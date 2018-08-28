DHA YURT BÜLTENİ-9

1)YÜZEN BOĞANIN YENİ SAHİBİ HALUK LEVENT OLDU; ADINI \'FERDİNAND\' KOYDU

RİZE\'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı sanatçı Haluk Levent, satın aldı. Haluk Levent, \'Kara Şahin\' adlı boğanın adını, 80\'li yılların çizgi film kahramanı \'Ferdinand\' olarak değiştirdi.

Sanatçı Haluk Levent, Rize\'nin İyidere ilçesinde bayramın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan kurbanlık boğayı satın aldı. Twitter hesabından duyuru yapan Haluk Levent, \"Boğayı satın aldık. İzmir Kemalpaşa çiftlik hayvanları barınağına gönderme kararı aldık\" duyurusuna yer verdi. Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla ulaştığı boğa sahipleriyle fiyatta anlaşıp boğayı satın alan Levent, yeni bir paylaşımda da bulunarak, sahiplerince \'Kara Şahin\' adını taşıyan boğaya çizgi film kahramanı \'Ferdinand\' ismini verdiklerini söyledi. Levent, paylaşımında \"Adını \'Ferdinand\' koyduk. Bir çizgi filmde dananın adı idi. O da kaçıyordu böyle\" ifadesinde bulundu.

BOĞANIN YENİ EVİ İZMİR OLACAK

Demirören Haber Ajansı (DHA) konuşan sanatçı Haluk Levent, \"Hayvanın görüntülerine ilk gördüğümde içim burkulmuştu. Sahibine ulaşmak için çok uğraş verdik. Sizlerin de sayesinde hayvan sahibine ulaştık. Denizde o kadar süre kalmayı başarabilen bir hayvan kesilmemeliydi. Hayvanın kesilmediği, sağlığının iyi olduğunu da öğrenince mutlu olduk. Hayvancağızı, İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanları Barınağına bağışlamak üzere satın aldık. Adını \'Ferdinand\' koyduk. Çünkü o da çizgi filmde yer alan dananın adıydı. Trabzon\'daki ahbaplar, anlaştığımız biz kargo şirketiyle boğayı en kısa sürede teslim alıp, yeni evi olacak olan İzmir\'e getirecek\" dedi.

\'KARA ŞAHİNİMİZE VEDA EDİYORUZ\'

Boğanın sahiplerinden Zekeriya Balık, kendilerine telefonla ulaşan sanatçı Haluk Levent\'le yapılan pazarlık sonrası anlaştıklarını ve boğayı kendisine sattıklarını belirtti. Boğayı 15 bin liraya satıklarını söyleyen Balık, \"Kara Şahinimiz ile baya bir maceramız oldu. Onu asla unutmayacağım. Yaşamımda ayrı bir anısı oldu. Yaşananlar üzerine sanatçı Haluk Levent ile görüştük. Boğayı almayı istediğini söyledi. Başka birçok teklifler de gelmeye başladı. Ortağım ve ben görüşme sonrası boğayı Haluk beye sattık. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi bir sanatçı. Artık boğamız ölümsüzleşti. Bu nedenle de hayvanımızla çok anlamlı bir vedamız olacak. Kara şahinimiz artık, İzmir\'e yolcu edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Dün geçilen görüntüer

(Haber-Kamera: Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)-

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2)HOPA\'DAKİ TAKSİCİ CİNAYETİ KAMERADA

ARTVİN\'in Hopa ilçesinde, taksi şoförü İshak Köse\'nin (25), terminalde küfürlü konuştukalrı gerekçesiyle uyardığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Hopa terminalinde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse\'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan yakalamak için başlatıkları çalışamları sürdürürken, silahlı saldıır anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntüde, tartışma yaşanan yerde 2 kişiden birinin belinden çıkardığı tabanacasını, taksi şoförü İshak Köse\'ye yönelterek defalarca atelşlediği görüldü.

Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, bugün ilçedeki Hopa Merkez Camii\'nde kılınan öğle namazının ardından Eşmekaya köyünde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Olay anı güvenlik kamerası

(Haber-Kamera: HOPA-DHA

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3)DOWN SENDROMLU ZEYNEP\'İN HAYALİ GERÇEK OLDU

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, down sendromlu 40 yaşındaki Zeynep Yılmaz\'ın hayalini kurduğu kına gecesi gerçekleşti. Gecede kınası yakılan Zeynep, sevdikleriyle gece boyunca oynayıp eğlendi.

Erenler\'de yaşayan down sendromlu Zeynep Yılmaz hep kına gecesinin yapılacağı günü hayal ediyordu. Ailesine ve yakınlarına sürekli kına gecesi hayalini anlatan Zeynep\'in beklediği o gün geldi. Adapazarı\'nda faaliyet gösteren bir organizasyon şirketi ve Erenler Belediyesi, Zeynep\'in hayalini gerçekleştirmek için etkinliğin yapımını üstlendi. Zeynep için Erenler Belediyesi\'nin düğün salonunda kına gecesi düzenlendi. Kına gecesine Zeynep\'in ailesi, sevdikleri ve Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk katıldı. Gecede bindallı kıyafet giyip kına yakan Zeynep, sevdikleriyle birlikte oyunlar oynayıp eğlendi. Yakınları, Zeynep\'in duvağını kapatıp etrafında dönerek \'gelin kınası\' türküsünü söylediler. Mutluluğu gözlerinden okunan Zeynep\'e para takan yakınları tebrik edip, onunla birlikte fotoğraflar çekildi.

Zeynep\'in hayalini gerçekleştirenlere teşekkür eden ablası, \"Kızımızın hayalini gerçekleştirdik. Allah onlardan razı olsun. Zeynep\'in mutlu olduğunu görmek bizi de çok mutlu etti.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zeynep\'in sahneye çıkışı

-Başkan Cavit Öztürk\'ün tebriği

-Eğlence, oyun oynamaları

-Detaylar

(Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI-ERENLER(Sakarya), (DHA) -

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4)SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEĞE VATANDAŞ SAHİP ÇIKTI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde sürüden ayrılan ve bir evin bahçesine konan leyleğe, Hayrullah Kura sahip çıkarak belediye ekiplerine teslim etti.

Leylek sürüleri 4 gün önce Kargaçayırı Mahallesi\'nin üstünden geçerken sürüden ayrılan bir leylek Hayrullah Kura\'nın evinin bahçesine indi ve bir daha da uçamadı. Leyleği gören Kura, onu evinde misafir edip karnını doyurmaya başladı. 4 gün boyunca leyleğe evinde bakan Kura, daha sonra Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan\'ı arayıp bilgi verdi. Belediye ekipleri eve gelerek leyleği teslim aldı.

Bahçede uçamayan bir leyleği gördüğünü belirten Hayrullah Kura, \"Bu aralar leylekler göç ediyor, bu leylekte sürüden ayrılmış ve bahçeme konmuş, bende hemen alıp kümese koydum, yiyecek veriyorum pek yemiyor, Belediye Başkanı Baki Tezcan\'ı aradım sağolsun ekip gönderdi\" dedi.

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ise vatandaşın kendisini aradığını ifade ederek \"Kargaçayırı mahallesinden vatandaşlarımız arayıp uçamayan bir leylek olduğunu söylediler. Sanırım sürüden ayrılmış, yolunu şaşırmış. Bizler de ekiplerimizi gönderip leyleği aldırdık, Kahramanmaraş Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü\'ne yetkililerine teslim edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hayrullah Kura\'nın açıklaması

- Ekipler leyleği teslim alırken

- Leyleğin Andırın\'a getirilmesi

- Baki Tezcan ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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