DHA YURT BÜLTENİ 9

Brunson\'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor

İZMİR\'de ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmandaki güvenlik önlemleri sürüyor. Polis zırhlı araçlar ve özel haraket timleriyle önlemlirini devam ettiriyor.

\'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek\' ve \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler, sokakta devriye gezerken, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekliyor. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol ediyor.

- Brunson'ın evinin sokağından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

İzmir\'de yönlendirici haber ve yayınlara soruşturma

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) - İSTANBUL ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, ekonomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayın yapıp, paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerle bulunan kişilerle ilgili soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

Ordu\'da 8 ölümün şüphelisiyle ilgili soruşturma alanı genişletildi

ORDU\'nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olup olmadığı araştırılan Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili soruşturma genişletildi. Jandarma tarafından kurulan özel ekibin, hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Çayıroğlu\'nun Samsun ve Tokat\'ta da hayvan ticareti yaptığını belirlemesi üzerine, bu illerdeki şüpheli olaylar da araştırılmaya başlandı.

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi\'nde bir evde 5 gün önce 2 kişi gasba uğradı. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası alınan 2 kişi, kelepçelerden kurtularak yardım istedi. Jandarma soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştirdiği iddİa edilen Mehmet Ali Çayıroğlu, önceki gün polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Çayıroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun daha önce keşif yaptığı \'Cemal\' isimli kişinin evine gireceği ancak gece evi şaşırması nedeniyle başka bir eve girip oradaki 2 kişinin parasını gasbettiği öne sürüldü.

Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Çayıroğlu\'nun Karaçal Mahallesi\'ndeki ev ve iş yerinde jandarma tarafından arama yapıldı. Aramalarda, 23 büyük ve küçükbaş hayvan, tek kırma 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği, 151 kurusıkı tabanca mermisi, 4 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, 1 eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, şapka, 400 dolar ile bir miktar para ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen hayvanlardan biriyle bir av tüfeğinin, 3 Mayıs\'ta Dağyolu Mahallesi\'nde yalnız yaşarken kaybolan, yapılan aramalarda 8 kilometre uzakta, ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu (60) adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Şeker Köseoğlu\'nun oğlu Recayi Köseoğlu (60), tüfek ile hayvanın annesine ait olduğunu teşhis etti.

Evde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin de 31 Temmuz\'da ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi\'nde mutfak tüpünden sızan gazla zehirlenerek öldüğü yönünde işlem yapılan, Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı. Evdeki bir kadın çantasının da Ümit Türedi\'yi ait olduğu belirlendi. Türedi çiftin de cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerine araştırmalar bu yöne kaydırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayların aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Yapılan çalışmalarda, özel ekip, şüpheli Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun, Şeker Köseoğlu ile Senai ve Ümit Türedi çiftinin yanı sıra 24 Şubat\'ta Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi\'nde evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin de ölümüyle bağlantısının olduğunu tespit etti.

BABA, OĞUL VE GELİNİN ÖLDÜĞÜ OLAY DA ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekiplerinin, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi\'nde bir evde 22 Temmuz gecesi çıkan yangında Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş\'in (59) yanarak öldüğü olayı da araştırdığı, Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili henüz bir bağlantı bulunamadığı belirtildi.

SAMSUN\'DAKİ ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Ali Çayıroğlu, jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmezken dün çıkarıldığı mahkemece \'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme\' suçlarından tutuklanarak Ünye M Tepi Cezaevi\'ne gönderildi. Ayrıca, Çayıroğlu\'nun Samsun\'da şarküteri işleten ortağının da gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Öte yandan, olayla ilgili kurulan jandarma özel ekibinin, Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun Samsun ve Tokat\'ta da hayvan ticareti yaptığını belirlemesi üzerine soruşturma alanı genişletildi. Çayıroğlu\'nun Ordu\'daki gibi bu iki kentte de şüpheli ölümlerle herhangi bir bağlantısının olup olmadığı araştırılmaya başladı.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)



Liman başkanı lojmanda ölü bulundu

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52) evinde ölü bulundu. Ay\'ın daha öncede iki kez kalp krizi geçirdiği açıklandı.Bandırma\'da bir yılı aşkın süredir Liman Başkanı olarak göre yapan Bahadır Ay bu sabah kendisine ulaşamayan çalışanları tarafından kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Eşinin, İstanbul\'da okuyan kızının yanına gitmesi sonucu gitmesi sonucu tek başına kalan Bahadır Ay\'a bu sabah telefon ile ulaşamayan çalışanları, merak edip Hacı Yusuf Mahallesi Mücahitler Sokak\'ta bulunan kaldığı lojmana geldiler. Çalışanlar, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca bu kez polise haber verdiler. Savcılıktan alınan izin ile eve giren polisler 1 çocuk babası Bahadır Ay\'ın cansız bedeni ile karşılaştılar.

Daha öncede iki kez kalp krizi geçiren Bahadır Ay\'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Erdem ÖZCAN- TufanDALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )-

Ordu\'da selin yaraları sarılıyor

ORDU\'da, sel felaketinin meydana geldiği bölgelerde hasar tespit ve onarım çalışmaları sürdürülürken, tarım arazileri zarar gören çiftçiler, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımın aksadığı yollarda temizlik çalışması da yapılırken trafik, kontrollü sağlanıyor.

Ordu’da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespit ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Yağışların durmasıyla bölgedeki derelerin su seviyesi azalırken, toprağın suya doyması nedeniyle heyelan riski devam ediyor. Fatsa ve Ünye ile çevre ilçelerde meydana gelen taşkınlar sonucu su basan ev ve iş yerlerinde ise temizlik çalışmaları tamamlandı. Bölgedeki yollarda da temizlik ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımın aksadığı yollarda ise trafik, kontrollü sağlanıyor.

Kentte selin yaraları sarılırken, tarım arazileri zarar gören çiftçiler de yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Sel nedeniyle fındık bahçesinde büyük zarar olduğunu belirten çiftçi Mustafa Koç (55), \"Burada afet büyük oldu, içimiz yandı. 500 kilo fındığımızın 250 kilosunu yağmur aldı. Bu sorunu afet bölgesinde olan herkes yaşamıştır. Devlet yetkililerinden beklentimiz, mağdur olanlara yardımcı olmalarıdır. Devletten dönüm başına fiyat artırımını bekliyoruz\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Mücahit GÜREL/ORDU, (DHA)



Diyarbakırlı sağlıkçılar, \"Ölmek istemiyoruz\"

DİYARBAKIR\'da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde acil servisinde görevli bir doktorun hasta yakınlarının tarafından darp edilmesi nedeniyle bir araya gelen sağlıkçılar saldırıyı kınadı. Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyesi Dr. Mustafa Mesutkaya, \"Bizler yaşatmaya çalşırken yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz. Bu kadar açık şekilde gelen şiddet dalgasında bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz\"dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisinde görevli Dr. Ahmet Azizoğlu\'nun 2 gün önce 10\'a yakın hasta yakını tarafından darp edilerek burnunun kırılması, hastane önünde yapılan açıklama ile kınandı. Aralarında Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Diş Hekimleri Odası ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyelerininde bulunduğu bir grup sağlıkçı, saldırı için Dicle Acil ve Travmatoloji Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. \'Sağlıkta şiddet sona ersin\' pankartı açan sağlıkçılar adına açıklamayı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyesi Dr. Mustafa Mesutkaya yaptı. Acil servisinde görevli Dr. Ahmet Azizoğlu\'nun 10 hasta yakını tarafından feci şekilde darp edildiğini belirten Dr. Mesutkaya, \"Arkadaşımızın bu saldırıda gözlüğü ve burnu kırılmış, ayaklarında ise incinme meydana gelmiştir. Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz\" dedi.

\'ÖLMEK İSTEMİYORUZ\'

Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığını ifade eden Dr. Mesutkaya, \"Bizler yaşatmaya çalşırken, yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz. Bu kadar açık şekilde gelen şiddet dalgasında bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Mesleğimizi icra ederken hastalarımıza yeterli süre ayırmak ve güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz. Türk Tabipler Birliği\'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasını yasallaşması sağlanmalıdır. Bu uyarılarımızın ve önerilerimizin hayati önem arz ettiğini tekrarlıyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yaralanmak, hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz. Bu şartlarda çalışmak istemiyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenebileceğini, hekim-hasta ilişkisinin normal haline dönebileceğini düşünüyoruz\" şeklinde konuştu.

Açıklama sonrası sağlıkçılar sessizce dağıldı.

Haber-Kamera: Serdar SUNAR-Burak EMEK/DİYARBAKIR),(DHA)

Eşi tarafından terk edilen 2 çocuk babası, intihar etti

GAZİANTEP\'te, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eşi tarafından terk edilen, 2 çocuk babası Mecnur A. (25), boş arazide çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Sam Mahallesi\'nde meydana geldi. Boş arazide, yerde kanlar içinde, hareketsiz yatan birini görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin, Mecnur A. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Mecnur A.\'nın, çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Ekipler, yaptığı araştırma sonucu Mecnur A.\'nın, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce eşi tarafından terk edildiğini, 2 çocuğunun bulunduğunu ve bir süredir bunalımda olduğunu öğrendi.

Öte yandan Mecnur A.\'nın ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları, gözyaşı dökerek, sinir krizi geçirdi. Mecnur A.\'nın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

Niğde’de esnaf ücretsiz yerli içecek dağıttı

NİĞDE’de bir esnaf, dolar ve altının Türk Lirası karşındaki hızlı yükselişine tepki göstermek için müşterilerine ücretsiz yerli içecek dağıttı, sahte dolar yaktı.

Öğretmenler Parkının işletmecisi Oktay Gündoğdu, \"Doların gerçeğini yakmak isterdim ama gidip parayla alsam yine onlara para kazandırmış olacaktım\" dedi.Gündoğdu, aç da susuz da kalsalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin yanında olduklarını belirterek, \"Dedelerimiz bizleri bu günlere bayat ekmek ve üzüm hoşafı içerek getirdiler. Ben birkaç gündür işletmemde yabancı patentli içecekleri satmıyorum. Sadece Türk patentli içecekleri satıyorum. Bütün müşterilerimize çay, Niğde gazozu veya Kızılay sodasını ücretsizi olarak ikram ettim. Hepimiz birden bir farkındalık yaratırsak bu ülkeyi kimse yıkamaz\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Hastaneye kestirmeden gitmek isteyince çukura düştü

BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, eşi ile birlikte özel bir hastaneye gitmek için otlarla kaplı alandan geçmek isteyen Nurhan Selvi (67) çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Nurhan Selvi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başiskele Yazlık Mahallesi Vatan Caddesi\'nde meydana geldi. Eşi Fehmi Selvi (72) ile birlikte bölgede bulunan özel bir hastaneye gitmek isteyen Nurhan Selvi, hastane yanında bulunan yeşillik alanın içerisinden geçmek istedi. Otların arasında bulunan kurumuş dere yatağını fark edemeyen yaşlı kadın yaklaşık yarım metre derinliğindeki çukura düştü. Tüm çabalarına rağmen eşini kurtaramayan Fehmi Selvi\'nin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, seyyar merdiven yardımıyla ulaştıkları yaşlı kadını branda üzerinde yaklaşık 250 metre taşıyarak otlarla çevrili araziden çıkardı. Sağlık ekibi, Nurhan Selvi\'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli)

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın mayın arama köpeklerine periyodik bakım

SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda kullanılan mayın- bomba arama köpeklerinin periyodik aşılama, bakım ve tedavi işlemleri, Malatya\'da yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelince Veteriner İşler Müdürlüğü\'ne getirilen, özel operasyonlarda kullanılan mayın- bomba arama köpekleri, bugüne kadar teröristler tarafından döşenen birçok patlayıcının yerinin önceden tespitinde kullanıldı. 4 mayın- bomba arama köpeğinin periyodik aşılama, bakım ve tedavi işlemleri, Malatya\'da görevli uzman veterinerler tarafından yapıldı. \'Akil\', \'Fadiş\', \'Bay K\' ve \'Ekin\' isimli köpekler, bakımları gerçekleştirildikten sonra yeni görevler için birliklerine gönderildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Afrin\'deki terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\' başta olmak üzere terör operasyonları için mayın arama- tarama köpeklerinin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Daha önceden de tedavilerini yaptırdığımız, rutin kontrollerini devam ettirdiğimiz 4 köpeğimiz, bugün Yeşilyurt Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi komutanlarımız tarafından. Biz özellikle sınır bölgemizde bizim güvenliğimiz için oradaki özellikle Silahlı Kuvvetleri\'mizin mayın arama- tarama ve güvenliklerinin sağlanmasında aktif rol alan bu köpeklerimizin tedavilerini üstlenmemiz, bizleri gerçekten çok mutlu etti ve severek, isteyerek, arkadaşlarımız da bu şekilde bir çalışma programı düzenleyerek, her operasyon dönüşünde rutin kontrollerini yapıyoruz. Burada bu köpeklerimizin 6 ayrı tedavilerini ve aşılanmalarını yapıyoruz. Hem mantarla ilgili hem parazitlerle ilgili hem de bağışıklık sistemleriyle ilgili köpeklerimizin tedavilerini ve aşılamalarını belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta. Özellikle sınır boylarında faaliyette bulunan askerlerimize ve bu faaliyetin bir parçası olan arama- tarama mayın köpeklerimize bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz.\"

Haber: Kamera-Taha AYHAN MALATYA (DHA)

Güvenlik görevlisi evinde bıçaklanarak öldürüldü

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Bayram Talip (40), evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Cinayetle ilgili olarak evden çıkarken görüldüğü öne sürülen Mehmet Sıddık A. (69) ile eşi gözaltına alındı.

Olay, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayvalık Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi Bayram Talip, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Talip\'in komşularının ifadesi üzerine evden çıkarken görüldüğü iddia edilen besici Mehmet Sıddık A. ile ismi öğrenilemeyen eşi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen Bayram Talip’in annesi Suna Talip ve babası Hasan Talip sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Bayram Talip’in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildiği öğrenildi.

KJ: Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

Süs havuzuna batırılırken kurtarılan bebek koruma altında

ADIYAMAN\'da Hatun P.\'nin (37), parkta, süs havuzuna batırıp çıkardığı 3 aylık bebek, hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Olay, geçen Perşembe günü Demokrasi Parkı\'nda meydana geldi. Süs havuzuna giren Hatun P., kucağındaki bebeği suya batırıp çıkarmaya başladı. Park görevlisi Eşref Atalay ve vatandaşların müdahale edip bebeği elinden aldığı Hatun P., bipolar bozukluğu teşhisi konularak, Adana Doktor Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi gönderildi. Erkek bebeğin ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisi tamamlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince hastaneden alınan bebek, Çocuk Evleri Sitesi\'ne götürülerek devlet korumasına alındı. Bebeğin babasının ise halen bulunamadığı ve araştırıldığı belirtildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-(DHA)

1100 kiloluk \'Kral\'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye

MANİSA\'da kurbanlık hayvan satan Tahir Kayalı, pazarın en büyüğü olan, simental cinsi 1100 kiloluk danayı alana, 130 kiloluk merinos cinsi koyunu hediye edeceğini söyledi.

Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala Manisa\'da kurban pazarında yaşanan durgunluk satıcıları üzdü. Kurbanlık hayvan satıcıları, birçok kişinin fiyatları sormasına rağmen satışların az olmasından yakındı. Satışları artırmak isteyen satıcılardan, cazip kampanyalarla müşteri çekmek için çare arayanlar da oldu. Kurbanlık satan Tahir Kayalı, kendi yetiştirdiği simental cinsi 1100 kiloluk danayı alana, 130 kiloluk merinos cinsi koyunu hediye edeceğini belirtti.

Öte yandan kurban pazarını gezip hayvan satıcılarıyla buluşan ve uyarılarda bulunan Tarım ve Orman Manisa İl Müdür Vekili Metin Öztürk, hazırladıkları kurban rehberini dağıttı. Öztürk, \"Manisa\'da 11 bin civarında büyükbaş ve 95 bin küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunuyor. Kurban satışlarının yapıldığı yerlerde veterinerler tarafından kontroller yapılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damızlık dişi hayvan satışı yasak. Kurbanlık alacak kişiler, hayvanda kulak küpesinin bulunmasına dikkat etsin. Kulak küpesiyle ilgili bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulamayla hayvanla ilgili bütün bilgilere ulaşabilecek\" dedi.

(KJ Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

Ciritçiler nefes kesti

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl birincisi düzenlenen \'Türk Oyunları Festivali\'nde oynanan cirit gösterisi büyük beğeni topladı. At üstünde eliyle bir ok gibi fırlattığı sopayı rakibine isabet ettiren ciritçiler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Özel hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda düzenlenen \'Türk Oyunları Festivali\'nde gökbörü, cirit, atlı ok atma, karakucak ve aba güreşi, âşık ve mangala oyunlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Gökbörü ve cirit izleyenlerden tam not aldı. 210 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren festival boyunca, vatandaşlar tribünleri doldurdu. Vatandaşlar, festivalle stres attıtklarını belirterek bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istedi.

Festival alanını dolduranlar ücretsiz ikram edilen etli bulgur, lor dolması, su böreği, ayran, su ve aşureden almak için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türklerin Orta Asya\'dan Anadolu\'ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında \'savaş oyunu\' olarak yer alan cirit, Erzurum\'da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biridir. \'Yaz-kış\' demeden her mevsim oynanması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye\'nin ilk cirit stadyumu da 1986 yılında Erzurum\'da yaptırıldı. Müsabakalarını artık diğer spor dallarında olduğu gibi tribünde izleyen cirit sevreler, sporcuların rakibini vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi \'artistik hareketleri\' İspanyollar gibi \'oley\' diyerek alkışlıyor. Ata sporu cirit bölgede özellikle Erzurum ve Kars\'ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, at binmeyi ve cirit atmayı çocuk yaşlarda öğreniyor.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM ,(DHA)

Bursasporlu kadınların marşı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - NİLÜFER Kadın Korosu Dünya\'da bir ilke imza atıp kadınlar olarak şehirlerinin takımları Bursaspor için söz ve müzik kendilerine ait bir marş besteledi. Koro\'nun en büyük ideali ise \'Bursasporlu Kadınların Marşı\' ismini verdikleri marşa klip çekip, dünyaya duyurmak.

Toplam 165 kişiden oluşan ve yaşları 30-82 arasında değişen Nilüfer Kadın Korusu, Bursaspor için söz ve müziği Dr. Aysel Gürel\'e ait marş besteledi. \'Bursasporlu Kadınların Marşı\'nı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda, üzerlerinde Bursaspor formalarıyla seslendiren koro, centilmence oynanan maçlarda bu marşı tribünlerde de seslendirmek istediklerini belirtti. Koro Şefi Dr. Aysel Gürel ise yaptığı açıklamada aynı ailenin birer fertleri olarak gördükleri Bursaspor kadrolarına toplamda 100 kadının tezahuratlarıyla, marşlarlarıyla ve gönülleriyle destek vereceklerini söyledi. Gürel, \"Dünyada ilk kez diyebileceğimiz bir şeyi başardık. Ligler başlıyor. Bu sezon Bursasporumuza destek amaçlı söz ve müziği bana ait olarak bir marş yazdım. Bu kentte yaşayan insanlar olarak, kadınlar olarak takımımızı destekliyoruz. Çünkü futbol takımı bir kentin spor yüzüdür. Onlar bizim evlatlarımızdır, büyük bir aile içerisindeyiz onlarda bizim ailemizin birer fertleridir. Biz kadınlar olarak artık stada gelmek istiyoruz, takımımızı desteklemek istiyoruz. Maçların centilmence yapılmasını istiyoruz ki biz Kadınlar rahatlıkla futbol takımlarımız izleyip destekleyelim Biz aslında mümkün olabilirse her maça gelip Bursaspor\'lu kadınlar olarak takımımızı destekleyelim. En büyük idealimiz bu marşımızı Senfoni Orkestrası ile beraber seslendirip, profesyonel anlamında bir klip çekip bu Marşı bütün dünyaya lanse etmek. İstiyoruz ki; Dünya görsün. Türk kadınları takımları için neler yapabiliyor.\" şeklinde konuştu.

-Koro Şefi Aysel Gürel ile röportaj