DHA YURT BÜLTENİ 9

Çukurca\'da üs bölgesine havanlı saldırı: 6 asker yaralı

Hakkari\'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin Irak\'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda 1\'i ağır, 6 asker yaralandı.

Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca\'da Güven Dağı üs bölgesine, PKK\'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenledi. Irak topraklarından düzenlenen saldırıda, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle üs bölgesinden alınarak Hakkari\'ye getirildi. Fatih Kışlası\'na inen helikopterden alınan yaralı askerler, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

Selden kurtulan fındık işçileri, o anları anlattı (5)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE BAKAN TURHAN SEL BÖLGESİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sabah saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu\'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı\'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Turhan, incelemelerde bulunmak üzere Ünye\'ye geçti, oluşan tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü\'nde de incelemelerde bulunan Turhan, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Sel afetinde yaralanan ve Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 2 kişiyi de hastanede ziyaret eden Bakan Turhan, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Turhan, bölgede sel afetinde zarar görev vatandaşlarla da görüşerek, sorun ve taleplerin dinledi, tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

OKTAY: HAMDOLSUN BİR CAN KAYBINIZ OLMADI

Geceyi bölgede geçiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu Valiliği’ni ziyaret etti, sel afetindeki son durum ve çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Oktay açıklamasında, devletimin tüm birimlerinin iş başında olduğunu ve zarar gören köprüler, yollar hızlı bir şekilde hizmete açılıp, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini söyledi. Oktay, \"Şu an gördüğümüz itibarıyla durum şudur; hamdolsun bir can kaybınız olmadı. Hasarın boyutu da yine hamdolsun basında ve medyada algı boyutunda çok yüksek şeyleri gösterir gibi algı boyutunun alt seviyelerdedir. Bu da ordumuz için yereldeki yine ilçelerimiz için de güzel bir haber. İnşallah bunu çok rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Devletimizin tüm birimleri tamamen ilk andan itibaren iş başında devam ediyorlar. Köprülerimiz başta olmak üzere Ulaştırma bakanımız da buradalar sabah da sahada ziyaret ettiler. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Çaydere mevkiindeki köprüde orada bir hasar vardı. Yine farklı bölgelerimizde irili ufaklı küçük çaplı hasarlar var, bunların tamamının üzerinden geçtik. Çok hızlı bir şekilde bunlar ilgili bakanlığımız hemen projelerini geliştiriyor, hızlı bir şekilde uygulamayla da tamamını yine en kısa sürede hizmete açılacak. Burada Ordulu vatandaşlarımızı ve ana güzergâhı kullanan vatandaşlarımızı da mağdur etmeye gayret ediyoruz\" dedi.

‘KİMSE MAĞDUR EDİLMEYECEKTİR’

Selin vurduğu Ordu’da hasar tespitlerine de değinen Oktay şöyle konuştu: \"Hasarla alakalı konutlar noktasında da baktığımızda; 66 konutumuzda, 264 işyerimizde ve 60 aracın zarar gördüğünü ön hasarda tespit edildiğini görüyoruz. Tüm ekiplerimiz yine sahada hasar tespit çalışmasında, zaman bunlar netlik kazanmış olacak. Ailelerimiz de dâhil, su baskını yaşanan konuklarımız da dahil hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Biz vatandaşlarımızın, Ordulu hemşerilerimizin yanındayız. İlk andan itibaren yanındaydık. Şu anda da ve bundan sonra da yine yanında olacağız yalnız değilsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da hafta sonunda zaten yine Karadeniz\'de bölgede olacak Konuyu çok yakinen takip ediyor.\"

‘ZİHİNSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR’

Olası afetlere karşı önceden tedbirli olunması gerektiğinin de altını çizen Oktay, \"İnşallah böyle bir afet daha yaşanmaz. İklim değişiyor ve Türkiye\'de bu değişimden ister istemez payını alıyor. Dolayısıyla bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek işyeri yapımı ile alakalı bundan sonrasında hassas olmamız gereken bir konu. Bundan sonrasında da çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Yani burada her bir vatandaşımızın belediyelerimizle ilgili birimlerimizin çok daha hassas olmasını özellikle arzu ediyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da beklentisi bu yöndedir. Buna hazırlıklı olmak zorundayız, yani afet olduktan sonra değil olmadan önce tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu anlamda da gerekli dönüşüme, önce zihinsel boyutta sonra da yapısal anlamda bunu gerçekleştirmek zorundayız. Zaten kentsel dönüşüm ve kırsal dönüşüm projelerimiz de bunun parçası\" diyerek konuşmasını noktaladı.

Gölcük\'te 25 bungalov ev yapıldı

BOLU\'da çam ormanları arasındaki güzellik Gölcük Tabiat Parkı\'nda ormanın içerisine 25 bungalov ev taş kalıplar üzerine konuldu. Evlerin yalnızca dekorasyon ve boya işleri kaldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi\'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017\'de ihale yapılmıştı. İhale kapsamında 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotu\'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan\'ın kardeşi Düzceli işadamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazanmıştı. Söz konusu ihale tepki çekmiş ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edilmişti. Tepkilerin ardından ihale 2 Ocak 2018 tarihinde Bolu Belediyesi encümeni tarafından iptal edilmişti. Daha sonra belediye encümeni tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı\'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alana bungalov evlerin yapımına başlanmıştı.

25 BUNGALOV EV KONULDU

Piknik alanlarının arkasında ormanlık alandaki boş bölümlere altı taş kalıp üzerine oturtulan bungalov evlerin 25\'i yapıldı. Ağaçların arasındaki belirlenen boş alanlara yerleştirilen bungalov evlerin 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, projenin ortaya çıkmasının ardından Gölcük\'te doğa katliamı yapılacağı yönündeki iddiaları, \"Tabiata bu kadar sahip çıkan bir belediyeyi, tabiatı yok ediyor diye linç etmeye kalkmak, edebe aykırıdır. Dünyanın en gelişmiş ülkesi İsviçre. Bu ülkedeki gölleri araştırın ve bakın. Bizim kadar tabiata saygılı başka bir yer göremezsiniz. En gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Tabiata bu kadar saygılı davranan bir belediyeyi, linç etmeye kalkıp ülke meselesi haline getirmek ki öyle oldu. El insaf diyoruz. Edep ya hu diyorsun. Biz birlikteliği sağlarsak içimizdeki bu pislik parçalarını temizlemek de bize düşer.\" diyerek cevapladı.

Aksaray\'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Aksaray\'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Dağ (63) yönetimindeki 63 M 2063 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Mustafa Dağ, Ümmügülsüm Dağ (21), Ayşe Aysel Dağ (58), Mustafa Arda Yılmaz (11) ve Aslıhan Yılmaz (15) yaralandı. Araçta sıkışan Ümmügülsüm Dağ, itfaiye ve AFAD ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kamyonetten atlayıp kaçan boğa, uyuşturucu iğneyle yakalandı

Tokat\'ta kesilmek için belediye mezbahasına götürülmek istenen boğa, trafik uygulama noktasında kamyonetin kasasından atlayarak kaçtı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında uyuşturucu iğne yardımıyla yakalanan tosun kesildi.

Pazar ilçesinde besicilik yapan Yunus Akın, sabah saatlerinde 60 TC 083 plakalı kamyonetine yüklediği tosununu kesim için Tokat Belediyesi Mezbahanesine götürmek üzere yola çıktı. Tokat-Turhal karayolu, kent girişinde bulunan trafik uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasından atlayan boğa kaçmaya başladı. Kaçan hayvan, polis ve vatandaşların yardımıyla yol üzerinde bulunan özel bir işletmenin bahçesinde kıstırıldı. ;Olay yerine çağırılan Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri boğayı sakinleştirmek için uyuşturucu iğne kullandı. Atılan 8 iğne ile sakinleştirilen boğanın boynuna ip geçirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında hayvan, kepçe yardımıyla kamyonetin kasasına bağlandı. Sakinleştirici iğnelerin etkisiyle kamyonetin yanına yığılan boğa bulunduğu yerde kesildi. Kesilen hayvan kepçe yardımı ile kamyonete konularak mezbahaneye götürüldü.

Van\'daki diyaliz hastaları, artık daha güzel vakit geçirecek

Van Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hemodiyaliz bölümündeki hastalar, tedavi sürecinde Bluetooth kullaklıklarla televizyon izleyebiliyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastaların tedavi olurken daha iyi vakit geçirebilmeleri için çeşitli yenilikleri hayata geçiriyor. 7 yıldan beri diyaliz hastalarına hizmet veren hastanede ortalama 3-4 saat boyunca diyaliz makinesinde tedavi gören hastalar, yeni uygulama ile artık bluetooth kulaklıklar takıp, televizyonlarda film, dizi, haber, spor ve belgesel programı izleyebiliyor.

Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için çaba içerisinde olduklarını belirterek, \"Diyaliz ünitemiz 2011 yılında hastanenin kurulmasıyla beraber faaliyete geçti. Şu an 17 cihazımız bulunuyor. Bunun yanında 5 de tatil cihazımız var. Toplamda 22 cihazımız aktif olarak çalışıyor. Yaklaşık 86-90 hastaya burada hizmet vermekteyiz. Hastalarımız, burada 3-4 saatlerini diyaliz ünitesinde, yatakta geçiriyorlar. Biz, hastalarımızın yatakta geçen zamanı nasıl daha aktif olarak kullanabilirler çabası içerisine girdik. Burada geçen zamanı nasıl konforlu hale getirebiliriz diye düşündük. Bu anlamda her hastanın yatağının başına monitörler koyduk. Burada tek bir monitörde olmuyordu, sesten dolayı hastalar rahatsız olacaktı. Bluetooth kulaklıklar ile her hasta kendi kulaklığı sayesinde istediği takdirde televizyon izleyebiliyor. Bu şekilde bir planlama yaptık\" dedi.

Diyaliz hastası Fevzi Öztunç ise, 18 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, \"Haftanın 3 günü diyalize giriyorum, 4 saat boyunca tedavi oluyorum. Bu uygulamadan önce çok sıkılıyorduk. Zaman geçmiyordu, bu televizyon takıldığından beri zaman güzel geçiyor. Film izliyoruz, haberler izliyoruz, spor izliyoruz, belgesel izliyoruz. Çok memnunuz, buna vesile olanlardan Allah razı olsun\" diye konuştu.

