislerden görüntüler

- Drone ile genel görüntüler

- Oyun alanının drone görüntüsü

- Seyhan Nehri\'nin görüntüsü

- Hayal yelinin görüntüsü

- Sabancı Merkez Cami ve Seyhan Nehri\'nin görüntüsü

- Dikilen ağaçlardan aktüel görüntüler

- Çimento dökülmesi

- İş makinesinin görüntüsü

- Başkan Çelikcan\'ın incelemelerde bulunması

- İşçilerin çalışması

- Detay görüntüler

SÜRE:05\'08\" BOYUT:948 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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4)MİLLET BAHÇESİ\'NİN YAPILACAĞI STADYUMUNUN YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın 24 Haziran\'da yapılan genel seçim öncesindeki vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, Eskişehir\'in Odunpazarı ilçesinde hizmete açılacak. Millet Bahçesi\'nin yapılacağı, 65 yıllık Eskişehir Atatürk Stadyumu\'nda yıkım çalışmalarına devam ediliyor. İhaleyle yıkım işini üstlenen firma tarafından 3 ay içinde, Vişnelik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi\'ndeki eski stadyumun yıkımı gerçekleştirilecek. İş makineleriyle stattaki tribünlerin yıkım çalışmaları sürdürülürken, yoldan geçen bazı kişiler de durup, çalışmaları izliyor. Kent sakinleri, stadyumda herkesin anısının olduğunu, Eskişehirspor\'un maçları kazandığında sevindiklerini, yenildiğinde ya da küme düştüğünde ise üzüldüklerini söyledi.

\'YIKIMI BİZİ ÜZÜYOR\'

Eskişehir\'de yaşayan Ömer Sönmez, stadın yıkımına ilişkin \"Herkesin olduğu gibi benim de bu stadyumda anılarım var. Öncelikle bu stadın yıkılması bizi çok üzüyor. Ama tabi teknoloji ilerledikçe yeni statlar yapılınca modern statlara kavuşuyoruz ve ister istemez de buna ayak uyduruyoruz. Eskişehirspor\'un şu anki halini görünce daha çok üzülüyorum. Buralarda olmaması lazım. Bizim seyircimiz bunu hak etmiyor. İnşallah daha güzel günler göreceğiz\" dedi.

Çetin Altan ise \"Eskişehirspor taraftarı bir başkadır. Yağmurda da burada maçları izledim. Ağladığım da çok oldu, sevindiğimiz maçlar da oldu\" diye konuştu.

Hüseyin Yetgin de \"Dünya tarihine bakacak olursanız bir şeyin yok olması, bir şeyin doğmasına neden olur. Burası yıkılıp, Millet Bahçesi olacak. Park olması güzel bir olay. Burada anılar var. Ancak doğal karşılamak, yıkılacağını kabullenmek gerekir\" dedi.

Eskişehir\'de, 1953 yılında yapılan, 15 bin seyirci kapasiteli Atatürk Stadyumu\'nun bulunduğu 56 bin 400 metrekarelik alanda, yıkımın ardından Millet Bahçesi için çalışma başlatılacak.

Eskişehir\'de, Atatürk Stadyumu\'nun yıkılması kararının ardından Sazova Mahallesi\'nde, 33 bin kişilik yeni stadyum yapıldı. Eskişehirspor futbol takımının maçları, bu yeni stadyumda yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkım çalışması süren stadyumun drone ile çekilen görüntüsü,

-Stadyumun önünden çekilen görüntü,

-Stat önünde vatandaşların konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

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5)\'LAZ 53 TENCERE ROKET ATAR\' PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

RİZE\'nin Ardeşen ilçesinde, tencere içerisine koydukları torpilleri patlatan ve kapağını metrelerce yükseğe fırlatan 3 kişi o anları kayda aldı.\'Laz 53 tencere roket atar\' başlığı ile paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Ardeşen ilçesinde bir yaylaya çıkan 3 kafadar, tencere içine torpil koyup ateşledikten sonra kapağını kapattı. Tencere kapağı bir süre sonra torpilin patlamasıyla metrelerce yükseğe fırladı. O anları kayda alan 3 kişi, görüntüleri \'Laz 53 tencere roket atar\' başlığı ile paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

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Tencere içerisinde torpil patlatılma görüntüleri

Haber: Adem AKATİN RİZE-DHA

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