DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KARASU\'DA \'NOROVİRÜS\' TESPİT EDİLDİ, HASTANEYE BAŞVURU SAYISI 4 BİN 500\'Ü BULDU

SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye akın eden vatandaşlarda \'norovirüs enfeksiyonu\' tespit edildi. Sağlık Müdürlüğü, son 6 günde başvuru sayısının 4 bin 500\'ü bulduğunu açıkladı. Karasu\'da, Kurban Bayramı tatilinde, İlçe Devlet Hastanesi\'nin acil servisi, bulantı, kusma ve ishal belirtileri gösteren hastalarla doldu. 65 bin nüfuslu Karasu\'nun, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 10-15 kat arttığı tahmin edilirken, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı uzmanlar hastalığın \'norovirüs enfeksiyonu\' olduğunu tespit etti. Son 6 günde Karasu Devlet Hastanesi\'nin acil servisine aynı şikayetle başvuranların sayısının 4 bin 500\'e ulaştığı açıklandı. Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklama şöyle:

\"Karasu ilçemizde görülen ishal vakalarıyla ilgili hastalardan alınan numuneler üzerinden yapılan inceleme sonuçlarına göre etkenin norovirüs olduğu belirlenmiştir. Norovirüs yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi, insandan insana temasla da bulaşabilmektedir. Virüs bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal belirtileri ile seyretmekte ve hastalar yeterli sıvı alımı ve istirahat ile kendi kendine 3-4 gün içerisinde düzelebilmektedir. Ancak başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, bulantı ve kusması fazla olan hastaların sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. El hijyeninin su ve sabunla sağlanması en önemli korunma yöntemidir. Ayrıca hastalıktan korunmada güvenli yiyecek ve içecek kullanılması, kapalı içme suyu, yeşil sebze ve meyvelerin kaynatılmış sularla yıkanması ya da sirkeli suda bekletilmesi önemlidir. Hastaların yemek yapım ve dağıtımı gibi işlerden üç gün süreyle uzak durması, hasta olmayanlarla mümkün olduğunca direkt temas etmemesi ve havuzlara girmemesi önerilir. Hasta çıkartıları ile temas eden yüzeylerin çamaşır suyu ile silinmesi önerilir. Son olarak hastaların şikayetleri geçtikten 48- 72 saat sonrasına kadar toplu yaşanılan yerlere gitmemesi ve evlerinde dinlenmesi ve SASKİ kontrolünde olmayan mahalle çeşmelerinin kullanılmaması önerilir. Aynı şikayetlerle hasta başvurularının başladığı ilk günden bugüne kadar sağlık kuruluşlarımıza gelen vaka sayısı 26 Ağustos tarihi itibarıyla 4 bin 500 olmuştur. Sağlık kuruluşlarımıza başvuran tüm vakaların tedavi ve takipleri yapılmıştır. Hastanelerimizde yeterli sayıda personel görevlendirilmiş olup, yatış gerektirecek ağır vakalar bulunmamaktadır.\"

9 İŞ YERİNİN KÜL OLDUĞU YANGINI, SANAYİ SİTESİNİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKARMIŞ



Konya\'da 2 gün önce Marangozlar Sanayi Sitesi\'ndeki iş yerinde çıkıp, 9 iş yerinin kül olmasına neden olan yangının, sanayi sitesinin güvenlik görevlisi A.B.\'nin hızar makinesiyle odun kestiği sırada etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.B., \"Pişmanım, bilerek yapmadım\" dediği öğrenilirken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangın, cuma günü 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi\'ndeki Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya\'ya ait palet atölyesinde çıktı. Hızla yükselen alevler, yandaki Hasan Çınar\'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yakındaki vernik ve tiner deposuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler metrelerce yükselirken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından 9 iş yerinin kül olduğu tespit edildi. Yangının ilk belirlemelere göre, forkliftin patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

2)YANGINI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKARMIŞ

Yangının söndürülmesinin ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri, sanayi sitesinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, yangının çıktığı iş yerinden yangın çıkmadan kısa süre önce sanayi sitesinin özel güvenlik görevlisi A.B.\'nin ayrıldığını tespit etti. Polis bunun üzerine A.B.\'yi gözaltına aldı. A.B., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. A.B., yangının çıktığı iş yerindeki hızar makinesinde odun kestiğini, çıkan kıvılcımların ağaç parçalarını tutuşturduğunu alevleri görünce de paniğe kapılıp kaçtığı belirtildi. Alevlerin arasında kalan forkliftin de patladığı öğrenildi. A.B.\'nin yanan iş yerinden ayrıldıktan sonra da polisi arayarak yangın ihbarında bulunduğu öğrenildi. İfadesi tamamlanan A.B., \'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Yangının çıktığı sanayi sitesinde AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları ise halen sürüyor. Olay yerine gelen Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, \"Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Düzenlenen raporları Ankara\'ya sunacağız. Esnafımızın zararının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

3)EŞİNİ DÖVEREK, ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Muş\'un Malazgirt ilçesinde Nevzat Taşdemir (33), 7 çocuğunun annesi Sevim Taşdemir\'i (30) evde döverek öldürdükten sonra çatı katına çıkıp, kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. Olay, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Saltukgazi Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Nevzat Taşdemir ile eşi Sevim Taşdemir arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat Taşdemir, eşini dövmeye başladı. Bu sırada evde olan çiftin çocukları, komşulara giderek, yardım istedi. Telaşla daireye gelen komşular, Sevim Taşdemir\'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Taşdemir\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sevim Taşdemir\'in cansız bedeni, incelemenin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri ise evde kadının eşini aramaya başladı. Çatı katına çıkan ekipler, Nevzat Taşdemir\'in iple tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Nevzat Taşdemir\'in cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Anne- babalarını kaybeden çocuklar ile ailenin yakınları, mahallede gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)TURİZMCİ ÇİFTE BAYRAM YAŞADI

MUĞLA\'nın turistik ilçelerinde Kurban Bayramı yoğunluğu turizmci ve esnaflara çifte bayram yaşattı. Turizmciler en son 2 yıl önce böyle bereketli bir bayram geçirdiklerini belirtti. Tesisler yüzde 100 doluluğa ulaşırken yoğun talep üzerine ek yataklar kondu, işletmeciler, çaresiz kaldıklarında kendi odalarını bile tatilcinin hizmetine sundu. Esnaf da bu hareketlilikten payını aldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla\'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Gökova, Göcek, Dalyan ve Datça gibi turistik şehirlerini tercih eden vatandaşlar, turizm sektöründeki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Bayram tatilcilerinin turistik şehirlerinden ayrılmaları ardından turizmci ve esnaflar, bayramda yaşanan yoğunlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MARMARİS

Bayram tatilinde Muğla ve yöresini tercih eden tatilcilere teşekkür edip, \"Ayaklarına sağlık\" diyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, \"Çok meşakkatli 10 günlük bayram sonucunda ortaya güzel bir resim çıktı. Tatilciler arkalarında çöp dağları bıraktılar ama bir daha ki sefere sürdürülebilir çevre turizmin önemini anlayacaklardır. Bizler için turizm sezonu ve bayram bereketli geçti. Sıkıntılı yıllarımız sonrası Güney Ege Bölgesi ve Türkiye ekonomisine bayram tatili ciddi ekonomik katkı sağladı. Çok kısa süre içinde Muğla çevresinde 10-15 milyon tatilci ağırlamak dünya da kimseye nasip olmayacak bir durum. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı\'nda bu bayrama yaklaşan yoğunluk yaşamıştık. Uzun yıllar özlediğimiz bir tablo idi. Bu ikincisi olan tarihi bir kalabalıktır. Bu kalabalığın altında başarı ile kalktık. Dünyanın 6\'ıncı turist kabul eden ülkesiyiz. Bu bayramda iş tecrübemiz ve bilgi birikimimizle misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Kaza ve bela olmadan bayram tatilini bitirdik. Ağırladığımız misafirlerimiz ve bizler çok memnunuz. Bundan sonra bayramda yaşanan eksiklikleri göz önüne alıp yapacağımız değerlendirmelerle daha iyi hizmet etmeye çalışacağız\" dedi.

\'28 YILDIR ESNAFLIK YAPIYORUM İLK DEFA BU KADAR KALABALIK VE ALIŞVERİŞ YAPAN TATİLCİ GÖRDÜM\'

Marmaris\'teki 4 yıldızlı bir otelin genel müdürü Salim Akçay da \"Bayram öncesi yoğunluk olacağını bildiğimiz için tedbirlerimizi almıştık. \'Rezervasyonsuz gelmeyin\' ve \'Otellerden boş oda teyidi alarak gelin\' gibi uyarı ve duyurularımız olmuştu. Bayram süresi çok yoğun geçti. Beklenen de daha fazla kalabalık oluştu. İki yıl önce Ramazan Bayramı\'nda böyle bir kalabalık mevcut idi. Yaşanmış tecrübe olunca misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık\" dedi.

Kapalı Çarşı\'da deri ve giyim eşyası mağazası işleten, aynı zamanda yeminli tercüman olan Bülent Ünver, \"Esnaf olarak, bayramda ilçemize gelen tatilcilerden çok memnun kaldık. Oldukça iyi bir kalabalık vardı. Yerli turistler, çarşımızda yoğun alışveriş yaptı. 28 yıldır esnaflık yapıyorum ilk defa bu kadar kalabalık ve alışveriş yapan tatilci gördüm. Tatilcilerin Marmaris\'i tercih etmesi ve alışveriş yapması yüzümüzü güldürdü\" dedi.

REKOR KIRILDI

Datça\'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kırıldı. Otellerdeki doluluk oranları yüzde yüzlere ulaşırken artan talep karşısında soruna ek yataklarla çözüm arayan işletmeciler, çaresiz kaldıklarında kendi odalarını bile tatilcinin hizmetine sundu. Sadece otelciler değil, gözlemecinden restoran işletmecilerine, dondurmacıdan mısırcıya kadar hemen herkes yaşanan yoğun turizm hareketinden payını aldı. Datça\'da 16 yıldır yaz aylarında plajlarda çalışan 33 yaşındaki Bahadır Arslanbek, böylesine bir yoğunluğun hiçbir zaman yaşanmadığını söyledi. 24 Haziran seçimleri ve ardından yaşanan döviz kurundaki artışlara rağmen turizmin tavan yaptığını ifade eden Arslanbek, \"Datça\'da hiç olmadığından fazla bir kalabalık vardı. Tatilcilere de hak vermek gerekiyor ama kış ayları da Datça\'da mükemmeldir. Ekim-Kasım ve Aralık aylarını da denemelerini tavsiye ediyorum\" dedi.

Datça\'da bir plajda gözlemecilik yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk annesi 67 yaşındaki Dudu Art ise Kurban Bayramı tatilinde hiç olmadığı kadar iş yaptığını belirtirken, \"Sezon başında biraz endişeliydik. \'Acaba bu sezon nasıl olacak\' diye düşünüyorduk. Bayram tatili yüzümüzü güldürdü. Çok yoğun günler geçirdik. Krize inat, turizmde rekor kırıldı\" diye konuştu. Datça\'nın genç otel işletmecilerinden Özge Atalay (31) dokuz günlük yoğun bir bayram temposunun geride kaldığını belirterek, \"Datça, bayramda inanılmaz kalabalıktı. Plajlarda şezlong bulunamadı, akşam restoranlarda ise yemek yiyecek yer kalmadı. Datça, yaşanan ekonomik zorluklara rağmen kapasitesinin çok üzerinde bir taleple karşı karşıya kaldı. Gönül ister ki bu yoğunluk tüm bir sezona yayılsın. Datça sadece \'deniz-kum güneş\' demek değil. Doğasıyla iklimi ile iki ay haricinde belki de dokuz ay süreyle gelinebilecek güzelliklere sahip. Bayram tatilleri dışında da misafirlerimizi daha verimli ağırlamak isteriz. Keşke, 9- 10 günlük periyotlara sıkışmadan rahatça tatil yapabilecekleri diğer günlerde de buraya gelseler\" dedi.

2 MİLYONA YAKIN TATİLCİYİ AĞIRLAYAN BODRUM DA MEMNUN KALDI

Bayram tatilinde yaklaşık 2 milyona yakın tatilciyi ağırlayan Muğla\'nın Bodrum ilçesinde esnaf da turizmci de yoğunluktan memnun kaldı. Son iki yılın en hareketli bayramının yaşandığı Bodrum\'da esnaf ve turizmci gelecek bayramların daha hareketli ve dolu olacağını öne sürdü. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum\'un bayramı iyi geçirdiğini yaşanan doluluğun hem otelciyi ve hem esnafı memnun ettiğini söyledi. Kavala, \"Bayram herkes açısından iyi geçti. Çünkü yoğunluk vardı, doluluklar yüzde 100 seviyesindeydi. Yunan Adaları\'ndan gemiler, feribotlar geldi, gitti. Çarşı çok doluydu, trafik çok yoğundu\" dedi.

\'2 YILDIR BODRUM\'DA BÖYLE BİR BAYRAM YAŞANMAMIŞTI\'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, bayram yoğunluğunun acentacıları mutlu ettiğini ve gelecek bayramlarda da aynı şekilde doluluk beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Bodrum hakkında çıkarılan \'Bodrum pahalı\' söylentilerinin gerçeği yansıtmadığına inanıyorum. Ama genel olarak, bayramda yaşanan yoğunluktan da turizmdeki gidişattan da memnunuz. Misafirlerin de memnun ayrıldığına inanıyoruz. 2 yıldır Bodrum böyle bir bayram, böyle bir doluluk yaşamamıştı. Biz kendi elimizdeki donelere bakıyoruz. Havaalanından gelen yolcu sayısı, transferi yapılan yolcu sayısı, otellerdeki doluluk verileri gibi. Bunlara baktığımız zaman genel itibariyle iyi bir bayram geçti. Bu doluluk bayram sonrasında da devam ediyor. Bu durum da bizi sevindiriyor. Seçimler nedeniyle, vatandaşlar haziran ayındaki tatil planlarını ağustos ve eylüle kaydırmış olabilir. Bu şekilde devam edecek görünüyor, bu sevindirici. Bayram beklenilenden iyi karşılandı. Sorun yaşanmadan, gayet güzel bayram geçirdik. Bundan sonraki bayramlar için iyi bir hazırlık oldu. Çünkü, bundan sonra da bayramların böyle dolu geçeceğine inanıyorum.\"

\'DOLULUK, ESNAFIN İŞLERİNE AYNI ORANDA YANSIMADI\'

Bodrum Esnaf ve Sanayicileri Derneği Başkanı Emre Köroğlu da bayramda Bodrum\'un dolu olduğunu ancak esnaf açısından bakıldığında doluluğun alışverişe yansımadığına dikkat çekti. Köroğlu, Bodrum\'un kış nüfusu değil, yaz nüfusunun dikkate alınarak, altyapı yatırımlarının da bir an önce yapılmasını istedi. Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bayram esnafımız açısından çok yoğun geçti. Bu yoğunlukta Bodrum esnafı en iyi hizmeti vermeye çalıştı. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta Bodrum\'un altyapı ve üstyapı çalışmalarına bir an önce hız verilmesinin gerekliliği. Yatırımların bu noktada yalnızca kışlık 160 bin nüfus olarak değerlendirilmemeli. Bodrum gibi turizm bölgelerinin çok daha özel bir statü içerisinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu sene gündemde olan konu bir de fiyat dengesizliği oldu. Bizim açımızdan yanlış bir algı. Bu noktada yerli turist bazında bakıldığı zaman, \'Bodrum çok pahalı\' algısının olmadığının da altını çizmek gerekiyor. İstanbul\'da neyi, nerede hangi bütçelerle yiyebiliyorsak, Bodrum\'da da restoranlarda aynı potansiyeli bulmak mümkün.

Kurban Bayramı\'nı da çok büyük bir yoğunluk içerisinde geçirdik. Önümüzdeki yılların da aynı şekilde olacağı kanaatindeyim. Ama bizim de hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.\"

Köroğlu, gelen tatilci yoğunluğuna bakıldığında yüzde 300- 400 artışa rağmen bunun esnafın işlerine bu oranda yansımadığını kaydetti.

FETHİYE\'DE TURİZMCİLER VE ESNAF ÇİFTE BAYRAM YAŞADI

Fethiye\'deki turizmciler de 9 günlük Kurban Bayramı\'nda çifte bayram yaşadıklarını, sektöre canlılık geldiğini söyledi. Fethiye\'de 9 günlük bayram tatili boyunca tüm tesisler yüzde 100 doluluğa ulaşırken, otel, motel ve pansiyon bulamayanlar ya otomobillerinde ya da kurdukları çadırlarda kaldı. Kumburnu Tabiat Parkı Plajı\'nı 9 günlük tatilde 100 bin tatilcinin ziyaret ettiği kaydedildi. Ayrıca yamaç paraşütü şirketleri de büyük yoğunluk yaşadı. 9 gün boyunca Babadağ\'da hava güzel olunca paraşüt şirketleri en bereketli bayramı yaşadı. Tatil boyunca Ölüdeniz\'e turist akını nedeni ile kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Otoparklar yetmeyince yol kenarlarında kilometrelerce araç parkları yer aldı. Fethiye Otelciler Birliği Başkanı ( FETOB) Bülent Uysal, \"En bereketli bayramı geçirdik. Oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yer bulamayanlar araçlarında geceledi. 3 günlük trafik sıkışıklığı yaşadık. Bundan da şikayetçi değiliz. Turizmcilerin yüzü güldü. Güzel bir bayram geçirdik. Fethiye\'yi tercih eden misafirlerimizi sürekli Fethiye ve Ölüdeniz\'e gelmelerini arzuluyoruz. Yıl boyunca Fethiye yerli turistin cazibe merkezi olma özelliğine sahiptir\" dedi. Ölüdeniz Kumburnu Tabiat Parkı İşletme Müdürü Halil Gören de ilk kez böylesine bereketli bayram yaşadıklarını vurgulayarak, \"Yerli turist ağırlamada rekora gittik. Kumburnu Tabiat Parkına hemen her gün 10 bin kişi ziyaret etti. Yerli tatilcilerimizin bu bereketi Fethiye ve ülke ekonomisine büyük bir nefes oldu. Müşterilerimizi şikayetsiz ve sorunsuz ağırlamaktan dolayı mutlu olduk. Hala yerli ziyaretçilerimiz var\" diye konuştu.

5)IŞIN KARACA KARDEŞİYLE DÜET YAPIP, DAVUL ŞOVU SUNDU

POP müzik şarkıcısı Işın Karaca, Antalya\'nın Serik ilçesindeki Gloria Otel\'de konser verdi. Sahnede kardeşiyle düet yapan Işın Karaca, izleyenlerine davul şovu da sundu.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Otelleri\'nde yaz konserleri kapsamında şarkıcı Işın Karaca sahneye çıktı. Yan yana bulunan 3 otelin ortasında oluşturulan sahildeki konser alanında kendisini dinlemeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin arasında şarkılarını seslendiren Işın Karaca, yaklaşık bir saatlik konserinde Türkçe, İngilizce ve arabesk şarkılardan oluşan bir demet sundu.

Kendisini dinlemeye gelen tatilcilerle bolca özçekim yapan Işın Karaca, konserinin bir bölümünde kardeşi Serdar ile düet yaptıktan sonra, davul şovu yaptı.

