DHA YURT BÜLTENİ -9

1)KAPIKULE\'DE GURBETÇİLERİN 8.5 KİLOMETRELİK KUYRUK ÇİLESİ

Yaz tatillerini geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı\'nda dün başlayan çift sıra kuyrukları bugünde devam ederek 8.5 kilometreyi geçti. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte Kapıkule\'den 5 bin araçla 25 bin kişinin çıkışı yapılırken, geçen yıl yol ortasına bıraktıkları çöplerle eleştirilen gurbetçilerin bu yıl çöp bırakmadıkları görüldü. Avrupa\'da yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirdikten sonra dönüş yoluna geçmesi sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı. Dönüş için karayolunu tercih ederek Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Bulgaristan\'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapısıyla, Yunanistan\'a açılan Pazarkule de dün başlayan kuyruklar bugün artarak devam etti. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda gümrüğün dışına taşan kuyruklar bugün çift sıra olarak 8.5 kilometreye kadar ulaştı. Pazarkule sınırında ise 4 kilometreyi geçti.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te yaşadığını anlatan Hasan Aras, gece yarısında kuyruğa girdiğini ve gümrüğe henüz ulaşamadığını söyledi. Gurbetçilerin her yıl kuyruklarda beklemek zorunda kaldığını kaydeden Aras, \"Türkiye tatilimiz çok güzel geçti ama sonu berbat. Gümrüğün çilesine bir çare bulunması lazım. Gece 04.00\'te geldik, daha gümrüğü göremedik. En az 8 kilometrede gümrüğe var. Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum\" dedi. Yunus Ceylan\'da sabah saatlerinde kuyruğa girdiğini belirterek, uçak fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesini istedi. Ceylan, \"Uçak fiyatları çok yüksek olduğu için otomobille geliyoruz. Sezonda daha uygun rakamlara çekilirse ben paramı Türkiye\'de harcayacağım. Gelirken de Sırbistan\'dan Bulgaristan\'a 11 saat bekleyerek geçiş yaptık. Memleketini en çok seven gurbetçiler ama türlü çilesini de çeken onlar\" şeklinde konuştu. Bolu\'da tatilini geçirip Almanya\'da dönüşe geçen Bülent Zorlu da 11 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, \"Buradan sonra 2 bin kilometre daha yolumuz var. Böyle kuyruklar olunca insan gelmek istemiyor. Uçak biletleri pahalı, araçla geldik. Bundan sonra gelmeyeceğiz herhalde\" dedi.

BU KEZ ÇÖP BIRAKMADILAR

Geçen yıl gurbetçilerin dönüşleri sırasında Kapıkule\'de kilometrelerce kuyruk oluşmuş, yol kenarına bırakılan çöpler gündem olmuştu. Gurbetçilerin dönüşlerinin ardından yaklaşık 5 ton çöp toplanırken, bu yıl yol kenarlarına çöp bırakmadıkları gözlendi.

24 SAATTE 6 BİN ARAÇ ÇIKTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 6 bin araçla 25 bin kişinin çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9\'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

Görüntü Dökümü:

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-Çift sıra araç kuyruğu

-Araçları yanında bekleyen gurbetçiler

-Sırada bekleyen araçlar

-Gurbetçilerle röp.

-Kapıkule tabelası

-Araç sürücüleri detay

-Yol kenarında bekleyenler

-Kapıkule\'ye giriş yapan araçlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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2)TIR\'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ

ÇORUM\'un İskilip ilçesinde, TIR\'la kafa kafa çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, İskilip ilçesi Karaburun köyü mevkiinde meydana geldi. İrfan Ünlü (40) yönetimindeki 33 ZK 034 plakalı otomobil ile Mehmet Yücetürk yönetimindeki 19 PE 845 plakalı TIR, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yağınına döndüğü kazada sürücü İrfan Ünlü ile yanındaki eşi Ayşegül (37), çocukları Samet (13) ve Mustafa Semih Ünlü (11) ile sürücünün kardeşi Mustafa Ünlü (20) hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan cesetler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, İskilip Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI

Çorum\'da TIR ile çarpışan otomobilde yaşamlarını yitiren aynı aileden 5 kişinin, Kahramanmaraş\'ta bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Çorum\'un Bayat ilçesine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Sürücü İrfan Ünlü\'nün Bayat İtfaiyesi\'nde itfaiye çavuşu olarak görev yaptığı ifade edildi.

Kazada hurdaya dönen araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay (cep telefonu görüntüsü)

-Cesetlerin çıkarılması çalışması (cep telefonu görüntüsü)

(SÜRE:52 sn ) (BOYUT:51.4 MB)

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)

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3)\'HAYIR İÇİN PARA DAĞITACAĞIZ\', DEYİP KOLUNDAKİ BİLEZİKLERİ DE DOLANDIRDILAR

Konya\'nın Ereğli ilçesinde Meryem Gömleksiz\'in (63) yanına yaklaşan dolandırıcı, \'hayır için para dağıtacaklarını\' söyleyip kandırarak, kolundaki 3 adet bileziğide alıp kayıplara karıştı.

Emekli Meryem Gömleksiz, 16 Ağustos Perşembe günü, eşiyle birlikte evine gelmek için Uğur Mumcu Caddesi\'nde yürüdüğü sırada yanına bir kişi yaklaştı. Eşini tanıyormuş gibi davranıp selam vererek, sohbet eden kimliği belirlenemeyen 25-30 yaşlarında bir erkek, kayınvalidesinin öldüğünü ve onun parasını hayır için dağıtacaklarını söyleyip yardım istedi. Çiftçi kandıran dolandırıcı, çifti biraz ilerideki bir binaya götürdü. Burada karşılarına çıkan ve kayınbiraderi olarak tanıttığı kişi Gömleksiz\'e dağıtılacak olan bir deste parayı verdi. Ardından dağıtılacak paraya \'Mehir\' yapılması karşılığında Gömleksiz\'in kolundaki 3 adet bileziği aldı. Çifte bir üst kata hocanın yanına gönderen dolandırıcı 2 kişi bileziklerle birlikte kayıplara karıştı.

Dolandırıcılara karşı, kendisinin uyanık olduğunu sandığını belirten Gömleksiz yaşadıklarını anlattı: \"Buzdolabı almak için gitmiştik. Sonra buzdolabı koyacağımız yerin ölçüsünü almak için eve dönüyorduk. 25- 30 yaşlarında bir kişi yanaştı. Eşime selam verip, halini hatırı sordu. Eşim tanımadığını söyledi. O da, uzun süredir tanıdığı söyleyip, kayınvalidesinin öldüğünü ve onun bir miktar parası olduğu, o parayı da abdestinde namazında kişilere dağıtmak istediklerini söyleyip bizden yardım istedi. Bende illa yardıma muhtaç birisi olmasına gerek olmadığını, öğrencilere de dağıtılabileceğini söyledim. Bunun üzerine ısrar edip, bana yardımcı olmamı söyledi.\" diye konuştu.

Dolandırıcının kendilerini bir binaya götürdüğünü belirten Gömleksiz, \"Ben belimden rahatsız olduğumu söyleyince koluma girdi. \'Hadi annem bize yardım et\' deyip 50 adım ileri gittikten sonra bir binaya girip, bir üst kata çıktık. Orada kapıda karşımıza bir adam daha çıktı. O kişinin kayınbiraderi olduğunu söyledi ve o kişi bana bir deste para verdi. Daha sonra bize verdikleri para için ‘Mehir’ yapılması amacıyla bizim karşılığında bir şey vermemiz gerektiğini söylediler. Eşimde \'Evim var. Onu mu vereyim.\' dedi. Sonra onlarda \'Teyzenin kolundaki bilezikleri alalım, hocaya okutalım hemen size geri verelim\' dediler. Yukarı çıktılar. Ardından \'Hoca size çağırıyor\' diyerek bizi yukarı çağırdılar. \'Asansörü biz çağırdık siz basmayın\' dediler. Biz bir üst kata daha çıktığımızda kapının önünde bir terlik vardı. Kalabalık olması gerektiğini düşündüm ve dolandırıldığımızı anladım.\" dedi.

\'UMRE PARAM GİTTİ\'

Çalınan bileziklerinin 15 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Gömleksiz, \"Bileziklerimle umreye gidecektim. Hatta ben umreye gideceğimi söyleyince tamam teyze paranın 5 bin lirasını sen al. Kalanı da 2.5\'er lira dağıtırsın dediler. Ben de \'Allah’ım bana böyle hiç para gelmezdi. Hayatımın sonuna kadar mücadele edip çalıştım\' diyerek dua etmiştim. \"dedi.

Televizyonlarda dolandırıcılıkla ilgili haberleri izlerken \'Nasıl kandırılıyorlar\' diye düşündüğünü belirten Gömleksiz\" Televizyonlarda izlerken \'Nasıl kandırılıyorlar. Hiç anlamıyorlar mı? \' diye düşünüyordum. Çevremde beni uyanık bir hanım olarak bilir; ama maalesef bilezikler gitti. Ben soyuldum, başkası soyulmasın. Vatandaşların gözü açık olsun. \"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Meryem Gömleksiz röp.

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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BARAJDA KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR(2)

4)BARAJDA KAYBOLAN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Karaman\'ın Ermenek ilçesinde serinlemek için girdiği Ermenek Baraj Gölü\'nde kaybolan Hasan Sayılgan\'ı cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 20 metre ilerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulundu. Sayılgan\'ın cesedi, dalgıçlar tarafından çıkartılıp otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARAMAN/DHA

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5)BAYRAMDA KAPADOKYA DOLDU TAŞTI

TÜRKİYE\'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Kurban Bayramı tatilinde doldu taştı. Nevşehir\'in Ürgüp, Göreme, Avanos gibi peribacaları ve kayadan oyma otelleriyle meşhur ilçelerinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 100\'ü buldu. Turistik ilçelere günübirlik yerli turistler de akın etti.

Bölgedeki turizmciler, turistlerin Kapadokya\'ya ilgisinden memnun olduklarını belirterek, \"Bölgemizde özellikle Çin, Rusya ve Japonya\'dan gelen yabancı turistler ağırlıkta bulunuyor. Bunların yanısıra, İspanya, Danimarka, İsveç, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden de turistler geliyor. Bu sene turistlerin bölgemize ilgisinden çok memnunuz. Bayram tatilinin 9 gün gibi uzun olması nedeniyle yerli turistte de önemli bir artış var\" dediler. Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Görmez, \"İlçemizdeki oteller tamamen doldu. Bölgemizdeki turistlerin yüzde 65\'i yabancı, yüzde 35\'i de yerlilerden oluşuyor. Ayrıca gurbetçi vatandaşlarımız ve yakın bölgelerden Kapadokya\'ya gelen tatilcilerimiz de yoğıunluk oluşturuyor. Bayram tatilinden sonra da yabancı turistlerimizin rezervasyonları, Kasım ayına kadar sürüyor\" ifadelerini kullandı. Turistik ilçelerden Ürgüp\'teki bir otelin yöneticisi Oğuz Kahraman ise ilçedeki kayadan oyma turistik otellerde doluluk oranının yüzde 100\'ü bulduğunu ve gelen talepleri karşılayamadıklarını bildirdi. Kahraman, \"İlçemizdeki gecelik fiyatı 200 TL olan otellerde de, geceliği 2 bin TL olan otellerde de yer yok. Bayram tatili boyunca otellerimiz tamamen dolu. Bayramdan sonraki rezervasyonlarımız da devam ediyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Göreme\'de turistlerden görüntü

-Tur yapılan develerden görüntü

-Peribacalarından görüntü

-Göreme Açık Hava Müzesi girişinden görüntü

-Detay

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

ÖZEL

DV 1 Dosya 3 Dakika, 34 saniye/112 MB

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6)KURBAN PAZARLARI VE KESİM YERLERİNDE TEMİZLİK BAŞLADI

İzmir\'de, Kurban Bayramı\'nın son gününde, kurban pazarlarında bir yanda satıcıların toplanma telaşı sürürken, diğer yanda ise günlerdir buralarda bekleyen hayvanlardan geriye kalan atıklar, belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı.

Kentte bayramın birinci günü yaşanan kurban kesme telaşı, son günde de devam etti. Bu telaş, ilk güne nazaran azdı. Bayramın son günü özellikle daha ucuz fiyata kurban almak isteyen az sayıda vatandaş dikkat çekti. Ellerindeki hayvanların tamamını satan besiciler, çadırlarını söküp kurban pazarlarından ayrıldı. Ellerinde hayvanları kalanlar ise bir yandan son gün satış yaparken, bir yandan da toplanmaya çalıştı. Bunların yanı sıra belediyle ekipleri, kepçelerle kurban pazarlarında hayvanlardan geriye kalan çöp, yem ve gübreleri, temizlemeye başladı. Belli bölgelerde yığılan çöplerin daha sonra kamyonlarla alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Temizlik çalışmalarından görüntü

- Drone görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: TEKİN GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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