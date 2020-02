DHA YURT BÜLTENİ 9

Erdoğan, Ordu\'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu\'nun Ünye ilçesine gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nü inceledikten sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tesellimiz yani bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Allah göstermesin çok daha farklı ölüm haberleri alabilirdik\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi yaşayan Ordu\'nun Ünye ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, selden büyük zarar gören Cevizdere mevkisini helikopterden inceledi. Erdoğan, helikopterinin inmesinin ardından Karadeniz Sahil Yolu\'nda bulunan ve kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'ne giderek burada incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada açıklamalarda bulundu.

\'HEDEFİMİZ 3-4 AYI GEÇİRMEDEN BİTİRMEK\'

Bölgede temizleme çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Tabii henüz işimiz bitmedi. Öncelikle tabii Karadeniz Sahil Yolu\'na eş buradaki köprü ki şu anda malum yıkımı yapılıyor ve büyük oranda tamamlandı. Bu köprü malum 1960\'da yapılmış olan bir köprü. Bu köprü modern usullerle yani bir kazıklama sistemiyle yapılmış bir köprü değil. Pabuçlama sistemiyle yapılmış olan bir köprü. Gelen bu sel altını oymak suretiyle köprüdeki bütün o tabiyeleri çökertti ve bunun neticesinde de köprü bu hale geldi. Tesellimiz yani bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Allah göstermesin çok daha farklı ölüm haberleri alabilirdik. Yaralı kardeşlerimiz var, onların da tedavileri yapıldı, yapılıyor. Şimdi hedefimiz öncelikle hemen bana göre sağ taraftaki, 1960\'da yapılan şu köprüyü bir an önce hemen ihalesini yapacağız. Hedefimiz yani bakan arkadaşımla konuştum, Karayolları yani Ulaştırma Altyapı ile birlikte bu köprüyü bir defa 3-4 ay içerisinde bitirmek. Bunun dışında da malum 8 civarında küçük köprüler var. Bu köprüleri de Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız burada yoğun çalışmayla birkaç firmaya buraları ihale etmek suretiyle, bu köprüleri de inşallah yapacağız, bitireceğiz. Daha modern sistemle daha güçlü sistemle bunları da bitirmiş olacağız. Ama süre olarak hedefimiz ben Sayın Bakanımıza da söylüyorum, burayı, tamamını 3-4 ayı geçirmeden bitirmek.\"

\'MÜŞTEREK ÇALIŞMALARLA TEDBİRİMİZİ ALMIŞ OLACAĞIZ\'

Bölgede Devlet Su İşleri\'nin de görev yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bütün bunlarla birlikte bir diğer taraftan da buraya tabii biz Devlet Su İşleri\'ni de sokacağız. Devlet Su İşleri de burada çalışmalara katılarak, Karayolları ile birlikte özellikle dere ıslahından tutunuz, tahkimine varıncaya kadar, tahkim uzun sürebilir ve bu tahkimle birlikte derede gelecekte feyezan vesaire bu tür şeylerle büyük imtihanlara tabi olmayalım diye düşünüyorum. Bunun için de o çalışmaların da Devlet Su İşleri ile birlikte yapılması gerekecek. Belki bazı yerlerde kolektör ihtiyaçları falan olabilir. Bunların yapımı vesaire bütün bunların çalışmalarını şu anda önce bir durum tespit ile birlikte de adımını süratle aratacağız. Ünye\'de büyük ölçekle meydana gelen bu felaketi bundan sonra bir daha Rabbimden niyazımız odur ki görmek istemiyoruz. Diğer ilçelerimizde bu oranda zaten bu tür bir şeyi yaşamadık. Ama az da oralarda da tabi bazı şeyler yaşadık. Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadeniz\'imizde bu tedbirleri de almış olacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimin başı sağ olsun diyorum.\"

\'FINDIK KONUSUNDA KİMSENİN RAHATSIZLIĞI OLMASIN\'

Fındıkla ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yalnız şunu çok açık, net söyleyeyim. Tabii burada fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Bütün bu hasar tespitten sonra bu çalışma sürecini de başlatmış olacağız. Bunun dışında herhangi bir konutlarda şurada burada varsa bir zayiat, bunlar üzerinde de yine çalışmalarımızı aynen yürüteceğiz\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrasında bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşanı Erdoğan: Tehdit diliyle bu milleti yıldıramazsınız (GENİŞ HABER)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu\'da kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nü inceledikten sonra Ünye Kaymakamlığı\'nı ziyaret etti. Burada selle ilgili brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cumhuriyet Meydanı\'na geçerek burada otobüs üzerinden kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Yaşanan sel felaketi sırasında bölgedeki çalışmaların takip edilip kendisine rapor edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ben de bugün bizzat gelerek çalışmaların geldiği noktayı bir göreyim istedim. Bir şehidimiz var, birkaç yaralımız var. Şehidimize Allah\'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Kardeşlerim; Bir kaza ve kadere inanmış insanlarız. Bu bizim imanımızın gereğidir ve Ordu\'da yaşanan felaket tabi sadece Ordu ile kalmadı, Rize\'de, Trabzon\'da da yaşandı, bu bölgelerin kaderinde bu var. Atılması gereken bütün adımları atıyoruz, atacağız. İnşallah Cevizdere Köprüsü\'nü 3 ay 4 ay gibi bir zaman içerisinde tamamlayacağız. Malum bu köprü 1960 yılında yapılmış, o zamanın imkânları ile yapılmış. Daha sonra bir sahil yolunu yaparken yanındaki köprüyü yapmışız. O da bildiğiniz gibi başarılı bir şekilde farklı bir teknoloji ile yapılmış, orada herhangi bir şey yok, ama öbürü ne yazık ki bu felakette yıkıldı. Bakanım, bakanlarım hepsinin tespiti ile biz bunu İnşallah 3-4 ay içerisinde alışılmış bir ihale tarzıyla değil, hemen süratle yapacağız ihalesini ve köprümüzü bitireceğiz\" dedi.

\'BU MİLLET DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇOK FARKLI KALKAR\'

Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunun dışında tabi 7-8 tane daha biliyorsunuz bağlantı yollarındaki köprüler, köprücükler var onların da talimatını aynı şekilde verdik. Ve bu süre içerisinde o köprüleri de yine farklı firmalara vererek İnşallah onları da yine üç dört ay içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz şu: Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür, bu millet inançlıdır, ve bu millet evelallah düştüğü yerden çok farklı kalkar. Şu anda gördüğünüz gibi kırma işlemleri devam ediyor ve tabliyeler söküldü. İnşallah süratle bayram, bayram sonrası inşaat 24 saat aralıksız devam ederek 3-4 ayda bitirilecek ve diğer 8 tanesi de bu süre içerisinde onlarda tamamlanacak hedefimiz şu inşallah, tıraş edilen sakal çok daha gür çıkar\" diye konuştu.

\'YASTIĞINIZ ALTINDAKİ DOLARLARI, EUROLARI, ALTINLARI ÇIKARIN\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek fındıkları zarara uğrayan, gerek evleri zarar gören kim varsa Valiliğin hasar tespit çalışmaları sonrasında süratle zararların ödeneceğini söyleyerek, \"Ve bu konuda devletimiz güçlüdür. Hiç bundan endişeniz olmasın. Eyvah dolar yok demeyin ha. Bu işimizin bizim dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa, bizim Allah\'ımız var rahat olun. Şunu söylüyorum; diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın, eurolar varsa çıkarın, altınlar varsa çıkarın, olanlara söylüyorum. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası\'na çevirelim ve bunlara en önemli istiklal ve istikbal savaşını bu alanda verelim. Çünkü bunlar o dilden anlıyor\" diye konuştu.

\'BİZİ TEHDİT EDİYORLAR\'

Hukukun gereği neyse Türkiye\'nin onu yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit dili ile bu milleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuk dilinden anlarız. Biz haktan anlarız, hukuktan anlarız ama böyle tehditten anlamayız. İnşallah bizler hak neyse hukuk neyse onun gereğini yaparız ama tehdide gelince kusura bakmasınlar. Şu anda \'Şunu vermeyeceğiz bunu vermeyeceğiz\' ya senin olsun verme. Biz de olanlar bize yeter. Bazıları çekiniyor korkuyor \'Halimiz ne olacak\'. Ne olacak ya halimiz biz neleri gördük. Göreve geldiğimizde bizim IMF\'e 23.5 milyar dolar borcumuz yok muydu ? 2013\'te biz bunu sıfırlamadık mı? Merkez Bankası\'ndaki döviz rezervi 27.5 milyar dolar değil miydi ? Biz bunu 136 milyar dolara kadar çıkarmadık mı? E demek ki yaparız. Demek ki yine biz düştüğümüz yerden evelallah kalkarız. Dün kalktık bu günde kalkarız yarın da kalkarız. Yeter ki benim bu milletim ayakta dursun.\"

\'NATO\'DAKİ ORTAĞINIZI BİR PAPAZA DEĞİŞİYORSUNUZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hep dik durduklarını söyleyerek, \"Biz sadece ve sadece Allah\'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Başka hiçbir yerde asla. Konu ile ilgili olarak buradaki bir rahiple ilgili olarak kalkıp da Türkiye\'yi tehditle yola getirmeye çalışmak yanlıştır. Ben buradan tekrar sesleniyorum Amerika’dakilere yazık, yazık siz NATO\'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var. 81 milyon insanın bu stratejik ortaklıktaki konumu hiçbir şeyle değişilmez. Bizler bu noktada şu ana kadar duruşumuz neyse, bundan sonra da duruşumuz o olacaktır. Biz kardeşlerim, adaletin gereği neyse onu yaparız. Bugüne kadar adaletten taviz vermedik yine vermeyeceğiz\" dedi.

\'BİZ NE GÜNLERİ AŞTIK\'

\'Bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun hep birlikte Türkiye olun\' çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Sizler bizlere hamd olsun 24 Haziranda verdiğiniz desteği ve bu kardeşinizi Cumhurbaşkanlığına getirdiniz. Türkiye bir dönüşüm yaşadı. Bu dönüşümle birlikte şimdi yeni yolda çok daha farklı yürüyoruz ama unutmayın Mart 2019\'a da hazır mıyız? Mart 2019\'da sandıkları patlatacak mıyız? Size inanıyorum. Siz de bu evladınıza, bu kardeşinize inanın. Hepsini aşarız evelallah. Önümüzde çok daha iyi günler var. Biz ne günleri aştık, nerelere geldik. Ben sizin dualarınıza her zaman muhtacım\" şeklinde konuştu.

CUMHARBAŞKANI ERDOĞAN ORDU\'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünye Cumhuriyet Meydanı\'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuymanını ardından karayolu ile Ünye Limanına gitti. Burada helikopterle Rize\'ye gitmek üzere hareket etti.



Rize\'de sel hasarı artıyor; 332 noktada hasar var, 56 ev boşaltıldı

RİZE\'de önceki gece etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarla oluşan hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. 332 ayrı noktada sel ve heyelanın meydana geldiği kentte, oturulamaz raporu verilen 56 ev boşaltıldı, köy ve mahalle yolları ile karayolu ağında hasarlar oluştu. Ekiplerin ilk tespitlerine göre, oturulamaz raporu verilen evlerin tamamının dere yatağı ya da su kanalı yanına inşa edildikleri belirlendi.

Rize\'de, önceki gece etkili olan yağış sel ve heyelanlara neden oldu. Rize Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi koordinesinde, Afet ve Acil Durum (AFAD), İl Özel İdaresi, Karayolları ve Tarım Müdürlüğü\'nden oluşan ekipler, 8 ilçede hasar tespit çalışması başlattı. İlk tespitlere göre 332 noktada sel ve heyelan meydana geldi. Heyelanlarda, ağır hasarlı olan 6 evin yıkılmasına, heyelan riski taşıyan 50 evin ise tahliyesine karar verildi. Bu evlere istinat duvarı ile önlem alınana kadar girilmemesi kararlaştırıldı. Köy ve mahalle yolları ile karayolu ve tarım arazilerinde hasarlar oluştu. Selde 10 dolayında araçta toprak altında kaldı. Hasar en fazla Pazar ilçesi ve köylerinde oluştu.

İLK TESPİT; EVLER DERE YATAKLARINDA , SU HAVZALARINDA

AFAD ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre, evlerin dere yatağı veya su kanalı üzeri ya da yanına kaçak olarak inşa edildikleri tespit edildi. Kentte, 6 bini susuz, 3600\'ü sulu olmak üzere 9600 dere olduğu, su akmayan derelerin de yağışla birlikte yağmur sularını toplayarak taşkınlara neden olduğu belirtildi. Ekipler, vatandaşların su akmadığı gerekçesiyle bazı dere yataklarının yönünü değiştirdiğini, bazılarının ise önünü kapattığını ya da tarlaya dönüştürdüklerini belirledi.

Bursa\'da orman yangını (5)

VALİ KÜÇÜK: EN BÜYÜK ENGEL POYRAZ

Bursa\'nın Mudanya ilçesinde bugün başlayan orman yangını rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamıyor. Bursa Valisi İzzettin Küçük şiddetli poyrazın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirtip, \"Rüzgar yangının sıçramasına neden oluyor. Buda çalışmalarımızı etkiliyor. Bursa ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerdende destek istedik. Bir çoğu geldi bazıları yolda.\" dedi.

Kendisinin olay yerinde olduğunu belirten Vali İzzettin Küçük yangının çıkış nedeninin daha sonra belirleneceğini belirtirken alevlerin yerleşim yerlerini tehdit ettiği şeklinde bir birlginin kendisine ulaşmadığını ifade etti

MUDANYA YA GİDİŞ VE GELİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bu arada yangın nedeniyle Bursa\'da Geçit Mevki\'nden Mudanya istikametine gidiş kapatıldı. Mudanya\'dan Bursa\'ya araçların gelişinede izen vermeyen polis ekipleri yangının kontrol altına alınmasını beklediklerini açıkladı.

İzmir\'de plastik fabrikasında yangın - GENİŞ HABER

İZMİR\'in Menemen ilçesine bağlı Ulukent yakınlarında otoyol kenarındaki otluk alanda başlayan yangın, yandaki plastik fabrikası ile zincir marketlerden birisine ait depoya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ulukent\'te, İzmir ile Menemen arasındaki otoyolun kenarındaki otluk alanda bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, hemen yakındaki, Osman Yılmaz\'a ait olan plastik fabrikasının bahçesine sıçradı. Burada zirai amaçlı kullanılmak üzere üretilmiş olan su boruları, alev aldı. Gökyüzünü simsiyah dumanlar kaplarken, yangın yan tarafta bulunan, zincir marketlerden birisine ait depoya da sıçradı. Plastik borular ile depodaki tahta paletlerin tutuşmasıyla büyüyen yangından çıkan duman, İzmir\'in büyük bir bölümünden görüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrika çalışanları da söndürme çalışmalarına yardım etti. Söndürme çalışmalarına katılanlara da ayran dağıtıldı.



Denizli Büyükşehir\'in sağlık ordusu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi\'nce verilen evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımlarından, yaşadıkları evin temizliğine kadar bütün ihtiyaçlarını gideriliyor. Merkez, 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle hizmet veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, \'imse sahipsiz kalmayacak\'sloganıyla Evde Bakım ve Sağlık Merkezi\'i faaliyete geçirdi. Merkez, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yapıyor. Evde sağlık hizmeti de veren merkez yaşlı, yatağa bağımlı, engelli, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen hasta kişilerin, tanısı konulmuş sağlık sorunlarına, ev ortamında planlanan tedavisinin takibini ve uygulamasını da yapıyor. Merkez ayrıca hasta vatandaşların acil durumlar dışındaki sağlık problemleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi\'in sağlık ekipleri tarafından koruyucu ve iyileştirici tedavi hizmetlerinie ücretsiz veriyor. Bu kapsamdaki hastaların evden sağlık kuruluşlarına, sağlık kuruluşlarından ise evlerine naklinde randevu sistemine göre, tam donanımlı hasta nakil ambulansıyla hizmet verilir. Merkezin bugüne kadar 5 bin kişiye evde bakım, 4 bin kişiye evde sağlık, 1350 kişiye ise hasta nakil hizmeti verdiği bildirildi. Vatandaşları belirli aralıklarla rutin olarak ziyaret eden ekiplerin10 binin üzerindeki vatandaşı 125 bin kez ziyaret ederek hizmet verdiği kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, merkezin sadece kent merkezinde değil, 19 ilçe ve 622 mahallede de hizmet verdiğini söyledi.

Çöp depolama alanından yayılan koku mahalleliyi isyan ettirdi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te kurulu bulunan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.\'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanından yayılan koku mahalleliyi isyan ettirdi. Yaklaşık 200 mahalle sakini çöp depolama anında eylem yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.\'nin çöp depolama alanında özellikle yaz aylarında yayılan çöp kokusu Alikahya Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Yaklaşık 50 araç Alikahya merkezinden çıkıp kornalar eşliğinde İZAYDAŞ önüne geldi. Çevik Kuvvet ekipleri tesislerin önünde geniş güvenlik önlemi aldı. İZAYDAŞ önünde Alikahya Anti İZAYDAŞ teşekkülü adına açıklama yapan Hüseyin Karavar, \"Alikahya\'da oturan vatandaşlar olarak 20 yıldır İZAYDAŞ fabrikasının çöp kokusunu çekiyoruz. Bütün siyasiler şu döneme kadar hep kaldırılacağının sözünü verdiler. Alikahya artık eski Alikahya değil, ölümlerin yüzde 90\'ı kanser vakalarından olmaya, hasta olanların çoğu kanser hastası olmaya başladı. Eskiden ara sıra duyduğumuz çöp kokusu her gün kokmaya ve yaz ayları gelmesiyle sıcaktan daha da arttı. Bizler evimizde duramaz hale geldik. Bizler yeni tesisin yapılma sürecine kadar bu fabrikanın kapatılmayacağını biliyoruz o yüzden çöplerin Alikahya halkını rahatsız etmeyecek bölgelere dökülmesini istiyoruz. Herkes görevini doğru yapsın biz de yaşamsal haklarımızı doğru düzgün yaşayalım.\" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından mahalle sakinleri tesislerin önünden ayrıldı.

CHP\'li Öztrak: Sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz

CHP\'de yenilenen Merkez Yönetim Kurulu\'nda (MYK) parti sözcülüğü görevine getirilen Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, \"Ekonominin kötü gidişatı dünya üzerindeki sistemden değil, bizim ülkemizin ekonomisinin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz\" dedi.

CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Faik Öztrak, seçim bölgesi olan Tekirdağ’da Malkara ilçe teşkilatını ziyaret etti. Partililer tarafından kapıda çiçekle karşılanan Öztrak, yükselen dövizi değerlendirirken, sözlerine \'Sayın CHP genel başkanımız beni hem parti sözcüsü hem de ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak seçti fakat burada bu sıfatlarla konuşmuyorum. Buraya sizden biri olarak geldim\' diyerek başladı.

Türkiye’nin ekonomisi ve piyasadaki son durumları değerlendiren CHP parti sözcüsü Öztrak, Türkiye\'de demokrasi standartlarının gerilediğini ve hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını ifade ederek, \"Sadece Haziran ayında 3 milyar dolar açığımız var, 6 milyar dolar rezerve edinmişiz. Durum böyle iken dolar az bulunuyor Türk parası ise fazla bulunuyor. Böyle olunca da Türk parası dolar karşısında sürekli değer kaybediyor. Bizim çiftçimiz ne üretirse lira ile, başkalarına ödeyeceğimiz ne varsa dolar ile işlem yapılıyor. Santrallerin BOTAŞ’a ödeyeceği para dolar ile, geçmediğimiz köprülerden ödeyeceğimiz vergiler dolar ile, fakat emekli maaşı lira ile işlem görüyor. Türkiye’deki malının güvencede olmadığını düşünen yabancılar ülkemizden gitmeye başlıyor. Her şeyin başı güven fakat maalesef şuan da güven adına hiçbir şey yok. Dün 3.70 olan dolar bugün 6.50 oldu. Bir senede kimin maaşı bu kadar arttı? Hiç kimsenin. Değerli hemşerilerim Türkiye ciddi bir dar boğazdan geçiyor. Artık hayal kurmamamız lazım. Açıkça söylemek gerekirse ekonominin kötü gidişatı dünya üzerindeki sistemden değil bizim ülkemizin ekonomisinin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Sıkıntıyı görmezden gelerek bu durumu çözemeyiz. İktidar tarafından 100 günlük program açıklanıyor, köprülerden bahsediliyor, birden fazla katlı tünellerden bahsediliyor, kanal İstanbul projesinden bahsediliyor. Tabi ki bunlar yapılsın. Fakat hiç kimse de sormuyor, nerede geliyor bunun parası diye\" şeklinde konuştu.

“AYAKLARI YERE BASAN ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYORö

Döviz artışına ilişkin \'ayağı yere basan\' önlemler alınması gerektiğini belirten Öztrak, \"Döviz durduğu yerde duruyor, Türk lirası hızla değer kaybediyor. Bir an önce ayakları yere basan önlemler alınması gerekiyor. Eğer önlemler alınmazsa bu gidişatı durdurmak daha da zora girecek. Artı her geçen günde almamız gereken tedbirlerin dozu artacak. Bu nedenle tedbir alınmazsa dövizi tutamayız, dövizi tutmak için alınacak önlemlerde her geçen gün artar. Vatandaşın parası da pul olur\" ifadelerini kullandı.

Anamur\'da Kur\'an kursları sona erdi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur ilçesinde müftülükçe bu yıl 3\'üncüsünü düzenlenen Yaz Kur\'an Kursları, düzenlenen etkinlikle sona erdi.

148 kız ve 130 erkek olmak üzere toplam 278 öğrencinin eğitim gördüğü kursun sezon sonu programına öğrenci ve velilerden oluşan yaklaşık 600 kişi katıldı. Kur\'an-ı Kerim dinletisinin sunulduğu programda konuşan Müftü Zeynal Abidin Çınar, \"Gençlerimizi, geleceğin, hakimi, doktoru, alimi olarak yetiştireceğiz. Biz bu eğitimlerle geleceğimizin bilim adamlarını, mühendislerini doktorlarını, içerisinde vijdan, adalet duygusu taşıyan alimleri yetiştireceğiz\" dedi. Programda çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Bitiş çizgisinde evlilik teklifi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de düzenlenen koşuya katılan Alişan Kayabölen, kız arkadaşı Gizem Nur Şahin\'e finiş çizgisinde evlilik teklifi yaptı. Kayabölen\'in diz çökerek yüzüğü uzatmasıyla gözyaşlarını tutamayan Şahin, evlilik teklifini kabul etti.

Türkiye\'nin 3 bin 500 metre üzerinde 3 zirve tırmanışıyla en yüksek irtifada gerçekleştirilen \'gökyüzü koşusu\' Aladağlar Sky Trail 4\'üncü kez start aldı. Niğde Aladağlar Milli Parkı Demirkazık Dağı\'nın zirvelerinde düzenlenen koşu, 45 kilometre ve 15 kilometre mücadelelerine sahne oldu. Demirkazık Kamp Eğitimi Merkezi önünden saat 04.30\'da başlayan koşuya, 13 ülkeden toplam 215 sporcu katıldı.

Aladağlar Sky Trail Organizasyon Temsilcisi Aydın Ayhan Güney, \"Aladağlar Sky Trail yarışları özellikle Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada popüler yarışlar haline geldi. Biz de bu yarışı 4 yıl önce Türkiye\'de düşündüğümüzde, Aladağlar en çekici dağlardan birisiydi bu yarışlar için. Avrupa\'nın en zor ikinci yarışı Aladağlar\'da başladı. Dağın yapısı nedeniyle katılım sayısını 200-250 arasında kısıtlamak zorunda kalıyoruz. 13 ülkeden 213 yarışçımız var, 2 kategoride yarışıyorlar. Birisi 45 kilometrelik, diğeri ise yeni başlayanlar için 15 kilometrelik\" dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise \"Amacımız bu tür organizasyonların bu bölgemizde sayısını artırmak, geleneksel hale getirmek. Bölgemizi tanıtmak ve bölgemizin marka değerini artırmak\" diye konuştu.

FİNİŞTE EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

Yarışa katılan Alişan Kayabölen, kız arkadaşı Gizem Nur Şahin\'e finiş çizgisinde sürpriz yaptı. Kayabölen, 15 kilometrelik kategoride yarışan kız arkadaşı Gizem Nur Şahin\'e finiş çizgisinde evlenme teklifinde bulundu. Kayabölen\'in diz çökerek yüzüğü uzatmasıyla gözyaşlarını tutamayan Şahin evlilik teklifini kabul etti. Gizem Nur Şahin, \"Ben yarışmayı bitirmeyi hedeflemiştim. Şu an çok mutluyum\" dedi. Alişan Kayabölen ise \"İlk defa dağ koşusuna çıktı. Bitirince kendi çok mutlu olacaktı. Bizim için Demirkazık\'ın çok önemli bir yeri var. Daha da önemli olması için böyle bir sürpriz düşündüm\" diye konuştu.

